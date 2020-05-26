Податківця, який мав боротися з корупцією, спіймали на хабарі $1000, - ДБР. ФОТОрепортаж

Співробітник сектора з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Закарпатській області вимагав від бізнесмена $ 2000 за те, щоб не заважати йому в підприємницькій діяльності.

Податківця затримали у Львові під час одержання другої частини хабаря. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"За попередньою інформацією, податківець вимагав 2000 доларів США неправомірної вигоди від підприємця за нестворення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності", - сказано в повідомленні.

Зараз вирішуються питання про повідомлення затриманому податківцю підозри, обрання запобіжного заходу і звільнення з посади.

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Чоловікові збираються інкримінувати одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Якщо його провину буде доведено, йому загрожує від 5 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.









