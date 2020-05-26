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Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Прозріння

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Казліна ти дурна!" - ексглава ОП Богдан надавав по вухах козлу в київському зоопарку. ВIДЕО

Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Якось у музеї...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці ДБР прийшли до музею Гончара, в якому відбувається виставка картин з особистої колекції Порошенка. ВIДЕО

Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Коротко про події під музеєм

Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Дежавю

Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

... і записує

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР почало провадження за фактом прослуховування переговорів Байдена і Порошенка

Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Переконав

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 1 червня плануємо відкрити дитсадки, виші, ПТУ і фітнес-центри, можна буде відвідувати пляжі та кладовища, - Кличко

Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Каштани – це щось одне, а туї – щось зовсім інше

Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Теорія Зе!відносності

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) Порошенко Петро (15173) фотожаба (13863) Трамп Дональд (5630) Степанов Максим (2196) Богдан Андрій (425)


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Топ коментарі
+64
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1093
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26.05.2020 22:09
+57
Брехня, то він просто Зелю згадав!

Теория Зе!относительности, Богдан и козел, ГБР в музее. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9209
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26.05.2020 21:54
+50
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4031
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26.05.2020 22:14
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Мій народ- в Україні. А твій, Бохдан Свінарчух- панамський патріот- у Панамі.
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27.05.2020 23:00 Відповісти
Зебільне, з тобою ніхто не розмовляє. Риторичні нотатки віслюків не стосуются
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28.05.2020 07:37 Відповісти
Зебильне, я с никем тоже не разговариваю. Так что проходи мимо.
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28.05.2020 13:03 Відповісти
Так ти ще й з дзеркалом розмовляєш, віслюкофіле
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29.05.2020 07:41 Відповісти
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7850
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26.05.2020 22:14 Відповісти
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1328
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26.05.2020 22:16 Відповісти
Гордон несёт флешку в Гаагу.
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26.05.2020 22:29 Відповісти
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5454
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26.05.2020 22:16 Відповісти
Пошли первые героические успехи ЗЕкловун банды -- героический штурм музея Гончара)))
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26.05.2020 22:17 Відповісти
Из твиттера
Кто из вас Гончар??
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7612
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26.05.2020 22:17 Відповісти
Первая фотожаба классная.
Остальные - фигня.
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26.05.2020 22:19 Відповісти
Самое смешное, что это и не жаба вовсе, а кадр с видео.
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26.05.2020 22:35 Відповісти
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3862
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26.05.2020 22:20 Відповісти
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3781
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26.05.2020 22:21 Відповісти
Це як? "От бобра бобра нє іщут"?
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27.05.2020 09:32 Відповісти
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5715
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26.05.2020 22:21 Відповісти
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5614
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26.05.2020 22:25 Відповісти
"Прошел первый год ЗЕправления"

Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2924
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26.05.2020 22:28 Відповісти
Богдан 100% конченный как и вся команда Зеленского.
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26.05.2020 22:36 Відповісти
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7331
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26.05.2020 22:38 Відповісти
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4130
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26.05.2020 22:50 Відповісти
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4453
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26.05.2020 22:56 Відповісти
Про теорію відносності - супер! Тепер кожен зелебобік може радіти - епоху бідності подолано 😂😂😂
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26.05.2020 23:00 Відповісти
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9580
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26.05.2020 23:04 Відповісти
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7886
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26.05.2020 23:09 Відповісти
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4249
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26.05.2020 23:11 Відповісти
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5344
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26.05.2020 23:11 Відповісти
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 897
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26.05.2020 23:13 Відповісти
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2615
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26.05.2020 23:14 Відповісти
Супер!
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27.05.2020 11:59 Відповісти
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6813
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26.05.2020 23:17 Відповісти
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2773
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26.05.2020 23:18 Відповісти
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2634
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26.05.2020 23:29 Відповісти
Добре, що в контактному зоопарку не було півнів.
Богдан міг зґвалтувати у клоаку чи дати на дзьоб - "у-у-у, пєтушара ти шкварная!"
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27.05.2020 00:11 Відповісти
Абонплата и пачка платежекЭто только базовые коммунальные услуги, за которые украинцам придется переплачивать. Но будут и другие дополнительные расходы.Согласно закону о ЖКХ, с мая этого года вводится абонплата за сети, которую придется платить за газ, отопление и воду вне зависимости от того, пользуетесь вы этими услугами или нет. Правда, из-за карантина нововведение отложили на пять месяцев после окончательного снятия ограничений. То есть если карантин закончится 22 июня, то новые платежки начнут приходить с 22 ноября......Когда монголо татары заходили в дом за ДАНЬЮ и хозяин дома смеялся ,то они понимали ,что в этом доме ничего нет,чтобы забрать и уходили. в ноябре вся Украина будет смеяться от своих Слуг Народа
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27.05.2020 00:34 Відповісти
ГБР провело обыск в музее на наличие "Свидетелей Иеговы" https://images.cnscdn.com/images/5/b/c/0/5bc059e674a943512cc419a091dcbf5e/original.jpg
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27.05.2020 00:45 Відповісти
Ну наконец завезли свежие жабы для свиней.
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27.05.2020 02:37 Відповісти
видно, что мармеладном дурдоме был урок рисования.
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27.05.2020 02:51 Відповісти
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4884
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27.05.2020 07:55 Відповісти
А будут фотожабы как спецназ ГБР ловит по крышам Порошенка или они боятся высоты.
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27.05.2020 08:07 Відповісти
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8259
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27.05.2020 10:26 Відповісти
Ну и чьтоооо? За то он приииикоооольный....
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27.05.2020 11:17 Відповісти
де карикатури на мальдівця із іспанської вілли?
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28.05.2020 14:34 Відповісти
Насчет зоопарка...Тут как говорится,не в бровь а в глаз...Да и в музее-жаба зачетная...
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29.05.2020 16:05 Відповісти
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