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У будинку терориста "ЛНР" на Луганщині виявили схованку з боєприпасами, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Біловодському районі Луганщини правоохоронці провели санкціонований судом обшук в будинку, що належить 39-річному місцевому жителю, який сьогодні "служить" в лавах незаконних збройних формувань так званої "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Луганській області.

Під час обшуку на горищі сараю правоохоронці виявили та вилучили 80 патронів калібру 7,62 мм, шість тротилових шашок, корпус гранати Ф-1, запал УЗРГМ та електродетонатор. Виявлене направлено в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

За цим фактом проводиться досудове слідство в рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

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У будинку терориста ЛНР на Луганщині виявили схованку з боєприпасами, - Нацполіція 01

У будинку терориста ЛНР на Луганщині виявили схованку з боєприпасами, - Нацполіція 02
У будинку терориста ЛНР на Луганщині виявили схованку з боєприпасами, - Нацполіція 03

Автор: 

боєприпаси (2269) найманці рф (2053) Луганська область (4877)


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в моём децтве, у нас с камрадом "арсенал" был покруче. но не самый крутой чем у нашего круга знакомых. и абсолютно никого это тогда не интересовало. пока отец мого другана не обнаружил наши сокровища и не утопил их в заболоченной водосбросной канаве.
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28.05.2020 13:26 Відповісти
Не існує лнрднр бляха!!!
Ордло, ордло, рпц, окупанти!!!
Фільтруйте свої ляпи, бляха!!!
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28.05.2020 13:27 Відповісти
Або терористи . Треба називати речі своїми іменами і не використовувати ворожий лексикон .
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28.05.2020 13:33 Відповісти
Такою роботою поліції я задоволений , шкода що таке буває вкрай нечасто . Але , боюсь , що за відсутності правосуддя терорист , якщо й буде заарештований , то отримає покарання менше за мінімальне , хоч за такі злочини на волю не можна випускати ніколи , така моя думка .
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28.05.2020 13:28 Відповісти
И Зеленский хочет, чтобы эта сволота шаталась по Киеву и наводила свои порядки? Мирный план?
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28.05.2020 13:32 Відповісти
Те, що терористів потрібно знищувати, тут питань немає. Але те, шиють що ст.263 КК йому, як і законопослушним громадянам то це перевищення влади. Ст. 263 КК робить тільки ПОСИЛАННЯ на ЗАКОН, якого в природі не існує. Є якась писулька МВС, але не має закону. Проект закону про вогнепальну зброю вже кілька років пилиться на полицях в Верховній раді.
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28.05.2020 13:36 Відповісти
 
 