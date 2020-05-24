Акція протесту в Києві відбулася без порушень громадського порядку, - поліція. ФОТО

Масові заходи, ініційовані політичними партіями "Національний корпус", "Демократична сокира" та громадською організацією "Справа громад" у центрі Києва відбулися без порушень громадського порядку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.

"Масові заходи у центрі столиці відбулися спокійно, порушень громадського порядку не зафіксовано", –йдеться в повідомленні на сторінці міністерства в фейсбуці в неділю ввечері.

У МВС нагадали, що зранку поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва, де були заплановані масові заходи.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на Майдані Незалежності відбулася акція під назвою "Стоп реванш". Учасники акції вимагали припинити політичний курс України, який вони називають здачею національних інтересів, зупинкою курсу на членство в ЄС і НАТО і потуранням проросійським силам.

Пізніше колона учасників акції вийшла до будинку, де живе президент Зеленський. Учасники протесту обклеїли паркан і ворота навколо будинку, де президент володіє нерухомістю, листівками з власними вимогами і запалили фаєри під час виконання державного гімну. Після цього протест оголосили закінченим, люди почали розходитися.