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Новини Фото Свободу Марківу
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Слідчі експерименти у справі Марківа були проведені Інститутом експертиз під Слов'янськом, - МВС. ФОТОрепортаж

Група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та Київського політехнічного інституту прибули в м.Слов'янськ для проведення слідчого експерименту в кримінальному провадженні Нацполіції про обставини загибелі італійського фоторепортера А.Роккелі і російського перекладача А.Миронова 24 травня 2014. Групу експертів очолює директор КНДІСЕ Олександр Рувін.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікацій МВС.

У повідомленні зазначається: "Фахівці проводять акустичні, балістичні та топографічні дослідження у той самий час року і на тих же локаціях, де розгорталися трагічні події.

Сподіваємося, що слідство Нацполіції отримає професійні висновки експертів, які будуть використані італійським правосуддям для неупередженого розгляду апеляційних скарг, поданих захистом нашого гвардійця і від імені держави Україна".

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Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

Слідчі експерименти у справі Марківа були проведені Інститутом експертиз під Словянськом, - МВС 01

Слідчі експерименти у справі Марківа були проведені Інститутом експертиз під Словянськом, - МВС 02
Слідчі експерименти у справі Марківа були проведені Інститутом експертиз під Словянськом, - МВС 03
Слідчі експерименти у справі Марківа були проведені Інститутом експертиз під Словянськом, - МВС 04
Слідчі експерименти у справі Марківа були проведені Інститутом експертиз під Словянськом, - МВС 05

Автор: 

експеримент (35) Національна гвардія (1528) Рувін (22) Марків Віталій (178)


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Топ коментарі
+12
БОЙКОТ ИТАЛЬЯНСКИМ ТОВАРАМ !!!!!!!
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25.05.2020 18:45
+11
И российским заодно.
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25.05.2020 18:46
+9
Він публікує тези з російського ТБ щодо справи Марківа.
Це має вести до бану.
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25.05.2020 18:59
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БОЙКОТ ИТАЛЬЯНСКИМ ТОВАРАМ !!!!!!!
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25.05.2020 18:45 Відповісти
И российским заодно.
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25.05.2020 18:46 Відповісти
Макаронам, што--ле?
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25.05.2020 23:02 Відповісти
разве он признал вину?
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25.05.2020 18:50 Відповісти
???????????????????????????????
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25.05.2020 18:58 Відповісти
Він публікує тези з російського ТБ щодо справи Марківа.
Це має вести до бану.
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25.05.2020 18:59 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НЕТ, ИТАЛЬЯНСКОЕ ПРАВОСУДИЕ САЖАЕТ ЛЮБОГО НА ЛЮБОЙ СРОК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.05.2020 19:00 Відповісти
я не нашел подтверждения Вашим словам, тем более так...дословно
он всегда отрицал свою вину, и настаивал на баллистической невозможности конкретно его выстрела поразить журналистов...в своем последнем слове в суде он сказал:«Не углубляясь в дело, о котором уже достаточно говорили мои адвокаты, хочу сказать: я - солдат, я - патриот своей страны ... Верю в правосудие и благодарю вас за ваш труд»...
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25.05.2020 19:13 Відповісти
Вам пора в бан.
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25.05.2020 18:54 Відповісти
надо было еще и независимых международных экспертов пригласить, чтоб не говорили потом о предвзятости и необъективности
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25.05.2020 18:49 Відповісти
Що за либерало- фуйня...Воїн виконюе НАКАЗИ - веде вогонь на знищення противника ВСЕ інше повна фуйня Що , Вони , наші Воїни зайши в населений пункт та умисно розстріляли цивільних без зброї....- маячня повна, яку макаронники підхопили із подачі кацапо-фашистів вбивць та агресора....
Наші апріорі зайняли невірну позицію при його захисті...
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25.05.2020 19:03 Відповісти
А я о чем. Трындел бы, что я их не видел, увидел в кустах что то шевелится, думал - враг.
Дурне и адвокат дурак.
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25.05.2020 19:08 Відповісти
Лаптеногие тут как тут.
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25.05.2020 19:10 Відповісти
Следственные эксперименты в деле Маркива были проведены Институтом экспертиз под Славянском, - МВД - Цензор.НЕТ 7043
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25.05.2020 19:14 Відповісти
Наскільки відомо, то Марків просто фізично не міг стріляти на таку відстань.
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25.05.2020 19:24 Відповісти
ну вирішили свої висновки здобути, мають право і можливість.
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25.05.2020 20:05 Відповісти
До речі цей Інститут експертиз - готував експертизи і на обвинувачених у вбивстві Шеремета...
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25.05.2020 20:07 Відповісти
Ой, а Надю Савченко для достоверности туда привезли?
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25.05.2020 20:10 Відповісти
какая непредвзятая икспиртиза!
ПОД...
А под говно луганьском, слабо?
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25.05.2020 20:42 Відповісти
а смисл? Марків вже засуджений. І хто ту експертизу признає?
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25.05.2020 21:01 Відповісти
 
 