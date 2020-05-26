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Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Прозріння
Якось у музеї...
Коротко про події під музеєм
Дежавю
... і записує
Переконав
Каштани – це щось одне, а туї – щось зовсім інше
Теорія Зе!відносності
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Топ коментарі
+64 Олег Карпов #409293
показати весь коментар26.05.2020 22:09
+57 vitaliymkua
показати весь коментар26.05.2020 21:54
+50 Павло ШОвте
показати весь коментар26.05.2020 22:14
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Кто из вас Гончар??
Остальные - фигня.
Богдан міг зґвалтувати у клоаку чи дати на дзьоб - "у-у-у, пєтушара ти шкварная!"