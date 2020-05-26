Податківця, який мав боротися з корупцією, спіймали на хабарі $1000, - ДБР. ФОТОрепортаж
Співробітник сектора з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Закарпатській області вимагав від бізнесмена $ 2000 за те, щоб не заважати йому в підприємницькій діяльності.
Податківця затримали у Львові під час одержання другої частини хабаря. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
"За попередньою інформацією, податківець вимагав 2000 доларів США неправомірної вигоди від підприємця за нестворення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності", - сказано в повідомленні.
Зараз вирішуються питання про повідомлення затриманому податківцю підозри, обрання запобіжного заходу і звільнення з посади.
Чоловікові збираються інкримінувати одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Якщо його провину буде доведено, йому загрожує від 5 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
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Зе ты же обещал....
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дык он и боролся- взымал с коррупционеров налоги...
смешно )))
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Слабо, вместо того чтоб отакую херню писать, сделать репортаж из колонии, где отбывают свои пятёрочки и десяточки налоговики, таможенники, судьи и прокуроры - ведь судя по статьям об их задержании, их на данный момент сотни должны томиться на пошиве варежек и сколачивании табуреток. И где они?