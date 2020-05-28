Марина Порошенко передала Олександрівській лікарні Києва 5 відремонтованих апаратів ШВЛ, захисні костюми і пульсоксиметри. ФОТОрепортаж

Дружина п'ятого Президента України Марина Порошенко передала Олександрівській клінічній лікарні міста Києва 5 апаратів штучної вентиляції легенів, відремонтованих за рахунок Фонду Порошенка, а також 20 пульсоксиметрів і 150 захисних костюмів, які були куплені Фондом і компанією "РОШЕН".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності".

Марина Порошенко підкреслила, що Олександрівська лікарня є провідною в боротьбі з коронавірусом у Києві: "Я думаю, що тут зібрався колектив лікарів, які дійсно мають той необхідний досвід і є одними з найкращих у боротьбі з коронавірусом".

"Ми всі добре знаємо, що для того, щоб подолати будь-яку хворобу, лікарям потрібні і сучасні медичні засоби лікування – це і сучасне обладнання, і ліки. І не менш важливо, коли лікар стикається з вірусною інфекцією – це засоби захисту самого лікаря", – наголосила дружина п’ятого Президента України.

Також Порошенко додала, що нині статистика захворюваності на COVID-19 в Україні є невтішною, оскільки кожен п’ятий хворий – це лікар.

"Благодійний Фонд Порошенка, "Європейська Солідарність" передали сьогодні Олександрівській лікарні 20 пульсоксиметрів для того, щоб вимірювати насичення крові киснем. Також було відремонтовано 5 апаратів ШВЛ. І для того, щоб лікарі могли відчувати себе у безпеці, коли вони надають медичну допомогу. ми передаємо 150 захисних медичних костюмів найвищого ступеню захисту", – повідомила Марина Порошенко.

"Я хочу від усього серця подякувати лікарям Олександрівської лікарні за ту роботу, яку вони роблять. Вони лікують, рятують життя українців. І дуже важливо їх підтримати. Я закликаю всіх – давайте разом підтримувати один одного, підтримувати наших лікарів і об’єднаємо наші зусилля у боротьбі з цією бідою", – сказала Марина Порошенко.

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Дружина п’ятого Президента України також наголосила, що для неї допомога саме Олександрівській лікарні є особливо важливою – багато років вона працювала саме в цій лікарні і добре знає, наскільки важливою є щоденна робота медиків.

Головний лікар Олександрівської клінічної лікарні Людмила Антоненко висловила подяку Фонду Порошенка і Марині Порошенко за благодійну допомогу.

"Це для нас надважливо. Олександрівська лікарня є однією з базових лікарень у боротьбі з коронавірусною хворобою, ми приймаємо важких хворих, які потребують штучної вентиляції легень. І для нас така допомога дуже важлива", – наголосила вона.

За словами Антоненко, щодня, враховуючи велику кількість хворих, які знаходяться у лікарні, лікарі і весь медичний персонал використовують дуже багато засобів індивідуального захисту – в день витрачається до 100 і більше костюмів. Вона підкреслила важливість надання лікарні апаратів ШВЛ, оскільки медзаклад потенційно готовий до ймовірного масового надходження хворих на COVID-19, а також до другої хвилі захворювання.

"Тому сьогоднішня допомога від благодійного Фонду Порошенка нам дуже важлива. Відремонтовані 5 апаратів ШВЛ стовідсотково врятують не одне життя", – підкреслила головний лікар.



Фото: пресслужба "Європейської солідарності"

Загалом Фонд Порошенка профінансував ремонт та забезпечення розхідниками 48 апаратів ШВЛ, а також спільно з компанією РОШЕН купив 130 тисяч захисних костюмів, 10 рентген-апаратів, 10 тисяч захисних окулярів, комплекти реанімаційного обладнання для лікарень по всій країні.