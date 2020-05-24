"Стоп реванш": на Майдані відбувається акція до річниці президентства Зеленського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У неділю, 24 травня, о 14:00 на київському Майдані Незалежності зібралися учасники протестної акції з нагоди першої річниці президентства Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Організатором виступає "Рух опору капітуляції". Зазначається, що такі ж мітинги відбудуться і в інших містах.

Серед присутніх є люди з прапорами політичних партій "Національний корпус", "Демократична сокира" і ГО "Справа громад".

У пресрелізі акції йдеться: "За лічені місяці Україна під керівництвом Зеленського перекреслила більшість досягнень Майдану. Під гаслами прагнення до миру команда Зеленського схиляє Україну до капітуляції у війні з Росією, під гаслами продовження проєвропейських реформ відбувається їхнє згортання і повернення старих корупційних схем Януковича. Українцям хакнули мізки на виборах, і кампанія з промивання мізків триває безперервно весь цей час.

Що вдалося президенту зробити упродовж року? Йому вдалося повернути українців з-за кордону, але не завдяки успіхам України, а завдяки коронавірусу. Йому вдалося замінити все керівництво країни, але не на кращих, а на гірших. Йому вдалося зробити з української політики безперервне і скандальне шоу, яке стало ширмою посилення олігархічного впливу".

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"Ми маємо об'єднатися в єдиний кулак. Якщо у нас не буде країни, то не важливо, яка партія і з якими ідеями прийде до влади, а виклики перед нами стоять дуже серйозні... Ми вільні, ми сильні і ми не допустимо реваншу", - заявив зі сцени координатор "Руху опору капітуляції" Андрій Левус.

"Рік президентства Зеленського запам'ятався не лише капітуляційною політикою, а й репресіями проти патріотів, учасників Революції Гідності та російсько-української війни, волонтерів: Яни Дугар, Андрія Антоненка, Марусі Звіробій, Тетяни Чорновол", - додав він.







































Фото - Олег Богачук