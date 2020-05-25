10-річна дитина та двоє дорослих загинули внаслідок ДТП на Київщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Подія трапилася вчора після обіду на 103 км автодороги Київ - Харків - Довжанський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Київської області.

Водій автомобіля Peugeot, рухаючись в напрямку столиці, не вибрав безпечну швидкість руху та скоїв наїзд на відбійник. Внаслідок ДТП три людини від травм загинули на місці події. Серед загиблих була 10-річна дитина.

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