Катар надав Україні майже 9 тонн засобів індивідуального захисту для медпрацівників, - МЗС. ФОТО

В Україну спецрейсом доставили гуманітарну медичну допомогу від держави Катар для підтримки в боротьбі проти пандемії коронавірусу.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

"Вантаж вагою майже 9 тонн містить засоби індивідуального захисту для медичних працівників, зокрема, медичні халати, окуляри, маски, респіратори, рукавички, лицьові щитки і комбінезони", - сказано в повідомленні МЗС.

Зазначається, що надана гуманітарна допомога - результат домовленостей, досягнутих між президентом України Володимиром Зеленським та еміром Катару шейхом Тамімом Аль Тані.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом із послом Катару в Україні Гаді аль-Гаджрі зустріли в аеропорту гуманітарний вантаж.

"Україна високо цінує рішення Еміра Держави Катар та завжди пам'ятатиме про цей прояв дружби. Наші двосторонні відносини мають великий потенціал, який ми налаштовані цілком втілити на благо наших народів", - зазначив глава МЗС.

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