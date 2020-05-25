Слідчі експерименти у справі Марківа були проведені Інститутом експертиз під Слов'янськом, - МВС. ФОТОрепортаж
Група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та Київського політехнічного інституту прибули в м.Слов'янськ для проведення слідчого експерименту в кримінальному провадженні Нацполіції про обставини загибелі італійського фоторепортера А.Роккелі і російського перекладача А.Миронова 24 травня 2014. Групу експертів очолює директор КНДІСЕ Олександр Рувін.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікацій МВС.
У повідомленні зазначається: "Фахівці проводять акустичні, балістичні та топографічні дослідження у той самий час року і на тих же локаціях, де розгорталися трагічні події.
Сподіваємося, що слідство Нацполіції отримає професійні висновки експертів, які будуть використані італійським правосуддям для неупередженого розгляду апеляційних скарг, поданих захистом нашого гвардійця і від імені держави Україна".
Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.
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Це має вести до бану.
он всегда отрицал свою вину, и настаивал на баллистической невозможности конкретно его выстрела поразить журналистов...в своем последнем слове в суде он сказал:«Не углубляясь в дело, о котором уже достаточно говорили мои адвокаты, хочу сказать: я - солдат, я - патриот своей страны ... Верю в правосудие и благодарю вас за ваш труд»...
Наші апріорі зайняли невірну позицію при його захисті...
Дурне и адвокат дурак.
ПОД...
А под говно луганьском, слабо?