Першу "кризову кімнату" для жертв домашнього насильства відкрили в Києві, - КМДА. ФОТОрепортаж

У Києві відкрили першу кімнату кризового реагування для жертв, постраждалих від насильства в сім'ї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Проєкт реалізовано в рамках спільної між КМДА та Фондом народонаселення ООН програми побудови системи протидії і запобіганню гендерно зумовленого насильства.

"За час, який постраждалі тут перебуватимуть, вони отримають весь спектр необхідної допомоги: психологічної, юридичної. Також, у кімнаті кризового реагування забезпечують харчуванням і засобами особистої гігієни", - повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

За її словами, відкриття "кризової кімнати" є одним з етапів формування повноцінної системи протидії насильству.

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Зазначається, що адреса кімнати кризового реагування не розголошується для безпеки постраждалих від насильства.

У "кризових кімнатах" працюватиме 4 соціальні працівники, які перебуватимуть там подобово, згідно із затвердженими графіками. Це дасть можливість селити постраждалих у будь-який час доби.

Одночасно перебувати в кімнаті кризового реагування можуть 4 дорослих і двоє дітей. Після закінчення граничного терміну перебування в "кризовій кімнаті" постраждалих осіб можуть влаштувати в притулок чи інші спеціалізовані служби, що надають соціальні послуги постраждалим особам.

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