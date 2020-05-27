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Держагентство розвитку туризму розробить схему переміщення для внутрішніх подорожей і нові підходи проходження обсервації, - міністр Кабміну Немчінов. ІНФОГРАФІКА

Для українського уряду розвиток туризму сьогодні - стратегічно важливе питання.

Про це написав у Facebook міністр Кабміну Олег Немчінов за результатами наради, на якій обговорювалися перспективи розвитку виїзного і внутрішнього туризму, а також реформа туристичної галузі, передає Цензор.НЕТ.

"Для уряду наразі є стратегічно важливим розвиток внутрішнього туризму, це має стати пріоритетом роботи нещодавно створеного агентства (Державного агентства розвитку туризму. - Ред.). Невідомо, коли наші громадяни зможуть безпечно подорожувати за кордон, проте мають чітко розуміти, що після повернення, імовірно, буде обов’язкова обсервація", - зазначив Немчінов.

За словами чиновника, нинішня нарада - перший крок для створення абсолютно нової моделі туристичної галузі. Зокрема, завдяки залученню всіх профільних міністерств буде напрацьовано чітку схему переміщення для внутрішнього туризму, а також запропоновано нові підходи проходження обсервації, наприклад відпочинок і лікування в санаторії.

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Міністр КМУ подякував за підтримку народному депутату Павлу Сушку за ідею посилити потенціал Державного агентства розвитку туризму як кадрово, так і ресурсно.

"Без сумніву, наша країна має стати туристичною Меккою для європейської спільноти, адже поєднання гір та морів, неперевершених ландшафтних краєвидів та цілющих джерел є унікальним явищем. У недалекому майбутньому ми зможемо говорити не лише про розвиток класичного туризму, а й про спортивний, бізнесовий та медичний", - переконаний Немчінов.

У нараді взяли участь керівництво Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства інфраструктури, Міністерства охорони здоров'я, МЗС, глава Державного агентства розвитку туризму і глава підкомітету у сфері кінематографа і реклами Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

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Держагентство розвитку туризму розробить схему переміщення для внутрішніх подорожей і нові підходи проходження обсервації, - міністр Кабміну Немчінов 01
Держагентство розвитку туризму розробить схему переміщення для внутрішніх подорожей і нові підходи проходження обсервації, - міністр Кабміну Немчінов 02

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Автор: 

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Топ коментарі
+2
Усі програми і проекти щодо туризму, які розробляє ця влада у цьому році будуть провалені. Далі повинні прийти люди, які вміють працювати та будуть просувати професійний підхід цій галузі.
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27.05.2020 02:06
+2
Удачное изобретение эта обсерация. Можно насколько угодно лишить человека свободы без всяких глупых судов и едких адвокатов. Нужно всего лишь регулярно подсылать к нему "казачков", у которых диагностирован вирус.
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27.05.2020 07:05
+2
Тому, що навіть вашу пропозицію вони теж провалять. Вони лохи у всьому!
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27.05.2020 07:33
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Усі програми і проекти щодо туризму, які розробляє ця влада у цьому році будуть провалені. Далі повинні прийти люди, які вміють працювати та будуть просувати професійний підхід цій галузі.
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27.05.2020 02:06 Відповісти
Согласен.Там где без ружья не пройти,возможны встречи с орками от власти.А с властью,общаться без автомата вообще не вижу смысла.С автоматом можно пообщаться
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27.05.2020 03:47 Відповісти
Ну чому буде провалена?
Якщо відкриють експозицію по музеях гумових "членів для гри на піаніно", то все буде окей. 73% попруть в тури по музеях України їх оглядати.
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27.05.2020 07:07 Відповісти
Тому, що навіть вашу пропозицію вони теж провалять. Вони лохи у всьому!
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27.05.2020 07:33 Відповісти
Кстати,щас таких буйных автоматиков москали в Сирию гребут под ипотеку Може кому инфа полезная
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27.05.2020 03:50 Відповісти
Вы прикиньте только!Под ипотеку,щоб коллекторы их не закопали,предлагают долг, отработать на Сирии по конкракту.Супер пупер Рашка,вогнала всех под коллекторов,що у них, один выход как погасить кредит,это выехать в Сирию и сдохнуть
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27.05.2020 04:04 Відповісти
У них такое с 14-го практикуется, а, может, и раньше.
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27.05.2020 06:46 Відповісти
""Без сомнения, наша страна должна стать туристической Меккой для европейского сообщества, ведь сочетание гор и морей, непревзойденных ландшафтных пейзажей и целебных источников является уникальным явлением. В недалеком будущем мы сможем говорить не только о развитии классического туризма, но и о спортивном, деловом и медицинском", - убежден НемчиновИсточник: https://censor.net/p3198196"

Чудик (простите, иначе не могу обратиться), а сколько случаев кишечной инфекции фиксируется каждым летом в украинских предприятиях общепита?
Это чтобы будущим паломникам "туристической Мекки" знать, какие им прививки делать нужно, на манер туристических поездок пешедралом-бюджетником в Пакистане?
Вы забыли то, чем вы реально обязаны заниматься, дебилы.
Грохнется украинская экономика, ох, как же она грохнется.
И вы вместе с ней, "министры", границы то в Европу закрыты.
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27.05.2020 05:05 Відповісти
Все равно делают так, шо выезжать никуда не захочется. Не мытьем, так...
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27.05.2020 06:55 Відповісти
А кормиться за счет кого они будут? Нет. Это совок, только без коллективизма. Совок наоборот.
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27.05.2020 07:12 Відповісти
"кормиться" - это вне их компетенции. ляшки считают, что это появляется само-собой. что учёт эконом. факторов - прогибание под глупость тёмного народа.
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27.05.2020 07:16 Відповісти
А куда на хрен можно выехать, если там один ужин стоит всю твою месячную пенсию - 40% населения живут на 2000 гривен!!!
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27.05.2020 10:13 Відповісти
А де можна глянути туристам на колекцію "гумових членів для гри на піаніно". В Кривому Розі чи в Києві на Андріївському Узвозі?
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27.05.2020 07:04 Відповісти
В Верховной раде, и не гумовые, а самые шо ни есть на службе у народа!
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27.05.2020 10:27 Відповісти
Удачное изобретение эта обсерация. Можно насколько угодно лишить человека свободы без всяких глупых судов и едких адвокатов. Нужно всего лишь регулярно подсылать к нему "казачков", у которых диагностирован вирус.
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27.05.2020 07:05 Відповісти
Мало того шо свободы лишают - так еще и за твои же бабки! Это блин даже догоняет безрукую игру на рояле по своей генитальности!
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27.05.2020 10:24 Відповісти
Оно бляха держслужба яка)))
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27.05.2020 07:37 Відповісти
40% населения живет на пенсию в 2000 гривен. Отопление 3-х комнатной хрущевки 50 м.кв. стоит 2300 грн. Как тут выжить? Какой нах туризм в страну, где у половины населения голодные и злые глаза, которые провожают взглядом купюры, которые ты достаешь из бумажника. Это уже на грани турпоездки к каннибалам в джунгли Карпат. Тьфу, правильно будет в Лесотундру Карпат.
И смотрю, шо то много продается "хатынок" под Киевом со своим пляжем, ставком, лесом. Шо, неуютненько становится жить? Охрана дорого стоит, да и ненадежная становится...
Угробили жадные дебилы государство - Опричина уже на носу!
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27.05.2020 10:21 Відповісти
Эти уроды придумали способ, как получить доход от туризма равный тому, который получают с украинцев Турция и Египет вместе взятые - все кто поехал туда, по возвращению оплачивают двухнедельный тур в Новые Санжары, в санаторий МВД, на обсервацию р. Ворскла в украинской глубинке.
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27.05.2020 10:31 Відповісти
 
 