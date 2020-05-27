"Укрпошта" вводить в обіг марку "Передова", присвячену військовим і борцям з COVID-19. ФОТО
"Укрпошта" з 29 травня введе в обіг поштову марку "Передова". Її випуск присвячений тисячам медиків і військових.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрпошти".
"Під час пандемії Україна опинилася в дуже складній ситуації. Адже поруч із боротьбою за здоров'я і життя людей, триває війна за незалежність і територіальну цілісність України. Країну одночасно пронизують дві війни: одна з них - на Сході України, а друга - з COVID-19. Ця марка - знак вдячності тисячам медиків і військових, а в їхніх героїчних образах і представникам інших професій - пожежникам, водіям, продавцям, листоношам і багатьом іншим - за відданість, сміливість і професіоналізм", - сказано в повідомленні
Для ескізу поштової марки використовували роботу харківського художника-ілюстратора Микити Титова "Передова".
Тираж поштової марки - 140 000 примірників, вартість - 9 грн. До поштової марки випущено конверт "Перший день" і виготовлено штемпель спецпогашення.
Церемонія спецпогашення поштової марки відбудеться 29 травня біля центрального входу в головне відділення поштового зв'язку Києва. У заході візьмуть участь ветерани АТО/ООС, медики, міністр інфраструктури Владислав Криклій і гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
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но если реально, о это жесть.
хотя - верю, бывало и не такое.
👍
так шо не знаю - можно было бы танка какого-то поставить(Булат, Оплот + красный хресток), а не стандартный штандарт...
ну, я за справедливость и всегда рад когда пьяного дебила с винтовкой кто-то скушал
загинутивилікуватись від вірусу))))
ставить в один ряд войну и вирус ( выдуманный главрачем ) нельзя