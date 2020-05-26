Власник кальян-бару в Києві підторговував кокаїном: йому загрожує до 12 років в'язниці. ФОТО

Київська місцева прокуратура №6 направила в суд обвинувальний акт щодо чоловіка, який налагодив збут наркотичних засобів у своєму кальян-барі на території міста Києва.

Про це повідомляє у вівторок пресслужба прокуратури міста Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що власник одного з кальян-барів у центрі столиці неодноразово збував наркотики в колі знайомих безпосередньо в приміщенні свого закладу", - йдеться в повідомленні.

Затримання наркоторговця відбулося в грудні 2019 року, в ході проведення санкціонованих обшуків виявлено та вилучено понад 200 гр. кокаїну, ваги і пакувальний матеріал.





Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Зараз обвинувальний акт спрямовано до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті. Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

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