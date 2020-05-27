Поліцейські затримали в Харкові чоловіка, який збирався підпалити себе в ломбарді. ФОТОрепортаж

Поліцейські Харкова затримали чоловіка, який ледь не підпалив себе в ломбарді. Зловмисник зайшов до приміщення з каністрою бензину, облив себе, касову зону, підлогу та меблі, взяв запальничку і закурив сигарету. У цей момент його зупинили співробітники поліції охорони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Так, за даними поліції, 26 травня о 13:24 у ломбарді, розташованому на вулиці Людвіга Свободи, спрацювала тривожна сигналізація. Чергова пульту централізованого спостереження Управління поліції охорони в Харківській області негайно передала інформацію до найближчого екіпажу поліції охорони.

"Прибувши за вказаною адресою, ми побачили каністру на підлозі та чоловіка із запальничкою в руках, - розповів поліцейський охорони Ігор Богуненко. – Часу на роздуми не було, тож мій напарник Денис Руденко одразу схопив громадянина за руки і ми разом вивели його на вулицю для з’ясування обставин події".

Повідомляється, що 56-річний чоловік поводився неадекватно, пручався і погрожував помститися касиру за неробочий телефон, який він начебто купив кілька днів тому саме в цьому ломбарді.

На місце також виїжджали керівництво та слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції та працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Поліцейські провели огляд місця, вилучили речові докази та записи з камер відеоспостереження.

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Попередньо співробітники Шевченківського відділу поліції з’ясували, що три дні тому правопорушник придбав у зазначеному ломбарді мобільний телефон. 26 травня він вирішив його повернути та прийшов до установи. Працівники ломбарду дали чоловіку зразок для написання заяви щодо повернення, але його це не влаштувало. Через годину чоловік повернувся та розлив на себе, підлогу і віконце приміщення горючу рідину з каністри, яку приніс із собою. Завершити задумане йому завадили співробітники Управління поліції охорони, які оперативно прибули на місце через спрацювання тривожної сигналізації.

На цей час зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Шевченківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 2 років обмеження волі.

На цей час з’ясовуються всі обставини події.





Фото: сайт поліції