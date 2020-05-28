Поліцейські затримали двох іноземців, які підірвали банкомат і викрали понад 400 тис. грн на Черкащині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці Черкаської області затримали двох іноземців, які підірвали банкомат і викрали понад 400 000 гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС із посиланням на сектор комунікації поліції Черкаської області.

Місцеперебування зловмисників оперативники встановили протягом кількох днів. Їх затримали на території Житомирської та Івано-Франківської областей. Серед виявлених за місцем їхнього проживання речових доказів - частина викрадених з банкомата грошей.

Так, вночі 19 травня до поліції Черкаської області надійшло повідомлення, що в селі Шевченкове Звенигородського району невідомі підірвали банкомат і викрали понад 400 тисяч гривень. Вибух був такої потужності, що частину приміщення, в якому розташовувався банкомат та сам термінал, було зруйновано.

"Під час відпрацювання місця події під уламками будівлі експерти виявили речі, які, ймовірно, залишили зловмисники: кепку та кросівки. Виявлені речові докази частково допомогли "вийти" на слід зловмисників і "лягли" в доказову базу у кримінальному провадженні. Також стало зрозуміло, що під час вчинення злочину вони травмувалися, адже експерти виявили на місці події сліди крові", - розповів т.в.о. начальника управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Черкаській області Іван Горбунов.

Провівши оперативні заходи та опрацювавши відео з камер спостереження, поліцейські встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетні двоє іноземців, які приїхали до Черкащини з території іншої області на автомобілі марки "Mercedes" на іноземній реєстрації. Після вчинення злочину вони покинули територію області. Оперативним шляхом та за допомоги колег із інших регіонів вдалося з’ясувати, що один із них проживає на території Житомирської області, інший - на Івано-Франківщині.

"Під час опрацювання відео з камер спостереження, отриманого на території Житомирської області, оперативники виявили запис, на якому зафіксовано зловмисника в одязі, який експерти виявили на місці підриву банкомата. А встановивши їх повні дані, ми з’ясували, що одного із них на початку року депортували з України, але в квітні він повернувся вже під іншим прізвищем", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рано-вранці невідомі підірвали банкомат у Харкові, - поліція. ФОТОрепортаж

27 травня оперативники Управління карного розшуку спільно зі слідчими та за силової підтримки бійців КОРДу та спецпризначенців за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури зловмисників затримали за місцем їх проживання. Під час санкціонованих обшуків поліцейські виявили гроші, викрадені з банкомата, газовий балон, інструменти, мобільні телефони, наркотичні засоби, а також автомобіль, який вони використовували під час вчинення правопорушення.

"Як ми й передбачали, один із затриманих мав тілесні ушкодження, яких зазнав під час вчинення злочину. Зараз оперативники перевіряють причетність затриманих до скоєння схожих злочинів на території Черкаської та інших областей України", - наголосив Горбунов.

Затриманим оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та частиною 4 статті 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. За вчинене, відповідно до санкцій статей, їм загрожує до десяти років позбавлення волі.