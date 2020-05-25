Волинянин ґвалтував свого неповнолітнього хрещеника, знімав це на камеру і продавав в інтернеті. ФОТОрепортаж

Правоохоронці повідомили про підозру 28-річному жителю Волинської області в скоєнні систематичного сексуального насильства над малолітнім хлопчиком і створенні порнографічної продукції з його участю з метою отримання грошових коштів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

Як установлено у ході досудового розслідування, підозрюваний, користуючись безпорадним станом 13-річного хлопчика, вступав з ним у статеві зносини та знімав цей процес на відео. Створений за участі дитини порноконтент зловмисник продавав іншим особам для розміщення в Інтернеті.

У ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони з зображеннями порнографічного характеру за участі неповнолітньої дитини.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий є похресником підозрюваного.

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Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 3 ст. 153, ч. 4 ст. 301 КК України. За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 4 чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.

Слідчі та процесуальні дії тривають. Встановлюється інші особи, які причетні до вчинення цих злочинів.

Санкція статей передбачає покарання від 10 до 12 років позбавлення волі.