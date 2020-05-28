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Новини Фото Силовики
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Поліцейські затримали двох іноземців, які підірвали банкомат і викрали понад 400 тис. грн на Черкащині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці Черкаської області затримали двох іноземців, які підірвали банкомат і викрали понад 400 000 гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС із посиланням на сектор комунікації поліції Черкаської області.

Місцеперебування зловмисників оперативники встановили протягом кількох днів. Їх затримали на території Житомирської та Івано-Франківської областей. Серед виявлених за місцем їхнього проживання речових доказів - частина викрадених з банкомата грошей.

Поліцейські затримали двох іноземців, які підірвали банкомат і викрали понад 400 тис. грн на Черкащині 01

Так, вночі 19 травня до поліції Черкаської області надійшло повідомлення, що в селі Шевченкове Звенигородського району невідомі підірвали банкомат і викрали понад 400 тисяч гривень. Вибух був такої потужності, що частину приміщення, в якому розташовувався банкомат та сам термінал, було зруйновано.

Поліцейські затримали двох іноземців, які підірвали банкомат і викрали понад 400 тис. грн на Черкащині 02

"Під час відпрацювання місця події під уламками будівлі експерти виявили речі, які, ймовірно, залишили зловмисники: кепку та кросівки. Виявлені речові докази частково допомогли "вийти" на слід зловмисників і "лягли" в доказову базу у кримінальному провадженні. Також стало зрозуміло, що під час вчинення злочину вони травмувалися, адже експерти виявили на місці події сліди крові", - розповів т.в.о. начальника управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Черкаській області Іван Горбунов.

Поліцейські затримали двох іноземців, які підірвали банкомат і викрали понад 400 тис. грн на Черкащині 03

Провівши оперативні заходи та опрацювавши відео з камер спостереження, поліцейські встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетні двоє іноземців, які приїхали до Черкащини з території іншої області на автомобілі марки "Mercedes" на іноземній реєстрації. Після вчинення злочину вони покинули територію області. Оперативним шляхом та за допомоги колег із інших регіонів вдалося з’ясувати, що один із них проживає на території Житомирської області, інший - на Івано-Франківщині.

Поліцейські затримали двох іноземців, які підірвали банкомат і викрали понад 400 тис. грн на Черкащині 04

"Під час опрацювання відео з камер спостереження, отриманого на території Житомирської області, оперативники виявили запис, на якому зафіксовано зловмисника в одязі, який експерти виявили на місці підриву банкомата. А встановивши їх повні дані, ми з’ясували, що одного із них на початку року депортували з України, але в квітні він повернувся вже під іншим прізвищем", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рано-вранці невідомі підірвали банкомат у Харкові, - поліція. ФОТОрепортаж

27 травня оперативники Управління карного розшуку спільно зі слідчими та за силової підтримки бійців КОРДу та спецпризначенців за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури зловмисників затримали за місцем їх проживання. Під час санкціонованих обшуків поліцейські виявили гроші, викрадені з банкомата, газовий балон, інструменти, мобільні телефони, наркотичні засоби, а також автомобіль, який вони використовували під час вчинення правопорушення.

Поліцейські затримали двох іноземців, які підірвали банкомат і викрали понад 400 тис. грн на Черкащині 05

"Як ми й передбачали, один із затриманих мав тілесні ушкодження, яких зазнав під час вчинення злочину. Зараз оперативники перевіряють причетність затриманих до скоєння схожих злочинів на території Черкаської та інших областей України", - наголосив Горбунов.

Поліцейські затримали двох іноземців, які підірвали банкомат і викрали понад 400 тис. грн на Черкащині 06

Затриманим оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та частиною 4 статті 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. За вчинене, відповідно до санкцій статей, їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Автор: 

вибух (4449) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) банкомат (127) Чернігівська область (904)


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Топ коментарі
+36
Я не понимаю, почему иностранцы шастают по Украине? Во всех приличных странах границы закрыты. У нас помимо карантина еще и война. Ау! Зеленые, вы что совсем поехали? Вы в какой реальности живете?
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28.05.2020 10:52
+28
Злоумышленников зовут Гога и Самвел? И они приехали с Кавказа...
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28.05.2020 10:47
+14
А установив их полные данные, мы выяснили, что одного из них в начале года депортировали из Украины, но в апреле он вернулся уже под другой фамилией", - добавил он. Источник: https://censor.net.ua/p3198501 - а как же хваленые биометрические паспорта? Поменяв фамилию , а отпечатки пальцев?
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28.05.2020 10:56
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Злоумышленников зовут Гога и Самвел? И они приехали с Кавказа...
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28.05.2020 10:47 Відповісти
Я не понимаю, почему иностранцы шастают по Украине? Во всех приличных странах границы закрыты. У нас помимо карантина еще и война. Ау! Зеленые, вы что совсем поехали? Вы в какой реальности живете?
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28.05.2020 10:52 Відповісти
В кремлевской
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28.05.2020 10:55 Відповісти
Так граница закрыта для выезда украинцев с Украины
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28.05.2020 11:00 Відповісти
Так то ж в прілічних странах де керують патріоти, політики, економісти, педагоги, вчені, а не кловани...
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28.05.2020 11:16 Відповісти
Зеленые еще не уехали! А вот с твоей активной в свое время помощью они приехали! Может, п@дла, вспомнишь, за кого голосовала?!!!
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28.05.2020 11:46 Відповісти
Бинго !👏👍😁
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28.05.2020 11:27 Відповісти
може саме ці й шеремета підірвали...той же почерк - потужний вибух
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28.05.2020 15:32 Відповісти
Самвел - армянское имя. Они обычно такой фигней не занимаются. Квартирные и иные кражи, а сейчас и грабежи, даже разбой - фишка "друзей" из солнечной Джорджии. Таких молодых уродов носатых тысячи шастают по Украине и приносят огромные беды и так не богато живущим украинцам. Уроды козлиные!
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28.05.2020 13:14 Відповісти
С какой легкостью эти приезжие соплеменники Сракошвили покупают гражданство Украины, виды на жительство, "восстанавливают утерянные документы", только подтверждает: в Украине государства нет, как и порядка, законности, совести у чиновников.
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28.05.2020 15:43 Відповісти
Иностранцы: чебуреки или хачапури
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28.05.2020 10:48 Відповісти
уверен? Может быть бешбармак, плов, пельмень, сосиска с кислой капустой, печеные каштаны, паста, мезе, хамон, овсянка, картофель в любом виде, селедка... ну и ягель или фуй без соли, если кацапы...
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28.05.2020 11:55 Відповісти
Интересно иностранцы из Израиля или России ?
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28.05.2020 10:48 Відповісти
Так и есть... один из Израиля, второй - слопатоед из кацапского балалайкино...
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28.05.2020 11:57 Відповісти
ты, или русофоб или...?
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28.05.2020 15:33 Відповісти
Я русофоб и горжусь этим
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28.05.2020 23:50 Відповісти
гости с кавказа а по простому чурки
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28.05.2020 10:52 Відповісти
Чурки живут в нашем северно-восточном углеводородном сырьевом придатке... там есть еще женщины в их(них) селеньях... их бабами просто зовут... камаз на ходу остановят... вот так, просто руской харей...
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28.05.2020 12:00 Відповісти
члены выконавчого комитету реформ
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28.05.2020 10:55 Відповісти
А установив их полные данные, мы выяснили, что одного из них в начале года депортировали из Украины, но в апреле он вернулся уже под другой фамилией", - добавил он. Источник: https://censor.net.ua/p3198501 - а как же хваленые биометрические паспорта? Поменяв фамилию , а отпечатки пальцев?
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28.05.2020 10:56 Відповісти
в апреле портал был открыт в течение трех дней...
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28.05.2020 12:01 Відповісти
Надо визовый режим и точка .
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28.05.2020 10:58 Відповісти
А установив их полные данные, мы выяснили, что одного из них в начале года депортировали из Украины, но в апреле он вернулся уже под другой фамилией", - добавил он. Источник: https://censor.net.ua/p3198501 - граница в апреля была закрыта только для выезда с Украины украинцам ?
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28.05.2020 10:59 Відповісти
З якою ціллю ви скриваєте походження ваших "іноземців"?
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28.05.2020 11:18 Відповісти
От чернорубашечников, поди... шоп уберечь от погромов...
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28.05.2020 12:02 Відповісти
вічно потрійні стандарти... Одним слава та визнання з фото та ПІБ, а інших так оберігають, що питання одне- це родина Ава..ва чи Саак.....лі??????????????
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28.05.2020 11:20 Відповісти
родственички михо в своем репертуаре
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28.05.2020 11:22 Відповісти
Ладно куртку, но как они могли кроссовки потерять?
Вместе с оторванной ногой?
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28.05.2020 11:24 Відповісти
это их национальные традиции, перед банкоматом обувь снимать
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28.05.2020 16:10 Відповісти
Мандатовані дебіли до сих пір блокують прийняття закону про злодіїв в законі! От і наслідки! В Грузії після прийняття такого закону, злочинність наблизилась до нуля!
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28.05.2020 11:27 Відповісти
Брехня. Злочинність зашкалює.
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28.05.2020 12:03 Відповісти
Саакашвили сказал что не будет использовать средства из бюджета для Комитета реформ, вот его бывшие сограждане и крутятся как могут что бы помочь.))
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28.05.2020 11:34 Відповісти
Нехило развалили строение
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28.05.2020 11:35 Відповісти
Отпустят под символический налог или под честное слово....Это же не патриоты - не волонтёры, не ветераны АТО, не воины ООС, не фронтовые медики, не оппозиционеры....
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28.05.2020 11:44 Відповісти
Не "налог", а "залог"....
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28.05.2020 11:46 Відповісти
Задолбали уже эти туристы с Кавказа.
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28.05.2020 11:51 Відповісти
"А какая разница кто вас грабит и убивает ?" - разница є, бо чурка бандит не патріот, не посягає на священну корову = ЗЄвласть.
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28.05.2020 12:01 Відповісти
Цінні діячі мистецтв вкрай знахабніли.
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28.05.2020 12:04 Відповісти
Например, про наркоторговца с Печерска сразу указали, что он из Черногории.
Почему прячут гражданство этих лиц? Это что, специальный приказ, на каком основании?
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28.05.2020 12:15 Відповісти
Почему не вводят визовый режим с республиками Закавказья? Это такие ценные туристы?
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28.05.2020 12:16 Відповісти
Ці іноземці явно схожі візуально на чурок з окупованої росією Чечні. Доки ще в нас будуть кацабські холуї грабуватити Україну? Зеля, що за некомпетентність? Навіщо ти йшов в президенти, якщо при твоїй політиці в Україні повний безпредєл?
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28.05.2020 12:24 Відповісти
Тянет всю эту шушару в Украину как магнитом,вроде медом у нас помазано.А если серьезно,видимо действительно у нас для всякого разного говна довольно не плохие условия существования созданы.Коррумпированная правоохранительная и судебная системы,мягкие законы,и ущербный уголовно-процессуальный кодекс.
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28.05.2020 12:26 Відповісти
Навіщо ви реформаторів з Грузії затримали? Вони допомагають Міхо, а ви так з ними.
Це вже не перший випадок, коли Житомирські поліцейські затримують такі банди. А чому не спрацьовують Главки і Київські копи? Мабуть тому, що їх підмінили на Харківських слуг рюкзакова.
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28.05.2020 12:37 Відповісти
Своего отребья хватает, а тут ещё и иностранцы как у себя дома разгуливают _ убийства, грабежи. Полиция, видать, только изнасилованием занимается.
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28.05.2020 13:01 Відповісти
Как всегда - носороги из из очень реформированной Саакой страны хачапури?
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28.05.2020 13:11 Відповісти
"...Полицейские задержали двух иностранцев..."

Чому не пишуть з якої країни злочинці? Це засекречено?
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28.05.2020 14:55 Відповісти
хачи?
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28.05.2020 17:10 Відповісти
Что за иностранцы? Ну что за секреты Сары Марковны? Молдаване (приднестровье), кацапы или грузины?
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28.05.2020 21:24 Відповісти
Иностранцы... Скандинавы распоясались.
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28.05.2020 22:22 Відповісти
 
 