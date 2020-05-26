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Поліція викрила в Запоріжжі шахрайський call-центр із "доходом" на сотні тисяч: представлялися банком і просили назвати реквізити. ФОТО

У Запоріжжі правоохоронці викрили шахрайський call-центр із прибутком понад сто тисяч гривень на тиждень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на обласну поліцію.

Так, зловмисники дзвонили громадянам, представлялися працівниками банківських установ і випитували реквізити банківської картки. Надалі списували кошти потерпілих на власні рахунки.

"Встановлено, що зловмисники з метою заволодіння грошовими коштами, телефонували потерпілим, представлялись працівниками банківських установ та випитували повну інформацію про реквізити банківської картки: номер, CVV-код, термін дії. При цьому дотримувалися конспірації шляхом укриття своїх номерів телефонів. Загалом, до складу злочинної організації входило близько двадцяти осіб з чітким розподілом ролей та обов’язків. За попередніми даними, працював сall-центр близько місяця та мав дохід понад ста тисяч гривень на тиждень", - розповів начальник Вознесенівського відділення поліції Сергій Морозов.

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Встановлюються всі організатори злочинної діяльності, коло потерпілих осіб і завдана матеріальна шкода. Триває досудове розслідування.

Поліція викрила в Запоріжжі шахрайський call-центр із доходом на сотні тисяч: представлялися банком і просили назвати реквізити 01
Поліція викрила в Запоріжжі шахрайський call-центр із доходом на сотні тисяч: представлялися банком і просили назвати реквізити 02

Автор: 

Запоріжжя (2265) шахрайство (1080) Нацполіція (15168)


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Топ коментарі
+15
Берут пример с чувака который на обманах стал президентом
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26.05.2020 13:42
+13
...а лохи не заканчиваются...
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26.05.2020 13:43
+10
который из шести?? ни одного не назову **дядей самых честных правил** - ни ликвидатора ядерного оружия, ни стремного кучму, ни **люби друзи**, ни яныка-идиота, ни петю-брехуна. еще никто не забыл его обещания за 2 недели закончить войну, расследовать майдан, довести до приговора дело Гандзюк и дальше по списку. С бубочкой - время покажет, рано говорить. так о ком речь?
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26.05.2020 13:47
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у нас видимо ни на что другое люди не способны. аминь
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26.05.2020 13:39 Відповісти
Берут пример с чувака который на обманах стал президентом
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26.05.2020 13:42 Відповісти
который из шести?? ни одного не назову **дядей самых честных правил** - ни ликвидатора ядерного оружия, ни стремного кучму, ни **люби друзи**, ни яныка-идиота, ни петю-брехуна. еще никто не забыл его обещания за 2 недели закончить войну, расследовать майдан, довести до приговора дело Гандзюк и дальше по списку. С бубочкой - время покажет, рано говорить. так о ком речь?
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26.05.2020 13:47 Відповісти
Каждый по-своему урод. Они думали, что царствовать - это тоже работа.
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26.05.2020 13:49 Відповісти
я это же и сказал, только другими словами. Но не люблю интригу - какого чувака имелось в виду?? надеюсь, речь о пете, так как я помню все его предвыборные обещания, которым конечно же не суждено было сбыться..
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26.05.2020 13:51 Відповісти
да про Явашвырока он написал,чего непонятно ?
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26.05.2020 14:19 Відповісти
как бы ни прискорбно это звучало, но, как знаем - аксПолиция разоблачила в Запорожье мошеннический call-центр с "доходом" на сотни тысяч: представлялись банком и просили назвать реквизиты - Цензор.НЕТ 9017иома не требует доказательств
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26.05.2020 13:53 Відповісти
Санітарами до інфекційних лікарень!
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26.05.2020 13:40 Відповісти
...а лохи не заканчиваются...
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26.05.2020 13:43 Відповісти
Мне такие разок звонили,это каким бараном нужно быть что бы рассказывать по телефону данные по карточкам.
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26.05.2020 13:44 Відповісти
такие 3,14доры всем звонят и шлют СМС, это уже отребье, которое ни когда не будет, что то полезного делать!!
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26.05.2020 13:51 Відповісти
Ошибаетесь, любезнейший!
Не всем они звонят.

Звонят они исключительно владельцам карточек,чьи номера карт и номера телефонов им "любезно" слили сотрудники вашего банка, в котором вы имеете карточный счет....
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26.05.2020 17:33 Відповісти
о как , я допустим не имею и ни когда не имел счёта, карточки в Ощадбанке, но мне при этом черти мне звонят по поводу карт и пишут.
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26.05.2020 17:51 Відповісти
А где-то в офисе сидит Порошенко и грустно думает: "Что мешало Авакову, Грицаку и прочим высокооплачиваемым подлецам с погонами заниматься своей работой при моем правлении? Уж если бы тогда, как сейчас при Зеленском, ловили по нескольку конвертационных центров и оборотней в полиции, то, быть может, сейчас бы я так и сидел на Банковой?"
Как-то так.
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26.05.2020 13:48 Відповісти
Не можна було нікого ловити. Інакше би ***** напало.
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26.05.2020 14:03 Відповісти
а сидящие здесь только и умеют приплетать ко всем мерзостям, которые творит ежечасно наш народ, путина, фсб, кацапов и диверсию. в силу недалекого ума или нежелания признать сущность своего народа и его нравственные и моральные принципы (точнее их полное отсутствие) или неумения видеть дальше своего носа.
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26.05.2020 14:15 Відповісти
При Зеленском кого-то ловят? Єто шутка?
Пирамида Б2Б Jewelry полгода в открытую, вообще не таясь, тырила десятки миллионов гривен, причем "магазины" в центрах городов, без кассового аппарата, расчетных счетов, продавали золото за наличку. А не какой-то никчемный "колл-центр" с оборотом 100 тыс.
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26.05.2020 14:27 Відповісти
Звонілі нєдавно. Говорят:"ми прєдставітєлі банка і у вас карточка заблокіровалась,і для разблокіровкі назовітє номєр карти." Спрашиваю, номєр карти какого банка ім назвать? Атвєчают:" а какого банка у вас єсть?" Питаюсь узнать, а прєдставітєлямі какого банка оні являются? І тут как на зло мобільная связь подвєла. Питалса ім пєрєзвоніть, но відімо оні уже билі заняти разблокіровкой карточкі нового клієнта...
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26.05.2020 14:00 Відповісти
20 человек, 400 тыс в месяц - 20 тыс на рыло с риском сыдет в турма.

Открывайте уже бегом Польшу, там и денег больше , и турма не страшно, если не воровать и по пьяни не буйствовать.
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26.05.2020 14:08 Відповісти
Боты Порошенка , - Обворовывают 73 % населения Зеленского. Нужно принять Меры. Это уже Системный характер . Потому на той недели уже громили .
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26.05.2020 14:22 Відповісти
73% ЛОХов - можно работать и работать.
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26.05.2020 18:24 Відповісти
 
 