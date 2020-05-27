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Новини Фото Силовики
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Поліцейські затримали в Харкові чоловіка, який збирався підпалити себе в ломбарді. ФОТОрепортаж

Поліцейські Харкова затримали чоловіка, який ледь не підпалив себе в ломбарді. Зловмисник зайшов до приміщення з каністрою бензину, облив себе, касову зону, підлогу та меблі, взяв запальничку і закурив сигарету. У цей момент його зупинили співробітники поліції охорони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Так, за даними поліції, 26 травня о 13:24 у ломбарді, розташованому на вулиці Людвіга Свободи, спрацювала тривожна сигналізація. Чергова пульту централізованого спостереження Управління поліції охорони в Харківській області негайно передала інформацію до найближчого екіпажу поліції охорони.

"Прибувши за вказаною адресою, ми побачили каністру на підлозі та чоловіка із запальничкою в руках, - розповів поліцейський охорони Ігор Богуненко. – Часу на роздуми не було, тож мій напарник Денис Руденко одразу схопив громадянина за руки і ми разом вивели його на вулицю для з’ясування обставин події".

Повідомляється, що 56-річний чоловік поводився неадекватно, пручався і погрожував помститися касиру за неробочий телефон, який він начебто купив кілька днів тому саме в цьому ломбарді.

Поліцейські затримали в Харкові чоловіка, який збирався підпалити себе в ломбарді 01

На місце також виїжджали керівництво та слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції та працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Поліцейські провели огляд місця, вилучили речові докази та записи з камер відеоспостереження.

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Попередньо співробітники Шевченківського відділу поліції з’ясували, що три дні тому правопорушник придбав у зазначеному ломбарді мобільний телефон. 26 травня він вирішив його повернути та прийшов до установи. Працівники ломбарду дали чоловіку зразок для написання заяви щодо повернення, але його це не влаштувало. Через годину чоловік повернувся та розлив на себе, підлогу і віконце приміщення горючу рідину з каністри, яку приніс із собою. Завершити задумане йому завадили співробітники Управління поліції охорони, які оперативно прибули на місце через спрацювання тривожної сигналізації.

Поліцейські затримали в Харкові чоловіка, який збирався підпалити себе в ломбарді 02

На цей час зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Шевченківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 2 років обмеження волі.

На цей час з’ясовуються всі обставини події.

Поліцейські затримали в Харкові чоловіка, який збирався підпалити себе в ломбарді 03
Поліцейські затримали в Харкові чоловіка, який збирався підпалити себе в ломбарді 04
Фото: сайт поліції

Автор: 

ломбард (112) підпал (673) Нацполіція (15168) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Харків (5600)


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Топ коментарі
+20
Зелене лайно довело громадян до крайності..
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27.05.2020 07:39
+8
После ломбардов должны быть открыты какие-нибудь трансплантационные банки человеческих органов.
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27.05.2020 07:45
+7
100%
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27.05.2020 07:40
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Зелене лайно довело громадян до крайності..
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27.05.2020 07:39 Відповісти
100%
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27.05.2020 07:40 Відповісти
можно задать вопрос, а при чем тут Зеленский вообще. Мужик купил телефон, мог бы и не покупать. Купил, не украл. Значит были деньги. Телефон не работает, он его решил вернуть. Ему не отказали, но он оказался мало адекватным и решил сделать из себя костер. За ТЕЛЕФОН, Карл! а виноват Зеленский. Простите, но Вы дебил?
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27.05.2020 08:56 Відповісти
Все это печально, но выкладывая комментарии Лукаш не стоит забывать, что она сама выродок правительственного квартала, разговора бабушек она не слышала, по причине того, что его не было, страну она разворовывала точно так же, как и до нее, и после тоже. И самое главное, не имеет смысла считать кто и сколько у страны украл. Кто то украл из бюджета, а кто то просто не платит налогов, мало или много значения не имеет, имеет только то, что ВСЕ у этих старух по кусочку сдобы сперли.
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28.05.2020 09:15 Відповісти
Що мусора затримали і даже не покалічили, не згвалтували?????? Дивно..
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27.05.2020 07:40 Відповісти
в семье не без урода
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27.05.2020 07:45 Відповісти
После ломбардов должны быть открыты какие-нибудь трансплантационные банки человеческих органов.
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27.05.2020 07:45 Відповісти
Пока все карантинили продали задолженности в марте, апреле, мае десятки тысяч людей. Доходило до 1 процента, какие-то финансовые группы с Днепра скупают. При обращении в фонд, с просьбой продать долг с дисконтом, посылают нах. Цензор не спи, завтра уголовные морды будут у людей требовать долги 15 летней давности
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27.05.2020 07:49 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/minfin.com.ua/amp/2020/05/26/46043962/
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27.05.2020 07:50 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/minfin.com.ua/amp/2020/05/26/46043962/
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27.05.2020 08:03 Відповісти
А я и не сплю..
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27.05.2020 07:57 Відповісти
Я конечно извиняюсь, а что, долги 15 летней давности не нужно отдавать?
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27.05.2020 07:59 Відповісти
Фонд гарантирования вкладов получил 1 процент, остальное барыгам и бандитам достанется. Где логика. И курс как бы не 5. Компромисс можно найти
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27.05.2020 09:30 Відповісти
Смотря какой долг, кому и перед кем (кредиты,налоги....долга юрлица/физлица/государству, перед юрлицом/физлицом/государством)
В зависимости от этого по гражданскому или хохяйственному кодексу, исчисляется срок исковой давности. Свыше этого срока, требовать возврата долга конечно можно, но нереально (только если должник сам решит вернуть), суд же не примет такой иск в связи с истечением срока исковой давности!!!
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27.05.2020 10:15 Відповісти
PS Например у вас есть долг по которому срок исковой давности составляет 5 лет и если кредитор не обратится до окончании этого срока - он в пролете. Но к примеру он обратился через 4 года и 11 месяцев...суд принимает иск, долг фиксируется и начинается новый отсчет 5 лет в течении которого, вы должны его вернуть и в течении которого кредитор может опять обратится в суд но уже о принудительном его взыскании (например аресте имущества)
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27.05.2020 10:20 Відповісти
Вы исходите из того, что требовать возврата долга можно только через суд. Это заблуждение. Почему нельзя хорошенько попросить должника все вернуть? Так хорошенько попросить, чтоб он сам все вернул безо всякого суда? Суд вы говорите не примет? Ну и не надо. Долг от этого исчезнет испарится? Вовсе нет. Долг останется и никуда не денется. Взял - верни.
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27.05.2020 11:22 Відповісти
Искова давность 3 года. ВСЕ. Номера в блок (существует услуга в киевсрале ВСЕГДА определять кто звонил). ЕСЛИ на улице начнут "требовать" - игнор, а еще лучше 102.
ВСЕ.
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27.05.2020 08:01 Відповісти
а если расписка?
тов. Петров взял бутылку у тов. Бобровой и не всунул(в карман денег ей).
я тоже могу взять триллион у Ахметки и скрыться на 3 года. отл. бизнесок, не находите?)
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27.05.2020 08:41 Відповісти
Бери триллиард, инфляция все сожрёт.
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27.05.2020 19:46 Відповісти
Нунуну, не горячись. Искова давность говоришь? Ок, это означает только что кредитор не может потребовать долг через суд, вот и все. Но разве запрещено требовать долг не через суд? Разве не может кредитор поговорить с должником очень убедительно, что ты же брал в долг? Брал. Так теперь нужно отдать. И настолько убедительно поговорить, что должник согласится что да, надо таки отдавать, и отдаст. Без всякого суда, сам, добровольно. Так что засунь себе свою исковую давность в зад. Будешь звонить 102? И что? Кредитор объяснит полицаям что ты должен денег и не отдаешь. И что, полицаи станут на твою сторону? Нунуну, ты точно в этом уверен?
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27.05.2020 08:55 Відповісти
КАК это "убедительно" ? А? Можно вообще забить на разговоры и ВСЕ.
НИХЕРА эти КАЛлекторы не сделают. НИХЕРА. Быдлоту могут подогнать, да.
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30.05.2020 05:28 Відповісти
Убедительно - это значит так, чтобы человек понял свою неправоту. Если же ты упоротый скот который берет деньги а потом просто тупо не желает отдавать , типа «не хочу и не отдам» тогда паяльник в #опу самое то. Знаешь даже самые упоротые начинают понимать что долг платежом красен
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30.05.2020 11:02 Відповісти
Умилил Рассмотрим на ПРИМЕРАХ. Человек кредит берет в банке (львиная доля) и реже во всяких беловтных конторках. Это такое. КТО виноват что ОНИ просрали исковую давность? НИКТО. Ах да эти мусорные кредиты продают КАЛекторам, которые ходят и гундосят. Паяльник говоришь? А на зону? А бандитизм ? У нас не ******** с АУЕ.
Более того в любой кредит забивается % мертвых кредитов.
Ну и последнее, отчего ваши бравые ребята-рЭмбо не выбивают долги с олигархов? А? Или простого рабочего закошмарить вы мОгЕте, а олигарха?
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02.06.2020 19:28 Відповісти
И что? Если лох - бери кредит, потом в жёппе позудит(ректальный криптоанализатор)
я имею в виду шо типо бери и забей на выплату.
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27.05.2020 08:35 Відповісти
Типовий виборець З@лупенського. Очевидно, приколюватися вже перехотілося. Захотілося тупо жрать. А нема.
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27.05.2020 07:57 Відповісти
Підсос свинобаризі не зараховано. Не перелічені всі регалії Соєвого Миздобула: Томосоносний, БИзвізовий, Курсо-гривне-зміцнюючий
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27.05.2020 08:04 Відповісти
птн пнх
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27.05.2020 08:05 Відповісти
Ти звідки виліз, гельмінт соєвий? Написано було для шоколоданого анілінгера під ніком Ігор Київський. Чи ти перезбудився на перелічені вище "здобутки"? Чи похитнулись твої вологі мрії про Баригу на троні другийраз-водинтур?
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27.05.2020 08:20 Відповісти
Моліться зєбільчики, шоб то був він.
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27.05.2020 08:31 Відповісти
Вальцманоботам наказали молитися на соєвого божка? Інші методи обробки свідомості дурних виборців вже не працюють? То баригу-казнокрада виберуть, то блазня-малороса.
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27.05.2020 09:38 Відповісти
Але ж на меті мають Хла Капутельмана.
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27.05.2020 19:43 Відповісти
Передай своему отцу членососу чтоб он купил г@ндоны и раздал всем соседям, а то когда соседи чпокают твою мать дешевую бл@дь алкоголичку вон что получается - зеленая плесень Srakus Akvila
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27.05.2020 08:26 Відповісти
ну вот - и кто тебе виноват шо ты сам написал бред(ну, типо нау.гад) и сам вскипишнулся то?
офигеть просто - пишешь провокационно, а потом - ко-ко-ко, зарэжу!!11(оно именно так выглядит то)
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27.05.2020 08:31 Відповісти
Обожнюю спостерігати, як вальцмануті біснуються, їезсило плюються жовчю і недолуго намагаються натиснути на особисте. Тобі ж сказали - з'їж щиКАЛялну"олЭнку". А якщо гарно та якісно підлижеш соєве гузно - видадуть премію.
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27.05.2020 09:48 Відповісти
а если он аполитечен?
извинишься?
я бы за такие посты давал пре.дупреждение
вот зачем срач разводить, когда есть Путин, Ляшко, стебанов, Кличко и прочие веселые вещи?
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27.05.2020 08:30 Відповісти
Извиниться? За что? Я предположил что это избиратель Зеленского, так как он дебильно выглядит, все логично. А ты извинишься за 13 (ТРИНАДЦАТЬ) открытых криминальных дел против Порошенко, по которым ЗА ГОД, НИЧЕГО не удалось зеленым дебилам сделать? А что вы вообще сделали ЗА ГОД? Все проср@ли?
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27.05.2020 08:46 Відповісти
Поліцейські затримали в Харкові чоловіка, який збирався підпалити себе в ломбарді - Цензор.НЕТ 3562
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27.05.2020 08:57 Відповісти
Боржник переплутав - спалювати треба не себе і не касу ломбарду демонстративно. А тихцем, вночі, знищувати ці zhid'івські "бюро добрих позик". Щоб працівники не постраждали, а обрізаний власник щоб отримав збитки.
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27.05.2020 08:00 Відповісти
ну б*же, а кто кого заставляет туда идти?

Я вот открою ломбард - 10000 грн под 300% недельных - и найдутся дураки, которых потом я буду сажать на бутылку, так как = "а шо, уже отдавать надо?"(нет бл., через год)
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27.05.2020 08:28 Відповісти
Це буде розцінено як найтяжчий теракт проти політичної системи.

Глава "Слуги народа" переписал на жену сеть ломбардов.



https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/glava-slugi-naroda-perepisal-na-jenu-set-lombardov---tsjr



У семьи Юлии Тимошенко нашли оформленную на офшор сеть ломбардов в Украине.



https://biz.censor.net/video_news/3033995/u_semi_yulii_timoshenko_nashli_oformlennuyu_na_ofshor_set_lombardov_v_ukraine_video
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27.05.2020 09:01 Відповісти
Ото ж бо і цікаво, а хто ж власник ломбарду?
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27.05.2020 09:15 Відповісти
Погуглила, на вулиці Людвига Свободи є кілька різних ломбардів.
В Харкові вони можуть бути під Гепою.
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27.05.2020 09:30 Відповісти
Взагалі-то, яка різниця, явно не народне "достояніє".
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27.05.2020 10:17 Відповісти
Спасітєлі нациї.
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27.05.2020 10:51 Відповісти
типовий порохобот
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27.05.2020 08:18 Відповісти
типовий порохобот у тому сенсі, що істеричне тупе збочене і як завжди, далі слів чи демонстрації намірів нічого робити так і не збирався
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27.05.2020 08:23 Відповісти
Это из разряда 20% психических,имеющихся в каждом народе.Вчерашние бега петрушки от ДБР сподвигнули несчастного харьковчанина на акцию отчаяния.Если всё в порядке с таможенными декларациями на картины ,чё скрываться от правоохоронцев?.Рыльце в пушку?
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27.05.2020 08:24 Відповісти
Отсос зеленого гавна не защитан. Камент дебильного пид@рка. Соси дальше дефективное
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27.05.2020 08:28 Відповісти
ммм, Зеля должен помочь мущинке(т.н. "пиар"), прямо как Эрдоган спас прыгуна-с-моста(тот специально под.жидал кортеж Султана а потом завопил: Щас как брошусь!!!11)
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27.05.2020 08:26 Відповісти
цікава річ: з моста пригав - спасали, а себе-підпальщиа - затримують.
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27.05.2020 08:26 Відповісти
так он мог поджечь здание - повезет если не посадят, так как на камерах звука нет, а ломбардистка может высрать что он угрожал взорвать Обаму или кого-то там еще типа антонПаращенка
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27.05.2020 08:49 Відповісти
схоже, відчинені в період карантину ломбарди накосили бабла...
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27.05.2020 08:39 Відповісти
довели народ до ручки а потом пресекают
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27.05.2020 10:33 Відповісти
Тю, дурак. Зачем себя? Спалил бы ломбард, хозяина ломбарда, его машину, его дом и был бы герой! А так скажут, ну не дебил ли!
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27.05.2020 11:42 Відповісти
В ломбарде Разумкова или Тимошенко?

Потому что это ж абсолютно разные по сути ломбарды.
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27.05.2020 13:20 Відповісти
Стоило НЕМНОГО по-дешеветь бензину, вот такой сюрприз! А если по-дешевеет еще больше, начнутся Коктейли молотова!
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27.05.2020 19:39 Відповісти
 
 