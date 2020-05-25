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Волинянин ґвалтував свого неповнолітнього хрещеника, знімав це на камеру і продавав в інтернеті. ФОТОрепортаж

Правоохоронці повідомили про підозру 28-річному жителю Волинської області в скоєнні систематичного сексуального насильства над малолітнім хлопчиком і створенні порнографічної продукції з його участю з метою отримання грошових коштів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

Як установлено у ході досудового розслідування, підозрюваний, користуючись безпорадним станом 13-річного хлопчика, вступав з ним у статеві зносини та знімав цей процес на відео. Створений за участі дитини порноконтент зловмисник продавав іншим особам для розміщення в Інтернеті.

У ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони з зображеннями порнографічного характеру за участі неповнолітньої дитини.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий є похресником підозрюваного.

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Волинянин ґвалтував свого неповнолітнього хрещеника, знімав це на камеру і продавав в інтернеті 01
Волинянин ґвалтував свого неповнолітнього хрещеника, знімав це на камеру і продавав в інтернеті 02
Волинянин ґвалтував свого неповнолітнього хрещеника, знімав це на камеру і продавав в інтернеті 03Волинянин ґвалтував свого неповнолітнього хрещеника, знімав це на камеру і продавав в інтернеті 04

Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 3 ст. 153, ч. 4 ст. 301 КК України. За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 4 чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.

Слідчі та процесуальні дії тривають. Встановлюється інші особи, які причетні до вчинення цих злочинів.

Санкція статей передбачає покарання від 10 до 12 років позбавлення волі.

Автор: 

діти (5065) Київ (19466) насилля (295) прокуратура (3676)


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Топ коментарі
+21
надеюсь с тюрьми он не выйдет, сдохнет жертвой гуппового сексуального насилия
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25.05.2020 09:44
+7
Отрезать всё и снять на его же телефон
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25.05.2020 09:57
+7
как таких мразей земля носит....
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25.05.2020 10:18
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надеюсь с тюрьми он не выйдет, сдохнет жертвой гуппового сексуального насилия
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25.05.2020 09:44 Відповісти
А Іванісов сидить не на зоні а у ВР.
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25.05.2020 10:03 Відповісти
Ага. На зоні всі святі сидять, просто жертви прокурора, а так невинні і по мамі плачуть.
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25.05.2020 10:05 Відповісти
А навіщо пацан до нього ходив ?
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25.05.2020 09:44 Відповісти
"...пользуясь беспомощным состоянием 13-летнего мальчика.." - може в хлопчика з сім'єю не все гаразд.
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25.05.2020 09:47 Відповісти
Мабуть, хрещений цукерку обіцяв... А взагалі, якщо цей потерпілий не дебіл, то вже після першого разу мав би збагнути, що туди ходити більше зась.
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25.05.2020 11:26 Відповісти
В таких случаях насильник угрожает жертве. Так что дело не в конфетке.
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25.05.2020 12:45 Відповісти
Вот же гнида.
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25.05.2020 09:46 Відповісти
На палю гниду
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25.05.2020 09:49 Відповісти
13 лет это не такой и маленький уже, и непонятно про беспомощное состояние.
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25.05.2020 09:49 Відповісти
Может бухлом его накачал.
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25.05.2020 09:51 Відповісти
Т.е.13-летний может легко справиться с 28-летним мужиком?!
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25.05.2020 12:10 Відповісти
Отрезать всё и снять на его же телефон
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25.05.2020 09:57 Відповісти
+
за подобные преступления должно существовать наказание в виде физической кастрации.
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25.05.2020 09:59 Відповісти
duhovnaya kastracia - otluchit ot cerkvi
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25.05.2020 11:32 Відповісти
Беспомощный в 13 лет? Инвалид что ли? Мы бандой в 13 лет уже писты давали некоторым алкашам, что наезжали на нас. Скорее всего вместе бабос зарабатывали, а теперь - беспомощный. Все же тупые у нас журнашлюхи
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25.05.2020 10:08 Відповісти
Слава богу, не все дети в 13 лет этим занимаются. Кроме того, один 13-летний физически не может справиться с 28-летним такого телосложения.
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25.05.2020 12:47 Відповісти
Воткнуть отвертку в бедренную артерию - особо сил не много надо, а кровища хлынет так, что особых повреждений ни один бугай не успеет нанести. Но в нашей стране выгоднее сдохнуть, чем превысить самооборону.
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25.05.2020 21:52 Відповісти
С дивана, конечно, виднее. Не думаю, что запуганный подросток сможет даже попытаться это сделать. Зная, что с ним будет, если не выйдет. Я бы точно не пробовала.
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26.05.2020 10:23 Відповісти
как таких мразей земля носит....
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25.05.2020 10:18 Відповісти
Пусть судит не наш суд, а родители мальчика.
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25.05.2020 10:37 Відповісти
И как его можно назвать человеком? В старые времена он с первой же минуты в тюрьме кукарекал бы в петушатнике, но сейчас все перевернулось.
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25.05.2020 11:14 Відповісти
а чему удивляться? новости каждый день нам дают понять, что за народ населяет эту страну. Погоди, сейчас начнут пис ать, что виноваты фсб , кацапы, путин))
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25.05.2020 11:35 Відповісти
в старые времена его родители ребенка на сувениры разобрали бы. Кто сопилку из берцовой кости сделает, кто ботинки из шкуры, а кому чашка из черепа нужна.
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25.05.2020 21:51 Відповісти
Видать бабла мало малому дал
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25.05.2020 11:23 Відповісти
Какая (ука коменты трёт ,при упоминании Кожары?
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25.05.2020 11:23 Відповісти
Під шконку курва ногами забити на всю ходку ! І жодного УДО !
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25.05.2020 11:51 Відповісти
.....((((( капец выродок ((((
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25.05.2020 12:14 Відповісти
Сидят такие черти в даркнете, форумы целые у них там. Чуть что кто спугнет, уже на понос с перепугу исходят. На вид прям люди, а намерения у них ублюдочные. И таких там тьма, увы.
Пусть подписывает согласие на лечение, может тогда не посадят. Но лучшее лечение, это электрошок для таких как он.
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25.05.2020 15:15 Відповісти
Гомосексуализм и педофилия идут рука об руку. Помните об этом в июне, когда настанет пора гей-прайдов. А таких уродов нужно казнить по китайски - "цяньдао вангуа" отлично подходит.
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25.05.2020 21:48 Відповісти
Обычный гомофобный бред. Среди педофилов большинство гетеросексуалы. Или у вас есть другие статистические данные?
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26.05.2020 10:26 Відповісти
А, вы о статистике, тогда давайте о количестве самоубийств в среде ЛГБТ поговорим, о количестве ЗППП, в том числе СПИДа, каким образом чаще передается, о сопутствующих психических отклонениях в среде ЛГБТ, об исследованиях, которые статистически доказывают, что гомосексуализм - это вина окружения на 99% и лишь на 1% сложным сочетанием генетических факторов, что косвенно доказывает, что гомосексуализм - на 1% генетическая болезнь, а на 99% - распущенность и гедонистический образ жизни, тут можно продолжать бесконечно.
Но одно дело когда деваха в тринадцать, биологически на все 25, как у арабов и вообще африканцев и востончых народов, а другое дело, когда у мужика встает на парня. Вы ведь знаете, что по статистике, у таких парней в разы выростает вероятность того, что они сами будут совершать насильственные действия, и в десятки раз выростает вероятность нетрадиционной ориентации? Это и есть тот эрзац "размножения" которым распространяется гомосексуализм. Если бы у нас были законы шариата, то таких проблем с изнасилованиями парней - не было бы вообще. Поскольку большинство потенциальных преступников отправились бы на встречу с Аллахом, дабы всевышний пересобрал их "гены" в правильном порядке.
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26.05.2020 18:06 Відповісти
Т.е. статистики нет. Соответственно, вранье насчет педофилов засчитано.
Остальное и обсуждать смысла не имеет. Если, по-вашему, "встает на парня" распущенность, значит, любой может это сделать? Вам самому не смешно?
Кстати, страны с законами шариата эмиграцию не запрещали)
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26.05.2020 20:26 Відповісти
Да мне влом искать, даже если я выложу диссертации российских врачей об успешных методах лечения девиаций полового влечения, ЛГБТшники только затравят ученых, чтобы подогнать науку под толерантное мнение, как в случае с "расизмом" нобелевского лауреата др. Уотсона.
Кстати ислам требует расширения на всю обитаемую землю, а не эмиграции)) Там говорят Зеля будет самую большую мечеть Украины строить? Да благословит его Всевышний, самая мирная религия требует больше верующих в Украине, до того, как либерасты и толерасты засрут молодежи голову о равенстве и терпимости.
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26.05.2020 21:31 Відповісти
Могу себе представить рашистские методы. Если менее 70 лет назад (а в некоторых странах менее 30) во вполне цивилизованных странах геев "лечили" электрошоком, лоботомией, аверсивной терапией и пр.

Насчёт ислама в Украине - вряд ли он активно размножится. Так что если вам настолько близки законы шариата, стоит подумать об эмиграции)
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27.05.2020 13:47 Відповісти
на удивление, электрошоковая терапия хоть и весьма эффективна, в случае полного курса, в тех работах рассматривается только отчасти, гораздо больший упор сделан на психотерапевтов, гормональную терапию и мозговерты психоактивные вещества в совокупности с психотерапевтической поддержкой.
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27.05.2020 17:17 Відповісти
Психоактивные, угу. Типа галоперидола?
Опять же - цивилизованные страны давно отказались от репаративной терапии как нарушающей права человека, приводящей к тяжелым физическим и психическим последствиям, влекущей возможную депрессию и суицид.
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28.05.2020 13:16 Відповісти
цивилизованные страны вообще хотели выработать "коллективный иммунитет" позволив ковиду убивать вволю. им легче потерять граждан от "случаев неодолимой силы", чем свою власть, идя наперекор толпе.
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28.05.2020 16:44 Відповісти
 
 