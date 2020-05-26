Поліція викрила в Запоріжжі шахрайський call-центр із "доходом" на сотні тисяч: представлялися банком і просили назвати реквізити. ФОТО
У Запоріжжі правоохоронці викрили шахрайський call-центр із прибутком понад сто тисяч гривень на тиждень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на обласну поліцію.
Так, зловмисники дзвонили громадянам, представлялися працівниками банківських установ і випитували реквізити банківської картки. Надалі списували кошти потерпілих на власні рахунки.
"Встановлено, що зловмисники з метою заволодіння грошовими коштами, телефонували потерпілим, представлялись працівниками банківських установ та випитували повну інформацію про реквізити банківської картки: номер, CVV-код, термін дії. При цьому дотримувалися конспірації шляхом укриття своїх номерів телефонів. Загалом, до складу злочинної організації входило близько двадцяти осіб з чітким розподілом ролей та обов’язків. За попередніми даними, працював сall-центр близько місяця та мав дохід понад ста тисяч гривень на тиждень", - розповів начальник Вознесенівського відділення поліції Сергій Морозов.
Встановлюються всі організатори злочинної діяльності, коло потерпілих осіб і завдана матеріальна шкода. Триває досудове розслідування.
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Не всем они звонят.
Звонят они исключительно владельцам карточек,чьи номера карт и номера телефонов им "любезно" слили сотрудники вашего банка, в котором вы имеете карточный счет....
Как-то так.
Пирамида Б2Б Jewelry полгода в открытую, вообще не таясь, тырила десятки миллионов гривен, причем "магазины" в центрах городов, без кассового аппарата, расчетных счетов, продавали золото за наличку. А не какой-то никчемный "колл-центр" с оборотом 100 тыс.
Открывайте уже бегом Польшу, там и денег больше , и турма не страшно, если не воровать и по пьяни не буйствовать.