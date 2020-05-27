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"Укрпошта" вводить в обіг марку "Передова", присвячену військовим і борцям з COVID-19. ФОТО

"Укрпошта" з 29 травня введе в обіг поштову марку "Передова". Її випуск присвячений тисячам медиків і військових.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрпошти".

"Під час пандемії Україна опинилася в дуже складній ситуації. Адже поруч із боротьбою за здоров'я і життя людей, триває війна за незалежність і територіальну цілісність України. Країну одночасно пронизують дві війни: одна з них - на Сході України, а друга - з COVID-19. Ця марка - знак вдячності тисячам медиків і військових, а в їхніх героїчних образах і представникам інших професій - пожежникам, водіям, продавцям, листоношам і багатьом іншим - за відданість, сміливість і професіоналізм", - сказано в повідомленні

Для ескізу поштової марки використовували роботу харківського художника-ілюстратора Микити Титова "Передова".

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Тираж поштової марки - 140 000 примірників, вартість - 9 грн. До поштової марки випущено конверт "Перший день" і виготовлено штемпель спецпогашення.

Церемонія спецпогашення поштової марки відбудеться 29 травня біля центрального входу в головне відділення поштового зв'язку Києва. У заході візьмуть участь ветерани АТО/ООС, медики, міністр інфраструктури Владислав Криклій і гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Укрпошта вводить в обіг марку Передова, присвячену військовим і борцям з COVID-19 01
Укрпошта вводить в обіг марку Передова, присвячену військовим і борцям з COVID-19 02

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Автор: 

карантин (18172) Укрпошта (1081) боротьба (84) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
А мне понравился визуальный образ. Украинский Сокол разбивает одновременно и Войну, и Вирус-РУС.
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27.05.2020 19:10
+4
Лайк, однозначно.
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27.05.2020 19:08
+4
Якщо ви хочете допомогти військовим чи медикам,зробіть їм нормальний соціальний захист.А це все просто лицемірство.
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27.05.2020 19:10
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Посылка из Киева в Одесскую область полтора месяца! Они ее что плять, пешком несут? С Марса и то быстрее бы было!
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27.05.2020 19:03 Відповісти
они марки рисуют вместо доставки
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27.05.2020 19:05 Відповісти
Теж саме з Чехії..))
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27.05.2020 19:05 Відповісти
о б*же, еле верю.
но если реально, о это жесть.
хотя - верю, бывало и не такое.
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27.05.2020 19:11 Відповісти
Козёл ты, Борис!
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27.05.2020 22:46 Відповісти
зачём?
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28.05.2020 08:46 Відповісти
Рехформа 145!!
👍
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27.05.2020 19:04 Відповісти
Зрада!!!!!
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27.05.2020 22:47 Відповісти
Якою дурістю люди би тільки не займалися.В нас зовсім не така ситуація,як наприклад в Італії.
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27.05.2020 19:05 Відповісти
да в италии медецина вообще устроила геноцид стариков) это марка для медиков, что хоть пожалели народ)
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27.05.2020 19:08 Відповісти
идея банальная но хоть есть, а исполнение фуфло
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27.05.2020 19:06 Відповісти
А мне понравился визуальный образ. Украинский Сокол разбивает одновременно и Войну, и Вирус-РУС.
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27.05.2020 19:10 Відповісти
а, ну да, только мона щас устроить срач за тризуб и за то шо сокол вроде(ну, так скажут) падальщик - падант и кушает мол.
так шо не знаю - можно было бы танка какого-то поставить(Булат, Оплот + красный хресток), а не стандартный штандарт...
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27.05.2020 19:16 Відповісти
Пикирующий сокол охотится только за живой добычей, по определению. На мертвую тушу пикировать не нужно.
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27.05.2020 21:52 Відповісти
а кстати жаль шо у зайцев заячья натура, иначе они бы соколам и пьяному быдлу с винтарями, показали что значит страх.
ну, я за справедливость и всегда рад когда пьяного дебила с винтовкой кто-то скушал
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28.05.2020 08:49 Відповісти
* заячья натура - и маленькие когти с такими же клыками, то есть
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28.05.2020 08:50 Відповісти
Лайк, однозначно.
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27.05.2020 19:08 Відповісти
Якщо ви хочете допомогти військовим чи медикам,зробіть їм нормальний соціальний захист.А це все просто лицемірство.
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27.05.2020 19:10 Відповісти
Ну так необхідно дати на храми більше, вони за нас моляться. он, отця Павла-Мерседеса біс не взяв(погребував), а це означає шо молитва - самий крєпчий шлях загинути вилікуватись від вірусу))))
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27.05.2020 19:18 Відповісти
XENOmorpf, художники і поліграфісти зробили цікаву роботу, а Ви іх сваритe за тe, що вони мeдикам нe допомагають！
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27.05.2020 20:52 Відповісти
https://censor.net/ua/user/467928 Ну подібні картинки закордоном є.Це точно не оригінальність.А лікарі в сьогоднішній ситуації,не рівняються з військовими.
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27.05.2020 21:00 Відповісти
так борцу медаль нада. И зе-пианист там светился.
"Укрпошта" вводить в обіг марку "Передова", присвячену військовим і борцям з COVID-19 - Цензор.НЕТ 4581
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27.05.2020 19:16 Відповісти
покупать данную марку не буду , и всех знакомых отговорю
ставить в один ряд войну и вирус ( выдуманный главрачем ) нельзя
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27.05.2020 21:07 Відповісти
 
 