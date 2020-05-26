Правоохоронці на Одещині викрили контрабанду в ЄС цигарок на 69 млн грн. ФОТОрепортаж

Під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора слідчі ДФС України припинили схему незаконного переміщення великих партій тютюнових виробів через митну територію України.

Про це повідомляє пресслужба ОГП, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, сигарети транспортувалися з Об'єднаних Арабських Еміратів на територію країн Європейського союзу, з метою подальшої незаконної реалізації. Оформлення пачок сигарет виключає їхню легальну реалізацію на території України, Молдови або Європейського союзу.

На території Чорноморського рибного порту проведено санкціоновані слідчим суддею обшуки, під час яких виявлено та вилучено з незаконного обігу 3 455 ящиків - 1 727 500 пачок сигарет.

Орієнтовна вартість вилученого становить 69 млн грн.

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На товар накладено арешт. Досудове розслідування триває.











