УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9308 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
15 945 0

У зоні ООС помер командир 1-ї окремої танкової Сіверської бригади Юрій Межаков. ФОТО

28 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил перестало битися серце командира 1-ї окремої танкової Сіверської бригади підполковника Юрія Межакова.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці 1-ї окремої танкової Сіверської бригади у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Із сумом повідомляємо, що сьогодні 28 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил перестало битися серце командира 1 окремої танкової Сіверської бригади підполковника Юрія Межакова… Зупинилося серце патріота, воїна, захисника Батьківщини… Він віддав своє життя за те, у що вірив, чим жив, - за мир і свободу України, за гідність і волю українського народу…
Весь особовий склад бригади у скорботі низько схиляє голову та висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника України. Перебуваємо в скорботі разом із вами. Спочивай із миром… Вічна пам'ять Герою", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий танковий батальйон буде сформовано на Чернігівщині, - оперативне командування "Північ"

У зоні ООС помер командир 1-ї окремої танкової Сіверської бригади Юрій Межаков 01
У зоні ООС помер командир 1-ї окремої танкової Сіверської бригади Юрій Межаков 02

Автор: 

смерть (6746) Донбас (22355) військовослужбовці (4743) Ян Осока (1495) операція Об’єднаних сил (6725) 1 танкова бригада (10)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
 
 