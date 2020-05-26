Поліція викрила в Запоріжжі шахрайський call-центр із "доходом" на сотні тисяч: представлялися банком і просили назвати реквізити. ФОТО

У Запоріжжі правоохоронці викрили шахрайський call-центр із прибутком понад сто тисяч гривень на тиждень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на обласну поліцію.

Так, зловмисники дзвонили громадянам, представлялися працівниками банківських установ і випитували реквізити банківської картки. Надалі списували кошти потерпілих на власні рахунки.

"Встановлено, що зловмисники з метою заволодіння грошовими коштами, телефонували потерпілим, представлялись працівниками банківських установ та випитували повну інформацію про реквізити банківської картки: номер, CVV-код, термін дії. При цьому дотримувалися конспірації шляхом укриття своїх номерів телефонів. Загалом, до складу злочинної організації входило близько двадцяти осіб з чітким розподілом ролей та обов’язків. За попередніми даними, працював сall-центр близько місяця та мав дохід понад ста тисяч гривень на тиждень", - розповів начальник Вознесенівського відділення поліції Сергій Морозов.

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Встановлюються всі організатори злочинної діяльності, коло потерпілих осіб і завдана матеріальна шкода. Триває досудове розслідування.



