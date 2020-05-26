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ОГП підозрює трьох підприємців у привласненні 12 млн під час будівництва казарм для ЗСУ. ФОТОрепортаж

Правоохоронці повідомили про підозру трьом керівникам підприємств за фактами розкрадання коштів, виділених на будівництво казарм для військовослужбовців.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, керівники підприємств під час будівництва казарм поліпшеного планування для військовослужбовців, привласнили 12 млн грн бюджетних коштів шляхом завищення обсягів та вартості виконаних робіт, а також підробляли офіційні документи, які стали підставою для перерахування квартирно-експлуатаційними управліннями Збройних Сил України коштів", - вказується в повідомленні.

В рамках розслідування кримінальних проваджень 25 травня 2020 року на території окремих областей проведено 17 одночасних обшуків та тимчасових доступів до речей та документів, у ході яких вилучено документацію та майно, на яке в подальшому буде накладено арешт.

Причетним повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 (привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення) КК України.

ОГП підозрює трьох підприємців у привласненні 12 млн під час будівництва казарм для ЗСУ 01
ОГП підозрює трьох підприємців у привласненні 12 млн під час будівництва казарм для ЗСУ 02
ОГП підозрює трьох підприємців у привласненні 12 млн під час будівництва казарм для ЗСУ 03
ОГП підозрює трьох підприємців у привласненні 12 млн під час будівництва казарм для ЗСУ 04
ОГП підозрює трьох підприємців у привласненні 12 млн під час будівництва казарм для ЗСУ 05
ОГП підозрює трьох підприємців у привласненні 12 млн під час будівництва казарм для ЗСУ 06

Загалом за фактами розкрадань бюджетних коштів, призначених для будівництва казарм, до відповідальності вже притягнуто 13 осіб, які спричинили збитки державі на суму близько 46 млн грн. З метою відшкодування спричинених збитків накладено арешт на рухоме і нерухоме майно винних осіб, рахунки підприємств, а також заявлено позови.

Водночас продовжується розслідування за аналогічними фактами щодо можливого спричинення збитків на суму понад 50 млн грн.

Досліджується роль службових осіб територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь ЗСУ, оцінку законності дій яких буде надано після проведення комплексу слідчих дій та експертиз.

Автор: 

махінації (416) ЗСУ (7544) Офіс Генпрокурора (3250)


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Топ коментарі
+4
Ділитися треба любі мої.
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26.05.2020 17:31
+3
Вместе с ногами на пляжах Испании.
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26.05.2020 17:49
+1
Новая зєльоная ******* обокрала ВСУ? Барыжат на крови? Да не может быть! Не верю, Вовочка не такой! Это все Порошенко! Вовочку подставили!
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26.05.2020 18:11
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Ділитися треба любі мої.
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26.05.2020 17:31 Відповісти
Ну і де "відрубані" руки?
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26.05.2020 17:47 Відповісти
Вместе с ногами на пляжах Испании.
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26.05.2020 17:49 Відповісти
Надо брать пример с киевских застройщиков, которые делятся с кем надо, и их все никак посадить не могут.
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26.05.2020 17:50 Відповісти
Новая зєльоная ******* обокрала ВСУ? Барыжат на крови? Да не может быть! Не верю, Вовочка не такой! Это все Порошенко! Вовочку подставили!
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26.05.2020 18:11 Відповісти
Відповідно до запровадженої у 2017 році державної програми будівництва, по плану були виділені кошти щоб побудувати 184 казарми поліпшеного планування для 23 тисяч військовослужбовців, але пеобудували тільки половину. Бо ті гроші давно тю-тю. Потім розпочали слідство, а підозру оголосили тільки зараз.
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26.05.2020 18:36 Відповісти
Ну звичайно, папєрєднікі винуваті. Хіба у зеленого гівна буває інакше? Якщо ти не брешеш, то чому підозру оголосили тільки через РІК? Чим зелені гівнюки займалися цілий рік? Відпочивали в Омані?
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26.05.2020 18:57 Відповісти
В 2017 году это было говоришь? На тебе пример посвежее. Куда делись деньги выделенные на доплаты врачам в период карантина (тут у тебя не выйдет отбрехаться 2017 годом) и почему деньги не были выплачены и почему врачи бастуют и увольняются? Конец эпохи бедности? Для кого, для зеленого гавна?
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26.05.2020 19:05 Відповісти
Те що ви пишите (не по темі) тільки ще раз доказує, що попередники, що наступники, що Порох, що Зе однго поля ягоди, бо вони представники нашої мафії тільки різних її кланів. Як крали так і крадуть
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26.05.2020 21:22 Відповісти
Ок, припустимо що ви праві, але в такому разі всі ці гасла про новиє ліца, кінець епохи бідності, що війна продовжується бо хтось на ній заробляє, все це була відверта безсовісна брехня, а наш нинішній президент відповідно відвертий безсовісний брехун, я правильно вашу думку розумію?
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26.05.2020 21:42 Відповісти
Хороший сьезд, только незачет))) При попередниках все строилось и армия восстанавливалась и деньги были... А при этих нифига не делается и денег нет.. Сколько казарм построено???
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27.05.2020 01:40 Відповісти
За воровство бюджетных денег в развитых странах нет залога. И срока тянут за 10. Плюс конфискация у членов семьи.
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26.05.2020 18:11 Відповісти
за украденный металл
на 1200 грн мужик сидит
в киевском СИЗО 4 месяца
/вот это вор /
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26.05.2020 18:22 Відповісти
теперь ОПа недополучит прибыли
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26.05.2020 23:25 Відповісти
 
 