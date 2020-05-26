Заступник глави МВС Геращенко про події в Кагарлику: Реакція поліції на повідомлення про насильство і катування була блискавичною. ФОТО

Заступник глави МВС Антон Геращенко назвав ситуацію в Кагарлику, де поліцейські катували і зґвалтували дівчину, жахливою і неприпустимою.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Ось так буде з кожним, хто, одягнувши погони і отримавши владу, порушить Закон і вчинить злочин. На фото - колишні співробітники поліції, обґрунтовано підозрювані в зґвалтуванні, катуванні та побитті, - Микола Кузів та Сергій Сулима в слідчому ізоляторі. Попереду на них чекає суд і справедливе покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий термін", - розповів Геращенко.

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"Зазначу також, що реакції поліції на повідомлення про насильство і катування в Кагарлицькому відділенні поліції була блискавичною. Повідомлення з лікарні про насильство і катування щодо потерпілої надійшло в Обухівський відділ поліції в неділю о 18:47. О 19:15 правоохоронці встановили особи підозрюваних у злочині співробітників поліції. О 19:40 вони були затримані і на місце злочину були викликані слідчі ДБР. О 8:00 начальник Національної поліції Ігор Клименко підписав наказ про розформування Кагарлицького відділу поліції, відсторонення всього його керівництва і відсторонення начальника Обухівського районного відділу поліції. О 10:23 ранку понеділка пресслужба Національної поліції зробила заяву про факт насильства і катування та про затримання підозрюваних", - акцентував заступник міністра.

"Також не можу не сказати, що, крім тих негідників, яких Ви бачите на фото за ґратами, в поліції служать десятки тисяч інших поліцейських, які вірно служать Україні, захищають Закон, розкривають злочини і охороняють спокій громадян, ризикуючи при цьому своїм життям і здоров'ям. Такі поліцейські, як Герой України Сергій Губанов, який загинув від вибуху міни під селом Трьохізбенка Луганської області. Пам'ятайте про це, будь ласка", - резюмував Геращенко.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.



