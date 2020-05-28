УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9308 відвідувачів онлайн
Новини Фото
6 576 14

Через сильну зливу в Одесі підтопило кілька вулиць, поліція перекрила рух на деяких ділянках. ФОТОрепортаж

Патрульна поліція обмежила рух транспорту на деяких вулицях через підтоплення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думская".

Зокрема, рух обмежено на Балківській (від Маловського до Краснослобідської), Приморській(від Військового спуску до Пересипського моста), Хімічній (від Грушевського до Столбової).

Пускають тільки автомобілі людей, які працюють на перекритих ділянках, і громадський транспорт.

Також читайте: Кличко про причини затоплень після дощів у Києві: Стічна каналізація не оновлювалася кілька десятиліть

Крім того, затопило Середньофонтанську площу, по периметру буде відведення транспорту.

Через сильну зливу в Одесі підтопило кілька вулиць, поліція перекрила рух на деяких ділянках 01
Через сильну зливу в Одесі підтопило кілька вулиць, поліція перекрила рух на деяких ділянках 02
Через сильну зливу в Одесі підтопило кілька вулиць, поліція перекрила рух на деяких ділянках 03
Через сильну зливу в Одесі підтопило кілька вулиць, поліція перекрила рух на деяких ділянках 04
Через сильну зливу в Одесі підтопило кілька вулиць, поліція перекрила рух на деяких ділянках 05

Автор: 

дощі (108) Одеса (5451) погода (789) підтоплення (196)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
никогда такого не было, и вот опять
показати весь коментар
28.05.2020 11:29
+1
каждый год они восстанавливают "Пересыпь",а ливневку на Балковской нетрогают(
показати весь коментар
28.05.2020 11:33
+1
Ви нє єдітє в Вєнєцию? Тогда Вєнєция єдєт к вам!
показати весь коментар
28.05.2020 11:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
никогда такого не было, и вот опять
показати весь коментар
28.05.2020 11:29 Відповісти
Никогда или опять.Определитесь.
показати весь коментар
28.05.2020 11:32 Відповісти
А можно сидя?
показати весь коментар
28.05.2020 11:37 Відповісти
Таки да....
показати весь коментар
28.05.2020 11:32 Відповісти
каждый год они восстанавливают "Пересыпь",а ливневку на Балковской нетрогают(
показати весь коментар
28.05.2020 11:33 Відповісти
Для нормальной работы ливнёвки на Пересыпи необходим большой перепад уровней, а его как бы нет. "Поднять" всю Пересыпь возможно только не в нашей стране.
показати весь коментар
28.05.2020 11:59 Відповісти
Снести поднять и заново отстроить , тем более что она вся одноэтажная и обветшалая (( Китайцы или арабы так бы и сделали ещё лет 40 назад
показати весь коментар
28.05.2020 12:03 Відповісти
Вы о чём???? Эти, даже не в состоянии на объездной в районе лиманов четыре полосы сделать, где нет ни застройки ни предприятий. Тупо отсыпать ещё две полосы в любую сторону хоть в лиман, хоть в поля. И построить "клевер" в районе разборок. Это разгрузило бы Пересыпь ещё на пяток лет. Но они даже на это не способны. А Выговорите снести хренову тучу предприятий.
показати весь коментар
28.05.2020 12:12 Відповісти
На Среднефонтанской тоже ливневку усовершенствовали, а как затапливало так и по сей день топит. И дворы затоплены, с подъезда не выйти...
показати весь коментар
28.05.2020 12:00 Відповісти
Ви нє єдітє в Вєнєцию? Тогда Вєнєция єдєт к вам!
показати весь коментар
28.05.2020 11:44 Відповісти
Столько лет одно и то же. Чуть дождь- пересыпь тонет. Прямо позорище какое-то
показати весь коментар
28.05.2020 12:05 Відповісти
И Балковская туда же. Дорога есть ливневок нет
показати весь коментар
28.05.2020 12:07 Відповісти
Апять весенние дАжди внезапно пришли...
Через сильну зливу в Одесі підтопило кілька вулиць, поліція перекрила рух на деяких ділянках - Цензор.НЕТ 1431
показати весь коментар
28.05.2020 12:26 Відповісти
Можно подумать-снова затопило пересыпь,и что ?Надо-же детям где-то кораблики пускать,а машиной со всей дури по луже и вода на стены.В этом городе что появился горсовет?
показати весь коментар
28.05.2020 13:12 Відповісти
 
 