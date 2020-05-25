Групу прикордонників викрили в переправленні іноземців і товарів через закритий унаслідок карантину пункт пропуску на Вінниччині. ФОТОрепортаж

Військовою прокуратурою Вінницького гарнізону Центрального регіону України викрито групу посадових осіб відділу прикордонної служби "Болган". Троє прикордонників на міжнародному автомобільному пункті пропуску налагодили злочинну схему незаконного переправлення товарів та іноземців через державний кордон за неправомірну вигоду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України.

Так, 22.05.2020 троє інспекторів прикордонної служби, старший сержант, старшина та прапорщик отримали від громадянина Республіки Молдова неправомірну вигоду у розмірі 300 доларів США. За вказану суму співслужбовці-прикордонники збиралися "посприяти" незаконному переправленню товарів та іноземців через державний кордон України. Для приховування своїх протиправних дій вони на цей час несанкціоновано вимикали живлення серверу системи "ГАРТ" у місцевому автомобільному пункті пропуску "Грабарівка-Окниця".

Зазначається, що дію цього пункту пропуску тимчасово призупинено через встановленні обмеження карантину, пов’язаного із поширенням на території України вірусу COVID-19.



Встановлено, що лише 22.05.2020 через державний кордон незаконно переправлено двох іноземців, уродженців Республіки Молдова, а також 30 коробів з різними видами марок сигарет, 7 пачок курильної суміші та 8 коробів з медичними препаратами "Димедрол", виробництва Російської Федерації, на загальну суму 2 810 820 грн.

23.05.2020 працівниками правоохоронних органів зазначених іноземців затримано, а контрабандний товар та автомобіль "Опель Віваро", на якому перевозилася контрабанда, вилучено.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, за оперативного супроводження відділу внутрішньої безпеки Могилів-Подільського прикордонного загону Управління внутрішньої та власної безпеки "Південь".



Фото: сайт військової прокуратури

У відомстві також додали, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.