Автомобіль зіткнувся з автокраном на Івано-Франківщині: постраждали три людини, зокрема двоє підлітків, - поліція. ФОТОрепортаж
Поліцейські Івано-Франківської області з'ясовують обставини ДТП, у якій автомобіль зіткнувся з автокраном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.
26 травня о 9:30 у Микуличині на вулиці Грушевського трапилася ДТП за участю автомобіля Fiat Doblo та вантажного автокрана "МАЗ".
Як попередньо встановлено правоохоронцями, 36-річний мешканець смт Ворохта, керуючи автомобілем Fiat Doblo, рухаючись у бік м. Яремче, на заокругленій ділянці дороги, не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з вантажним автокраном "МАЗ" під керуванням 47-річного мешканця Надвірнянського району.
Унаслідок аварії пасажири автомобіля 33, 15 і 13 років, мешканці с. Ворохта, зазнали тілесних ушкоджень та були доставлені до лікувального закладу.
Обидва водії - тверезі.
Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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