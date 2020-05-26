УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5615 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 780 12

Поліція на Волині провела 24 обшуки через незаконну вирубку лісу: вилучено зброю, деревину різних порід. ФОТОрепортаж

Правоохоронці провели масові обшуки в селищі Цумань Волинської області у справі про незаконну вирубку лісу.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначено, що поліція провела 24 обшуки у підозрюваних у незаконній вирубці та перевезенні лісу. У фігурантів справи вилучили холодну та вогнепальну зброю, набої, маски, радіостанції, а також транспортний засіб.

"Також виявлено та вилучено значну кількість деревини різних порід без документів про походження та без чіпів електронного обліку", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Обшуки відбулися у причетних до вирубки і перевезення лісу, а також до підпалу автомобіля на території лісництва. Один із підозрюваних був затриманий у селі Дерно, хоча мав перебувати в Цумані, оскільки перебував під зобов'язаннями не залишати місце проживання.

Також обшуки провели на місцевих приватних пилорамах на предмет законності їхньої роботи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила незаконну вирубку лісу на Вінниччині, розмір збитків перевищує 3 млн. ФОТОрепортаж

Поліція на Волині провела 24 обшуки через незаконну вирубку лісу: вилучено зброю, деревину різних порід 01
Поліція на Волині провела 24 обшуки через незаконну вирубку лісу: вилучено зброю, деревину різних порід 02
Поліція на Волині провела 24 обшуки через незаконну вирубку лісу: вилучено зброю, деревину різних порід 03
Поліція на Волині провела 24 обшуки через незаконну вирубку лісу: вилучено зброю, деревину різних порід 04
Поліція на Волині провела 24 обшуки через незаконну вирубку лісу: вилучено зброю, деревину різних порід 05
Поліція на Волині провела 24 обшуки через незаконну вирубку лісу: вилучено зброю, деревину різних порід 06
Поліція на Волині провела 24 обшуки через незаконну вирубку лісу: вилучено зброю, деревину різних порід 07

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ на Закарпатті викрила масштабне розкрадання лісу на 14 млн. ВІДЕО+ФОТО

Поліція на Волині провела 24 обшуки через незаконну вирубку лісу: вилучено зброю, деревину різних порід 08
Поліція на Волині провела 24 обшуки через незаконну вирубку лісу: вилучено зброю, деревину різних порід 09
Поліція на Волині провела 24 обшуки через незаконну вирубку лісу: вилучено зброю, деревину різних порід 10
Поліція на Волині провела 24 обшуки через незаконну вирубку лісу: вилучено зброю, деревину різних порід 11
Поліція на Волині провела 24 обшуки через незаконну вирубку лісу: вилучено зброю, деревину різних порід 12
Поліція на Волині провела 24 обшуки через незаконну вирубку лісу: вилучено зброю, деревину різних порід 13
Поліція на Волині провела 24 обшуки через незаконну вирубку лісу: вилучено зброю, деревину різних порід 14

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Такою масовою вирубка лісів була в Україні лише після війни, - WWF

Поліція на Волині провела 24 обшуки через незаконну вирубку лісу: вилучено зброю, деревину різних порід 15
Поліція на Волині провела 24 обшуки через незаконну вирубку лісу: вилучено зброю, деревину різних порід 16
Поліція на Волині провела 24 обшуки через незаконну вирубку лісу: вилучено зброю, деревину різних порід 17
Поліція на Волині провела 24 обшуки через незаконну вирубку лісу: вилучено зброю, деревину різних порід 18
Поліція на Волині провела 24 обшуки через незаконну вирубку лісу: вилучено зброю, деревину різних порід 19
Поліція на Волині провела 24 обшуки через незаконну вирубку лісу: вилучено зброю, деревину різних порід 20

Автор: 

вирубка (169) ліс (768) обшук (1971) Нацполіція (15168) Волинська область (863)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
А за ржаві патрони 100% кримінал!
показати весь коментар
26.05.2020 16:49
+1
что это за чудо девайс?
Полиция на Волыни провела 24 обыска из-за незаконной вырубки леса: изъято оружие, древесина разных пород - Цензор.НЕТ 3288
показати весь коментар
26.05.2020 15:37
+1
СПМКП 2000 - СуперПуперМоцнийКрупнокалібернийПулємьот. Дуже страшна "огнєстрєльна пушка". Зона ураження "Доуя і трошки".
В простонароді рогатка.
показати весь коментар
26.05.2020 15:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
что это за чудо девайс?
Полиция на Волыни провела 24 обыска из-за незаконной вырубки леса: изъято оружие, древесина разных пород - Цензор.НЕТ 3288
показати весь коментар
26.05.2020 15:37 Відповісти
СПМКП 2000 - СуперПуперМоцнийКрупнокалібернийПулємьот. Дуже страшна "огнєстрєльна пушка". Зона ураження "Доуя і трошки".
В простонароді рогатка.
показати весь коментар
26.05.2020 15:50 Відповісти
ну да, похоже на рогатку. Не пойму зачем котушка к ней приделана. Это на рыбалку чтоли? А если на рыбалку, то почему она фигурирует на фотках
показати весь коментар
26.05.2020 15:54 Відповісти
Поліція на Волині провела 24 обшуки через незаконну вирубку лісу: вилучено зброю, деревину різних порід - Цензор.НЕТ 3721
показати весь коментар
26.05.2020 15:55 Відповісти
показати весь коментар
26.05.2020 15:57 Відповісти
Зброя! Йолки палки
показати весь коментар
26.05.2020 19:52 Відповісти
Полиция на Волыни провела 24 обыска из-за незаконной вырубки леса: изъято оружие, древесина разных пород - Цензор.НЕТ 3264
показати весь коментар
26.05.2020 15:38 Відповісти
Да ладно, этот фейк злопыхатели распространяют!
Зеля поехал на житомирщину и все порешал!
Ещё скажите, что Бурштын добавить продолжают и зарплату учителям до 4000 евро не подняли.
показати весь коментар
26.05.2020 16:41 Відповісти
вот блин!!! опять кацапы виноваты ...ну и путин с фсб, конечно же!! не может же наш народ такое творить!!! какое кощунство!!!
показати весь коментар
26.05.2020 16:37 Відповісти
А за ржаві патрони 100% кримінал!
показати весь коментар
26.05.2020 16:49 Відповісти
Дивуєтесь за ржаві патрони? В нас в місті не так давно мужичка з повністю ржавим (копаним) штиком до маузера пов'язали, на землю покотили, наручники і лицем до землі. Все місто ржало з цих придурків. Казали -Треба було з спецназом ржавий штик відбирати.)))Танки, БТР, безпілотники.)))
показати весь коментар
26.05.2020 19:58 Відповісти
вот он закарпутский лес, всё влезло в один сарай...
показати весь коментар
26.05.2020 18:21 Відповісти
 
 