ОГП підозрює трьох підприємців у привласненні 12 млн під час будівництва казарм для ЗСУ. ФОТОрепортаж

Правоохоронці повідомили про підозру трьом керівникам підприємств за фактами розкрадання коштів, виділених на будівництво казарм для військовослужбовців.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, керівники підприємств під час будівництва казарм поліпшеного планування для військовослужбовців, привласнили 12 млн грн бюджетних коштів шляхом завищення обсягів та вартості виконаних робіт, а також підробляли офіційні документи, які стали підставою для перерахування квартирно-експлуатаційними управліннями Збройних Сил України коштів", - вказується в повідомленні.

В рамках розслідування кримінальних проваджень 25 травня 2020 року на території окремих областей проведено 17 одночасних обшуків та тимчасових доступів до речей та документів, у ході яких вилучено документацію та майно, на яке в подальшому буде накладено арешт.

Причетним повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 (привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення) КК України.













Загалом за фактами розкрадань бюджетних коштів, призначених для будівництва казарм, до відповідальності вже притягнуто 13 осіб, які спричинили збитки державі на суму близько 46 млн грн. З метою відшкодування спричинених збитків накладено арешт на рухоме і нерухоме майно винних осіб, рахунки підприємств, а також заявлено позови.

Водночас продовжується розслідування за аналогічними фактами щодо можливого спричинення збитків на суму понад 50 млн грн.

Досліджується роль службових осіб територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь ЗСУ, оцінку законності дій яких буде надано після проведення комплексу слідчих дій та експертиз.