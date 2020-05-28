У зоні ООС помер командир 1-ї окремої танкової Сіверської бригади Юрій Межаков. ФОТО

28 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил перестало битися серце командира 1-ї окремої танкової Сіверської бригади підполковника Юрія Межакова.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці 1-ї окремої танкової Сіверської бригади у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Із сумом повідомляємо, що сьогодні 28 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил перестало битися серце командира 1 окремої танкової Сіверської бригади підполковника Юрія Межакова… Зупинилося серце патріота, воїна, захисника Батьківщини… Він віддав своє життя за те, у що вірив, чим жив, - за мир і свободу України, за гідність і волю українського народу…

Весь особовий склад бригади у скорботі низько схиляє голову та висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника України. Перебуваємо в скорботі разом із вами. Спочивай із миром… Вічна пам'ять Герою", - йдеться в повідомленні.

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