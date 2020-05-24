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Вантажівка MAN в'їхала у мікроавтобус на Львівщині - загинули 4 людини. ФОТОрепортаж

Смертельна аварія сталася 24 травня на автодорозі "Київ - Чоп", поблизу села Тухолька на Львівщині.

Про це повідомили в поліції Львівської області, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, 50-річний водій вантажівки "не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечну швидкість та допустив зіткнення з мікроавтобусом, який рухався зустрічною смугою".

Унаслідок аварії 47-річний водій мікроавтобуса і три пасажири загинули на місці. Ще чотирьох пасажирів Mercedes-Benz Vito доставили в лікарню з тілесними ушкодженнями. Їхні діагнози уточнюються.

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Вантажівка MAN вїхала у мікроавтобус на Львівщині - загинули 4 людини 01
Вантажівка MAN вїхала у мікроавтобус на Львівщині - загинули 4 людини 02
Вантажівка MAN вїхала у мікроавтобус на Львівщині - загинули 4 людини 03

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Водієві, який спровокував смертельну аварію, загрожує позбавлення волі терміном до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років. Досудове розслідування триває.

Автор: 

ДТП (4467) Нацполіція (15168) смерть (6750) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+5
Якщо воно тупориле ,одним словом iздюк , то немає значення чи то ідеально пофарбована розділова лiнiя чи її немає взагалі
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24.05.2020 16:37
+4
Нормальная дорога, с нормальной разметкой (для Украины)
Подъем, на подъеме 2 полосы. Vito шел вниз и выскочил на обгоне на встречку.
Почему фура занимала левую полосу - ХЗ.
Основная вина - смертника торопыги.
Судя по сообщению полиции - торопыга из "не простых". Уже готовится база на водителя фуры.
Все как всегда!
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24.05.2020 17:25
+3
Зелёный режим должен ответить.
При Порохе были отремонтированы 7000 км дорог. При зелёном режиме всё остановилось; зато у велосипедиста такой кортеж как у арабского шейха.
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24.05.2020 16:31
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Грузовик MAN въехал в микроавтобус на Львовщине: погибло 4 человека - Цензор.НЕТ 6749

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24.05.2020 16:04 Відповісти
Коли це жахіття припинется на наших дорогах і хто відповість за цей хаос?
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24.05.2020 16:21 Відповісти
Зелёный режим должен ответить.
При Порохе были отремонтированы 7000 км дорог. При зелёном режиме всё остановилось; зато у велосипедиста такой кортеж как у арабского шейха.
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24.05.2020 16:31 Відповісти
Это называется "дорога" ? Даже разметку почти не видно; колдобины сплошные.
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24.05.2020 16:29 Відповісти
Якщо воно тупориле ,одним словом iздюк , то немає значення чи то ідеально пофарбована розділова лiнiя чи її немає взагалі
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24.05.2020 16:37 Відповісти
Не знаю как там у вас. А в Украине это считается вполне приличной дорогой.
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24.05.2020 16:38 Відповісти
Не совсем понял, как это произошло и почему виноват именно грузовик, если микробус ехал по встречной, притом явно на крутом повороте, где обгон вообще-то запрещён.
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24.05.2020 16:43 Відповісти
Taм должна быть двойная сплошная.
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24.05.2020 16:46 Відповісти
Двойная будет если несколько полос в каждую сторону. Если туда-обратно, хватит и простой, её просто так пересекать нельзя.
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24.05.2020 16:54 Відповісти
У нас в Австралии рисуют двойную в таких случаях как показано, именно из-за плохой видимости встречного траффика.
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25.05.2020 02:10 Відповісти
Тут бетонный забор нужен, иначе не поймут.
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25.05.2020 17:36 Відповісти
Нормальная дорога, с нормальной разметкой (для Украины)
Подъем, на подъеме 2 полосы. Vito шел вниз и выскочил на обгоне на встречку.
Почему фура занимала левую полосу - ХЗ.
Основная вина - смертника торопыги.
Судя по сообщению полиции - торопыга из "не простых". Уже готовится база на водителя фуры.
Все как всегда!
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24.05.2020 17:25 Відповісти
Выводы могут быть неверными, но судя по фото, пока так.
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24.05.2020 17:27 Відповісти
да мутно как то всё.на вито номеров не видно ударенной фуры MAN не видно.даже если фура ехала в левой полосе то это никак не встречная.
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24.05.2020 18:11 Відповісти
Фуры сначала катают колею по правому ряду, а потом тупо ездят по левому, причем никого не пропускают.
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24.05.2020 18:43 Відповісти
3-полосные дороги это самые опасные, потому что дятлы не успевают понять, когда в их сторону закончилось 2 полосы и началась одна.
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25.05.2020 04:00 Відповісти
 
 