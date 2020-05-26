Унаслідок ДТП на Хмельниччині одна людина загинула, четверо травмовані, 10-річна дівчинка в комі, - поліція. ФОТО

У Хмельницькій області поліцейські встановлюють обставини ДТП, в якій одна людина загинула і ще четверо зазнали травм. Одна з травмованих, 10-річна дівчинка, у важкому стані перебуває в реанімаційному відділенні Хмельницької обласної клінічної лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 25 травня, близько 18:20 на автодорозі "Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка" поблизу с. Шаровечка Хмельницького району.

Попередньо встановлено, що 64-річний хмельничанин, рухаючись на автомобілі "Опель Віваро" в напрямку м. Тернопіль, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем "Рено Трафік" під керуванням 67-річного жителя Хмельницького.

У результаті ДТП водій автомобіля "Рено Трафік" від травм загинув на місці події. Травмувалися також його 65-річна дружина та двоє онучок 10 і 5 років. 10-річна дівчинка з політравмою у комі перебуває в реанімаційному відділенні обласної лікарні. 5-річну дівчинку з переломом стегнової кістки госпіталізували до травматологічного відділення міської дитячої лікарні. Жінка зазнала тілесних ушкоджень у вигляді саден на обличчі. Їй надано медичну допомогу без госпіталізації.



Фото: сайт Нацполіції

У водія автомобіля "Опель Віваро" діагностували перелом ноги. Чоловік затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Перебуває під конвоєм у лікарні.

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Наразі слідчі з’ясовують усі обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 8 років.