Заступника мера Борисполя з посередником викрито на хабарі в 3 квартири, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва прокуратури Київської області затримано заступника міського голови Борисполя та його спільника за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, посадовець вимагав від забудовника неправомірну вигоду у вигляді 3 квартир за нестворення перешкод під час введення в експлуатацію зведеного будинку. З метою приховування своїх злочинних дій він залучив посередника.

Заступника міського голови та посередника затримано правоохоронцями після отримання частини неправомірної вигоди - документів, які підтверджують майнові права на одну з квартир.

Крім того, під час оформлення затримання посередника прибув секретар Бориспільської міськради разом з невстановленими особами, які чинили опір працівникам поліції. У результаті чого затриманий втік з місця події, однак у подальшому був затриманий правоохоронцями.

За цим фактом внесено відомості до ЄРДР, вирішується питання щодо повідомлення про підозру секретарю Бориспільської міської ради та іншим особам за фактом опору працівникові правоохоронного органу (ст. 342 КК України).

Наразі заступнику міського голови та посереднику готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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