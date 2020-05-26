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Новини Фото Хабарники
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Податківця, який мав боротися з корупцією, спіймали на хабарі $1000, - ДБР. ФОТОрепортаж

Співробітник сектора з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Закарпатській області вимагав від бізнесмена $ 2000 за те, щоб не заважати йому в підприємницькій діяльності.

Податківця затримали у Львові під час одержання другої частини хабаря. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"За попередньою інформацією, податківець вимагав 2000 доларів США неправомірної вигоди від підприємця за нестворення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності", - сказано в повідомленні.

Зараз вирішуються питання про повідомлення затриманому податківцю підозри, обрання запобіжного заходу і звільнення з посади.

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Чоловікові збираються інкримінувати одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Якщо його провину буде доведено, йому загрожує від 5 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.

Податківця, який мав боротися з корупцією, спіймали на хабарі $1000, - ДБР 01

Податківця, який мав боротися з корупцією, спіймали на хабарі $1000, - ДБР 02
Податківця, який мав боротися з корупцією, спіймали на хабарі $1000, - ДБР 03
Податківця, який мав боротися з корупцією, спіймали на хабарі $1000, - ДБР 04
Податківця, який мав боротися з корупцією, спіймали на хабарі $1000, - ДБР 05
Податківця, який мав боротися з корупцією, спіймали на хабарі $1000, - ДБР 06

Автор: 

хабар (4703) Держприкордонслужба ДПСУ (5985) податкова (707) ДБР (3492)


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Топ коментарі
+13
Да все они там взяточники в гфс и держпраци,их там две категории - пойманные и откупившиеся,таких мизер,и не пойманные - это все остальные.
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26.05.2020 21:30
+11
Дык, машина плохая, зарплаты маленькие...
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26.05.2020 21:29
+7
Надо же! Никогда такого не было, и вот - снова!!
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26.05.2020 21:30
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Дык, машина плохая, зарплаты маленькие...
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26.05.2020 21:29 Відповісти
Да все они там взяточники в гфс и держпраци,их там две категории - пойманные и откупившиеся,таких мизер,и не пойманные - это все остальные.
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26.05.2020 21:30 Відповісти
Ну и как з такими людьми строить коммунизм? Ой,извиняюсь,державу.
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26.05.2020 21:59 Відповісти
Коммунизм - это у тебя в засрашке построят.
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26.05.2020 22:14 Відповісти
Ну, так это вже философия и психология.Это система ценностей системы.Щоб вырвать из системы чела,треба немало усилий.Примерно как тянуть бегемота из болота
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26.05.2020 22:22 Відповісти
Какая нах философия и система ценностей,ценность там одна - "быть крысой не стыдно,если ты сыт обут и одет",систему нужно уничтожать вместе с её обитателями.
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26.05.2020 22:28 Відповісти
Ну я не против.Ты крыс как различаешь?По правовому или то,що они в сером достаточно?
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26.05.2020 22:31 Відповісти
Вопросы будешь задавать своим наставникам,если есть что сказать интересное - говори,нет - иди нах.
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26.05.2020 22:33 Відповісти
Ты чел рамсы попутал.Инфа денег стоит
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26.05.2020 22:36 Відповісти
Ну тогда - пнх дорогуша.
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26.05.2020 22:38 Відповісти
Взаимно
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26.05.2020 22:39 Відповісти
Они в зеленом. Крысы в зеленом.
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26.05.2020 22:55 Відповісти
Это невозможно чувак.Это всё равно,шо дать очередь по радуге,зачисляя их в пи.орасов
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26.05.2020 22:59 Відповісти
Зеленых крыс не надо зачислять, они пид@расы и есть. Конченые.
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26.05.2020 23:55 Відповісти
Когда уже руки будут рубать??
Зе ты же обещал....
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26.05.2020 23:17 Відповісти
Надо же! Никогда такого не было, и вот - снова!!
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26.05.2020 21:30 Відповісти
Налоговика, который должен был бороться с коррупцией, поймали на взятке в $1000,

==============================================
дык он и боролся- взымал с коррупционеров налоги...
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26.05.2020 22:14 Відповісти
Петра диявол спокушав. Каже "давай я тобі допоможу за копійки приватизувати "Лєнінську кузню" та інші заводи, пароходи". А той йому так гордо "Одійди від мене. Яж не якийсь там Ахмєтов, Пінчук чи Фірташ, я всьо чесно за повну вартість викуплю в держави". От так чесно всьо і викупив за великі грубі гроші. Бо патріот.
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26.05.2020 22:41 Відповісти
А достатньо було побачити "жєланіе міра в глазах" *****. Ага?
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26.05.2020 22:46 Відповісти
Тіхо будь. Зараз з твоїх коментів Бозя хрестики зробить, ***********.
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26.05.2020 22:51 Відповісти
Сенсация! В украинской налоговой службе наконец нашли единственного человека, который не берёт взятки! Им оказалась ... уборщица.
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26.05.2020 21:39 Відповісти
у которой доступ ко всем документам ?

смешно )))
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26.05.2020 21:49 Відповісти
найкращій спосіб боротися з корупцією - це очолити її ..
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26.05.2020 21:40 Відповісти
а валюта то какая хрустящая, только из под станка!!
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26.05.2020 21:49 Відповісти
не ну вообще , человек лично принимал участие а теперь к нему претензии ?
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26.05.2020 21:57 Відповісти
Вот так доверие бизнеса к государству и подрывают...а о тех бизнесменах. шо ему раньше откатили ГБР подумало? Это ж новому бизнесменам опять платить-..система то осталась!
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26.05.2020 22:27 Відповісти
ДБР - зеленая *уйня ниочем
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26.05.2020 22:30 Відповісти
грозит от 5 до 10 лет за решеткой с конфискацией
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Слабо, вместо того чтоб отакую херню писать, сделать репортаж из колонии, где отбывают свои пятёрочки и десяточки налоговики, таможенники, судьи и прокуроры - ведь судя по статьям об их задержании, их на данный момент сотни должны томиться на пошиве варежек и сколачивании табуреток. И где они?
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26.05.2020 22:50 Відповісти
а чо у заголовку 1000б а у тексті 2000?
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26.05.2020 23:14 Відповісти
вор у вора дубинку украл
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26.05.2020 23:46 Відповісти
В налоговой,полици ,судах,таможне и тд, куда не плюнешь,не промахнешся, попадешь в суку!
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27.05.2020 00:58 Відповісти
Погрозит и перестанет. Как только всем раздаст.
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28.05.2020 14:03 Відповісти
 
 