Вантажівка MAN в'їхала у мікроавтобус на Львівщині - загинули 4 людини. ФОТОрепортаж

Смертельна аварія сталася 24 травня на автодорозі "Київ - Чоп", поблизу села Тухолька на Львівщині.

Про це повідомили в поліції Львівської області, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, 50-річний водій вантажівки "не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечну швидкість та допустив зіткнення з мікроавтобусом, який рухався зустрічною смугою".

Унаслідок аварії 47-річний водій мікроавтобуса і три пасажири загинули на місці. Ще чотирьох пасажирів Mercedes-Benz Vito доставили в лікарню з тілесними ушкодженнями. Їхні діагнози уточнюються.

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Водієві, який спровокував смертельну аварію, загрожує позбавлення волі терміном до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років. Досудове розслідування триває.