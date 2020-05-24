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Акція протесту в Києві відбулася без порушень громадського порядку, - поліція. ФОТО

Масові заходи, ініційовані політичними партіями "Національний корпус", "Демократична сокира" та громадською організацією "Справа громад" у центрі Києва відбулися без порушень громадського порядку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.

"Масові заходи у центрі столиці відбулися спокійно, порушень громадського порядку не зафіксовано", –йдеться в повідомленні на сторінці міністерства в фейсбуці в неділю ввечері.

У МВС нагадали, що зранку поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва, де були заплановані масові заходи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Учасники акції "Стоп реванш" протестували біля будинку Зеленського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акція протесту в Києві відбулася без порушень громадського порядку, - поліція 01
Акція протесту в Києві відбулася без порушень громадського порядку, - поліція 02
Акція протесту в Києві відбулася без порушень громадського порядку, - поліція 03

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на Майдані Незалежності відбулася акція під назвою "Стоп реванш". Учасники акції вимагали припинити політичний курс України, який вони називають здачею національних інтересів, зупинкою курсу на членство в ЄС і НАТО і потуранням проросійським силам.

Пізніше колона учасників акції вийшла до будинку, де живе президент Зеленський. Учасники протесту обклеїли паркан і ворота навколо будинку, де президент володіє нерухомістю, листівками з власними вимогами і запалили фаєри під час виконання державного гімну. Після цього протест оголосили закінченим, люди почали розходитися.

акція (1454) МВС (3501) Нацполіція (15168) протест (2398)


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Топ коментарі
+32
Акция протеста в Киеве прошла без нарушений общественного порядка, - полиция - Цензор.НЕТ 7125
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24.05.2020 19:07
+26
Порохоботи! Заходимо у фейсбуці на сторінку андруші портнова і валимо її. В Україні не місце зелено російській нечисті.
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24.05.2020 18:56
+22
ПОДОЛАЄМО РАЗОМ ЗЕЛЕНУ І КОРОНАВІРУСНУ ЗАРАЗУ!Акція протесту в Києві відбулася без порушень громадського порядку, - поліція - Цензор.НЕТ 9884
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24.05.2020 19:18
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24.05.2020 21:14 Відповісти
++++++++++++++++++++
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24.05.2020 21:15 Відповісти
Я іду зеленим садом! Туман ляга на лист опалий! А там жидюга сидить поряд - і зветься він - Сашко Пасвахавер! Ой, ви очі , волошкові, я к троянди , пелюстки уста!Україна буде жити - і без русняків , жидів буде не тужити!
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24.05.2020 21:25 Відповісти
А что, Порошенко просрал,

Что Порошенко не украл?...
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24.05.2020 21:31 Відповісти
Лично я, верю проУкраинсским сми и Блогерам !
.
А они за ПОРОШЕНКО !
.
Росциянсские сми КАК БЫ против 3Е , но только что бы замаскировать его ЗДАЧУ УКРАИНЫ !
.
А вот что в РЕАЛИИ- - - -
-
.

https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY

.

.
..!!!!!!!!!!!!!!!
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24.05.2020 19:45 Відповісти
********** спам.
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24.05.2020 20:20 Відповісти
Щось у НАЦ КОРПУСІ змінилося то Білецький на 112 співає під Медведчуківську дудку, а тут став патріотом. Совпадение не думаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПРОВОКАТОРИ
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24.05.2020 19:58 Відповісти
ще тоді обісрався своїми виступами проти Петра Олексійовича
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24.05.2020 21:16 Відповісти
Никаких нарушений... Такими культурными стали. Не поздновато?
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24.05.2020 20:02 Відповісти
Говорят даже подмели за собой...
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24.05.2020 20:09 Відповісти
Зато на Цензоре наклали, разбросали и оставили, как будто их не 8%, а 98%.
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24.05.2020 20:19 Відповісти
Акція протесту в Києві відбулася без порушень громадського порядку, - поліція - Цензор.НЕТ 3066
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25.05.2020 01:42 Відповісти
3енелейсский-
.

ОТВЕТЬ ЗА О6МАН !-
-
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY

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24.05.2020 20:18 Відповісти
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html

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ЭТО ****** !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.05.2020 20:21 Відповісти
Poroshenko-bot spam pure.
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24.05.2020 20:22 Відповісти
А как же больше двух не собираться?
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24.05.2020 20:27 Відповісти
це біля маволею такі правила
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24.05.2020 21:12 Відповісти
👉🇷🇺
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24.05.2020 21:50 Відповісти
Шо, Бубочка целый, памперсы поменяли, феном прогрели?
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24.05.2020 20:33 Відповісти
Абітурієнти з ОРДЛО отримали пільги.
А як же діти учасників АТО? ????????????????????????????????
-
-
https://ukrrain.com/abiturienti_z_ordlo_otrimali_pilgi._a_yak_zhe_diti_uchasnikiv_ato.html


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.05.2020 20:35 Відповісти
Акція протесту в Києві відбулася без порушень громадського порядку, - поліція - Цензор.НЕТ 6162
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24.05.2020 20:37 Відповісти
понравелось чучело ЛОХнесского чудовища, которое несли демонстрантьі
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24.05.2020 21:11 Відповісти
Акція протесту в Києві відбулася без порушень громадського порядку, - поліція - Цензор.НЕТ 3959
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24.05.2020 21:28 Відповісти
Танк - особенно насмешил.
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24.05.2020 21:41 Відповісти
Акція протесту в Києві відбулася без порушень громадського порядку, - поліція - Цензор.НЕТ 8095
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24.05.2020 21:34 Відповісти
ладно о зе говорить ,а петя что опять мылиться? он же уже стал милеордером
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24.05.2020 21:35 Відповісти
СТОП РЕВАНШ!


Акція протесту в Києві відбулася без порушень громадського порядку, - поліція - Цензор.НЕТ 9882
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24.05.2020 21:40 Відповісти
Акція протесту в Києві відбулася без порушень громадського порядку, - поліція - Цензор.НЕТ 274
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25.05.2020 01:36 Відповісти
Акція протесту в Києві відбулася без порушень громадського порядку, - поліція - Цензор.НЕТ 5821
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25.05.2020 01:37 Відповісти
Акція протесту в Києві відбулася без порушень громадського порядку, - поліція - Цензор.НЕТ 671
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25.05.2020 01:38 Відповісти
Молодым комсомольцам из промзоны конечно виднее, что сегодня происходило в Киеве.
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25.05.2020 01:39 Відповісти
Хроника одного Президента ...

24.05.2020 г.

Скромно и незаметно прошло знаковое событие в украинской политике. 22 мая 2020 г. группа граждан Украины передала в секретариат ВР Украины обращение к главе ВР Разумкову с требованием начать официальную процедуру импичмента ныне действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. В обращении указываются причины этого - государственная измена, многочисленные нарушения Законов и Конституции, злоупотребление служебным положением. Текст обоснования - два картонных ящика. Самое интересное в обращении - последняя фраза - "В разі неприйняття Верховною Радою України відповідного рішення в обумовлений законодавством термін, залишаємо за собою право ініціації загальнодержавного референдуму з питання дострокового припинення повноважень президента України"
23.05.2020 г.

Во время незаконного проникновения в кабинет заместителя министра юстиции зафиксировано открывание служебного сейфа находящегося в этой комнате. Какие документы там находились неизвестно. Расследование не проводится.

Вчерашнее совещание у Зеленского с Бакановым, Ермаком, Шефиром и прочими закончилось заполночь. О чем - не знаем, но настроение присутствующих было мрачным.
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24.05.2020 21:42 Відповісти
https://twitter.com/leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 Леусенко (з криївки) https://twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://twitter.com/leusenko1/status/1264318514594295809 21 ч

РашаТВ весь день пиарили анонс важнейшего интервью с "будущим президентом Украины" Гадею Савченко! В нарезке мелькали изрыгания поца (мужичку за бабу не считаю), как "Парашенка приказывал всех убивать". Там кило откровений и бла-бла.
Зебилы, вам нового буратино стругают!
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24.05.2020 22:39 Відповісти
А гандон еще не попросил на коленях у нее разрешения на интервью?
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24.05.2020 22:41 Відповісти
Дай бог, чтобы это было началом большого конца
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24.05.2020 22:36 Відповісти
Точнее зеленого конца)))
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24.05.2020 23:12 Відповісти
Акція протесту в Києві відбулася без порушень громадського порядку, - поліція - Цензор.НЕТ 9231
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24.05.2020 23:15 Відповісти
Правильно "Більше ніколи!" Never again перекладається як Більше ніколи. Невже не чути, що оте ніколи знову ріже вухо?
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25.05.2020 08:19 Відповісти
Тiльки Пэтро може здiйснити революцiю без жодного правопорушення. Завтра ми прокинемось в iншiй краiнi.
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24.05.2020 23:22 Відповісти
А зачем теперь многолюдность при таком количестве оружия на руках)))
Как в 14м уже не будет.
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24.05.2020 23:57 Відповісти
Тобто курс на расєюшку тебе повністю влаштовує?
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25.05.2020 01:39 Відповісти
Ваше сопливое собрание вообще никто почему-то вспомнить не может.
Может ЗЕ и Коломой вас хоть бесплатным пивом хоть как-то сможет на свою поддержку собрать.
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25.05.2020 01:40 Відповісти
Що вже протестувать коли землепроданцы все продали, і землю, і спротив окупанту. Коли капітуляцію назвали миром.
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25.05.2020 07:04 Відповісти
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