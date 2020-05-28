У будинку терориста "ЛНР" на Луганщині виявили схованку з боєприпасами, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
У Біловодському районі Луганщини правоохоронці провели санкціонований судом обшук в будинку, що належить 39-річному місцевому жителю, який сьогодні "служить" в лавах незаконних збройних формувань так званої "ЛНР".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Луганській області.
Під час обшуку на горищі сараю правоохоронці виявили та вилучили 80 патронів калібру 7,62 мм, шість тротилових шашок, корпус гранати Ф-1, запал УЗРГМ та електродетонатор. Виявлене направлено в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.
За цим фактом проводиться досудове слідство в рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".
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