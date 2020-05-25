Кличко з ранку проїхався в метро: "Проведено всі необхідні заходи для безпечного перевезення пасажирів". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З понеділка, 25 травня, київське метро відновило свою роботу в звичайному режимі. Мер Києва Віталій Кличко спустився в підземку, щоб проконтролювати дотримання необхідних карантинних заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів під час онлайн-брифінгу.

"Від сьогодні відновило свою роботу в звичайному режимі і київське метро. Для дотримання всіх норм та регламентів метрополітен здійснив необхідні заходи для безпечного перевезення пасажирів, - сказав Кличко. - Зокрема: дезинфікують кожен потяг перед кожним рейсом; посилено дезинфікують усі пасажирські зони – вестибюлі та платформи станцій, касові вікна, турнікети, ручки дверей, поручні ескалаторів; у вестибюлях та на платформах станцій нанесена розмітка для дотримання соціальної дистанції; працівники метро забезпечені засобами індивідуального захисту; скрізь на станціях розміщені інформаційні матеріали щодо обов’язкового масочного режиму для пасажирів, важливості дотримання дистанції, рекомендації використовувати рукавички під час поїздок", - зазначив мер Києва.

Також пасажирів метро інформують про можливості безконтактної оплати за проїзд - задля уникнення черг та скупчення людей. Контроль за дотриманням правил у метрополітені здійснює поліція.

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Кличко зранку проїхався на метро та показав під час онлайн прес-конференції відео із підземки.

"Сьогодні зранку я був у метро. Подивився, що там відбувається в перший день його роботи. Ситуація спокійна, - сказав мер. - Я ще раз звертаюся до киян: всі необхідні заходи запроваджені для вашої безпеки! Бо, якщо ви самі нехтуєте своїм здоров'ям і правилами, то як вас уберегти?! І наголошую: маски в метро та в іншому транспорті – обв'язкові, рукавички – рекомендовані, але не нехтуйте ними!" - підкреслив Віталій Кличко.

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