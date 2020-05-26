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Власник кальян-бару в Києві підторговував кокаїном: йому загрожує до 12 років в'язниці. ФОТО

Власник кальян-бару в Києві підторговував кокаїном: йому загрожує до 12 років в'язниці. ФОТО

Київська місцева прокуратура №6 направила в суд обвинувальний акт щодо чоловіка, який налагодив збут наркотичних засобів у своєму кальян-барі на території міста Києва.

Про це повідомляє у вівторок пресслужба прокуратури міста Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що власник одного з кальян-барів у центрі столиці неодноразово збував наркотики в колі знайомих безпосередньо в приміщенні свого закладу", - йдеться в повідомленні.

Затримання наркоторговця відбулося в грудні 2019 року, в ході проведення санкціонованих обшуків виявлено та вилучено понад 200 гр. кокаїну, ваги і пакувальний матеріал.

Власник кальян-бару в Києві підторговував кокаїном: йому загрожує до 12 років вязниці 01
Власник кальян-бару в Києві підторговував кокаїном: йому загрожує до 12 років вязниці 02

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Зараз обвинувальний акт спрямовано до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті. Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

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Власник кальян-бару в Києві підторговував кокаїном: йому загрожує до 12 років вязниці 03

Автор: 

Київ (19466) наркотики (1447)


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Топ коментарі
+2
Задержание наркоторговца произошло в декабре 2019 г. В ходе проведения санкционированных обысков обнаружено и изъято более 200 гр. кокаина, видать много запросили что не отмазался.
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26.05.2020 11:41
+2
Кокаинум
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26.05.2020 11:44
+2
я вот почитал про подвиги Лавровского ведомства с кокаином.... куда там тому кальянщику - тупо хлопнуть его что нюхнуть разок.
тем более у кальянщика дурь разбавленная, а там - "мидовское качество"(пишут что так реально говорят, имея в виду чистоту товара).

это как малек против акулы. "выполнение плана" иными словами.
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26.05.2020 12:17
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Задержание наркоторговца произошло в декабре 2019 г. В ходе проведения санкционированных обысков обнаружено и изъято более 200 гр. кокаина, видать много запросили что не отмазался.
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26.05.2020 11:41 Відповісти
Грозит , - Но не Факт , что Посадят.
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26.05.2020 11:42 Відповісти
Кокаинум
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26.05.2020 11:44 Відповісти
опять кокс, ну і звідки ж він береться
https://youtu.be/HmBPXScAHMY
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26.05.2020 11:44 Відповісти
с конфискацией это = готовый уркаган после отсидки, но матерый. в Китае хихикнули бы, прочитав это. экономные потому что. одна пуля - экономит 200тыс. на содержание индивида, как минимум, даже без конфискации.
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26.05.2020 11:45 Відповісти
Экий вы быстрый.Разве Вы не знаете,что у нас в стране кадровый голод?Пусть пару недель отоспится,приведет себя в порядок и пусть открывает свой кальян бар прямо в Офисе президента.Там люди занятые,им некогда бегать по городу в поисках "чего бы нюхнуть".
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26.05.2020 12:04 Відповісти
я вот почитал про подвиги Лавровского ведомства с кокаином.... куда там тому кальянщику - тупо хлопнуть его что нюхнуть разок.
тем более у кальянщика дурь разбавленная, а там - "мидовское качество"(пишут что так реально говорят, имея в виду чистоту товара).

это как малек против акулы. "выполнение плана" иными словами.
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26.05.2020 12:17 Відповісти
В Китае самый большой уровень распространения наркоты, если что. Там расстреливают для показухи и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТЕХ, кто ворует не по чину. Если ты министр, то можешь крышевать только это, это и вот это. А если взялся за то, что по чину положено только секретарю ЦК по придется расстаться минимум с бабками, а максимум с жизнью.
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26.05.2020 13:31 Відповісти
ну так хочется же верить в чет положительное, шо в Китае и прочих филиппинах каждый казненный был на 100% редиска и не переводил бабушек через дорогу?

у нас вот Насиров - укрылся одеялком и потом начал кричать что незаконно здоровья лишили(переволновался), подал в суд на восстановление.(а те кто "расследовал" - если Насиров незаконо преследованный, должны сесть на бутылку - но нифига, все остались с баблом, а т.н. "народ" - с кукишем, как говорят на Рашке)
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26.05.2020 13:39 Відповісти
Ну х/з на самом деле. Думаю там и подстав хватало. Каждая система несовершенна, но китайская очень несовершенна и там только видимость справедливости. Я думаю Украине нужно ориентироваться в этом вопросе на Европу, чем на Китай. Это очевидно.
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26.05.2020 13:43 Відповісти
Думаю там и подстав хватало.\\\\\\\\\\


а можно просто - "коммунизм".
т.е., все расстрелянные - сначала(ну, посмертно), должны быть реабилитированными.

а потом, если развалить это говно - разбираться, хотя не нужно, так как 90% походу тупо сгноенных "несогласных".
те же грабли - разговаривать с красножопыми - хотя надо: увидел красножопого - стреляй.
взрастили это говно, а теперь сюсюкают, а-ля - "Си, Ын, и Пу+ прочие твари = хорошие парни"(только руки по уши в крови)
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26.05.2020 14:02 Відповісти
Диферсификация бизнеса в Украине не приветствуется.
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26.05.2020 11:45 Відповісти
Зеленский сдал,разошлись в цене🤣😂
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26.05.2020 11:46 Відповісти
Вот это кальян...
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26.05.2020 12:16 Відповісти
Ну и приторговывал...ведь коку он вырастил у себя на балконе...я правильно понял?
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26.05.2020 12:18 Відповісти
Или все иначе...коку вырастили в Венесуэле и Колумбии (кстати в Колумбии за жопу начали брать очень и очень конкретно) и растворив кокаин в резиновой прокладке чемодана турист провез кокс сюда...
А может его провез не турист, а тело обладающее дипломатическим паспортом???? И этот дипломат очень дружит с дипломатами из рашки??? не так ли...
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26.05.2020 12:22 Відповісти
Якийсь чурбан, 100%
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26.05.2020 12:18 Відповісти
Какой к черту чурбан??? Это шо тебе герыч привезли братья кавказа или азии??? Не та тема)))
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26.05.2020 12:24 Відповісти
а чем ему в кальянной приторговывать... редиской? )))))
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26.05.2020 12:20 Відповісти
канабисом)))
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26.05.2020 12:27 Відповісти
та на любителя ))))
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26.05.2020 12:30 Відповісти
"... - Что значит - подрабатываете?
- Учусь. В политехническом."
(с)
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26.05.2020 12:31 Відповісти
 
 