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Воїн 28-ї ОМБр Віталій Лімборський загинув 26 травня в зоні ООС. ФОТО

Вчора, 26 травня, о 19.45 у зоні проведення Операції Об'єднаних Сил у Донецькій обасті внаслідок смертельного кульового поранення загинув 24-річний Віталій Лімборський, молодший сержант, військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади.

Про це йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці 28-ї ОМБр, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Із жалем повідомляємо про безповоротну втрату. Вчора, близько 19:45, в результаті влучання в голову ворожої кулі, захищаючи Україну, загинув молодший сержант Віталій Лімборський. Йому було 24 роки.

Ось цитата Віталія з інтерв’ю пресслужбі оперативного командування "Південь":

"Те, що я підписав контракт і став молодшим сержантом відкрило нові горизонти у моєму самовдосконаленні – говорить Віталій – і рідні пишаються мною, особливо мама, а для меншого братика Антона, можливо, колись буду прикладом для наслідування".

Вічна пам’ять загиблому. Приносимо глибокі співчуття рідним та близьким Віталія. Ніколи не пробачимо. Помстимося." - зазначається у повідомленні.

Дивіться: З воїном 93-ї ОМБр Євгеном Сафоновим, загиблим у зоні ООС 21 травня, простяться завтра в Павлограді. ФОТО

Про дату та час прощання буде повідомлено додатково.

Воїн 28-ї ОМБр Віталій Лімборський загинув 26 травня в зоні ООС 01
Воїн 28-ї ОМБр Віталій Лімборський загинув 26 травня в зоні ООС 02

Автор: 

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