Марина Порошенко передала Олександрівській лікарні Києва 5 відремонтованих апаратів ШВЛ, захисні костюми і пульсоксиметри. ФОТОрепортаж
Дружина п'ятого Президента України Марина Порошенко передала Олександрівській клінічній лікарні міста Києва 5 апаратів штучної вентиляції легенів, відремонтованих за рахунок Фонду Порошенка, а також 20 пульсоксиметрів і 150 захисних костюмів, які були куплені Фондом і компанією "РОШЕН".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності".
Марина Порошенко підкреслила, що Олександрівська лікарня є провідною в боротьбі з коронавірусом у Києві: "Я думаю, що тут зібрався колектив лікарів, які дійсно мають той необхідний досвід і є одними з найкращих у боротьбі з коронавірусом".
"Ми всі добре знаємо, що для того, щоб подолати будь-яку хворобу, лікарям потрібні і сучасні медичні засоби лікування – це і сучасне обладнання, і ліки. І не менш важливо, коли лікар стикається з вірусною інфекцією – це засоби захисту самого лікаря", – наголосила дружина п’ятого Президента України.
Також Порошенко додала, що нині статистика захворюваності на COVID-19 в Україні є невтішною, оскільки кожен п’ятий хворий – це лікар.
"Благодійний Фонд Порошенка, "Європейська Солідарність" передали сьогодні Олександрівській лікарні 20 пульсоксиметрів для того, щоб вимірювати насичення крові киснем. Також було відремонтовано 5 апаратів ШВЛ. І для того, щоб лікарі могли відчувати себе у безпеці, коли вони надають медичну допомогу. ми передаємо 150 захисних медичних костюмів найвищого ступеню захисту", – повідомила Марина Порошенко.
"Я хочу від усього серця подякувати лікарям Олександрівської лікарні за ту роботу, яку вони роблять. Вони лікують, рятують життя українців. І дуже важливо їх підтримати. Я закликаю всіх – давайте разом підтримувати один одного, підтримувати наших лікарів і об’єднаємо наші зусилля у боротьбі з цією бідою", – сказала Марина Порошенко.
Дружина п’ятого Президента України також наголосила, що для неї допомога саме Олександрівській лікарні є особливо важливою – багато років вона працювала саме в цій лікарні і добре знає, наскільки важливою є щоденна робота медиків.
Головний лікар Олександрівської клінічної лікарні Людмила Антоненко висловила подяку Фонду Порошенка і Марині Порошенко за благодійну допомогу.
"Це для нас надважливо. Олександрівська лікарня є однією з базових лікарень у боротьбі з коронавірусною хворобою, ми приймаємо важких хворих, які потребують штучної вентиляції легень. І для нас така допомога дуже важлива", – наголосила вона.
За словами Антоненко, щодня, враховуючи велику кількість хворих, які знаходяться у лікарні, лікарі і весь медичний персонал використовують дуже багато засобів індивідуального захисту – в день витрачається до 100 і більше костюмів. Вона підкреслила важливість надання лікарні апаратів ШВЛ, оскільки медзаклад потенційно готовий до ймовірного масового надходження хворих на COVID-19, а також до другої хвилі захворювання.
"Тому сьогоднішня допомога від благодійного Фонду Порошенка нам дуже важлива. Відремонтовані 5 апаратів ШВЛ стовідсотково врятують не одне життя", – підкреслила головний лікар.
Фото: пресслужба "Європейської солідарності"
Загалом Фонд Порошенка профінансував ремонт та забезпечення розхідниками 48 апаратів ШВЛ, а також спільно з компанією РОШЕН купив 130 тисяч захисних костюмів, 10 рентген-апаратів, 10 тисяч захисних окулярів, комплекти реанімаційного обладнання для лікарень по всій країні.
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https://mobile.twitter.com/Vika_Ruda Вікторія Мірошніченко
https://mobile.twitter.com/Vika_Ruda @Vika_Ruda https://mobile.twitter.com/Vika_Ruda/status/1265508481253232641 27 мая
З коментарів до вчорашніх ганебних подій.
Юрій Шевчук:
Це картини відомих Українських художників!!! І я маю конкретні обгрунтовані побоювання, що ми їх можемо більше не побачити.
А тепер трішечки фактів:
1. Після року започаткування Ющенком інституту вивчення історії України справжніх документів його роботи ви вже не знайдете..., бо в результаті його роботи 2 рефрежиратори Українських історичних артефактів поїхали в сторону Кремля.
2. Коли Майданівці розглядали палац Пшонки, то там серед мільйона Українських реліквій були виявлені ікони і Евангелії з церков Бучацької Єпархії, які офіційно рахувалися спаленими в наслідок пожеж... Це означає, що існує така група чорних мисливців за старовиною (по любе в пагонах!), які любими способами це все виявляють і експроприюють....
3. В кінці квітня 2020 р на Тернопільщині на гарячому спіймали організовану банду, яка обкрадала церкви і колекціонерів. І якщо з ранку 2 канали ТВ передали цю новину з конкретним відеорепортажем, то вже після обіду і по цей час ви цих репортажів вже ніде не знайдете - все підчищено. .....
Но аппараты поставлены? Поставлены.
Какие вапросы?
Перекажіть ще Марині, нехай попросить Питра Олексійовича знайти десь несправні вогнегасники, щоб заправити їх діоксидом вуглецю, пофарбувати і передати в Олександрівську лікарню, з тим, щоб, якщо станеться ще раз пожежа, не згоріли відремонтовані апарати ШВЛ.
Якщо вони згорять, то вдруге відремонтувати їх, навряд, чи буде можливо.
Якщо every woman wants to be raped, то тепер з цим нема жодних проблем - достатньо woman зайти в якийсь відділок реформованої поліції і вона зможе отримати таку послугу навіть з елементами мазохістської екзотики, наприклад, з протигазом на голові.
Зееее....
Зеленский, ну сделай уже хоть что-нибудь, поставь хоть один аппарат, за свой счет.....
Крім офшорів і маєтків для олігархів, щось нічого, примітного для неозброєного ока, не вибороли. Крім суцільного бардаку, звичайно.
Трохи швидше боріться, нарід не доживає до результату вашої боротьби. А проміжними результатами цієї титанічної боротьби насолоджуються тільки твої посіпаки.
Плохо боролся за ваш ум и сознательность, признаю. Буду бороться лучше.
Трохи швидше боріться, нарід не доживає до результату вашої боротьби
А народ что, хрюкает лежа на сене, и ждет результатов борьбы? Будет лежать дальше, столько, сколько будет ждать.
насолоджуються тільки твої посіпаки
Маю посіпае? Оце ти мене здивував.
Міняйся на краще. Бо не тільки ти сам в омані, а й вводиш в оману інших, принаймні тих, хто тебе лайкнув - а це вже твоя персональна відповідальність.
"Кто соблазнит кого из малых сих, то лучше б ему повесили на шею жернов..."
Чи вони можуть тільки банкротити Приватбанк через свої офшори?
А вам, жлобью, любителям ЗЕ скажу, убейтесь об стену от своих истерик, а на стену не забудьте фото первой леди - Ленки ЗЕ прицепить, особенно с подбитым "лицом", с которым она к ученикам онлайн вылезла.
Первая Леди пятого Президента вынуждена выполнять функции несостоявшейся первой леди полшестого, т.к. та зеленого понятия не имеет, ЧЕМ должна заниматься Первая Леди!---лучше бы ленка вообще никуда не лезла, как жена Кравчука, Кучмы или овоща---и нам и ей меньше краснеть!