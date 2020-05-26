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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Найманці РФ загострюють ситуацію в напрямку гуманітарних коридорів на Донбасі: обстріляно контрольний пост "Мар'їнка". ФОТО

Вчора, 25 травня, російські збройні формування з району окупованого села Олександрівка обстріляли позиції прикордонників зі складу Об'єднаних сил, які виконують завдання в межах гуманітарного дорожнього коридору "Донецьк-Курахове".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Повідомляється, що противником було здійснено 25 пострілів з автоматичного гранатомета по контрольному посту "Мар’їнка".

Зазначається, що раніше російські найманці вже вдавались до подібних провокацій. Зокрема, поблизу КПВВ "Мар’їнка" по позиціях військовослужбовців ДПСУ було відкрито вогонь з протитанкового ракетного комплексу, снаряди розірвалися поряд з військовиками. А ще кілька днів перед цим ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї по прикордонних нарядах поблизу КПВВ "Майорське".

Найманці РФ загострюють ситуацію в напрямку гуманітарних коридорів на Донбасі: обстріляно контрольний пост Марїнка 01

"Втрат серед особового складу немає. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, оскільки дотримуються режиму припинення вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 16 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши заборонені міномети та озброєння БМП. Втрат немає, - штаб

Водночас такі провокативні обстріли гуманітарних дорожніх коридорів дестабілізують ситуацію. Не дотримання режиму припинення вогню керованими РФ незаконними збройними формуваннями ставить під загрозу можливість перетину лінії розмежування громадянами за важливих життєвих обставин", - йдеться в повідомленні.

Найманці РФ загострюють ситуацію в напрямку гуманітарних коридорів на Донбасі: обстріляно контрольний пост Марїнка 02
Фото: Держприкордонслужба

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) обстріл (28472) Мар’їнка (622) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+9
Так закрийте всі кпп з лугадонією - хай смокчуть без української пенсії!
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26.05.2020 11:35
+8
Якщо їм той коридор не потрібен, то закрийте його нафіг. Навіщо ви пхаєтесь туди зі своєю гуманністю? Вона не потрібна годаму нароту Бамбаса.
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26.05.2020 11:38
+8
Зеленский как-нибудь реагирует на ежедневные обстрелы? Есть ли обращения в ООН? Есть ли требования "харанта" к союзникам об ужесточении санкций против расии? Чем ежедневно занято зелёное недоразумение? Трусливо затихло, чтобы путен о нём не вспоминал? Масковию злить нельзя - там крутятся фильмы Зеленского, а это - достойные денежки.... Одним словом, "бизнес на крови"...
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26.05.2020 11:48
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Так закрийте всі кпп з лугадонією - хай смокчуть без української пенсії!
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26.05.2020 11:35 Відповісти
Відповідаю про смоктання української пенсії!
Для ваты в дыры жизнь удалась. "Я так хочу чтобы эта песня не кончалась"
1. Все социальные выплаты смоктальщикам продлены автоматически.
2. Отменена обязанность приезжать раз в 60 дней и подсмактывать на КПВВ.
3. По свей дыре идёт обналичка украинских выплат за 10 % Нацбанк не видит проводки??
4. Смоктальщикам (как и всем) индексировали пенсии на 11%. Т.е сейчас они ваще ничего не теряют.
Не дай бог карантин закончится, эт опять мотаться прийдётся. Лечить нужно качественно и не спеша.
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26.05.2020 12:30 Відповісти
Якщо їм той коридор не потрібен, то закрийте його нафіг. Навіщо ви пхаєтесь туди зі своєю гуманністю? Вона не потрібна годаму нароту Бамбаса.
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26.05.2020 11:38 Відповісти
Давно пора, нехай щастить.
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26.05.2020 11:53 Відповісти
Потерь среди личного состава нет. Украинские защитники огонь не открывали, поскольку придерживаются режима прекращения огняИсточник: https://censor.net.ua/p3197991
Записать бы в устав правило подстаалять правую щеку, получив по левой... вовкины единоверцы по голокосту из ближневосточных ипеней палистинцам бы такого не простили... или Палестина - жто мы????
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26.05.2020 11:43 Відповісти
Зеленский как-нибудь реагирует на ежедневные обстрелы? Есть ли обращения в ООН? Есть ли требования "харанта" к союзникам об ужесточении санкций против расии? Чем ежедневно занято зелёное недоразумение? Трусливо затихло, чтобы путен о нём не вспоминал? Масковию злить нельзя - там крутятся фильмы Зеленского, а это - достойные денежки.... Одним словом, "бизнес на крови"...
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26.05.2020 11:48 Відповісти
Розбудіть харанта !
Бо і він і досі живе ніби в 95 кварталі.
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26.05.2020 11:57 Відповісти
Немедленно закрыть все КПВВ с ДНР и ЛНР !
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26.05.2020 12:10 Відповісти
Ентот фокус прокатывает один раз. Он уже показан. Нельзя каждую неделю закрывать закрытые КПВВ. Там уже 3 (три) замка висит. Вещать четвёртый?
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26.05.2020 12:19 Відповісти
Який на хутлера "режим припинення вогню" !!! Коли орки-терористи стріляють!!!???
Одним пострілом р@шисти автомотично виходять з "режиму припинення вогню " а значить треба валити у відповідь з УСЬОГО МОЖЛИВОГО!!! Відправте янелоха у Турцію до Ірдогана повчитися воювати.
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26.05.2020 12:15 Відповісти
 
 