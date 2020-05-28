"Слуга народу" Лерос подав у НАЗК заяву про порушення Буславець антикорупційного законодавства: "Рятує робоче місце сина в "Енергоатомі". ДОКУМЕНТ

За словами нардепа СН Гео Лероса, т.в.о. голови Міненерго Ольга Буславець діяла в стані конфлікту інтересів, коли 8 травня безпосередньо дала "окреме доручення" "Енергоатому", щоб зберегти від ліквідації підрозділ, в якому працює її син.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп (СН) Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерка енергетики Ольга Буславець повинна бути внесена до реєстру корупціонерів за порушення антикорупційного законодавства. Міністерка діяла в стані реального конфлікту інтересів, коли 8 травня безпосередньо дала "окреме доручення" підрозділу "Енергоатому", для того, щоб зберегти виведений раніше підрозділ, в якому працює її син", - заявив нардеп.

"Раніше я заявляв, що я вважаю діяльність Буславець на посаді міністерки виключно в інтересах олігархів, на сьогодні Енергоатом отримує мільярд гривень збитку щомісяця, відповідно прибуток опиняється в руках олігархів. При цьому, план порятунку енергетики готують не міністри, а менеджери Ахметова. Простими словами, монополіст поставив свого міністра і тепер Україна купує теплову та альтернативну енергію, знищуючи дешеву атомну енергетику, а інші громадяни - заручники і не можуть на це вплинути", - акцентував Лерос.

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"Ця міністерка, використовуючи своє службове становище, працевлаштовує свого сина, ми на це теж не можемо вплинути, це свавілля пора закінчувати. Нехай Шмигаль працевлаштує 500 тис. українців, як обіцяв, а не нагинають з Буславець систему, заради своїх чад. Сьогодні я подаю заяву пов'язану з її приватним інтересом в держпідприємстві НАЕК "Енергоатом" ", - додав "слуга народу".

""Енергоатом" - оператор ядерних установок, має в своїй структурі відокремлені підрозділи. Всі ці підрозділи є невід'ємною частиною всієї Компанії, а їхні керівники підпорядковуються виключно керівнику "Енергоатому". Останній зі створених відокремлених підрозділів ВП "Енергоатом-Трейдинг". Цей підрозділ створено спеціально під новий ринок для торгівлі електричною енергією на всіх сегментах ринку, вироблюваної на атомних станціях. Тобто, на атомних станціях електроенергію виробляють, а Енергоатом-Трейдинг її продає. І ось в цьому підрозділі в відділі "торгівлі на ринку на добу вперед" працює Буславець Станіслав Олександрович, син нинішньої т.в.о. міністра енергетики та довкілля. Міністр має повну владу над керівником "Енергоатому", саме міністр вносить на Кабінет Міністрів України подання на звільнення або призначення президента компанії і його заступників - віцепрезидентів. І ось 28 квітня т.в.о. міністра Ольга Буславець видає "окреме доручення", в п.3 якого доручає директорату Розвитку ядерної енергії та атомної промисловості та ДП НАЕК "Енергоатом" спільно з відокремленим підрозділом Енергоатом-Трейдинг ДП НАЕК Енергоатом "опрацювати питання можливості майнінгу криптовалют атомними станціями". Тобто, т.в.о. міністра дає "окреме доручення" т.в.о. президента "Енергоатому" П.Котіну працювати зі своїми підлеглими, які працюють в "Енергоатом-Трейдинг". Доручення абсурдне, але нагадую, саме в цьому підрозділі працює син Ольги Буславець, який займається продажем е/е ", - пояснив Лерос.

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"Навіщо ж тоді Ольга Буславець це робить? Справа в тому, що ще 23.02.2020 попередник Ольги Буславець, Віталій Шубін, затвердив нову структуру Енергоатому, в якій ВП Енергоатом-Трейдинг як підрозділ взагалі відсутній. Буславець, ставши т.в.о. міністра, відразу почала рятувати робоче місце свого сина, який може його втратити, якщо вже затверджена структура буде впроваджена в "Енергоатомі". Саме тому з'являються абсурдні "окремі доручення", в яких міністр доручає працювати керівнику "Енергоатому" з конкретними його ж підлеглими, в число яких входить і син Буславець. Якщо говорити нормою закону, це називається конфлікт інтересів в діях т.в.о міністра. Тобто, це чистісінька корупція, використання своїх повноважень у своїх же інтересах. Розумію, що будь-яка мама зацікавлена, ​​щоб її син мав роботу, але не будь-яка мама має владу, щоб тримати заради свого сина цілі підрозділи, робота яких оплачується всіма жителями України. НАЗК зобов'язана негайно вручити протокол про корупцію т.в.о. міністра Буславець, після чого вона буде внесена до реєстру корупціонерів. Більше вона не може обіймати посаду міністра енергетики, і прем'єр-міністр Шмигаль повинен її негайно звільнити за те, що Буславець на державній посаді переслідує свої приватні інтереси", - резюмував Лерос.

























