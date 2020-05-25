УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4624 відвідувача онлайн
Новини Фото
8 078 27

Кличко з ранку проїхався в метро: "Проведено всі необхідні заходи для безпечного перевезення пасажирів". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З понеділка, 25 травня, київське метро відновило свою роботу в звичайному режимі. Мер Києва Віталій Кличко спустився в підземку, щоб проконтролювати дотримання необхідних карантинних заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів під час онлайн-брифінгу.

"Від сьогодні відновило свою роботу в звичайному режимі і київське метро. Для дотримання всіх норм та регламентів метрополітен здійснив необхідні заходи для безпечного перевезення пасажирів, - сказав Кличко. - Зокрема: дезинфікують кожен потяг перед кожним рейсом; посилено дезинфікують усі пасажирські зони – вестибюлі та платформи станцій, касові вікна, турнікети, ручки дверей, поручні ескалаторів; у вестибюлях та на платформах станцій нанесена розмітка для дотримання соціальної дистанції; працівники метро забезпечені засобами індивідуального захисту; скрізь на станціях розміщені інформаційні матеріали щодо обов’язкового масочного режиму для пасажирів, важливості дотримання дистанції, рекомендації використовувати рукавички під час поїздок", - зазначив мер Києва.

Також пасажирів метро інформують про можливості безконтактної оплати за проїзд - задля уникнення черг та скупчення людей. Контроль за дотриманням правил у метрополітені здійснює поліція.

Також дивіться: У Києві та Харкові відкрилося метро. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кличко зранку проїхався на метро та показав під час онлайн прес-конференції відео із підземки.

"Сьогодні зранку я був у метро. Подивився, що там відбувається в перший день його роботи. Ситуація спокійна, - сказав мер. - Я ще раз звертаюся до киян: всі необхідні заходи запроваджені для вашої безпеки! Бо, якщо ви самі нехтуєте своїм здоров'ям і правилами, то як вас уберегти?! І наголошую: маски в метро та в іншому транспорті – обв'язкові, рукавички – рекомендовані, але не нехтуйте ними!" - підкреслив Віталій Кличко.

Також читайте: Відновлення роботи дитячих секцій у Києві планується у вересні, - Кличко

Кличко з ранку проїхався в метро: Проведено всі необхідні заходи для безпечного перевезення пасажирів 01
Кличко з ранку проїхався в метро: Проведено всі необхідні заходи для безпечного перевезення пасажирів 02
Кличко з ранку проїхався в метро: Проведено всі необхідні заходи для безпечного перевезення пасажирів 03
Кличко з ранку проїхався в метро: Проведено всі необхідні заходи для безпечного перевезення пасажирів 04

Автор: 

Київ (19466) Кличко Віталій (3512) Метрополітен (1416)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Кличко з ранку проїхався в метро: "Проведено всі необхідні заходи для безпечного перевезення пасажирів" - Цензор.НЕТ 8758
показати весь коментар
25.05.2020 13:32
+5
Показуха мля!... зайдите через пару дней в час пик!
показати весь коментар
25.05.2020 13:12
+4
Лучше бы по ночам в депо дизинфекцию проводил, больше толку было бы. Как же оно опять в мэры хочет! )))
показати весь коментар
25.05.2020 13:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На ЛИСОПЕДИ прокатился?
показати весь коментар
25.05.2020 13:06 Відповісти
Почти...
Кличко с утра прокатился в метро: "Осуществлены все необходимые меры для безопасной перевозки пассажиров" - Цензор.НЕТ 2833
показати весь коментар
25.05.2020 13:18 Відповісти
Кличко з ранку проїхався в метро: "Проведено всі необхідні заходи для безпечного перевезення пасажирів" - Цензор.НЕТ 8758
показати весь коментар
25.05.2020 13:32 Відповісти
Кличко з ранку проїхався в метро: "Проведено всі необхідні заходи для безпечного перевезення пасажирів" - Цензор.НЕТ 1811
показати весь коментар
25.05.2020 14:13 Відповісти
показати весь коментар
25.05.2020 14:36 Відповісти
Лучше бы по ночам в депо дизинфекцию проводил, больше толку было бы. Как же оно опять в мэры хочет! )))
показати весь коментар
25.05.2020 13:08 Відповісти
а перчатки где - боксерские носить не кто и не заставляет - перчатки Де?
показати весь коментар
25.05.2020 13:10 Відповісти
Кто то может обяснить какой смысл в масках если все берутся руками за поручни?
показати весь коментар
25.05.2020 13:11 Відповісти
Коронавирус, СПИД и сифилис не передаются через кожный покров!
показати весь коментар
25.05.2020 13:14 Відповісти
если не втереть себе в слизистую собственными руками.
показати весь коментар
25.05.2020 13:20 Відповісти
Что бы ногти не грызли лишний раз ,те кто этим страдает
показати весь коментар
25.05.2020 14:19 Відповісти
А смысл олень,в том ,что ты не чихаешь в маске на руки!!!!Прикинь,Логика!!!
показати весь коментар
25.05.2020 14:20 Відповісти
Олень тупорылый ты. Потому что каждый по 100 раз на день трогает и поправляет маску в которую начхал, руками
показати весь коментар
25.05.2020 14:39 Відповісти
який Віталька безстрашний )))
показати весь коментар
25.05.2020 13:12 Відповісти
Показуха мля!... зайдите через пару дней в час пик!
показати весь коментар
25.05.2020 13:12 Відповісти
Интересуют прогнозы коронапсихозные?) Будет вспышка после ослабления дурантинов?) Или вспышка зависит от количества тестов, а не от вируса?))/
показати весь коментар
25.05.2020 13:12 Відповісти
Если вируса нет, то выходит, шо москали в Маскве сами себя уничтожают без причины на подсознательном уровне
показати весь коментар
25.05.2020 13:21 Відповісти
сайт статистики по коронавирусобесии https://www.worldometers.info/coronavirus/ давайте сравним показатили на 1 млн населения. Беларусь- без отсановки жизни и Украина - дурантин. Беларусь показатели на 1 млн количество тестов на 1 млн - 47,687, позитивные - 3,831, и того процент - 8,03% ,

Украина показатели на 1 млн: тесты - 6,670, позитивные - 486, процент- 7,28 %.

тоесть есть большой вопрос: это эпидемия вируса или тестов?? почему осутсвие дурантина не увеличело процент позитивных тестов? очень странно. похоже что количество позитивных зависит от количества тестов, а не от болезни.
показати весь коментар
25.05.2020 13:37 Відповісти
-Так вот ты какое МЭТРО !( подумал Педаля )
а где то и друг Вельвет катается среди бабушек ..
показати весь коментар
25.05.2020 13:13 Відповісти
Ему явно не комфортно в вагоне, находясь в положении буквы зю
показати весь коментар
25.05.2020 13:14 Відповісти
И заодно держаться приходится подальше от информационно рекламного дисплея в случае резкого торможения поезда
показати весь коментар
25.05.2020 13:17 Відповісти
а по стихийным базарам, работающим у входов наиболее загруженных станций метро мер показушник не хочет прогуляться?!
показати весь коментар
25.05.2020 13:44 Відповісти
Прогуляется если огнетушители запретят
показати весь коментар
25.05.2020 13:54 Відповісти
Ни в одной стране мира метро не перекрывалось
Наукой доказано - количество дебилов и бздунов в Украине, на душу населения, превышает все допустимые нормы
показати весь коментар
25.05.2020 14:29 Відповісти
Во главе всех показательных выступлений педалика самопиар в предверии выборов. Никакого отношения к реальной ситуации это не имеет.
Напоминаю также, что все меры «профилактики» в метро исключительно дешевая театральная показуха.
Исходя из того, что известно на сегодня о возможных путях заражения - воздушно-капельном, причем только при тесном контакте з заболевшим, меры, введенные в метро взаимоисключающие.
Если пассажира заставляют носить бесполезную для здоровых маску, то никакой дистанции в 1,5 между людьми нет необходимости - это бессмысленно с точки зрения гигиены.
Если между людьми требуется эта же дистанция, то тогда маска вообще совершенно не нужна.
Кроме того, исходя из того, что у работников метро при допуске на рабочее место контролируется состояние здоровья, то они не являются распространителями инфекции и им достаточно только защитного щитка (для психологического эффекта) без дополнительной и бесполезной в данной ситуации маски (декоративные маски есть на пассажирах).
показати весь коментар
25.05.2020 15:36 Відповісти
Клычко - чемпион !!!!!


он всех победит на мэрских выборах
показати весь коментар
25.05.2020 18:42 Відповісти
 
 