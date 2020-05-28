ДБР розслідує побиття в Миколаєві власника майнінг-ферми трьома поліцейськими і курсантом академії ВС. ФОТО

У Миколаєві слідчі Держбюро розслідувань повідомили про підозру начальнику відділення, оперуповноваженому, начальнику сектору кримінальної поліції і курсанту Нацакадемії внутрішніх справ у перевищенні повноважень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Слідством встановлено, що в березні 2020-го правоохоронці під час обшуку в рамках кримінального провадження за фактом розкрадання електричної енергії виявили та вилучили обладнання для майнінгу криптовалют Asic Bitmain Antminer у кількості 544 штуки і незаконно встановлений трансформатор. 21 квітня поліцейські провели обшуки у громадянина, який за версією слідства був причетний до злочину й адміністрував вказане обладнання. Після обшуку потерпілого доставили у відділення поліції, де його побили.

Також слідчі ДБР встановили, що працівники поліції привласнили вилучене обладнання для майнінгу. За даним фактом розпочато досудове розслідування, і в ході проведення невідкладного обшуку за місцем проживання інспектора Миколаївській поліції слідчі виявили і вилучили згадане обладнання.





У разі доведення провини, підозрюваним загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Курсанта було направлено до відділу для забезпечення громадської безпеки та порядку з метою запобігання поширенню COVID-19.

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