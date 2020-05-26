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Правоохоронці на Одещині викрили контрабанду в ЄС цигарок на 69 млн грн. ФОТОрепортаж

Під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора слідчі ДФС України припинили схему незаконного переміщення великих партій тютюнових виробів через митну територію України.

Про це повідомляє пресслужба ОГП, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, сигарети транспортувалися з Об'єднаних Арабських Еміратів на територію країн Європейського союзу, з метою подальшої незаконної реалізації. Оформлення пачок сигарет виключає їхню легальну реалізацію на території України, Молдови або Європейського союзу.

На території Чорноморського рибного порту проведено санкціоновані слідчим суддею обшуки, під час яких виявлено та вилучено з незаконного обігу 3 455 ящиків - 1 727 500 пачок сигарет.

Орієнтовна вартість вилученого становить 69 млн грн.

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На товар накладено арешт. Досудове розслідування триває.

Правоохоронці на Одещині викрили контрабанду в ЄС цигарок на 69 млн грн 01
Правоохоронці на Одещині викрили контрабанду в ЄС цигарок на 69 млн грн 02
Правоохоронці на Одещині викрили контрабанду в ЄС цигарок на 69 млн грн 03
Правоохоронці на Одещині викрили контрабанду в ЄС цигарок на 69 млн грн 04
Правоохоронці на Одещині викрили контрабанду в ЄС цигарок на 69 млн грн 05
Правоохоронці на Одещині викрили контрабанду в ЄС цигарок на 69 млн грн 06

Автор: 

контрабанда (1823) Одеська область (3215) цигарки (974) Офіс Генпрокурора (3250)


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Эххх, отечественным производителям бы от державы такую протекцию, как отечественным контрабандистам...
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26.05.2020 15:56 Відповісти
Мы з товарищем ище школьниками "спионерили" в вагоне-ресторане по пачке сигарет.Как сейчас помню название-"Афамия" и "Рамита"(Сирия).Класснне были.(1983г.)
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26.05.2020 15:57 Відповісти
Значит не поделились. С каждого ящика сигарет нужно давать дань. А эти не захотели делиться. В центре города Одессы продается контрабанда без акциза на рынке. Все об знают. Продавцы даже гордится.
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26.05.2020 16:19 Відповісти
Ох зрада. Пох-бот
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27.05.2020 00:03 Відповісти
 
 