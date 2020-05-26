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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Катар надав Україні майже 9 тонн засобів індивідуального захисту для медпрацівників, - МЗС. ФОТО

В Україну спецрейсом доставили гуманітарну медичну допомогу від держави Катар для підтримки в боротьбі проти пандемії коронавірусу.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

"Вантаж вагою майже 9 тонн містить засоби індивідуального захисту для медичних працівників, зокрема, медичні халати, окуляри, маски, респіратори, рукавички, лицьові щитки і комбінезони", - сказано в повідомленні МЗС.

Катар надав Україні майже 9 тонн засобів індивідуального захисту для медпрацівників, - МЗС 01

Зазначається, що надана гуманітарна допомога - результат домовленостей, досягнутих між президентом України Володимиром Зеленським та еміром Катару шейхом Тамімом Аль Тані.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом із послом Катару в Україні Гаді аль-Гаджрі зустріли в аеропорту гуманітарний вантаж.

Катар надав Україні майже 9 тонн засобів індивідуального захисту для медпрацівників, - МЗС 02

"Україна високо цінує рішення Еміра Держави Катар та завжди пам'ятатиме про цей прояв дружби. Наші двосторонні відносини мають великий потенціал, який ми налаштовані цілком втілити на благо наших народів", - зазначив глава МЗС.

Катар надав Україні майже 9 тонн засобів індивідуального захисту для медпрацівників, - МЗС 03

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Автор: 

карантин (18172) Катар (244) МЗС (4123) гуманітарна допомога (991) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Дякуємо брати катаржане !
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26.05.2020 17:50
+2
на фоне пафосной встречи груза для эпицентра - эта помощь ваще безценна! (без шуток!!)
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26.05.2020 18:44
+2
Поки Білл Гейтс ще думає, як і куди вставляти чіпи, український завод Новатор представив новітню розробку, яку планують вживляти людям під час вакцинації від вірусу SARS-CoV-2, що спричиняє захворювання на COVID-19. Про це повідомляє блог заводу.
Раніше інженери Новатора блискавично створили вітчизняний апарат штучної вентиляції легень. Отримавши схвальні відгуки та можливість державних закупівель, завод Новатор продовжив дивувати швидкістю та актуальністю своїх винаходів.
Наразі відомо, що виробник визначив, у яку ділянку мозку буде вживлюватися чіп. Але питання, куди вживлюватимуться батарейки, досі залишається відкритим. Зрозуміло тільки, що неглибоко, оскільки їх доведеться дуже часто міняти.
Протягом тижня Новатор провів клінічні випробування чіпа in vitro (у пробірці) і перейшов до наступного етапу ­- перевірки пристрою на людях. Втім, поки що не вдалося знайти добровольців, оскільки вони закінчилися після клінічних тестів попередньої розробки заводу - апарату штучної вентиляції легень.
Представники заводу просять державної підтримки. Зокрема, необхідно передбачити у бюджеті фінансування прокладання додаткових залізничних колій, оскільки вага чіпа, яка складає 2,1 тонни, ускладнює пересування чіпованих людей автомобільними шляхами.
«Усі чули, що нас збираються чіпувати під час майбутньої вакцинації. Ми вважаємо чіпування закордонними пристроями загрозою національній безпеці. Тільки вітчизняні виробники мають право копирсатися у мозку українців, - зазначив провідний PR-інженер виробництва. - Саме тому ми оперативно налагодили співпрацю з заводом ковальсько-пресового устаткування та чавунною фабрикою ім. Ілліча, і розробили власний чіп, який буде не лише значно дешевший за зарубіжні аналоги, а й матиме додаткові функції.»
І хоча про покращення когнітивних функцій та розвиток критичного мислення у чіпованих людей не йдеться, все ж експерти вважають, що вбудований ліхтарик та навісний калькулятор значно підсилять інтерес клієнтів до розробки.
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26.05.2020 19:10
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Дякуємо брати катаржане !
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26.05.2020 17:50 Відповісти
За то шо ПРиютили Вовкины роялти на офшоры за его фильме РОДСТВЕННИЧКИ шо касапня сейчас вкушает на Кабаевсвом канале
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26.05.2020 18:13 Відповісти
Соррі я не в темі , чиста за мед допомогу подякував , без образ плз )
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26.05.2020 18:29 Відповісти
которчане и которчанянки
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26.05.2020 23:55 Відповісти
9 тонн гумпомощи (!!!) ударение на слово - помощи!!!...преЗЕдент может и проигнорировать...
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26.05.2020 17:51 Відповісти
Вася , на фоне борьбы с рашистской федерацией помощь Украине с Катара в девять тонн , - выглядит подвигом . Лишь бы теперь этот груз попал туда , где особенно необходим и главное -- вовремя . !
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26.05.2020 18:39 Відповісти
на фоне пафосной встречи груза для эпицентра - эта помощь ваще безценна! (без шуток!!)
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26.05.2020 18:44 Відповісти
Если артикул нихте не простафлять , то опязательно дойдёт до потребителя . ))
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26.05.2020 19:01 Відповісти
Отак прям помощи? Бесплатно? И без пшеницы? И без обицянок? Прям исламский дар хат...
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26.05.2020 17:53 Відповісти
Как бы катарская гуманитарная помощь не оказалась завтра в эпицентре
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26.05.2020 17:55 Відповісти
А шо там Оман? Или после визита янелоха-42 они поставили крест на инвестициях в зелень?
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26.05.2020 17:57 Відповісти
Свой Н.З. средств защиты 900 тонн из гос. резерва, уже в разгар заболевания, втихаря продали за рубеж. Преступление засекретили. Гум. помощь из Китая отправили на распродажу корешам в Эпицентр. Кому и куда отправят на перепродажу гуманитарки поступивший груз. Знает ли президент, засасывая очередной кубик дорожки, чем занимается ФСБшная шваль из его окружения???
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26.05.2020 18:07 Відповісти
КАТАР -это туда Вовкины роялти на офшор упадут за фильмец - ЗЕрошенку, который крутит Алина Кабаева в Фашистской империи на своем ТВканале?
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26.05.2020 18:10 Відповісти
То-то он талдычил на прессухе , ЩО ВИН ТЕЖ МОЗ , а не тилькы министр , который пиарится уже побольше нелоха самого
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26.05.2020 18:11 Відповісти
А ми всі президенти.
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26.05.2020 18:14 Відповісти
Яким медикам? Вони вже позаражлись. Бубачка пізно всрався.
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26.05.2020 18:13 Відповісти
Все?! Все умерли?
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26.05.2020 19:47 Відповісти
не допускайте крадуцкого а то он еще один новый мерс купит
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26.05.2020 18:16 Відповісти
Й.Т.М.... Стыд и позор.. куляйбуна....
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26.05.2020 18:19 Відповісти
Из анекдота : еврей жалуется
Я вот плохой любовник,после меня жену нужно пере@пывать...
Сравнение с нашим осликом ,распродал со своей командой всё налево и направо,теперь весь мир как нищим милостыню подаёт.мне стыдно что преЗЕр моей страны откровенный дегенерат
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26.05.2020 18:24 Відповісти
Враньё и манипуляции! Во-первых он ничего не распродавал, во-вторых, помогают страны друг-другу: помощь получали и Италия, и Штаты... и другие.
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26.05.2020 19:51 Відповісти
А представитель секты квартал 95..... понятно .
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26.05.2020 19:56 Відповісти
А-a-a... понятно, хомо зехейтерус.
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27.05.2020 00:58 Відповісти
Поки Білл Гейтс ще думає, як і куди вставляти чіпи, український завод Новатор представив новітню розробку, яку планують вживляти людям під час вакцинації від вірусу SARS-CoV-2, що спричиняє захворювання на COVID-19. Про це повідомляє блог заводу.
Раніше інженери Новатора блискавично створили вітчизняний апарат штучної вентиляції легень. Отримавши схвальні відгуки та можливість державних закупівель, завод Новатор продовжив дивувати швидкістю та актуальністю своїх винаходів.
Наразі відомо, що виробник визначив, у яку ділянку мозку буде вживлюватися чіп. Але питання, куди вживлюватимуться батарейки, досі залишається відкритим. Зрозуміло тільки, що неглибоко, оскільки їх доведеться дуже часто міняти.
Протягом тижня Новатор провів клінічні випробування чіпа in vitro (у пробірці) і перейшов до наступного етапу ­- перевірки пристрою на людях. Втім, поки що не вдалося знайти добровольців, оскільки вони закінчилися після клінічних тестів попередньої розробки заводу - апарату штучної вентиляції легень.
Представники заводу просять державної підтримки. Зокрема, необхідно передбачити у бюджеті фінансування прокладання додаткових залізничних колій, оскільки вага чіпа, яка складає 2,1 тонни, ускладнює пересування чіпованих людей автомобільними шляхами.
«Усі чули, що нас збираються чіпувати під час майбутньої вакцинації. Ми вважаємо чіпування закордонними пристроями загрозою національній безпеці. Тільки вітчизняні виробники мають право копирсатися у мозку українців, - зазначив провідний PR-інженер виробництва. - Саме тому ми оперативно налагодили співпрацю з заводом ковальсько-пресового устаткування та чавунною фабрикою ім. Ілліча, і розробили власний чіп, який буде не лише значно дешевший за зарубіжні аналоги, а й матиме додаткові функції.»
І хоча про покращення когнітивних функцій та розвиток критичного мислення у чіпованих людей не йдеться, все ж експерти вважають, що вбудований ліхтарик та навісний калькулятор значно підсилять інтерес клієнтів до розробки.
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26.05.2020 19:10 Відповісти
Що знову подгон Герегам?
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26.05.2020 19:24 Відповісти
Хорошо, Катар и МИД молодцы.
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26.05.2020 19:59 Відповісти
Катар становится союзником Европы в Арабистане.Он вместе с Турцией,Италией,а теперь и с Украиной.При этом он с хуситами иранскими и еще в Ливии с Турцией и Италией против козла воюет,да и саудитов переодически ругает.
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26.05.2020 20:05 Відповісти
обновление ассортимента Эпицентра?
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26.05.2020 21:01 Відповісти
От аби з Оману прилетіло то можна оправдатись чому туди літав зеЛОХ
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26.05.2020 21:38 Відповісти
ждем на олх и изи и продажу через контрабанду на границе гваделупе в 40 раз дороже
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26.05.2020 23:56 Відповісти
В Епіцентрі свято,новий товар поступив.
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27.05.2020 08:10 Відповісти
 
 