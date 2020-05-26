Поліція на Волині провела 24 обшуки через незаконну вирубку лісу: вилучено зброю, деревину різних порід. ФОТОрепортаж

Правоохоронці провели масові обшуки в селищі Цумань Волинської області у справі про незаконну вирубку лісу.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначено, що поліція провела 24 обшуки у підозрюваних у незаконній вирубці та перевезенні лісу. У фігурантів справи вилучили холодну та вогнепальну зброю, набої, маски, радіостанції, а також транспортний засіб.

"Також виявлено та вилучено значну кількість деревини різних порід без документів про походження та без чіпів електронного обліку", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Обшуки відбулися у причетних до вирубки і перевезення лісу, а також до підпалу автомобіля на території лісництва. Один із підозрюваних був затриманий у селі Дерно, хоча мав перебувати в Цумані, оскільки перебував під зобов'язаннями не залишати місце проживання.

Також обшуки провели на місцевих приватних пилорамах на предмет законності їхньої роботи.

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