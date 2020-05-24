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Воїна 80-ї ОДШБ Сергія Тимощука, який загинув у Луганському аеропорту 2014-го, поховали в Славуті. ФОТОрепортаж

У місті Славута Хмельницької області відбувся чин похорону військовослужбовця 80-ї окремої аеромобільної бригади (на момент смерті в 2014 році) Сергія Тимощука, який загинув у боях за Луганський аеропорт.

Про це з посиланням на пресслужбу Славутського міського військкомату повідомляє офіційний портал міста, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 24 травня, жителі Славутчини провели в останню путь свого земляка, захисника України, солдата 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Сергія Тимощука.

Громадське прощання з Героєм відбулося в міському Палаці культури.

Поховали Сергія Тимощука на міському кладовищі з усіма військовими почестями", - йдеться, зокрема, в повідомленні.

Зазначається, що народився Сергій  Володимирович Тимощук 16 вересня 1995 року у місті Славуті. Навчався у загальноосвітній школі № 7, де закінчив 9 класів, а потім вступив до державного професійно-технічного навчального закладу "Славутський професійний ліцей", де отримав спеціальність "автослюсар".

16 грудня 2013 року був призваний до лав Збройних Сил України на військову службу за контрактом та направлений для подальшого проходження служби у 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду. З початком збройної російської агресії проти України, у червні 2014 року, разом зі своїм підрозділом був направлений в зону проведення АТО.

Брав участь в боях за Луганський міжнародний аеропорт, де у повному оточенні, без наземного сполучення, українські десантники тримали оборону з квітня 2014 року.

Внаслідок серпневого наступу російських окупаційних військ аеропорт повторно потрапив у оточення. Його будівлі були вщент зруйновані російською артилерією. У ніч з 31 серпня на 1 вересня 2014 року, після 146 днів оборони, українські захисники вийшли з руїн аеропорту, знищивши при цьому декілька одиниць бронетехніки противника. На жаль, пробитися до своїх вдалося не всім. 31 серпня 2014 року, захищаючи Україну від російського агресора, десантник Сергій Тимощук загинув смертю Героя.

Після захоплення території аеропорту, тіло мужнього воїна потрапило до рук окупантів. Родині Героя, громаді міста та командуванню Збройних Сил України знадобилося майже шість років для того, аби повернути його на рідну землю.

У Сергія залишилися матір та дві сестри.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З воїном 93-ї ОМБр Євгеном Сафоновим, загиблим у зоні ООС 21 травня, попрощалися на Дніпропетровщині. ФОТО

Воїна 80-ї ОДШБ Сергія Тимощука, який загинув у Луганському аеропорту 2014-го, поховали в Славуті 01
Воїна 80-ї ОДШБ Сергія Тимощука, який загинув у Луганському аеропорту 2014-го, поховали в Славуті 02
Воїна 80-ї ОДШБ Сергія Тимощука, який загинув у Луганському аеропорту 2014-го, поховали в Славуті 03
Воїна 80-ї ОДШБ Сергія Тимощука, який загинув у Луганському аеропорту 2014-го, поховали в Славуті 04

Нагадаємо, в лютому 2020-го  останки солдата Сергія Тимощука сепаратисти передали українській стороні. Особистість захисника вдалося встановити за допомогою системи ДНК-ідентифікації.

Вчора з Сергієм Тимощуком урочисто попрощалися у Львові.

похорон (1283) Хмельниччина (914) Ян Осока (1495) 80 окрема десантно-штурмова бригада (155)


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Топ коментарі
+40
Схиляю голову.........Спочивай з миром, Сергію.......
Родині та близьким щирі співчуття.......
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24.05.2020 19:49
+38
Хай земля пухом буде Герою.
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24.05.2020 19:48
+35
Вечная память солдату который защищал Родину!
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24.05.2020 19:48
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Хай земля пухом буде Герою.
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24.05.2020 19:48 Відповісти
Вечная память солдату который защищал Родину!
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24.05.2020 19:48 Відповісти
Схиляю голову.........Спочивай з миром, Сергію.......
Родині та близьким щирі співчуття.......
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24.05.2020 19:49 Відповісти
Воина 80-й ОДШБ Сергея Тимощука, погибшего в Луганском аэропорту в 2014-м, похоронили в Славуте - Цензор.НЕТ 8475
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24.05.2020 19:55 Відповісти
Вечная память...
Спасибо, брат.
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24.05.2020 19:59 Відповісти
**
Тримайся, мамо, бережись!
Ти робиш вірно все, я знаю.
За мною, люба, не тужи -
Бо я ту тугу відчуваю.

Не треба сліз, не будь в журбі,
З тобою навжди я лишаюсь..
Щоночі з неба я тобі
Яскраво зіркою всміхаюсь..

Як вітерець легкий блука,
Торкаючись твого волосся,
Ти знай, що то моя рука
Тебе голубить... Не здалося...

Я завжди поруч: у квітках,
В дощах, у сонці, у веселці..
Тобі приходитиму в снах..
Залишивши любов у серці..
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24.05.2020 20:01 Відповісти
((((((((((((((((((((((((((((((((.. Нескінчений біль...
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24.05.2020 21:33 Відповісти
"После захвата территории аэропорта, тело мужественного воина попало в руки оккупантов. Семье Героя, общине города и командованию Вооруженных сил Украины понадобилось почти шесть лет для того, чтобы вернуть его на родную землю", - довгих шість років повертали тіло героя додому. Це треба всім можновладцям зрозуміти для того, щоб належним чином вони ставилися до українських воїнів. Маю надію, що нікого з тих, хто захищав Україну не забудуть.
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24.05.2020 20:06 Відповісти
Re: "щоб належним чином вони ставилися до українських воїнів"
Редеют ряды... узеленских увольняют боевого адмирала Воронченко...
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24.05.2020 20:28 Відповісти
Абітурієнти з ОРДЛО отримали пільги.
А як же діти учасників АТО? ????????????????????????????????
-
-
https://ukrrain.com/abiturienti_z_ordlo_otrimali_pilgi._a_yak_zhe_diti_uchasnikiv_ato.html

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
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24.05.2020 21:04 Відповісти
Воїна 80-ї ОДШБ Сергія Тимощука, який загинув у Луганському аеропорту 2014-го, поховали в Славуті - Цензор.НЕТ 9888
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24.05.2020 20:08 Відповісти
Царство Небесне...
Героям слава!!!
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24.05.2020 20:14 Відповісти
Воїна 80-ї ОДШБ Сергія Тимощука, який загинув у Луганському аеропорту 2014-го, поховали в Славуті - Цензор.НЕТ 7152ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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24.05.2020 20:16 Відповісти
Вічна СЛАВА та ПАМ'ЯТЬ..
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24.05.2020 20:27 Відповісти
Хлопчина загинув в 18 років, ще дитина, але пішов на війну захищати свою землю, схиляю голову перед земляком, родині найщиріші співчуття, нелегко було чекати матері майже шість років свого соколика, щоб поховати...
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24.05.2020 20:33 Відповісти
Абітурієнти з ОРДЛО отримали пільги. А як же діти учасників АТО?
--- https://ukrrain.com/abiturienti_z_ordlo_otrimali_pilgi._a_yak_zhe_diti_uchasnikiv_ato.html
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24.05.2020 20:34 Відповісти
Воїна 80-ї ОДШБ Сергія Тимощука, який загинув у Луганському аеропорту 2014-го, поховали в Славуті - Цензор.НЕТ 2865
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24.05.2020 20:57 Відповісти
Дякую тобі, воїне.
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24.05.2020 21:17 Відповісти
Как дончанин искренне желаю российским матерям, отправляющим своих детей воевать на Донбасс, не дождаться своих сыновей. Тебе, герой, спасибо, ты и меня защищал.
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24.05.2020 21:21 Відповісти
Герой повернувся додому...
Там, біля тополі калина росте..
Мамині очі чекають тебе..
Сива у розпачі плаче..
Та в Бога вже його душа...
Схиляю голову...
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24.05.2020 21:30 Відповісти
Героям Слава ! Низький уклін батькам Героя . Царство Небесне !
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24.05.2020 21:31 Відповісти
Сподіваюсь, смерть цього юного Героя була безболісною та швидкою...
Тепер батьки вже знають, що їх синочок загинув, і тепер він вдома. Адже чекати та надіятись шість років що ось він постукає у вікно, що сталася помилка, що йому вдалось вижити і він в полоні, то страшніше цієї невідомості немає.. А вони чекали, і надіялись, бо батьки не можуть по іншому, адже їх син, це продовження їх життя, це і є їх життя.. Сил Вам, дорогі, і доброї долі, хай Господь втішить Вас, і надасть сил..
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24.05.2020 21:39 Відповісти
Як можна було ось таких 18-річних дітей відправляти в найгарячіші точки? В це й же час дітки Порошенка в Лондоні вчилися...
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24.05.2020 23:19 Відповісти
Так. Михайлові (який навчався у Лондоні) на той момент було 13 років. Він теж мав в АТО піти? Разом з тобою?
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25.05.2020 12:48 Відповісти
Співчуття родині полеглого Героя України!!! смерть клятой расії!!!!
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24.05.2020 23:29 Відповісти
А что они делали с телом 6 лет?
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25.05.2020 01:12 Відповісти
Портрет солдата поместить не удосужились
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25.05.2020 03:33 Відповісти
Первое и третье фото в статье:

https://images.cnscdn.com/images/2/4/8/a/248a448e6997737edab2fe159fc37e77/original.jpg

https://images.cnscdn.com/images/f/c/5/3/fc53f6c3f226ac94b1d5a02216b00b2a/original.jpg
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25.05.2020 07:21 Відповісти
Слава Герою !
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25.05.2020 09:09 Відповісти
 
 