Вантажівка MAN в'їхала у мікроавтобус на Львівщині - загинули 4 людини. ФОТОрепортаж
Смертельна аварія сталася 24 травня на автодорозі "Київ - Чоп", поблизу села Тухолька на Львівщині.
Про це повідомили в поліції Львівської області, передає Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, 50-річний водій вантажівки "не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечну швидкість та допустив зіткнення з мікроавтобусом, який рухався зустрічною смугою".
Унаслідок аварії 47-річний водій мікроавтобуса і три пасажири загинули на місці. Ще чотирьох пасажирів Mercedes-Benz Vito доставили в лікарню з тілесними ушкодженнями. Їхні діагнози уточнюються.
Водієві, який спровокував смертельну аварію, загрожує позбавлення волі терміном до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років. Досудове розслідування триває.
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При Порохе были отремонтированы 7000 км дорог. При зелёном режиме всё остановилось; зато у велосипедиста такой кортеж как у арабского шейха.
Подъем, на подъеме 2 полосы. Vito шел вниз и выскочил на обгоне на встречку.
Почему фура занимала левую полосу - ХЗ.
Основная вина - смертника торопыги.
Судя по сообщению полиции - торопыга из "не простых". Уже готовится база на водителя фуры.
Все как всегда!