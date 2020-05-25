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Новини Фото Коронавірус і карантин
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СБУ виявила масштабний продаж біодобавок, які "захищають" від COVID-19. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України виявили масштабний продаж несертифікованих біодобавок через інтернет і розгалужену мережу колл-центрів. Продавці стверджували, що препарати допомагають захиститися від коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Продавці робили акцент саме на властивостях препаратів, які нібито посилюють захисні можливості організму від коронавірусу. Фактично комерсанти наживалися на страхах людей, вводячи їх в оману. Організувала продаж група компаній, яка спеціалізується на продажі біологічно-активних добавок.

Під час обшуків в офісних приміщеннях, колл-центрах і місцях проживання фігурантів правоохоронці вилучили документи та інструкції, які підтверджують протиправну діяльність. Також виявлено понад 1,1 мільйона доларів США.

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Співробітники Служби спільно з Головним Управлінням ДФС у Києві також встановили, що через продаж добавок та іншої продукції ділки ухилялися від сплати податків та зборів в особливо великих розмірах. Своїми діями вони завдали збитків державному бюджету на суму понад 80 мільйонів гривень.

Тривають слідчі дії.

СБУ виявила масштабний продаж біодобавок, які захищають від COVID-19 01
СБУ виявила масштабний продаж біодобавок, які захищають від COVID-19 02
СБУ виявила масштабний продаж біодобавок, які захищають від COVID-19 03
СБУ виявила масштабний продаж біодобавок, які захищають від COVID-19 04
СБУ виявила масштабний продаж біодобавок, які захищають від COVID-19 05

Автор: 

карантин (18172) шахрайство (1080) СБУ (12818) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
"Также выявлено более 1,1 миллиона долларов США.......................

Тваю мать!
Они купили пилюлек от вируса на миллион долларов!
Вы удивлялись результатам голосования???
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25.05.2020 14:04
+5
73% свидетелей ЗЕговы
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25.05.2020 13:41
+4
Без лоха и жизнь плоха (с)
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25.05.2020 13:37
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Без лоха и жизнь плоха (с)
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25.05.2020 13:37 Відповісти
73% свидетелей ЗЕговы
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25.05.2020 13:41 Відповісти
люди ведутся
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25.05.2020 13:38 Відповісти
А новый ЛОХ лучше старых ДВОХ!
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25.05.2020 13:39 Відповісти
Ну, внутрішній голос, мабуть, кращє почути можно після "лікування". Ця фраза: "На що я ці $1000 просрав?".
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25.05.2020 14:21 Відповісти
Не знал ШО СБУ био добавками стали заниматься....
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25.05.2020 13:46 Відповісти
Нехай на риболовлю із ****** їде . Він сам туди збирався .
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25.05.2020 14:35 Відповісти
Если тупое население верит в чудо-лекарство которое спасет его от любой болезни, и не задумывается почему его не продают в аптеке - то "обуть" такое население - это не преступление. Те кто прогуливал уроки в школе, должны страдать.
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25.05.2020 13:47 Відповісти
Пусть жрёт и гибнет и будет естественный отбор
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25.05.2020 23:56 Відповісти
А наліпка "Зє команда" разом з чудодійним препаратом надавалась, як бонус?
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25.05.2020 13:48 Відповісти
Пісюніст Вам в око замість клавіш роялю потрапив ? Висловлюю свою невелику стурбованість .
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25.05.2020 14:37 Відповісти
...і клієнтуру їм наганяє реклама по рашистських ТБ-каналах, що приймаються на "тарілках"
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25.05.2020 13:49 Відповісти
Дохтори теж, іноді, не цураються відсотків.
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25.05.2020 14:24 Відповісти
***! Чесний Баканов як завжди по баблу пройшовся! Відвідний маневр від амфітамину.
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25.05.2020 13:59 Відповісти
"Также выявлено более 1,1 миллиона долларов США.......................

Тваю мать!
Они купили пилюлек от вируса на миллион долларов!
Вы удивлялись результатам голосования???
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25.05.2020 14:04 Відповісти
Якщо за відсутності правоохоронних органів їхню роботу виконує сбу , то хто ж робить роботу за сбу ?
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25.05.2020 14:33 Відповісти
Отпустят, продавали смесь витаминов С и D, а это базовые иммуностимуляторы нифига не докажут, они ведь не продавали лекарство от COVID-19... бред ничего незаконного они не делали...
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25.05.2020 14:54 Відповісти
100%. У этих контор все законно, наверняка формулировки "помогает", "способствует", к которым нельзя придраться. А вот то что препараты "лечат от вируса" или "дают гарантию не заразиться" они не применяют. Это уже тупое население само додумывает.
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25.05.2020 17:08 Відповісти
пачечки баксов а я в атб на затарке 114 грн потратил
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25.05.2020 19:02 Відповісти
знать бы где такой офис можно грабить со стволамии топорами и в атб на затарку
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25.05.2020 19:03 Відповісти
Не удивлюсь что скоро напишут на OLX продам запасные лёгкие Б-у 250 $
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25.05.2020 19:50 Відповісти
А кто это покупает и главное -где? На olx на такое кто-то ведется? И тем более как можно продать и кому этого на 1 миллион дол?
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25.05.2020 22:40 Відповісти
А вообще открою вам секрет,90% таблеток - то плацебо,как и эти витаминчики.
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25.05.2020 22:41 Відповісти
Лечу от всех болезней!Лети,лети,от всех не улетишь!
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25.05.2020 22:46 Відповісти
Баян. В разгул коронавируса ВЕСЬ фейсбук был засран "продавцами" масок и попутным товаром, в том числе и БАДами ОТ коронавируса. При этом ленивые продаваны, вообще не парились, им было посрать что это БАДы, что с ********, что АЖ в 2010 какую-то бомажку выявили.
Лично заказал у 15 ублюдков-барыг "маски" и кинул скотов на доставку. КАЛ-центр у них часто ыбл один и тот же.
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25.05.2020 23:04 Відповісти
Вот.
Аферистка с колцентра. Одесса
+380671523293

Еще лохотрон маски
+380676572703
+380675308167

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5169-3600-0783-2029 Горбачев С.В.
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25.05.2020 23:17 Відповісти
Продажу этой биодобавки тоже выявили???
https://strana.ua/news/268995-uchenye-nashli-sort-marikhuany-sposobnyj-lechit-ot-koronavirusa.html Ученые выявили у марихуаны способность блокировать и лечить Covid-19 - СМИ

СБУ виявила масштабний продаж біодобавок, які "захищають" від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3693
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26.05.2020 09:59 Відповісти
 
 