Катар надав Україні майже 9 тонн засобів індивідуального захисту для медпрацівників, - МЗС. ФОТО
В Україну спецрейсом доставили гуманітарну медичну допомогу від держави Катар для підтримки в боротьбі проти пандемії коронавірусу.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.
"Вантаж вагою майже 9 тонн містить засоби індивідуального захисту для медичних працівників, зокрема, медичні халати, окуляри, маски, респіратори, рукавички, лицьові щитки і комбінезони", - сказано в повідомленні МЗС.
Зазначається, що надана гуманітарна допомога - результат домовленостей, досягнутих між президентом України Володимиром Зеленським та еміром Катару шейхом Тамімом Аль Тані.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом із послом Катару в Україні Гаді аль-Гаджрі зустріли в аеропорту гуманітарний вантаж.
"Україна високо цінує рішення Еміра Держави Катар та завжди пам'ятатиме про цей прояв дружби. Наші двосторонні відносини мають великий потенціал, який ми налаштовані цілком втілити на благо наших народів", - зазначив глава МЗС.
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Я вот плохой любовник,после меня жену нужно пере@пывать...
Сравнение с нашим осликом ,распродал со своей командой всё налево и направо,теперь весь мир как нищим милостыню подаёт.мне стыдно что преЗЕр моей страны откровенный дегенерат
Раніше інженери Новатора блискавично створили вітчизняний апарат штучної вентиляції легень. Отримавши схвальні відгуки та можливість державних закупівель, завод Новатор продовжив дивувати швидкістю та актуальністю своїх винаходів.
Наразі відомо, що виробник визначив, у яку ділянку мозку буде вживлюватися чіп. Але питання, куди вживлюватимуться батарейки, досі залишається відкритим. Зрозуміло тільки, що неглибоко, оскільки їх доведеться дуже часто міняти.
Протягом тижня Новатор провів клінічні випробування чіпа in vitro (у пробірці) і перейшов до наступного етапу - перевірки пристрою на людях. Втім, поки що не вдалося знайти добровольців, оскільки вони закінчилися після клінічних тестів попередньої розробки заводу - апарату штучної вентиляції легень.
Представники заводу просять державної підтримки. Зокрема, необхідно передбачити у бюджеті фінансування прокладання додаткових залізничних колій, оскільки вага чіпа, яка складає 2,1 тонни, ускладнює пересування чіпованих людей автомобільними шляхами.
«Усі чули, що нас збираються чіпувати під час майбутньої вакцинації. Ми вважаємо чіпування закордонними пристроями загрозою національній безпеці. Тільки вітчизняні виробники мають право копирсатися у мозку українців, - зазначив провідний PR-інженер виробництва. - Саме тому ми оперативно налагодили співпрацю з заводом ковальсько-пресового устаткування та чавунною фабрикою ім. Ілліча, і розробили власний чіп, який буде не лише значно дешевший за зарубіжні аналоги, а й матиме додаткові функції.»
І хоча про покращення когнітивних функцій та розвиток критичного мислення у чіпованих людей не йдеться, все ж експерти вважають, що вбудований ліхтарик та навісний калькулятор значно підсилять інтерес клієнтів до розробки.