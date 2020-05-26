Найманці РФ загострюють ситуацію в напрямку гуманітарних коридорів на Донбасі: обстріляно контрольний пост "Мар'їнка". ФОТО
Вчора, 25 травня, російські збройні формування з району окупованого села Олександрівка обстріляли позиції прикордонників зі складу Об'єднаних сил, які виконують завдання в межах гуманітарного дорожнього коридору "Донецьк-Курахове".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Повідомляється, що противником було здійснено 25 пострілів з автоматичного гранатомета по контрольному посту "Мар’їнка".
Зазначається, що раніше російські найманці вже вдавались до подібних провокацій. Зокрема, поблизу КПВВ "Мар’їнка" по позиціях військовослужбовців ДПСУ було відкрито вогонь з протитанкового ракетного комплексу, снаряди розірвалися поряд з військовиками. А ще кілька днів перед цим ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї по прикордонних нарядах поблизу КПВВ "Майорське".
"Втрат серед особового складу немає. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, оскільки дотримуються режиму припинення вогню.
Водночас такі провокативні обстріли гуманітарних дорожніх коридорів дестабілізують ситуацію. Не дотримання режиму припинення вогню керованими РФ незаконними збройними формуваннями ставить під загрозу можливість перетину лінії розмежування громадянами за важливих життєвих обставин", - йдеться в повідомленні.
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Для ваты в дыры жизнь удалась. "Я так хочу чтобы эта песня не кончалась"
1. Все социальные выплаты смоктальщикам продлены автоматически.
2. Отменена обязанность приезжать раз в 60 дней и подсмактывать на КПВВ.
3. По свей дыре идёт обналичка украинских выплат за 10 % Нацбанк не видит проводки??
4. Смоктальщикам (как и всем) индексировали пенсии на 11%. Т.е сейчас они ваще ничего не теряют.
Не дай бог карантин закончится, эт опять мотаться прийдётся. Лечить нужно качественно и не спеша.
Записать бы в устав правило подстаалять правую щеку, получив по левой... вовкины единоверцы по голокосту из ближневосточных ипеней палистинцам бы такого не простили... или Палестина - жто мы????
Бо і він і досі живе ніби в 95 кварталі.
Одним пострілом р@шисти автомотично виходять з "режиму припинення вогню " а значить треба валити у відповідь з УСЬОГО МОЖЛИВОГО!!! Відправте янелоха у Турцію до Ірдогана повчитися воювати.