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Новини Фото Хабарники
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Бізнесмена затримано в Києві за пропозицію слідчому хабаря в $2 тис. ФОТО

У вівторок, 26 травня, правоохоронці затримали приватного підприємця під час надання неправомірної вигоди слідчому одного з районних управлінь поліції в м.Києві.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з матеріалами слідства, приватний підприємець звернувся до слідчого з пропозицією надання неправомірної вигоди в сумі 2 тис. доларів США за знищення доказів, які отримано в ході слідства, та невнесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення іншого кримінального правопорушення.

Підприємця затримали "на гарячому" під час надання слідчому частини неправомірної вигоди в сумі 500 доларів США.

Бізнесмена затримано в Києві за пропозицію слідчому хабаря в $2 тис 01
Бізнесмена затримано в Києві за пропозицію слідчому хабаря в $2 тис 02

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Тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Кримінальне провадження розпочато за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі).

Автор: 

хабар (4703) Київ (19466) прокуратура (3677)


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Топ коментарі
+10
Задержан потому что посмел мало предложить?Хамло.
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26.05.2020 18:00
+4
предлагать сегодня следователю какие то жалкие $2k ! канешно тот его сдаст и легко. такие предложения уже даже не наглость или оскорбление. этому сегодня просто нет названия!
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26.05.2020 18:01
+3
Хто би то мав сумнів що підприємця не затримають. Слідчі так мало не беруть
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26.05.2020 18:01
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Задержан потому что посмел мало предложить?Хамло.
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26.05.2020 18:00 Відповісти
прейскуранта не знал и тем жутко обидел полицаев!
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26.05.2020 18:21 Відповісти
Хто би то мав сумнів що підприємця не затримають. Слідчі так мало не беруть
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26.05.2020 18:01 Відповісти
предлагать сегодня следователю какие то жалкие $2k ! канешно тот его сдаст и легко. такие предложения уже даже не наглость или оскорбление. этому сегодня просто нет названия!
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26.05.2020 18:01 Відповісти
2000$ ??? Енто оскорбленийо!!!
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26.05.2020 18:08 Відповісти
для Куева "мелочь"
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26.05.2020 18:12 Відповісти
Так название Киева пишут только конченые сепаратисты из лугандона. в бан свинособаку!
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26.05.2020 18:20 Відповісти
Ну, прям спецоперация по отбеливанию ментов после гучного изнасилования! Респект! Потом за большую сумму отпустят лоха....
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26.05.2020 18:09 Відповісти
С глухого села "бизнессмен" наверное
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26.05.2020 18:09 Відповісти
 
 