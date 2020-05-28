Через сильну зливу в Одесі підтопило кілька вулиць, поліція перекрила рух на деяких ділянках. ФОТОрепортаж

Патрульна поліція обмежила рух транспорту на деяких вулицях через підтоплення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думская".

Зокрема, рух обмежено на Балківській (від Маловського до Краснослобідської), Приморській(від Військового спуску до Пересипського моста), Хімічній (від Грушевського до Столбової).

Пускають тільки автомобілі людей, які працюють на перекритих ділянках, і громадський транспорт.

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Крім того, затопило Середньофонтанську площу, по периметру буде відведення транспорту.









