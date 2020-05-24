Акція протесту в Києві відбулася без порушень громадського порядку, - поліція. ФОТО
Масові заходи, ініційовані політичними партіями "Національний корпус", "Демократична сокира" та громадською організацією "Справа громад" у центрі Києва відбулися без порушень громадського порядку.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.
"Масові заходи у центрі столиці відбулися спокійно, порушень громадського порядку не зафіксовано", –йдеться в повідомленні на сторінці міністерства в фейсбуці в неділю ввечері.
У МВС нагадали, що зранку поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва, де були заплановані масові заходи.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на Майдані Незалежності відбулася акція під назвою "Стоп реванш". Учасники акції вимагали припинити політичний курс України, який вони називають здачею національних інтересів, зупинкою курсу на членство в ЄС і НАТО і потуранням проросійським силам.
Пізніше колона учасників акції вийшла до будинку, де живе президент Зеленський. Учасники протесту обклеїли паркан і ворота навколо будинку, де президент володіє нерухомістю, листівками з власними вимогами і запалили фаєри під час виконання державного гімну. Після цього протест оголосили закінченим, люди почали розходитися.
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Что Порошенко не украл?...
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А они за ПОРОШЕНКО !
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Росциянсские сми КАК БЫ против 3Е , но только что бы замаскировать его ЗДАЧУ УКРАИНЫ !
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А вот что в РЕАЛИИ- - - -
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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ПРОВОКАТОРИ
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ОТВЕТЬ ЗА О6МАН !-
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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ЭТО ****** !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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А як же діти учасників АТО? ????????????????????????????????
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https://ukrrain.com/abiturienti_z_ordlo_otrimali_pilgi._a_yak_zhe_diti_uchasnikiv_ato.html
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24.05.2020 г.
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https://twitter.com/leusenko1 Леусенко (з криївки) https://twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://twitter.com/leusenko1/status/1264318514594295809 21 ч
РашаТВ весь день пиарили анонс важнейшего интервью с "будущим президентом Украины" Гадею Савченко! В нарезке мелькали изрыгания поца (мужичку за бабу не считаю), как "Парашенка приказывал всех убивать". Там кило откровений и бла-бла.
Зебилы, вам нового буратино стругают!
Как в 14м уже не будет.
Может ЗЕ и Коломой вас хоть бесплатным пивом хоть как-то сможет на свою поддержку собрать.