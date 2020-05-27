Автомобіль зіткнувся з автокраном на Івано-Франківщині: постраждали три людини, зокрема двоє підлітків, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліцейські Івано-Франківської області з'ясовують обставини ДТП, у якій автомобіль зіткнувся з автокраном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.

26 травня о 9:30 у Микуличині на вулиці Грушевського трапилася ДТП за участю автомобіля Fiat Doblo та вантажного автокрана "МАЗ".

Як попередньо встановлено правоохоронцями, 36-річний мешканець смт Ворохта, керуючи автомобілем Fiat Doblo, рухаючись у бік м. Яремче, на заокругленій ділянці дороги, не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з вантажним автокраном "МАЗ" під керуванням 47-річного мешканця Надвірнянського району.

Унаслідок аварії пасажири автомобіля 33, 15 і 13 років, мешканці с. Ворохта, зазнали тілесних ушкоджень та були доставлені до лікувального закладу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок ДТП на Хмельниччині одна людина загинула, четверо травмовані, 10-річна дівчинка в комі, - поліція. ФОТО

Обидва водії - тверезі.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.



Фото: сайт Нацполіції