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ЗСУ отримали 5 нових бронетранспортерів БТР-4Е, зібраних у Харкові під час карантину. ФОТОрепортаж

ЗСУ отримали 5 нових бронетранспортерів БТР-4Е, зібраних у Харкові під час карантину. ФОТОрепортаж

Харківське конструкторське бюро з машинобудування, що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", передало ЗСУ в травні п'ять бронетранспортерів.

Про це повідомляє пресслужба концерну, передає Цензор.НЕТ.

"Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова (ХКБМ), що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало Міністерству оборони України чергову партію з 5 бронетранспортерів БТР-4Е, укомплектованих кулеметами виробництва київського державного підприємства "Маяк", який є співвиконавцем державного контракту", - йдеться в повідомленні.

За словами директора підприємства Якова Мормила, усі бронетранспортери виготовлені фахівцями підприємства під час карантину, прийняті військовою прийомкою та вже відбули до військової частини,

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ЗСУ отримали 5 нових бронетранспортерів БТР-4Е, зібраних у Харкові під час карантину 01
ЗСУ отримали 5 нових бронетранспортерів БТР-4Е, зібраних у Харкові під час карантину 02
ЗСУ отримали 5 нових бронетранспортерів БТР-4Е, зібраних у Харкові під час карантину 03
ЗСУ отримали 5 нових бронетранспортерів БТР-4Е, зібраних у Харкові під час карантину 04
ЗСУ отримали 5 нових бронетранспортерів БТР-4Е, зібраних у Харкові під час карантину 05
ЗСУ отримали 5 нових бронетранспортерів БТР-4Е, зібраних у Харкові під час карантину 06
ЗСУ отримали 5 нових бронетранспортерів БТР-4Е, зібраних у Харкові під час карантину 07
ЗСУ отримали 5 нових бронетранспортерів БТР-4Е, зібраних у Харкові під час карантину 08

Виконання поставок харківським підприємством відбувається за контрактом з Міноборони з 2016 року, який був розблокований спільними зусиллями президента України, уряду, Міноборони та нового керівництва "Укроборонпрому" в кінці 2019 року.

Автор: 

оборона (4779) Укроборонпром (1732) техніка (1825) ЗСУ (7540)


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Топ коментарі
+17
Супер! Каждый из нас, так как все мы платим военный сбор, есть соучастники этого события. Классная техника!
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28.05.2020 16:37
+9
Такими темпами к началу 2020 года БТР4Е в ВСУ и Нацгвардии насчитывалось 200 штук, еще 50 ожидаются. И столько же БТР-3Е имеется и строить продолжают. Итого 500 штук современных машин уже в строю. А это уже не капля.
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28.05.2020 17:10
+8
хорошо но мало. Нужно 5-6 раз больше как минимум.
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28.05.2020 16:37
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Супер! Каждый из нас, так как все мы платим военный сбор, есть соучастники этого события. Классная техника!
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28.05.2020 16:37 Відповісти
Да техника супер , но такими темпами ...
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28.05.2020 16:41 Відповісти
Капля в море. Согласна. Но зато - какая капля!
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28.05.2020 16:42 Відповісти
ну это лишь часть заказа
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28.05.2020 17:01 Відповісти
Такими темпами к началу 2020 года БТР4Е в ВСУ и Нацгвардии насчитывалось 200 штук, еще 50 ожидаются. И столько же БТР-3Е имеется и строить продолжают. Итого 500 штук современных машин уже в строю. А это уже не капля.
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28.05.2020 17:10 Відповісти
Да, но при нынешней власти которая типа не ворует, маловато будет. При Пороху больше в армию поставляли всякой техники....
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28.05.2020 17:41 Відповісти
Всякой?Это та,что после торжественной передачи с участием потроха,не смогла уехать своим ходом?Это конченные богданы,собранные из корейского мшкомплекта?это МАЗы,собранные из российского машкомплекта?Это "отремонтированная" техника на бумаге,из списанных рассейских запчастей,при участии свинарчука,читай потрошенко?И тд. и т.п.
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28.05.2020 23:09 Відповісти
При пороху армия поднялась. Ну короче я с вами не согласен а доказывать что то не собираюсь. А вот нынешняя власть которая не свинарчуки не ворует не корумпированая..., но тем не менее денег нету. За год правления Зеленского зп не поднялись а даже падают. При порохе зп поднялись и кое как армия в том числе. Наша армия уже не та что была до 2014 года. А может свинарчук Зеленский
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28.05.2020 23:29 Відповісти
Малороссии, в которую превратилась Украина при Галабародьке эта техника не нужна - страна в турборежиме идет к капитуляции!!!
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28.05.2020 18:42 Відповісти
Хрен тебе
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28.05.2020 22:17 Відповісти
хорошо но мало. Нужно 5-6 раз больше как минимум.
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28.05.2020 16:37 Відповісти
На данный момент в строю уже более 500 современных БТР-4Е и БТР-3Е. Это уже немало.
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28.05.2020 17:10 Відповісти
Печально. Хвастаемся такими малыми объемами техники... Еще укажите сколько патронов к калашниковым армии передали.
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28.05.2020 16:42 Відповісти
То за травень, і один завод. Да воли і не тільки цю техніку виробляють...
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28.05.2020 16:58 Відповісти
Это новая техника и это хорошо что ее производят и отправляют в армию
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28.05.2020 16:55 Відповісти
Супер! Але чому в статті зроблено упор на кулемет і нічого не сказано про гармату та гранатомет. Якось не пропорційно. А взагалі новина позитивна.
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28.05.2020 16:55 Відповісти
да там любой боевой модуль можно тулить.
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28.05.2020 17:01 Відповісти
На фото стандартний: гармата, гранатомет і кулемет. Здається це бойовий модуль Шквал або Парус.
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28.05.2020 17:09 Відповісти
Чому і це не до Національної гвардії? Як це Аваков прогавив? Закрутився з боротьбою проти пандемії? Чи він які-небудь "Пуми" у Німечінні закупить?
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28.05.2020 18:41 Відповісти
Смешная цифра - пять БТР за месяц для такой большой страны. Хотя, приклоуне для Малороссии - немало.
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28.05.2020 18:44 Відповісти
шмарклю с сивохой и дерьмаком в бронетранспортер и на линию соприкосновения, а потом прямиком к "нашимжелюдям" в дЫру.

Чи зразу гнати на поки ще кацапський ростов?
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28.05.2020 18:56 Відповісти
передок рикошетный хоть ромбом ставай
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28.05.2020 19:12 Відповісти
Гляжу на фото БТР-4Е и возникают вопросы: зачем ему 4 оси при массе 21 т? Ведь бронетранспортер Казак при массе в 15 тонн на двух осях, по утверждению изготовителя, имеет танковую проходимость.

Или наоборот..... Те где-то тут дуреж.
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28.05.2020 19:26 Відповісти
Гуано это, а не бронетранспортёр.
Вернее, как транспортёр - да. Годится.
А как боевая единица - гуано.
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29.05.2020 19:26 Відповісти
Так БТР как машина поля боя исчерпала себя уже во время 2МВ против серьезного противника.
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29.05.2020 19:50 Відповісти
 
 