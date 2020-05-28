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Новини Фото Хабарники
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Заступника мера Борисполя з посередником викрито на хабарі в 3 квартири, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва прокуратури Київської області затримано заступника міського голови Борисполя та його спільника за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, посадовець вимагав від забудовника неправомірну вигоду у вигляді 3 квартир за нестворення перешкод під час введення в експлуатацію зведеного будинку. З метою приховування своїх злочинних дій він залучив посередника.

Заступника міського голови та посередника затримано правоохоронцями після отримання частини неправомірної вигоди - документів, які підтверджують майнові права на одну з квартир.

Крім того, під час оформлення затримання посередника прибув секретар Бориспільської міськради разом з невстановленими особами, які чинили опір працівникам поліції. У результаті чого затриманий втік з місця події, однак у подальшому був затриманий правоохоронцями.

За цим фактом внесено відомості до ЄРДР, вирішується питання щодо повідомлення про підозру секретарю Бориспільської міської ради та іншим особам за фактом опору працівникові правоохоронного органу (ст. 342 КК України).

Наразі заступнику міського голови та посереднику готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Заступника мера Борисполя з посередником викрито на хабарі в 3 квартири, - Офіс Генпрокурора 01

Автор: 

Бориспіль (1144) хабар (4702) Київська область (4017) Офіс Генпрокурора (3247)


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Топ коментарі
+9
Теперь у Венедиктовой и Ко появится три квартиры в Борисполе....
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28.05.2020 13:32
+8
просто интересно, хоть где нибудь на сегодня, сохранились в Украине мааааааленькие островки не коррупции?
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28.05.2020 13:32
+5
В посольстве США.
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28.05.2020 13:36
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Это тот черт, или зе-команда?
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28.05.2020 13:30 Відповісти
просто интересно, хоть где нибудь на сегодня, сохранились в Украине мааааааленькие островки не коррупции?
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28.05.2020 13:32 Відповісти
В посольстве США.
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28.05.2020 13:36 Відповісти
)))) да, да, да!
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28.05.2020 13:51 Відповісти
Теперь у Венедиктовой и Ко появится три квартиры в Борисполе....
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28.05.2020 13:32 Відповісти
Ну он еще по божески попросил.А мог бы и почку на додачу потребовать.
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28.05.2020 13:34 Відповісти
Верхушка айсберга, лишь малая часть преступлений госслужащих выходит на поверхность.
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28.05.2020 13:38 Відповісти
- Кого посадили?
- Да никого.
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28.05.2020 13:58 Відповісти
Зрада ох яка зрада затримали без російського сліду тут не обійшлося.Негоже патріотів затримувати.
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28.05.2020 14:07 Відповісти
В нас треба міняти міру усунення корупції. Ідея така - людину спійману на хабарі кидати у в'язницю, а його 2-3 керівників по вертикалі вверх звільняти,без права пожиттєво обіймати схожі посади. Може тоді через років 10-15 поляки з чехами приїдуть до нас на заробітки
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28.05.2020 14:42 Відповісти
якщо пожиттєво, то за пару рокв нікого буде назначати.
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28.05.2020 14:56 Відповісти
У мера борисполя целый подьезд дома в собственности.дочь в аренду квартиры сдает. А тут всего 3 квартирки...
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28.05.2020 19:03 Відповісти
Звичайно ніякий пенсійний фонд не витримає таких казнокрадів. Це треба бути геніальними крадіями щоб згнати Україну в 82 мільярдні борги і при цьому не підняти жодно галузі еконосміки!
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28.05.2020 19:40 Відповісти
Та блин, сажайте этих коррупционеров от 10 до пожизненно, а то толку никакого, они чувствуют безнаказанность вот и наглеют. И сажать с полной конфискацией не только у них, а также и у их родственников.
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28.05.2020 22:19 Відповісти
 
 