Держагентство розвитку туризму розробить схему переміщення для внутрішніх подорожей і нові підходи проходження обсервації, - міністр Кабміну Немчінов. ІНФОГРАФІКА
Для українського уряду розвиток туризму сьогодні - стратегічно важливе питання.
Про це написав у Facebook міністр Кабміну Олег Немчінов за результатами наради, на якій обговорювалися перспективи розвитку виїзного і внутрішнього туризму, а також реформа туристичної галузі, передає Цензор.НЕТ.
"Для уряду наразі є стратегічно важливим розвиток внутрішнього туризму, це має стати пріоритетом роботи нещодавно створеного агентства (Державного агентства розвитку туризму. - Ред.). Невідомо, коли наші громадяни зможуть безпечно подорожувати за кордон, проте мають чітко розуміти, що після повернення, імовірно, буде обов’язкова обсервація", - зазначив Немчінов.
За словами чиновника, нинішня нарада - перший крок для створення абсолютно нової моделі туристичної галузі. Зокрема, завдяки залученню всіх профільних міністерств буде напрацьовано чітку схему переміщення для внутрішнього туризму, а також запропоновано нові підходи проходження обсервації, наприклад відпочинок і лікування в санаторії.
Міністр КМУ подякував за підтримку народному депутату Павлу Сушку за ідею посилити потенціал Державного агентства розвитку туризму як кадрово, так і ресурсно.
"Без сумніву, наша країна має стати туристичною Меккою для європейської спільноти, адже поєднання гір та морів, неперевершених ландшафтних краєвидів та цілющих джерел є унікальним явищем. У недалекому майбутньому ми зможемо говорити не лише про розвиток класичного туризму, а й про спортивний, бізнесовий та медичний", - переконаний Немчінов.
У нараді взяли участь керівництво Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства інфраструктури, Міністерства охорони здоров'я, МЗС, глава Державного агентства розвитку туризму і глава підкомітету у сфері кінематографа і реклами Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.
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Якщо відкриють експозицію по музеях гумових "членів для гри на піаніно", то все буде окей. 73% попруть в тури по музеях України їх оглядати.
Чудик (простите, иначе не могу обратиться), а сколько случаев кишечной инфекции фиксируется каждым летом в украинских предприятиях общепита?
Это чтобы будущим паломникам "туристической Мекки" знать, какие им прививки делать нужно, на манер туристических поездок пешедралом-бюджетником в Пакистане?
Вы забыли то, чем вы реально обязаны заниматься, дебилы.
Грохнется украинская экономика, ох, как же она грохнется.
И вы вместе с ней, "министры", границы то в Европу закрыты.
И смотрю, шо то много продается "хатынок" под Киевом со своим пляжем, ставком, лесом. Шо, неуютненько становится жить? Охрана дорого стоит, да и ненадежная становится...
Угробили жадные дебилы государство - Опричина уже на носу!