Найманці РФ загострюють ситуацію в напрямку гуманітарних коридорів на Донбасі: обстріляно контрольний пост "Мар'їнка". ФОТО

Вчора, 25 травня, російські збройні формування з району окупованого села Олександрівка обстріляли позиції прикордонників зі складу Об'єднаних сил, які виконують завдання в межах гуманітарного дорожнього коридору "Донецьк-Курахове".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Повідомляється, що противником було здійснено 25 пострілів з автоматичного гранатомета по контрольному посту "Мар’їнка".

Зазначається, що раніше російські найманці вже вдавались до подібних провокацій. Зокрема, поблизу КПВВ "Мар’їнка" по позиціях військовослужбовців ДПСУ було відкрито вогонь з протитанкового ракетного комплексу, снаряди розірвалися поряд з військовиками. А ще кілька днів перед цим ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї по прикордонних нарядах поблизу КПВВ "Майорське".

"Втрат серед особового складу немає. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, оскільки дотримуються режиму припинення вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 16 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши заборонені міномети та озброєння БМП. Втрат немає, - штаб

Водночас такі провокативні обстріли гуманітарних дорожніх коридорів дестабілізують ситуацію. Не дотримання режиму припинення вогню керованими РФ незаконними збройними формуваннями ставить під загрозу можливість перетину лінії розмежування громадянами за важливих життєвих обставин", - йдеться в повідомленні.



Фото: Держприкордонслужба