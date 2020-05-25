Волинянин ґвалтував свого неповнолітнього хрещеника, знімав це на камеру і продавав в інтернеті. ФОТОрепортаж
Правоохоронці повідомили про підозру 28-річному жителю Волинської області в скоєнні систематичного сексуального насильства над малолітнім хлопчиком і створенні порнографічної продукції з його участю з метою отримання грошових коштів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
Як установлено у ході досудового розслідування, підозрюваний, користуючись безпорадним станом 13-річного хлопчика, вступав з ним у статеві зносини та знімав цей процес на відео. Створений за участі дитини порноконтент зловмисник продавав іншим особам для розміщення в Інтернеті.
У ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони з зображеннями порнографічного характеру за участі неповнолітньої дитини.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий є похресником підозрюваного.
Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 3 ст. 153, ч. 4 ст. 301 КК України. За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 4 чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.
Слідчі та процесуальні дії тривають. Встановлюється інші особи, які причетні до вчинення цих злочинів.
Санкція статей передбачає покарання від 10 до 12 років позбавлення волі.
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за подобные преступления должно существовать наказание в виде физической кастрации.
Пусть подписывает согласие на лечение, может тогда не посадят. Но лучшее лечение, это электрошок для таких как он.
Но одно дело когда деваха в тринадцать, биологически на все 25, как у арабов и вообще африканцев и востончых народов, а другое дело, когда у мужика встает на парня. Вы ведь знаете, что по статистике, у таких парней в разы выростает вероятность того, что они сами будут совершать насильственные действия, и в десятки раз выростает вероятность нетрадиционной ориентации? Это и есть тот эрзац "размножения" которым распространяется гомосексуализм. Если бы у нас были законы шариата, то таких проблем с изнасилованиями парней - не было бы вообще. Поскольку большинство потенциальных преступников отправились бы на встречу с Аллахом, дабы всевышний пересобрал их "гены" в правильном порядке.
Остальное и обсуждать смысла не имеет. Если, по-вашему, "встает на парня" распущенность, значит, любой может это сделать? Вам самому не смешно?
Кстати, страны с законами шариата эмиграцию не запрещали)
Кстати ислам требует расширения на всю обитаемую землю, а не эмиграции)) Там говорят Зеля будет самую большую мечеть Украины строить? Да благословит его Всевышний, самая мирная религия требует больше верующих в Украине, до того, как либерасты и толерасты засрут молодежи голову о равенстве и терпимости.
Насчёт ислама в Украине - вряд ли он активно размножится. Так что если вам настолько близки законы шариата, стоит подумать об эмиграции)
мозговертыпсихоактивные вещества в совокупности с психотерапевтической поддержкой.
Опять же - цивилизованные страны давно отказались от репаративной терапии как нарушающей права человека, приводящей к тяжелым физическим и психическим последствиям, влекущей возможную депрессию и суицид.