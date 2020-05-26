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СБУ ідентифікувала всіх терористів, причетних до загибелі українських спецпризначенців у районі Бахмутської траси. ФОТОрепортаж

СБУ ідентифікувала всіх терористів, причетних до загибелі українських спецпризначенців у районі Бахмутської траси. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України встановила персональні дані всіх учасників терористичної групи, які 26 травня 2018 року здійснили артилерійський обстріл позицій операції Об'єднаних сил на Луганщині. Під час ворожої атаки загинули двоє співробітників Центру спеціальних операцій "А" СБУ - полковник Руслан Муляр та прапорщик Юрій Журавльов. Ще двоє спецпризначенців зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними української контррозвідки, групу терористів так званого "3 мотострілецького батальйону 4 ОМСБр Народної міліції ЛНР" очолював уродженець РФ на прізвисько Шумер. У його підпорядкуванні перебували троє учасників незаконних збройних формувань. Для атаки на позиції операції Об’єднаних сил у районі Бахмутської траси бойовики застосували артилерійське озброєння.

Також встановлено причетність цієї терористичної групи до обстрілу підрозділів Збройних Сил України в Новоайдарському та Слов’яносербському районах Луганської області

У межах відкритого кримінального провадження ватажку групи та його підлеглим повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Судом надано дозвіл на затримання фігурантів. Зловмисників оголошено у розшук. Терористам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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СБУ ідентифікувала всіх терористів, причетних до загибелі українських спецпризначенців у районі Бахмутської траси 01
СБУ ідентифікувала всіх терористів, причетних до загибелі українських спецпризначенців у районі Бахмутської траси 02
СБУ ідентифікувала всіх терористів, причетних до загибелі українських спецпризначенців у районі Бахмутської траси 03
СБУ ідентифікувала всіх терористів, причетних до загибелі українських спецпризначенців у районі Бахмутської траси 04
СБУ ідентифікувала всіх терористів, причетних до загибелі українських спецпризначенців у районі Бахмутської траси 05

Автор: 

СБУ (12818) тероризм (2867) Бахмут (1560) найманці рф (2053)


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Топ коментарі
+34
Теперь у них Гон(р)дон интервью возьмет.
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26.05.2020 10:57
+20
словят, засудят, а потом ЗЕбил их на почтальйонов и продавцов редиски обменяет.
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26.05.2020 11:01
+15
Или кабдзон споёт.
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26.05.2020 11:01
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Теперь у них Гон(р)дон интервью возьмет.
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26.05.2020 10:57 Відповісти
Или кабдзон споёт.
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26.05.2020 11:01 Відповісти
хор александрова-на аккомпаниате!
соло губной гармошки-"доктор лиза"
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26.05.2020 13:36 Відповісти
словят, засудят, а потом ЗЕбил их на почтальйонов и продавцов редиски обменяет.
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26.05.2020 11:01 Відповісти
Или кабдзон споёт.
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26.05.2020 11:02 Відповісти
Знайти мало треба гнидам відрубати рудименти і хай живуть,як приклад для нових руССкіх окупантів.
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26.05.2020 11:06 Відповісти
А нехай би здохли, виродки!
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26.05.2020 11:25 Відповісти
Інтерпол щось про це знає? Або відкрили у нас провадження, а вони гуляют по всьому світу?
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26.05.2020 11:30 Відповісти
А тепер треба всіх їх повбивати. Це буде мати величезний ефект серед кацапні.
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26.05.2020 11:37 Відповісти
О теперь Гордону есть с кем поговорить
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26.05.2020 12:25 Відповісти
СБУ идентифицировала ликвидировала всех террористов, причастных к гибели украинских спецназовцев в районе Бахмутской трассы. ФОТОрепортаж
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26.05.2020 12:40 Відповісти
именно так должны озаглавливаться новости про врага.
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26.05.2020 13:37 Відповісти
 
 