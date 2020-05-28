ЗСУ отримали 5 нових бронетранспортерів БТР-4Е, зібраних у Харкові під час карантину. ФОТОрепортаж
Харківське конструкторське бюро з машинобудування, що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", передало ЗСУ в травні п'ять бронетранспортерів.
Про це повідомляє пресслужба концерну, передає Цензор.НЕТ.
"Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова (ХКБМ), що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало Міністерству оборони України чергову партію з 5 бронетранспортерів БТР-4Е, укомплектованих кулеметами виробництва київського державного підприємства "Маяк", який є співвиконавцем державного контракту", - йдеться в повідомленні.
За словами директора підприємства Якова Мормила, усі бронетранспортери виготовлені фахівцями підприємства під час карантину, прийняті військовою прийомкою та вже відбули до військової частини,
Виконання поставок харківським підприємством відбувається за контрактом з Міноборони з 2016 року, який був розблокований спільними зусиллями президента України, уряду, Міноборони та нового керівництва "Укроборонпрому" в кінці 2019 року.
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Чи зразу гнати на поки ще кацапський ростов?
Или наоборот..... Те где-то тут дуреж.
Вернее, как транспортёр - да. Годится.
А как боевая единица - гуано.