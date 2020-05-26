Заступник глави МВС Геращенко про події в Кагарлику: Реакція поліції на повідомлення про насильство і катування була блискавичною. ФОТО
Заступник глави МВС Антон Геращенко назвав ситуацію в Кагарлику, де поліцейські катували і зґвалтували дівчину, жахливою і неприпустимою.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Ось так буде з кожним, хто, одягнувши погони і отримавши владу, порушить Закон і вчинить злочин. На фото - колишні співробітники поліції, обґрунтовано підозрювані в зґвалтуванні, катуванні та побитті, - Микола Кузів та Сергій Сулима в слідчому ізоляторі. Попереду на них чекає суд і справедливе покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий термін", - розповів Геращенко.
"Зазначу також, що реакції поліції на повідомлення про насильство і катування в Кагарлицькому відділенні поліції була блискавичною. Повідомлення з лікарні про насильство і катування щодо потерпілої надійшло в Обухівський відділ поліції в неділю о 18:47. О 19:15 правоохоронці встановили особи підозрюваних у злочині співробітників поліції. О 19:40 вони були затримані і на місце злочину були викликані слідчі ДБР. О 8:00 начальник Національної поліції Ігор Клименко підписав наказ про розформування Кагарлицького відділу поліції, відсторонення всього його керівництва і відсторонення начальника Обухівського районного відділу поліції. О 10:23 ранку понеділка пресслужба Національної поліції зробила заяву про факт насильства і катування та про затримання підозрюваних", - акцентував заступник міністра.
"Також не можу не сказати, що, крім тих негідників, яких Ви бачите на фото за ґратами, в поліції служать десятки тисяч інших поліцейських, які вірно служать Україні, захищають Закон, розкривають злочини і охороняють спокій громадян, ризикуючи при цьому своїм життям і здоров'ям. Такі поліцейські, як Герой України Сергій Губанов, який загинув від вибуху міни під селом Трьохізбенка Луганської області. Пам'ятайте про це, будь ласка", - резюмував Геращенко.
Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.
Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.
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зеленским нужны такие кадры
Если уже не начали...
я б ету патєрпєвшую растрілял!
сталєна на вас нєту!
Мы помним:
"Среди сотрудников Министерства внутренних дел, представленных в Крыму - 99 процентов предали." - сказал Турчинов.
Висновки прості : інші такі ж, всі вони частини СИСТЕМИ, тому і була можлива Врадіівка, і тому стався Кагарлик. І саме тому далі буде, бо так працює СИСТЕМА. Іі ніхто не міняв і не збирається. Це прекрасно видно з заяви Геращенка. Пан міністр мовчить, виступає зам, що є нонсенс. Ні слова про тотальні превірки та створення механізму по запобіганю подібних випадків.
Нічогісінько щоб змінити СИСТЕМУ.
Що ще чекати від тих хто системою керує???
Але 73% телевізійного бидла за цього фріка таки проголосували.
Мені соромно за свою краіну, ми, як громада, цілком заслуговуємо що нами правть не Президент, а дешевий актор в ролі Президента. Дуже шкода що Небесна сотня та наші вояки загинули за телевізійне бидло, яким насрати на свою краіну
Це суд присяжних визначає винен чи ні, а судя назначає покарання. В Украіні судів присяжних нема. В Украіні саме суддя виносить вирок та назначає покарання.
Таким чином місцеві мусора під контролем громади, яка іх найняла, щоб ті забеспечували правопорядок.
Над місцевими мусорами є поліція штату (області) та ФБР. Всі три системи незалежні та з радістью чіпяються за помилки один одного. Нема цетралізованоі системи МВС, де всі залежні один від одного та покривають один одного.
Вы, пан замминистра, расскажите о том, что у вас в райотделах открыто используют противогазы. На каком основании они там находятся? Их же не принесли из дому только что. Они там присутствуют постоянно и у всех. Если они являются штатным имуществом, почему не налажен надлежащий учет: легко доступны при критической ситуации, но хранятся в опечатанных шкафах. И какие жалобы? Вы лично многие жалобы проверили? Сколько вы провели внеплановых проверок, ночью, в праздники без предупреждения? Сколько отделений подняли по тревоге? В скольких опорных пунктах провели инкогнито прием граждан? И еще массу таких сколько?
Систему менять надо. На определенной территории полицию должен возглавлять выборный шериф. Его никто не назначает. Личный состав он набирает сам и несет полную ответственность за порядок на своей территории. Отстранить его может судья с обнародованием претензий. И снова выборы. Отстраненный может участвовать в выборах. Решайте по срокам, по количеству каденций... Делай те хотя бы что-то. Но с ментовским беспределом пора кончать. Нет идеальных систем. Но ваша настолько гнила, что даже на удобрение не годится. И не прикрывайся Героями.
какая "молниеносная реакция"?
геращенко конечно молодец, но за дураков всех держать не надо, там все такие работают