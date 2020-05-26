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Новини Фото ДТП
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Унаслідок ДТП на Хмельниччині одна людина загинула, четверо травмовані, 10-річна дівчинка в комі, - поліція. ФОТО

У Хмельницькій області поліцейські встановлюють обставини ДТП, в якій одна людина загинула і ще четверо зазнали травм. Одна з травмованих, 10-річна дівчинка, у важкому стані перебуває в реанімаційному відділенні Хмельницької обласної клінічної лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 25 травня, близько 18:20 на автодорозі "Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка" поблизу с. Шаровечка Хмельницького району.

Попередньо встановлено, що 64-річний хмельничанин, рухаючись на автомобілі "Опель Віваро" в напрямку м. Тернопіль, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем "Рено Трафік" під керуванням 67-річного жителя Хмельницького.

У результаті ДТП водій автомобіля "Рено Трафік" від травм загинув на місці події. Травмувалися також його 65-річна дружина та двоє онучок 10 і 5 років. 10-річна дівчинка з політравмою у комі перебуває в реанімаційному відділенні обласної лікарні. 5-річну дівчинку з переломом стегнової кістки госпіталізували до травматологічного відділення міської дитячої лікарні. Жінка зазнала тілесних ушкоджень у вигляді саден на обличчі. Їй надано медичну допомогу без госпіталізації.

Унаслідок ДТП на Хмельниччині одна людина загинула, четверо травмовані, 10-річна дівчинка в комі, - поліція 01
Фото: сайт Нацполіції

У водія автомобіля "Опель Віваро" діагностували перелом ноги. Чоловік затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Перебуває під конвоєм у лікарні.

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Наразі слідчі з’ясовують усі обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 8 років.

Автор: 

ДТП (4467) Нацполіція (15168) Хмельниччина (914)


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Топ коментарі
+5
Два тупих ідіота на мікроавтобусах не поділили чотирисмугову пусту дорогу, той що був в Рено ще був непристібнутий і загинув, діти в Рено були не в дитячих кріслах, жінка теж не пристібнута. Водій Опеля теж був не пристібнутий! Це тупе ДТП мало закінчитись звичайними розборками страхових компаній с виплатою ремонту, якби всі були пристібнуті, діти були в дитячих кріслах, але закінчилось трагедією!
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26.05.2020 13:56
+1
Ну от бачите! Не можна в Україні ремонтувати дороги! Бо безголові "шумахєри" повбивають не тільки себе!
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26.05.2020 13:45
+1
Мало що водії майже однолітки так ще й авто в них однієї моделі! Дивина!
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26.05.2020 13:47
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на этот раз что? - гололед, туман, солнце, отсутствие мозгов или наличие бухла?? как же достали с такими ежедневными новостями! кто у нас ездит за рулем - одни олигофрены??
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26.05.2020 13:43 Відповісти
Два тупих ідіота на мікроавтобусах не поділили чотирисмугову пусту дорогу, той що був в Рено ще був непристібнутий і загинув, діти в Рено були не в дитячих кріслах, жінка теж не пристібнута. Водій Опеля теж був не пристібнутий! Це тупе ДТП мало закінчитись звичайними розборками страхових компаній с виплатою ремонту, якби всі були пристібнуті, діти були в дитячих кріслах, але закінчилось трагедією!
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26.05.2020 13:56 Відповісти
Игорь, в тех десятках ДТП каждый день по крайней мере хотя бы 1 - идиот. Поэтому вопрос - кто у нас ездит за рулем - одни олигофрены?? Детали меня вовсе не интересуют. Сам факт!
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26.05.2020 14:00 Відповісти
Ну от бачите! Не можна в Україні ремонтувати дороги! Бо безголові "шумахєри" повбивають не тільки себе!
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26.05.2020 13:45 Відповісти
я ту дорогу ни когда не помнил хорошей
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26.05.2020 13:53 Відповісти
Ну, на фото виглядає не погано...
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26.05.2020 13:54 Відповісти
Ее недавно капитально отремонтировали.
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26.05.2020 14:52 Відповісти
Мало що водії майже однолітки так ще й авто в них однієї моделі! Дивина!
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26.05.2020 13:47 Відповісти
В результате ДТП на Хмельнитчине один человек погиб, четверо травмированы, 10-летняя девочка в коме, - полиция - Цензор.НЕТ 3256
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26.05.2020 13:48 Відповісти
вот-вот. Это самое оно для нашего народа!! И то - только для аккуратных, а не наваленных, накуренных, намаханых и прочей нечисти.
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26.05.2020 14:01 Відповісти
яка ж біда,шкода діточок травми серйозні,нехай одужують.
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26.05.2020 13:54 Відповісти
500% - дети были не в детских креслах, взрослые - не пристегнуты.
Следует отказывать в каких либо компенсациях быдло-уродам, которые ездят таким образом.
Даже если водитель нарушил - он не должен отвечать за смерть идиотов,
плюющих на безопасность: свою и детей...
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26.05.2020 14:08 Відповісти
Зе борется как может, вот акциз на дизель ввели ...по другому рагуля не остановить... чем меньше рагулей на дороге, тем безопастней.
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26.05.2020 14:17 Відповісти
 
 