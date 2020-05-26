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Першу "кризову кімнату" для жертв домашнього насильства відкрили в Києві, - КМДА. ФОТОрепортаж

У Києві відкрили першу кімнату кризового реагування для жертв, постраждалих від насильства в сім'ї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Проєкт реалізовано в рамках спільної між КМДА та Фондом народонаселення ООН програми побудови системи протидії і запобіганню гендерно зумовленого насильства.

"За час, який постраждалі тут перебуватимуть, вони отримають весь спектр необхідної допомоги: психологічної, юридичної. Також, у кімнаті кризового реагування забезпечують харчуванням і засобами особистої гігієни", - повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

За її словами, відкриття "кризової кімнати" є одним з етапів формування повноцінної системи протидії насильству.

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Зазначається, що адреса кімнати кризового реагування не розголошується для безпеки постраждалих від насильства.

У "кризових кімнатах" працюватиме 4 соціальні працівники, які перебуватимуть там подобово, згідно із затвердженими графіками. Це дасть можливість селити постраждалих у будь-який час доби.

Одночасно перебувати в кімнаті кризового реагування можуть 4 дорослих і двоє дітей. Після закінчення граничного терміну перебування в "кризовій кімнаті" постраждалих осіб можуть влаштувати в притулок чи інші спеціалізовані служби, що надають соціальні послуги постраждалим особам.

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Першу кризову кімнату для жертв домашнього насильства відкрили в Києві, - КМДА 01
Першу кризову кімнату для жертв домашнього насильства відкрили в Києві, - КМДА 02
Першу кризову кімнату для жертв домашнього насильства відкрили в Києві, - КМДА 03
Першу кризову кімнату для жертв домашнього насильства відкрили в Києві, - КМДА 04

Автор: 

КМДА (2370) Київ (19466) насилля (295) Хонда Марина (8)


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Сковородка чугунная . Дешево и результативно .
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26.05.2020 16:13 Відповісти
Спящий внизу на этой двух-ярусной кровати должен обладать очень стройной фигурой.
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26.05.2020 16:17 Відповісти
Ща кааак ламанут жертвы пожерты нашарика..
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26.05.2020 16:17 Відповісти
Ломануть бажаючі віджати житло у чоловіків.
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26.05.2020 16:54 Відповісти
Только ментов туда не пускайте...
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26.05.2020 16:17 Відповісти
В одной комнате и мальчики и девочки?
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26.05.2020 16:22 Відповісти
Лучше бы пострадавшему приводили виновного туда, и пусть пострадавший делает с ним так сказать, око за око.
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26.05.2020 17:02 Відповісти
По ходу, в коментах люди не понаслышке знающие что такое семейное насилие .🤔
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26.05.2020 18:41 Відповісти
 
 