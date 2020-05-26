Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Прозріння

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Казліна ти дурна!" - ексглава ОП Богдан надавав по вухах козлу в київському зоопарку. ВIДЕО

Якось у музеї...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці ДБР прийшли до музею Гончара, в якому відбувається виставка картин з особистої колекції Порошенка. ВIДЕО

Коротко про події під музеєм

Дежавю

... і записує

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР почало провадження за фактом прослуховування переговорів Байдена і Порошенка

Переконав

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 1 червня плануємо відкрити дитсадки, виші, ПТУ і фітнес-центри, можна буде відвідувати пляжі та кладовища, - Кличко

Каштани – це щось одне, а туї – щось зовсім інше

Теорія Зе!відносності

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