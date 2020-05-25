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Три прізвища і два громадянства: біля кордону з РФ затримали порушника з п'ятьма паспортами. ФОТО

Вчора на Луганщині біля кордону з Росією виявили порушника з недійсними документами України та Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Поблизу селища Мілове прикордонний наряд зупинив для перевірки документів чоловіка. Він надав три паспорти, видані на різні імена одній і тій самій особі (на фото) з однаковою датою народження: внутрішній паспорт громадянина України та два закордонні паспорти громадянина РФ. Під час встановлення особи затриманого, чоловік надав правоохоронцям ще два паспорти громадянина України для виїзду за кордон, які також видані на різні установчі дані. Вони були в нього вдома.

Три прізвища і два громадянства: біля кордону з РФ затримали порушника з пятьма паспортами 01
Фото: сайт Госпогранслужбы

Перевіривши паспортні документи правоохоронці встановили, що всі паспорти справжні та отримувалися громадянином після зміни кілька разів прізвища та імені.

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Встановивши особу чоловіка прикордонники притягнули його до адміністративної відповідальності за порушення правил прикордонного режиму. Адже він перебував у прикордонні з документами, виданими на змінені ім’я та прізвище.

Після цього порушника передали співробітникам Національної поліції для ухвалення щодо нього правового рішення за компетенцією.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) кордон (4765) затримання (4339) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+12
А шо там бубочка, спит? А генпрокурорша? А вдруг это Порошенко, который насрал в штаны бубочке, решил бежать?
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25.05.2020 11:43
+6
Если он эти паспорта предоставил сам, его стоит отправить на психиатрическое обследования.
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25.05.2020 11:47
+5
Беня!
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25.05.2020 11:55
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Портсигар отечественный, Три!
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25.05.2020 11:41 Відповісти
Да нормально. Сейчас паспорт гражданина уже утратил свою ценность. Можно даже госчиновникам иметь несколько гражданство и работать сразу на несколько государств и спецслужб одновременно
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25.05.2020 11:41 Відповісти
ну шо ти брешеш!
у вашій фашистській ********* не забалуєш
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25.05.2020 11:43 Відповісти
затримали, бо зедрисня ще таких не легалізувала
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25.05.2020 11:42 Відповісти
А шо там бубочка, спит? А генпрокурорша? А вдруг это Порошенко, который насрал в штаны бубочке, решил бежать?
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25.05.2020 11:43 Відповісти
Жалко пецку? Ну возьми рошенку - подсласти себе жизнь
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25.05.2020 12:01 Відповісти
Поскольку он находился в приграничной зоне с документами, выданными на измененные имя и фамилию, что за бред если документы действительные?
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25.05.2020 11:43 Відповісти
Штирлиц?
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25.05.2020 11:47 Відповісти
Беня!
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25.05.2020 11:55 Відповісти
Таки да ))
Три прізвища і два громадянства: біля кордону з РФ затримали порушника з п'ятьма паспортами - Цензор.НЕТ 2451
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25.05.2020 15:16 Відповісти
Если он эти паспорта предоставил сам, его стоит отправить на психиатрическое обследования.
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25.05.2020 11:47 Відповісти
Тогда надо всю ВР в дурдом отправлять.
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25.05.2020 19:38 Відповісти
Должен был изъят и аннулирован.
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25.05.2020 11:47 Відповісти
Задержанный? За нахождение в пограничной зоне (с какого она стала пограничной?) сразу аннулировать? И закопать, и свалить на коронавирус?
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25.05.2020 14:07 Відповісти
Он предоставил три паспорта, выданные на разные имена одному и тому же лицу (на фото)

Вот это голова.
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25.05.2020 11:48 Відповісти
Та ну..... Його просто догнало зверху одкровення про світову аферу рептилоїдів і Білла Гейтса, котрий хоче всіх чіпувати та керувати ними через мережу 5G, s дні і ночі він проводить доносячи всю святу правду простому люди.
Пророк Церкви Свідків Альтернативної Реальності, його колись визнають святим за справу боротьби з світовою аферою та рептилоїдами.
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25.05.2020 12:19 Відповісти
Его ж Сергей Лещенко звали. Уже Кирилл?
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25.05.2020 18:43 Відповісти
Та, я уж думал Каломойского накрыли))
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25.05.2020 11:59 Відповісти
А хіба він не повинен був здати паспорт при обміні на новий?
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25.05.2020 12:12 Відповісти
Ні, закордонних можна мати два.
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25.05.2020 12:37 Відповісти
Тра боронить нашу незалежність від ось таких манкуртів!!1
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25.05.2020 12:17 Відповісти
он среди нас!.. я верил, что встречу тебя)))
Три прізвища і два громадянства: біля кордону з РФ затримали порушника з п'ятьма паспортами - Цензор.НЕТ 9887
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25.05.2020 12:18 Відповісти
" все паспорта настоящие и приобретались гражданином после неоднократного изменения фамилии и имени"
Затейник...
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25.05.2020 12:24 Відповісти
А там насчет "неоднократной смены пола" не проверяли?
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25.05.2020 13:09 Відповісти
"у меня было сорок фамилий,у меня было семь паспортов..."(с)
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25.05.2020 13:20 Відповісти
Меня семьдесят женщин любили,
У меня было двести врагов.

Но я не жалею!
Сколько я ни старался,
Сколько я ни стремился -
Все равно, чтоб подраться,
Кто-нибудь находился.

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25.05.2020 15:21 Відповісти
Ось що означає отримати паспорт в Україні. А чиє це відомство?
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25.05.2020 14:14 Відповісти
А если у человека раздвоение (разпятерение) личности, должен ли он получать два паспорта - ведь это две разные личности?
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25.05.2020 14:19 Відповісти
Цений кадр! Може за клоуна 5 разів голосувати
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25.05.2020 16:44 Відповісти
Ага как на прошлых парламентских выборах )))) Надя Савченко - 8 голосов
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25.05.2020 16:50 Відповісти
Эбанес-Фернандес-Бурго-Диего и т.д.
Идальго, короче.
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25.05.2020 22:20 Відповісти
Ну, то ж не волонтер чи атовець якийсь.
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26.05.2020 11:19 Відповісти
 
 