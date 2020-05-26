Бізнесмена затримано в Києві за пропозицію слідчому хабаря в $2 тис. ФОТО

У вівторок, 26 травня, правоохоронці затримали приватного підприємця під час надання неправомірної вигоди слідчому одного з районних управлінь поліції в м.Києві.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з матеріалами слідства, приватний підприємець звернувся до слідчого з пропозицією надання неправомірної вигоди в сумі 2 тис. доларів США за знищення доказів, які отримано в ході слідства, та невнесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення іншого кримінального правопорушення.

Підприємця затримали "на гарячому" під час надання слідчому частини неправомірної вигоди в сумі 500 доларів США.





Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Начальник поліції одного з районів Житомирщини упіймався на отриманні 10 тис. грн щомісячної "данини", - Нацполіція. ФОТО

Тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Кримінальне провадження розпочато за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі).