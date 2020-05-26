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Порошенко відкрив у Музеї Гончара виставку 43 картин із сімейної колекції, через які його викликали в ДБР: "Намагалися оббрехати мене у своїх відосиках - у вас не вийшло". ФОТОрепортаж

Сьогодні об 11:00 п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" відкрив виставку картин художників з українським корінням із сімейної колекції Порошенків. Петро Порошенко іронічно подякував керівникам правоохоронних органів.

"Зараз ми присутні на відкритті дуже важливої виставки. Саме об 11 годині, саме 26 травня. Хотів би висловити слова подяки і тим, без кого прискорення цієї виставки не було б можливим. В першу чергу це фактичному керівнику ДБР, адвокату Януковича Бабікову, куратору правоохоронних органів в Офісі президента адвокату Єфремова Смірнову, всій потужній команді ГПУ на чолі з керівником офісу генеральним прокурором Венедіктовою. Особливі слова подяки хочеться висловити Військовій прокуратурі, бо тільки вони наважилися підписати внесення відверто брехливої інформації в Єдиний реєстр розслідувань. Якимось дивним чином, мені здається, другого департаменту ДБР по розслідуванню злочинів серед військовослужбовців, які це все підписали. І сказати, що для всіх решта це будуть картини, а для них найбільш цінним експонатом будуть ці документи, які лежать одразу біля входу і де містяться оригінали митних декларацій по всім 43 роботам, перелік цих робіт і платіжні доручення на сплату цих робіт, які були зроблені з мого особистого рахунку після сплати всіх необхідних податків державі. Так само і в митному оформленні було зроблено цей чіткий у відповідності до законодавства", – зазначив Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили

Петро Порошенко зазначив, що картини були куплені і завезені в Україну задовго до його президентської каденції - ще в 2012 році.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДБР викликало Порошенка на допит свідком у справі про контрабанду картин. У "ЄС" заявили про політичне переслідування з боку Зеленського. ВIДЕО

Порошенко відкрив у Музеї Гончара виставку 43 картин із сімейної колекції, через які його викликали в ДБР: Намагалися оббрехати мене у своїх відосиках - у вас не вийшло 01

Порошенко відкрив у Музеї Гончара виставку 43 картин із сімейної колекції, через які його викликали в ДБР: Намагалися оббрехати мене у своїх відосиках - у вас не вийшло 02
Порошенко відкрив у Музеї Гончара виставку 43 картин із сімейної колекції, через які його викликали в ДБР: Намагалися оббрехати мене у своїх відосиках - у вас не вийшло 03
Порошенко відкрив у Музеї Гончара виставку 43 картин із сімейної колекції, через які його викликали в ДБР: Намагалися оббрехати мене у своїх відосиках - у вас не вийшло 04

"Картини ввезені законно. Для цього достатньо було просто подивитись, бо я не зобов’язаний зберігати оригінали декларацій, хоча вони збереглися, для цього достатньо було просто подивитися в базу даних митної служби і не оббріхувати лідера опозиції. Намагатися оббрехати мене в своїх відосіках – у вас це не вийшло. Ви облили брудом себе, а намагалися облити брудом всю правоохоронну систему держави",- наголосив Порошенко.

"Я запрошую відвідати цю виставку всіх, кому дуже цікаво – можливо, Офіс президента, можливо співробітників правоохоронних органів. Будь ласка, прийдіть, дивіться, я хочу, щоб українці мали доступ до найкращих зразків світового мистецтва. До тих, хто мріє бути митцями, вивчає історію мистецтв, хто пишається Україною і дуже ретельно обирає, які зразки українського мистецтва цікавлять їх і повернуто в Україну", – підкреслив Порошенко.

Також читайте: "Відосики" ДБР з викликом Порошенка на допит - це не порядок, - адвокат Головань. ДОКУМЕНТ

"Ми розчарували тих, хто намагався склепати чергову кримінальну справу. З одного боку це добре, тому що вони , порушивши кільканадцять кримінальних справ під час мого перебування на чолі української держави, на посаді Президента України за більш як за рік роботи не знайшли нічого, і сьогодні уже пішли далі – 7, 10, 13 і 20 років тому, вони намагаються хоч щось знайти проти мене. Сьогодні це зазнало чергової поразки", – переконаний Петро Порошенко.

Він також зазначив, що в експозиції – роботи художників, які були пов’язані з Україною, любили її, працювали тут, а їхні твори мають неабияке значення для всіх, хто шанує справжнє мистецтво.

"Тут ви зможете побачити і роботи Айвазовського, родина якого має походження з Галичини, який сформувався як митець в Феодосії в Криму. Крим – це Україна. Ми бачимо роботи Лагоріо – одного з найкращих учнів Айвазовського. Значною мірою представлений Вільгельм Котарбінський – поляк за походженням, який велику частину свого життя провів в Києві і брав участь в розписах Володимирського собору. Тропінін і його портети, які мають відношення до Вінницької області, до Могилів-Подільського. Хмелюк, який також має відношення до Вінницької області. Ілля Рєпін, який народився в Чугуєві і є класичним митцем, який описував в тому числі і козацький побут", – розповів Порошенко.

Порошенко відкрив у Музеї Гончара виставку 43 картин із сімейної колекції, через які його викликали в ДБР: Намагалися оббрехати мене у своїх відосиках - у вас не вийшло 05
Порошенко відкрив у Музеї Гончара виставку 43 картин із сімейної колекції, через які його викликали в ДБР: Намагалися оббрехати мене у своїх відосиках - у вас не вийшло 06
Порошенко відкрив у Музеї Гончара виставку 43 картин із сімейної колекції, через які його викликали в ДБР: Намагалися оббрехати мене у своїх відосиках - у вас не вийшло 07

Перші відвідувачі виставки, які змогли ознайомитися із творами мистецтва, зауважили, що за два місяці боротьби із епідемією коронавірусу в Україні родина Порошенків витратила на благодійну допомогу більше грошей, аніж коштує вся експозиція, представлена сьогодні на виставці у Музеї Гончара.

Нагадаємо, раніше ДБР у відеоролику викликало Порошенка на допит на 11:00 26 травня свідком у справі про контрабанду 43 картин.

Також читайте: Зеленський пообіцяв Порошенку "пригоди", і ДБР це відпрацьовує, - адвокати Новіков і Головань

Автор: 

виставка (285) картина (111) Порошенко Петро (15173) ДБР (3492)


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Топ коментарі
+116
😂😂😂 До взрыва пердаков Зекоманды 3..2..1...
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26.05.2020 12:58
+90
Издевается над портновскими шавками...
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26.05.2020 12:59
+90
Петру вже, мабуть, набридло зебобіків вмокати в лайно обличчям, але ж вони просять ще і ще. Гетьман - красава!
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26.05.2020 13:11
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Не,картины вроде нормальные.
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26.05.2020 19:33 Відповісти
Просто наглый ворюга.
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26.05.2020 19:06 Відповісти
Лучшая картина из коллекции Сывочелого. Холст. Лапша.Порошенко відкрив у Музеї Гончара виставку 43 картин із сімейної колекції, через які його викликали в ДБР: "Намагалися оббрехати мене у своїх відосиках - у вас не вийшло" - Цензор.НЕТ 3859
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26.05.2020 19:07 Відповісти
А де про кінець епохи бідності, брехні і кумівства від Вави Оманського?
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27.05.2020 00:26 Відповісти
по каждой работа надо разбираться, как народное достояние из музеев перетекает в частные коллекции. И почему у барыг оригиналы, а в музеях копии.
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26.05.2020 19:10 Відповісти
Ты - редкостный идиот. Оригиналы были ГДЕ?
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30.05.2020 11:19 Відповісти
не я, а именно ты и редкостный и идиот. Оригиналы были ГДЕ?
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03.06.2020 06:34 Відповісти
Редко встретишь идиота - еврея, но бывает. Так ГДЕ были оригиналы?
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03.06.2020 10:25 Відповісти
ты редкий идиот-еврей? ну, бывает. Так ГДЕ были оригиналы?
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03.06.2020 16:13 Відповісти
Відволікаючий фінт. Пєці це тільки на користь. Люди всі дивляться на музей, а в цей час випорожнюють їхні кишені. Пєця і Зєля - два шахрая, а протистояння між ними удаване, постановочне.
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26.05.2020 19:18 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові. Українцям підсунули кота в мішку з рогами навіть довшими, за Пєціни.
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26.05.2020 19:19 Відповісти
Поки ти будеш в омані - ніяких виборів. Бо ти вибереш ще гіршого.
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26.05.2020 19:33 Відповісти
Ты бы ванютка,пользованный всеми,лучше бы написал,что твой ,,выбор,,за которого ты лично голосовал,продал на россию очередной сериал. Но я подозреваю,что будешь опять бубнеть про "липецкуюфабрику" барыги Порошенко,что говорит о "неангажированности' поклонников юли голосовавших за бубочку,и поющих в унисон с кацапской ватой одними словами с одних методичек. Хреновый из тебя ,,патриот,, слабоумный запроданец.p.s.Зачем девку снасильничал в райотделе,лишенец???
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27.05.2020 09:50 Відповісти
Я теперь,сулима,буду как ты себя вести-буду в каждом посте тебе напоминать об изнасилованнии тобой девушки. Написали же,что сулима изнасиловал-этого хватит. Как ты-годами постить хрень,вообще не утруждая себя в доказательствах. От слова вообще. И исключительно использовать информацию в нужном мне контексте,не обращая внимания на ее достоверность и адекватность. Тебе понравится.
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27.05.2020 10:03 Відповісти
вже не вихваляється - ***** зрозумів , що деклараціями він себе і спалив ..))
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26.05.2020 21:43 Відповісти
Зеленский просто болен...
Это ужас и позор Украины!
ОНи выломали дверь в музей и украли все документы на картины, которые в музее выставил Петя....
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26.05.2020 19:38 Відповісти
ОНи выломали дверь в музей и украли все документы на картины

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
В присутствии адвоката.
"Прямой"канал на гавно исходит,что-то с этим картинами не так.
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26.05.2020 19:58 Відповісти
Варвари..
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27.05.2020 04:53 Відповісти
Контрабанда картин в Україну?
Це типу як з бюджетом, коли Порошенко крав в бюджет?
Ось якби він навпаки вивозив з України як робила партія регіонів, то ніяких би питань не було.
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26.05.2020 20:36 Відповісти
Петро Порошенко зебилу и и его зебильне кость в горле. К стати, не только команде "слуги" народа совсем тупого, но и "спасителям" УКРАИНЫ-жопоблоковцам медведчука,рабиновича, бойка, мураевско-вилковской шушаре, "великим патриотам"от "Батькивщины" , приумолкшем Гоиценко Анатолию и многим прохвостам пристроившимся до " Свободы". Если УКРАИНЦЫ не поддержат Порошенка УКРАИНА станет придатком Раши и в этом можете не сомневаться
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26.05.2020 20:40 Відповісти
сам лично Педро рисовал)
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26.05.2020 22:58 Відповісти
хочу, чтобы украинцы имели доступ к лучшим образцам мирового искусства" - так то украинцы а тут - Венедиктова, Смирнов , Бабиков и прочие Даниловы...
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26.05.2020 22:59 Відповісти
Пора гнать зеленую мразь из страны!
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26.05.2020 23:17 Відповісти
Красава так публично умыл ЗЕбильный скот...
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26.05.2020 23:41 Відповісти
Знатно потролив Вавку Оманського. 👍👍👍
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27.05.2020 00:20 Відповісти
Порошенко відкрив виставку з 45 картинами і на нього наїхали , я в шоці ..
Декларация Медведчука: 97 юрлиц на жену, расходы на охрану 1 млн в месяц, а также 17 земельных участков, 530 картин и 227 икон.. на Медведчука ніхто не наізжае ..
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27.05.2020 04:50 Відповісти
Низя а то хутин нападёт
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27.05.2020 11:15 Відповісти
Що до історії з музеєм Гончара. А як треба люби культуру щоб виносити з адміністрації президента твори мистецтва які подарували державі. А потім робити з себе великого "благодійника" і комусь їх дарувати або здавати в оренду.. А ще там очевидно є твори які були у фондах інших музеїв, які просто орендували для оформлення адміністрації. Така практика була з часів Табачника. І він теж після закінчення терміну президенства Кучми повиносив ці твори і теж комусь там їх дарував. Потім цей фокус повторила адміністрація Януковича. І тому не розповідайте тут дурниці про велич Порошенка. Це належить державі Україна і не колишнім розповідати яка доля творів мистецтва має бути. А то звикли з себе робити благодійників за наш рахунок. І ви тут сопля розпускаєте бо треба Порошенка відбілити. Краще подарує Порошенкові чорний квадрат, може щось там побачить і зрозуміє, як робиться благодійність та що таке мистецтво. Добро має бути тихим і не за чийсь рахунок.
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27.05.2020 07:02 Відповісти
Один дурень казав що картини ввезли через кордон без декларації,інший дурень каже,що вкрали з адміністрації президента.
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27.05.2020 08:00 Відповісти
считаешь, если многа букафф, то враньё перестаёт быть враньём?
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27.05.2020 08:23 Відповісти
Там декларації є ... Андрюха, альо ...
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27.05.2020 10:40 Відповісти
Андрюха не розуміється на платіжках, деклараціях, документах. Як кожен зебіл, він розуміється лише на Г+Г
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27.05.2020 11:01 Відповісти
Прекрасные заготовки для фотожаб. Но увы. Здесь "богохульство" запрещено.
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27.05.2020 08:53 Відповісти
а вот так стало после налёта грабителей из ГБР.
Порошенко відкрив у Музеї Гончара виставку 43 картин із сімейної колекції, через які його викликали в ДБР: "Намагалися оббрехати мене у своїх відосиках - у вас не вийшло" - Цензор.НЕТ 4271
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27.05.2020 09:01 Відповісти
Зрозуміло,що це все "брудні плітки і кремлівські інсунуаціі"проти "бандерівця"Петра Олексійовича Порошенко.
От тільки ніяк не зрозумію,чому треба було ховатись за жіночими спинами,а не піти рішуче на допит об 11:00 в реформовану ДБР і дати пояснення агентурі РФ,яку було призначено і сформовано від прибиральниці і до голови ДБР під час президентсва Петра Олексійовича?
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27.05.2020 09:03 Відповісти
ти дебіл?
Нє. що ти зебільний брехун - очевидно. Але настільки дебільний?
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27.05.2020 10:58 Відповісти
. анмур.І ім'я їм-ЛЕГІОН тупе жадібне продажне бидло. Бісівське отродье- гріють вас срібники олігархів -но вони встигнуть звалити з пограбованої з вашою допомогою України і скільки б ви не втюхивал народу бандитів, бариг і пе@ерастів, правда переможе...
http://picua.org/img/2017-04/12/08b2j91262i9iwnt2pndptqjh.jpg
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30.05.2020 11:24 Відповісти
Бачу випадок запущений
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27.05.2020 11:39 Відповісти
Текст якось по зебільному написаний . Автору необхідно терміново пройти лабораторне обстеження на зє-коронавірус . А покищо ізолювати від суспільства 😷
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27.05.2020 11:51 Відповісти
не говори всем что ты идиот . При Порошенко руководство ДБР набиралось по конкурсу. На Главу ДБР никто не мог влиять. Но при этом глава ДБР Труба не мог снять своих замов, которые также выбирались по результатам конкурса. А сейчас ДБР вообще не знает что такое конкурсные назначения, так как Слуги народа поменяли законодательство в турборежиме.
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27.05.2020 12:16 Відповісти
с. Поросята - наймерзенніша і найбрехливіша частина суспілства України. Ці потвори возвели брехню і толерантність до злочинів влади, чиновництва, до норми. Порохоботство - ЧИСТЕ ЗЛО 999 проби...
Порошенко і його поросята стали такими же ворогами України, як і ***** з московськими орками.
Порошенко відкрив у Музеї Гончара виставку 43 картин із сімейної колекції, через які його викликали в ДБР: "Намагалися оббрехати мене у своїх відосиках - у вас не вийшло" - Цензор.НЕТ 4812
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30.05.2020 11:17 Відповісти
"Мы разочаровали тех, кто пытался склепать очередное уголовное дело. С одной стороны это хорошо, потому что они, открыв надцать уголовных дел относительно времени моего пребывания во главе украинского государства, в должности Президента Украины, более чем за год работы не нашли ничего, и сегодня уже пошли дальше - 7, 10, 13 и 20 лет назад, они пытаются хоть что-то найти против меня. Сегодня это потерпело очередное поражение", Источник: https://censor.net/p3198024

Зе клоуни знову показали свій рівень - рівень совкодрочера 70 рівня
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27.05.2020 11:38 Відповісти
Порошенко відкрив у Музеї Гончара виставку 43 картин із сімейної колекції, через які його викликали в ДБР: "Намагалися оббрехати мене у своїх відосиках - у вас не вийшло" - Цензор.НЕТ 8732
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27.05.2020 12:15 Відповісти
Порошенко відкрив у Музеї Гончара виставку 43 картин із сімейної колекції, через які його викликали в ДБР: "Намагалися оббрехати мене у своїх відосиках - у вас не вийшло" - Цензор.НЕТ 9871
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27.05.2020 12:16 Відповісти
Зедебил молчит? Молчит)) Обосрался)))
Сейчас все твари судорожно соображают, что должно сказать это недоразумение.
Скорее всего ничего не придумают и решат перевести стрелки.
А что может отвлечь от очередного позорного провала?
Боюсь, что они кого-то убьют...
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27.05.2020 12:43 Відповісти
тварюка омансько-квартальна!
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27.05.2020 13:13 Відповісти
Порошенко открыл в Музее Гончара выставку 43 картин ....

Огласите весь список, пожалуйста!
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30.05.2020 11:22 Відповісти
Добрий дядя Кузя!!!
Чого ж так скромно поводив себе"меценат"і олігарх,П.Порошенко майже 8 років?Приховуючи шедеври російських художників
***

Петро Порошенко зазначив, що картини були куплені і завезені в Україну задовго до його президентської каденції - ще в 2012 році.Джерело: https://censor.net/ua/p3198024
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30.05.2020 11:37 Відповісти
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