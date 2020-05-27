Держагентство розвитку туризму розробить схему переміщення для внутрішніх подорожей і нові підходи проходження обсервації, - міністр Кабміну Немчінов. ІНФОГРАФІКА

Для українського уряду розвиток туризму сьогодні - стратегічно важливе питання.

Про це написав у Facebook міністр Кабміну Олег Немчінов за результатами наради, на якій обговорювалися перспективи розвитку виїзного і внутрішнього туризму, а також реформа туристичної галузі, передає Цензор.НЕТ.

"Для уряду наразі є стратегічно важливим розвиток внутрішнього туризму, це має стати пріоритетом роботи нещодавно створеного агентства (Державного агентства розвитку туризму. - Ред.). Невідомо, коли наші громадяни зможуть безпечно подорожувати за кордон, проте мають чітко розуміти, що після повернення, імовірно, буде обов’язкова обсервація", - зазначив Немчінов.

За словами чиновника, нинішня нарада - перший крок для створення абсолютно нової моделі туристичної галузі. Зокрема, завдяки залученню всіх профільних міністерств буде напрацьовано чітку схему переміщення для внутрішнього туризму, а також запропоновано нові підходи проходження обсервації, наприклад відпочинок і лікування в санаторії.

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Міністр КМУ подякував за підтримку народному депутату Павлу Сушку за ідею посилити потенціал Державного агентства розвитку туризму як кадрово, так і ресурсно.

"Без сумніву, наша країна має стати туристичною Меккою для європейської спільноти, адже поєднання гір та морів, неперевершених ландшафтних краєвидів та цілющих джерел є унікальним явищем. У недалекому майбутньому ми зможемо говорити не лише про розвиток класичного туризму, а й про спортивний, бізнесовий та медичний", - переконаний Немчінов.

У нараді взяли участь керівництво Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства інфраструктури, Міністерства охорони здоров'я, МЗС, глава Державного агентства розвитку туризму і глава підкомітету у сфері кінематографа і реклами Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

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