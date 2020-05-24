Воїна 80-ї ОДШБ Сергія Тимощука, який загинув у Луганському аеропорту 2014-го, поховали в Славуті. ФОТОрепортаж
У місті Славута Хмельницької області відбувся чин похорону військовослужбовця 80-ї окремої аеромобільної бригади (на момент смерті в 2014 році) Сергія Тимощука, який загинув у боях за Луганський аеропорт.
Про це з посиланням на пресслужбу Славутського міського військкомату повідомляє офіційний портал міста, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 24 травня, жителі Славутчини провели в останню путь свого земляка, захисника України, солдата 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Сергія Тимощука.
Громадське прощання з Героєм відбулося в міському Палаці культури.
Поховали Сергія Тимощука на міському кладовищі з усіма військовими почестями", - йдеться, зокрема, в повідомленні.
Зазначається, що народився Сергій Володимирович Тимощук 16 вересня 1995 року у місті Славуті. Навчався у загальноосвітній школі № 7, де закінчив 9 класів, а потім вступив до державного професійно-технічного навчального закладу "Славутський професійний ліцей", де отримав спеціальність "автослюсар".
16 грудня 2013 року був призваний до лав Збройних Сил України на військову службу за контрактом та направлений для подальшого проходження служби у 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду. З початком збройної російської агресії проти України, у червні 2014 року, разом зі своїм підрозділом був направлений в зону проведення АТО.
Брав участь в боях за Луганський міжнародний аеропорт, де у повному оточенні, без наземного сполучення, українські десантники тримали оборону з квітня 2014 року.
Внаслідок серпневого наступу російських окупаційних військ аеропорт повторно потрапив у оточення. Його будівлі були вщент зруйновані російською артилерією. У ніч з 31 серпня на 1 вересня 2014 року, після 146 днів оборони, українські захисники вийшли з руїн аеропорту, знищивши при цьому декілька одиниць бронетехніки противника. На жаль, пробитися до своїх вдалося не всім. 31 серпня 2014 року, захищаючи Україну від російського агресора, десантник Сергій Тимощук загинув смертю Героя.
Після захоплення території аеропорту, тіло мужнього воїна потрапило до рук окупантів. Родині Героя, громаді міста та командуванню Збройних Сил України знадобилося майже шість років для того, аби повернути його на рідну землю.
У Сергія залишилися матір та дві сестри.
Нагадаємо, в лютому 2020-го останки солдата Сергія Тимощука сепаратисти передали українській стороні. Особистість захисника вдалося встановити за допомогою системи ДНК-ідентифікації.
Вчора з Сергієм Тимощуком урочисто попрощалися у Львові.
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Родині та близьким щирі співчуття.......
Спасибо, брат.
Тримайся, мамо, бережись!
Ти робиш вірно все, я знаю.
За мною, люба, не тужи -
Бо я ту тугу відчуваю.
Не треба сліз, не будь в журбі,
З тобою навжди я лишаюсь..
Щоночі з неба я тобі
Яскраво зіркою всміхаюсь..
Як вітерець легкий блука,
Торкаючись твого волосся,
Ти знай, що то моя рука
Тебе голубить... Не здалося...
Я завжди поруч: у квітках,
В дощах, у сонці, у веселці..
Тобі приходитиму в снах..
Залишивши любов у серці..
Редеют ряды... узеленских увольняют боевого адмирала Воронченко...
А як же діти учасників АТО? ????????????????????????????????
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Героям слава!!!
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Там, біля тополі калина росте..
Мамині очі чекають тебе..
Сива у розпачі плаче..
Та в Бога вже його душа...
Схиляю голову...
Тепер батьки вже знають, що їх синочок загинув, і тепер він вдома. Адже чекати та надіятись шість років що ось він постукає у вікно, що сталася помилка, що йому вдалось вижити і він в полоні, то страшніше цієї невідомості немає.. А вони чекали, і надіялись, бо батьки не можуть по іншому, адже їх син, це продовження їх життя, це і є їх життя.. Сил Вам, дорогі, і доброї долі, хай Господь втішить Вас, і надасть сил..
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