Власник кальян-бару в Києві підторговував кокаїном: йому загрожує до 12 років в'язниці. ФОТО
Київська місцева прокуратура №6 направила в суд обвинувальний акт щодо чоловіка, який налагодив збут наркотичних засобів у своєму кальян-барі на території міста Києва.
Про це повідомляє у вівторок пресслужба прокуратури міста Києва, передає Цензор.НЕТ.
"Встановлено, що власник одного з кальян-барів у центрі столиці неодноразово збував наркотики в колі знайомих безпосередньо в приміщенні свого закладу", - йдеться в повідомленні.
Затримання наркоторговця відбулося в грудні 2019 року, в ході проведення санкціонованих обшуків виявлено та вилучено понад 200 гр. кокаїну, ваги і пакувальний матеріал.
Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).
Зараз обвинувальний акт спрямовано до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті. Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.
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тем более у кальянщика дурь разбавленная, а там - "мидовское качество"(пишут что так реально говорят, имея в виду чистоту товара).
это как малек против акулы. "выполнение плана" иными словами.
у нас вот Насиров - укрылся одеялком и потом начал кричать что незаконно здоровья лишили(переволновался), подал в суд на восстановление.(а те кто "расследовал" - если Насиров незаконо преследованный, должны сесть на бутылку - но нифига, все остались с баблом, а т.н. "народ" - с кукишем, как говорят на Рашке)
а можно просто - "коммунизм".
т.е., все расстрелянные - сначала(ну, посмертно), должны быть реабилитированными.
а потом, если развалить это говно - разбираться, хотя не нужно, так как 90% походу тупо сгноенных "несогласных".
те же грабли - разговаривать с красножопыми - хотя надо: увидел красножопого - стреляй.
взрастили это говно, а теперь сюсюкают, а-ля - "Си, Ын, и Пу+ прочие твари = хорошие парни"(только руки по уши в крови)
А может его провез не турист, а тело обладающее дипломатическим паспортом???? И этот дипломат очень дружит с дипломатами из рашки??? не так ли...
- Учусь. В политехническом."
(с)