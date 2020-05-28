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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Марина Порошенко передала Олександрівській лікарні Києва 5 відремонтованих апаратів ШВЛ, захисні костюми і пульсоксиметри. ФОТОрепортаж

Дружина п'ятого Президента України Марина Порошенко передала Олександрівській клінічній лікарні міста Києва 5 апаратів штучної вентиляції легенів, відремонтованих за рахунок Фонду Порошенка, а також 20 пульсоксиметрів і 150 захисних костюмів, які були куплені Фондом і компанією "РОШЕН".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності".

Марина Порошенко підкреслила, що Олександрівська лікарня є провідною в боротьбі з коронавірусом у Києві: "Я думаю, що тут зібрався колектив лікарів, які дійсно мають той необхідний досвід і є одними з найкращих у боротьбі з коронавірусом".

"Ми всі добре знаємо, що для того, щоб подолати будь-яку хворобу, лікарям потрібні і сучасні медичні засоби лікування – це і сучасне обладнання, і ліки. І не менш важливо, коли лікар стикається з вірусною інфекцією – це засоби захисту самого лікаря", – наголосила дружина п’ятого Президента України.

Марина Порошенко передала Олександрівській лікарні Києва 5 відремонтованих апаратів ШВЛ, захисні костюми і пульсоксиметри 01

Також Порошенко додала, що нині статистика захворюваності на COVID-19 в Україні є невтішною, оскільки кожен п’ятий хворий – це лікар.

"Благодійний Фонд Порошенка, "Європейська Солідарність" передали сьогодні Олександрівській лікарні 20 пульсоксиметрів для того, щоб вимірювати насичення крові киснем. Також було відремонтовано 5 апаратів ШВЛ. І для того, щоб лікарі могли відчувати себе у безпеці, коли вони надають медичну допомогу. ми передаємо 150 захисних медичних костюмів найвищого ступеню захисту", – повідомила Марина Порошенко.

Марина Порошенко передала Олександрівській лікарні Києва 5 відремонтованих апаратів ШВЛ, захисні костюми і пульсоксиметри 02

"Я хочу від усього серця подякувати лікарям Олександрівської лікарні за ту роботу, яку вони роблять. Вони лікують, рятують життя українців. І дуже важливо їх підтримати. Я закликаю всіх – давайте разом підтримувати один одного, підтримувати наших лікарів і об’єднаємо наші зусилля у боротьбі з цією бідою", – сказала Марина Порошенко.

Також читайте: Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ у Київській лікарні швидкої допомоги

Марина Порошенко передала Олександрівській лікарні Києва 5 відремонтованих апаратів ШВЛ, захисні костюми і пульсоксиметри 03

Дружина п’ятого Президента України також наголосила, що для неї допомога саме Олександрівській лікарні є особливо важливою – багато років вона працювала саме в цій лікарні і добре знає, наскільки важливою є щоденна робота медиків.

Марина Порошенко передала Олександрівській лікарні Києва 5 відремонтованих апаратів ШВЛ, захисні костюми і пульсоксиметри 04

Головний лікар Олександрівської клінічної лікарні Людмила Антоненко висловила подяку Фонду Порошенка і Марині Порошенко за благодійну допомогу.

"Це для нас надважливо. Олександрівська лікарня є однією з базових лікарень у боротьбі з коронавірусною хворобою, ми приймаємо важких хворих, які потребують штучної вентиляції легень. І для нас така допомога дуже важлива", – наголосила вона.

Марина Порошенко передала Олександрівській лікарні Києва 5 відремонтованих апаратів ШВЛ, захисні костюми і пульсоксиметри 05

За словами Антоненко, щодня, враховуючи велику кількість хворих, які знаходяться у лікарні, лікарі і весь медичний персонал використовують дуже багато засобів індивідуального захисту – в день витрачається до 100 і більше костюмів. Вона підкреслила важливість надання лікарні апаратів ШВЛ, оскільки медзаклад потенційно готовий до ймовірного масового надходження хворих на COVID-19, а також до другої хвилі захворювання.Марина Порошенко передала Олександрівській лікарні Києва 5 відремонтованих апаратів ШВЛ, захисні костюми і пульсоксиметри 06

"Тому сьогоднішня допомога від благодійного Фонду Порошенка нам дуже важлива. Відремонтовані 5 апаратів ШВЛ стовідсотково врятують не одне життя", – підкреслила головний лікар.

Марина Порошенко передала Олександрівській лікарні Києва 5 відремонтованих апаратів ШВЛ, захисні костюми і пульсоксиметри 07
Фото: пресслужба "Європейської солідарності"

Загалом Фонд Порошенка профінансував ремонт та забезпечення розхідниками 48 апаратів ШВЛ, а також спільно з компанією РОШЕН купив 130 тисяч захисних костюмів, 10 рентген-апаратів, 10 тисяч захисних окулярів, комплекти реанімаційного обладнання для лікарень по всій країні.

Автор: 

благодійність (569) лікарня (1359) карантин (18172) Порошенко Марина (106) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+35
"До боли знакомое зрелище": что увидел в штурме музея Гончара россиянин, эмигрировавший в Украину в 2014-м
Политика / Мнения 27-май, 23:279 2 810 0

Видел вчера, 26 мая, по "Прямому" до боли знакомое мне, россиянину, зрелище: штурм музея ДБРовцами (в Москве это были бы ОМОНовцы или просто ФСБшники). Так же никаких документов, так же не представляясь, так же ломая двери.

Типичная акция политического преследования. (А по комментариям казалось, что если посадят, наконец, Порошенко, зелекторат будет считать, что задача его президента выполнена).

Россия попыталась однажды вдохнуть свободу и построить хоть какой-то правовой порядок, но чекистски-номенклатурно-черносотенная советчина победила. Мы уехали в Украину в 2014, к людям, отстоявшим свое достоинство и решившим строить европейскую страну.

И что же теперь происходит?

Репрессивное "правосудие", словно законсервированное с советских времен, силовые акции политического преследования, насилие в ментовках... Неужто и тут победит дремучая совковость?

Для Украины возможна только одна альтернатива: либо быть Украиной в Европе, либо быть совроссией в Украине.

Для этого вовсе не надо никаких российских вторжений, достаточно внутренних сил.

Одни - прямые агенты Кремля, которым удобнее жить в путинских порядках, чем при демократии, другие видят всю беду в буржуинах-олигархах и знают про себя, что ни Украину, ни достоинство на хлеб не намажешь, третьи хотят мира-братства, пусть дурного, но лучше ведь войны, четвертым тесно в "селянской стране", пятые (включая многих европейцев) боятся "крайнего национализма" и архаики, шестые... считайте дальше сами.

А между тем, суды идут, полицаи без опознавательных лиц вламываются в двери...

Анатолий АХУТИН
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28.05.2020 11:09
+31
Ненавижу козлов, которые начинают фразу словами: «Не смотря на все те многочисленные ошибки допущенные Порошенко...» Единственная его ошибка в том, что он вас не пздл, уроды!
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28.05.2020 11:27
+26
Интересно отметить, что вся помощь, которую передает семья Порошенко, куплена ими за свой счет, а вот Зеленский, который по декларации также является долларовым миллионером, до сих пор не купил за свой счет нихера для того, чтобы помочь врачам...Марина Порошенко передала Александровской больнице Киева 5 отремонтированных аппаратов ИВЛ, защитные костюмы и пульсоксиметры - Цензор.НЕТ 7760
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28.05.2020 11:33
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витримають, якщо знимуть з пробігу зе-експеріментаторів.
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28.05.2020 13:46 Відповісти
До зимы не доживут в политике не Зеля ни Путлер...,карма такая настигнет, а маленькая девочка Маша и Медведь из мульфильма не хотят больше рожать Быдло Шариковых...
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28.05.2020 12:14 Відповісти
ЗЕнеЛОХ заявило , пока ЗЕдебилы в ВР голосуют забаганки олигархов и Кремля - я их не разгоню ... Сам в это время меняет памперсы и не имеет времени писать видосики - Порошенко гад проллит и троллит , а слуги засунули языки в жопу и думают когда кинуть ЗЕнеЛОХА
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28.05.2020 12:17 Відповісти
Вместо денег вручили бумажку с благодарностью от Елены Зеленской: врач, переболевший COVID-19
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28.05.2020 12:17 Відповісти
Марина Порошенко передала Олександрівській лікарні Києва 5 відремонтованих апаратів ШВЛ, захисні костюми і пульсоксиметри - Цензор.НЕТ 2441
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28.05.2020 12:19 Відповісти
Нічого не вдієш - звичка.
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28.05.2020 12:37 Відповісти
хреновые у вас зебилов звички - самим обсыраться и на людей клеветать
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28.05.2020 12:40 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Vika_Ruda

https://mobile.twitter.com/Vika_Ruda Вікторія Мірошніченко

https://mobile.twitter.com/Vika_Ruda @Vika_Ruda https://mobile.twitter.com/Vika_Ruda/status/1265508481253232641 27 мая

З коментарів до вчорашніх ганебних подій.
Юрій Шевчук:
Це картини відомих Українських художників!!! І я маю конкретні обгрунтовані побоювання, що ми їх можемо більше не побачити.
А тепер трішечки фактів:
1. Після року започаткування Ющенком інституту вивчення історії України справжніх документів його роботи ви вже не знайдете..., бо в результаті його роботи 2 рефрежиратори Українських історичних артефактів поїхали в сторону Кремля.
2. Коли Майданівці розглядали палац Пшонки, то там серед мільйона Українських реліквій були виявлені ікони і Евангелії з церков Бучацької Єпархії, які офіційно рахувалися спаленими в наслідок пожеж... Це означає, що існує така група чорних мисливців за старовиною (по любе в пагонах!), які любими способами це все виявляють і експроприюють....
3. В кінці квітня 2020 р на Тернопільщині на гарячому спіймали організовану банду, яка обкрадала церкви і колекціонерів. І якщо з ранку 2 канали ТВ передали цю новину з конкретним відеорепортажем, то вже після обіду і по цей час ви цих репортажів вже ніде не знайдете - все підчищено. .....
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28.05.2020 13:08 Відповісти
Чем отличает политик и государственный деятель от Шута,спросили однажды Уинстона Черчиллч,Сэр подумал и говорит,Чарли Чаплин и Зеленский,делают свою работу плохо.На это Шоу ходит только ПРОЛЕТАЙрят профессора Преображенского,типа Шариков,Швондер и Сралин с чЛЕНИНЫМ...,Карл Маркс отказался,а Фридрих Энгельс ваще послал нна 3 буквы...
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28.05.2020 12:22 Відповісти
Фу опять эта мерзость лезет в эфир ! Эта семейка хоть пульсометры может тихо кому то подарить или обязательно надо пиар? А цезор рад эту гадость рекламировать,чем ближе к выборам еще вой про мову и веру начнется!
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28.05.2020 12:31 Відповісти
Фу! https://www.radiosvoboda.org/a/30513381.html Вот тут тоже сплошной пиар. Правда с Фонда «Повернись живим».
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28.05.2020 12:51 Відповісти
А что делает та семейка которую ты выбрал? Видосики снимает? **@лом своим торгует? Вот тебя, зебила, надо видосиками кормить и лечить. А про мову и веру можешь не выть, ****** в свой русский мир, желательно через Куликово поле.
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28.05.2020 12:52 Відповісти
Легка Зеленская в это время слетала за счёт налогоплательщиков в Европу и хорошо отдохнула от этого короновируса
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28.05.2020 12:42 Відповісти
Реклама? ОК!
Но аппараты поставлены? Поставлены.
Какие вапросы?
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28.05.2020 13:04 Відповісти
Пристрастився до ремонту апаратів ШВЛ, видно, знайшов якесь звалище з поломаними апаратами. Або вони в лікарнях всі були поломані. Цікаво, де він запчастини бере? В Україні пилососи, ніби, не виробляють. У Великобританії заводи по виробництву пилососів почали випускати апарати ШВЛ.
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28.05.2020 13:07 Відповісти
Когда заразишся и будешь подыхать от нехватки кислорода, ты за щеку возмешь у Барыги, только чтоб тебя подключили к одному из тех отремонтированных аппаратов
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28.05.2020 14:31 Відповісти
Обов'язково буду придивлятися, щоб був той самий, що Питро відремонтував. І в Олександрію поїду.

Перекажіть ще Марині, нехай попросить Питра Олексійовича знайти десь несправні вогнегасники, щоб заправити їх діоксидом вуглецю, пофарбувати і передати в Олександрівську лікарню, з тим, щоб, якщо станеться ще раз пожежа, не згоріли відремонтовані апарати ШВЛ.
Якщо вони згорять, то вдруге відремонтувати їх, навряд, чи буде можливо.
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28.05.2020 14:51 Відповісти
Петро Олексійович на старі роки може сміливо відкривати фірму по ремонту мед.обладнання. Це зараз потрібно Україні, та і у Петра получається. Марина буде на фірмі секретаркою. Так вони принесуть користі набагато більше.
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28.05.2020 13:17 Відповісти
Каждый делает, что умеет, наиболее эффективно, на своем месте.
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28.05.2020 13:33 Відповісти
а я про що?
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28.05.2020 13:43 Відповісти
А что будет ремонтировать бубочка, бо с руками и головой у него не очень, а то, чем он играет на рояле в токарный станок лучше не совать
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28.05.2020 14:25 Відповісти
не можу повірити, що тобі за такі пости ще й гроші платять
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28.05.2020 16:36 Відповісти
Ось, тепер опозиціонер Питро і медицину почав з нуля створювати. І це йому під силу, він же армію створив з нуля. Реформував поліцію, судову систему ..., всього 144 реформи.
Якщо every woman wants to be raped, то тепер з цим нема жодних проблем - достатньо woman зайти в якийсь відділок реформованої поліції і вона зможе отримати таку послугу навіть з елементами мазохістської екзотики, наприклад, з протигазом на голові.
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28.05.2020 13:22 Відповісти
Реформа полиции откатилась назад, в 2013 и дальше.
Зееее....
Зеленский, ну сделай уже хоть что-нибудь, поставь хоть один аппарат, за свой счет.....
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28.05.2020 13:35 Відповісти
Ти розкажи кого там Украина пабєждаєт і коли, нарешті пабєдіт, замість того, щоб чекати коли їй хтось щось подарує.
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28.05.2020 13:52 Відповісти
Так, что там твой писсюанист, коррупцию уже поборол, войну окончил, или за работой экспедитора в Эпицентре ему пока недосуг?
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28.05.2020 14:28 Відповісти
Це все зробив його попередник - твій улюбленець, з твоєю допомогою. Піаніста залиш собі, хтозна як твоя кар'єра складеться - може він тобі ще і в пригоді стане.
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28.05.2020 15:12 Відповісти
Когда люди, подобные тебе, поумнеют, перестанут быть полезными идиотами, и будут бороться за Украину (а не по замороченности своего сознания против нее).
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28.05.2020 14:47 Відповісти
Ну, ти як Геракл, вже тридцять років за неї борешся, разом з тобі подібними борцунами.
Крім офшорів і маєтків для олігархів, щось нічого, примітного для неозброєного ока, не вибороли. Крім суцільного бардаку, звичайно.
Трохи швидше боріться, нарід не доживає до результату вашої боротьби. А проміжними результатами цієї титанічної боротьби насолоджуються тільки твої посіпаки.
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28.05.2020 15:04 Відповісти
не вибороли = НЕ ВЫБРАЛИ. Такие избиратели, как ты.

Плохо боролся за ваш ум и сознательность, признаю. Буду бороться лучше.

Трохи швидше боріться, нарід не доживає до результату вашої боротьби
А народ что, хрюкает лежа на сене, и ждет результатов борьбы? Будет лежать дальше, столько, сколько будет ждать.

насолоджуються тільки твої посіпаки
Маю посіпае? Оце ти мене здивував.
Міняйся на краще. Бо не тільки ти сам в омані, а й вводиш в оману інших, принаймні тих, хто тебе лайкнув - а це вже твоя персональна відповідальність.
"Кто соблазнит кого из малых сих, то лучше б ему повесили на шею жернов..."
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29.05.2020 15:04 Відповісти
А що передали лікарням барига Зеленський з баригою Коломойським?
Чи вони можуть тільки банкротити Приватбанк через свої офшори?
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28.05.2020 15:15 Відповісти
Красивая,прекрасная, умная женщина. Вот истинное лицо первой леди Украины.

А вам, жлобью, любителям ЗЕ скажу, убейтесь об стену от своих истерик, а на стену не забудьте фото первой леди - Ленки ЗЕ прицепить, особенно с подбитым "лицом", с которым она к ученикам онлайн вылезла.
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28.05.2020 15:30 Відповісти
Не сотвори собі кумира: кумир витворює раба.
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28.05.2020 18:53 Відповісти
Прошел год после "выборов". Имеем актеришку , который тянет только на полшестого президента, а пятый Президент вынужден постоянно прибирать за ним зеленое гимно на международной арене и понуждать его к действиям в пользу Украины!
Первая Леди пятого Президента вынуждена выполнять функции несостоявшейся первой леди полшестого, т.к. та зеленого понятия не имеет, ЧЕМ должна заниматься Первая Леди!---лучше бы ленка вообще никуда не лезла, как жена Кравчука, Кучмы или овоща---и нам и ей меньше краснеть!
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28.05.2020 21:15 Відповісти
Марина Порошенко передала Олександрівській лікарні Києва 5 відремонтованих апаратів ШВЛ, захисні костюми і пульсоксиметри - Цензор.НЕТ 5313
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28.05.2020 21:16 Відповісти
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