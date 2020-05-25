СБУ виявила масштабний продаж біодобавок, які "захищають" від COVID-19. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Кіберфахівці Служби безпеки України виявили масштабний продаж несертифікованих біодобавок через інтернет і розгалужену мережу колл-центрів. Продавці стверджували, що препарати допомагають захиститися від коронавірусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Продавці робили акцент саме на властивостях препаратів, які нібито посилюють захисні можливості організму від коронавірусу. Фактично комерсанти наживалися на страхах людей, вводячи їх в оману. Організувала продаж група компаній, яка спеціалізується на продажі біологічно-активних добавок.
Під час обшуків в офісних приміщеннях, колл-центрах і місцях проживання фігурантів правоохоронці вилучили документи та інструкції, які підтверджують протиправну діяльність. Також виявлено понад 1,1 мільйона доларів США.
Співробітники Служби спільно з Головним Управлінням ДФС у Києві також встановили, що через продаж добавок та іншої продукції ділки ухилялися від сплати податків та зборів в особливо великих розмірах. Своїми діями вони завдали збитків державному бюджету на суму понад 80 мільйонів гривень.
Тривають слідчі дії.
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https://strana.ua/news/268995-uchenye-nashli-sort-marikhuany-sposobnyj-lechit-ot-koronavirusa.html Ученые выявили у марихуаны способность блокировать и лечить Covid-19 - СМИ