УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5611 відвідувач онлайн
Новини Фото ДТП
3 400 5

Автомобіль зіткнувся з автокраном на Івано-Франківщині: постраждали три людини, зокрема двоє підлітків, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліцейські Івано-Франківської області з'ясовують обставини ДТП, у якій автомобіль зіткнувся з автокраном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.

26 травня о 9:30 у Микуличині на вулиці Грушевського трапилася ДТП за участю автомобіля Fiat Doblo та вантажного автокрана "МАЗ".

Як попередньо встановлено правоохоронцями, 36-річний мешканець смт Ворохта, керуючи автомобілем Fiat Doblo, рухаючись у бік м. Яремче, на заокругленій ділянці дороги, не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з вантажним автокраном "МАЗ" під керуванням 47-річного мешканця Надвірнянського району.

Автомобіль зіткнувся з автокраном на Івано-Франківщині: постраждали три людини, зокрема двоє підлітків, - поліція 01

Унаслідок аварії пасажири автомобіля 33, 15 і 13 років, мешканці с. Ворохта, зазнали тілесних ушкоджень та були доставлені до лікувального закладу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок ДТП на Хмельниччині одна людина загинула, четверо травмовані, 10-річна дівчинка в комі, - поліція. ФОТО

Обидва водії - тверезі.

Автомобіль зіткнувся з автокраном на Івано-Франківщині: постраждали три людини, зокрема двоє підлітків, - поліція 02

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Автомобіль зіткнувся з автокраном на Івано-Франківщині: постраждали три людини, зокрема двоє підлітків, - поліція 03
Фото: сайт Нацполіції

Автор: 

ДТП (4467) Нацполіція (15163) Івано-Франківська область (949)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Грузовой автокран. А покажите другой автокран, негрузовой.
показати весь коментар
27.05.2020 12:39 Відповісти
На, держи:
Автомобіль зіткнувся з автокраном на Івано-Франківщині: постраждали три людини, зокрема двоє підлітків, - поліція - Цензор.НЕТ 755
показати весь коментар
27.05.2020 14:07 Відповісти
Цо пан сам склепав?
показати весь коментар
27.05.2020 23:32 Відповісти
З'ясувалося, що 36-літній долбо, керуючи автомобилем "Fiat Doblo" ....
показати весь коментар
27.05.2020 12:53 Відповісти
больше фильтров шоб глаза лопнули
показати весь коментар
27.05.2020 13:33 Відповісти
 
 