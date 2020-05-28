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ДБР розслідує побиття в Миколаєві власника майнінг-ферми трьома поліцейськими і курсантом академії ВС. ФОТО

У Миколаєві слідчі Держбюро розслідувань повідомили про підозру начальнику відділення, оперуповноваженому, начальнику сектору кримінальної поліції і курсанту Нацакадемії внутрішніх справ у перевищенні повноважень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Слідством встановлено, що в березні 2020-го правоохоронці під час обшуку в рамках кримінального провадження за фактом розкрадання електричної енергії виявили та вилучили обладнання для майнінгу криптовалют Asic Bitmain Antminer у кількості 544 штуки і незаконно встановлений трансформатор. 21 квітня поліцейські провели обшуки у громадянина, який за версією слідства був причетний до злочину й адміністрував вказане обладнання. Після обшуку потерпілого доставили у відділення поліції, де його побили.

Також слідчі ДБР встановили, що працівники поліції привласнили вилучене обладнання для майнінгу. За даним фактом розпочато досудове розслідування, і в ході проведення невідкладного обшуку за місцем проживання інспектора Миколаївській поліції слідчі виявили і вилучили згадане обладнання.

ДБР розслідує побиття в Миколаєві власника майнінг-ферми трьома поліцейськими і курсантом академії ВС 01

ДБР розслідує побиття в Миколаєві власника майнінг-ферми трьома поліцейськими і курсантом академії ВС 02
ДБР розслідує побиття в Миколаєві власника майнінг-ферми трьома поліцейськими і курсантом академії ВС 03

У разі доведення провини, підозрюваним загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Курсанта було направлено до відділу для забезпечення громадської безпеки та порядку з метою запобігання поширенню COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейського і його товариша, які грабували і били перехожих у Харкові, судитимуть, - ДБР

Автор: 

побиття (934) Миколаїв (1803) Нацполіція (15163) ДБР (3488)


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Топ коментарі
+36
Мусора на всегда останутся мусорами, во что ты их не переодевай!
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28.05.2020 16:56
+28
чому перед прийомом в поліцію не перевіряють людей на психічні захворювання..таке враження що в поліцію беруть лише садистів і довбойобів!!!
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28.05.2020 16:58
+25
Не захотел делиться биткоинами? А как же диджитализация?
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28.05.2020 16:56
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Мусора на всегда останутся мусорами, во что ты их не переодевай!
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28.05.2020 16:56 Відповісти
Сдается мне, что секс в противогазе в Кагарлыке это лучше чем вот с такой вот ногой в Николаеве
ГБР расследует избиение в Николаеве владельца майнинг-фермы тремя полицейскими и курсантом академии ВД - Цензор.НЕТ 5479
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28.05.2020 16:57 Відповісти
Ти Му-му?
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28.05.2020 17:03 Відповісти
А шоб ти обрав: перше чи друге? От якби взагалі інших варіантів розвитку подій не було? тільки чесно
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28.05.2020 17:04 Відповісти
нє ісключєно шо кромє ногі у нього і честь отобралі
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28.05.2020 17:08 Відповісти
як в твого тата ?
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28.05.2020 17:20 Відповісти
ті, хто заривзя на тата - зариті в лісі. Там і для тебе місце є
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28.05.2020 17:42 Відповісти
фу пратівний! хочеш щоб тебе в очко выдтарабанили
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28.05.2020 19:54 Відповісти
А ти щоб обрав? перше чи друге? Тіки чесно. І запам'ятай: в цій гілці питання задаю Я!!!
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28.05.2020 19:58 Відповісти
оце йа весь такий був після охрещення мусорами
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28.05.2020 17:06 Відповісти
падчіняйся а патом абжалуй )
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28.05.2020 17:11 Відповісти
Підарасам мабуть краще в протигазі
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29.05.2020 08:15 Відповісти
А еще зеленский взял их на поруки.
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28.05.2020 17:16 Відповісти
хороший мусор - мертвый мусор
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28.05.2020 17:37 Відповісти
плохим мусорам-плохие гробы, хорошим мусорам-хорошие гробы
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28.05.2020 17:43 Відповісти
Не захотел делиться биткоинами? А как же диджитализация?
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28.05.2020 16:56 Відповісти
"диджитализация" то для обраних 73%
іншим демократизатор в печінку, нирки та обличчя
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28.05.2020 17:15 Відповісти
В смартфоні. Все в смартфоні...
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29.05.2020 13:38 Відповісти
чому перед прийомом в поліцію не перевіряють людей на психічні захворювання..таке враження що в поліцію беруть лише садистів і довбойобів!!!
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28.05.2020 16:58 Відповісти
так це ж головний критерій відбору до лав нац. поліціянтів
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28.05.2020 16:59 Відповісти
по останньому слову коментаря беруть.
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28.05.2020 17:01 Відповісти
за деньги ты пройдёшь и комиссию в космонавты
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28.05.2020 17:24 Відповісти
Наличие психических заболеваний повышает шансы трудоустроиться в полицию
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28.05.2020 20:45 Відповісти
не лише - ще покидьки та ледарі там бувають в пошані
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28.05.2020 22:14 Відповісти
"когда то давно учили меня отец мой и мать.." - обходить любых ментов со всех сторон.
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28.05.2020 17:00 Відповісти
Ой какие молодцы, даже курсанту практику организовали.
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28.05.2020 17:02 Відповісти
бандюгани так не знущаються
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28.05.2020 17:03 Відповісти
Ну что мусорки вместе с зелей вещайте как оружие вредит вам.
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28.05.2020 17:04 Відповісти
А кстати да. Вот было б у парня оружие на руках,то щас было бы 4 трупа как на житомирщине от рук Анатолия Захаренка семь трупов
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28.05.2020 17:06 Відповісти
а дєдушка нє промах
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28.05.2020 17:10 Відповісти
так вроде один раз "промах"...
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28.05.2020 17:23 Відповісти
нє, восьмий слізно просив пробачення, божився, клявся мамою шо "більше так не буде"
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28.05.2020 17:44 Відповісти
И что 7
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28.05.2020 18:07 Відповісти
Та яке там "перевищення повноважень"?!!! Там "зловживання посадовим станом" і "грабунок"!!!
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28.05.2020 17:07 Відповісти
От это стажировочка!, от это я понимаю!!!)))
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28.05.2020 17:07 Відповісти
Ура - спасибі, Геращенку
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28.05.2020 17:15 Відповісти
пошли нахрен твои мусора с ихними зароботками.
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28.05.2020 17:50 Відповісти
ото петрушка нареформував
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28.05.2020 17:20 Відповісти
зелю-клоуна обычно шутом называют,а ты по своему ,по кацапски -петрушка))))
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28.05.2020 17:48 Відповісти
В свое время в одном из краев нашей необъятной родины роль наведения порядка взяла на себя группировка чеченцев.Мусора тогда сидели ниже плинтуса и был оффигенный порядок.
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28.05.2020 17:20 Відповісти
кацап? вы счастливы и когда буряты чеченов .гоняют и когда чечены ментов . в это время вас ни одни ни другие не трогают
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28.05.2020 17:27 Відповісти
Кракадайле судя по вашим постам я родился раньше чем ваши родители. И предстате были времена когда была справедливость без мусоров
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28.05.2020 18:13 Відповісти
Справедливость от бандюков?))) Как у вас все запущено)))
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29.05.2020 12:07 Відповісти
https://news.pn/ru/criminal/235918
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28.05.2020 17:22 Відповісти
Плчему Аватар молчит? В отставку не желает? Наверно сам такой, как и его птенцы
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28.05.2020 17:27 Відповісти
Есть специальные наработанные схемы увода карателей-гестаповцев,прокуроров, судей от ответственности.и они сбоя практически не дают,независимо, кто у власти.Всё идёт своим чередом и схемы меняются в зависимости от ситуации.
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28.05.2020 17:29 Відповісти
Помню еще при совке пробрались к девчатам в общагу. Это засекла вахтерша и вызвала милицию. Сержант с этой бабой ввалились в комнату и тот звезданул меня по заднице своей дубинкой. Нога на утро была точно такая, как на фото. Нас забрали и привезли в отделение, где бухой начальник сначала потыкал нам в лоб пистолетом, а потом, узнав из-за чего нас задержали, пинком выгнал нас на свежий воздух, при этом посоветовав задержавшему нас сержанту не заниматься х-ней. На утро, я прихрамывая занес этому майору пузырь коньяка. Так что такое в ментовке было всегда.
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28.05.2020 17:46 Відповісти
повезло мужику, тільки побили, не згвалтували ж..
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28.05.2020 17:46 Відповісти
Вот и цена всем "рэхформам" в количестве аж 144 штуки.
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28.05.2020 17:52 Відповісти
Тобто, той майнер (добувальник ) вкрав трансформатор, а ці дебіли в погонах захотіли криптовалюти, при цьому не вдаривши свій палець о палець а вдрили дубинкою майнера.А ще привласнили чуже майно і плюс трансформатор. Я дурію з цього зеленого "правосуддя". Врадієвка, Кагарлик музей о.Гончара ..і обана ось знову. А лівдер, їх начальник , що не знав про ці дії бандитів-поліцаїв ? Потрібні вибори громадянами цих начальникі райвіділів бо буде повна дупа країні.
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28.05.2020 17:54 Відповісти
Твари, других слов не нахожу, вот это и есть та самая аваковская банда в законе...
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28.05.2020 17:55 Відповісти
Вперше бачу "синяк" який повторює форму білизни !
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28.05.2020 17:59 Відповісти
Резинки на трусах не дали кровоподтеку разойтись дальше. Как-то свалился с велосипеда, вся голень была синяя, но только до носка
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28.05.2020 19:03 Відповісти
Есть у некоторых такая нежная кожа, что достаточно пальцем чуть сильней дотронутся и будет синяк)))
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29.05.2020 12:13 Відповісти
Ну після цього криміналу пан рюкзаков написав заяву, чи рапорт, чи якусь маляву на відставку? Чи це не його підлеглі?
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28.05.2020 17:59 Відповісти
Это надо урезать у части населения выплаты,
чтобы заплатить этому мусорскому быдлу заработную плату,
это и есть реформы...?
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28.05.2020 18:02 Відповісти
Эта новость была на прошлой неделе чувак незаконно подключил ферму к линии передач ..В последнее время майнить Айсиком стало не выгодно потребление света и стоимость видеокарт долго окупятся ..Всетаки чувак захотел шары а менты пошли на перебор ..Я не удивлюсь если майнер будет через суд требовать компенсации за моральный ущерб и сумма будет кругленькая
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28.05.2020 18:12 Відповісти
Коротко и ясно

ДБР розслідує побиття в Миколаєві власника майнінг-ферми трьома поліцейськими і курсантом академії ВС - Цензор.НЕТ 7885
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28.05.2020 18:20 Відповісти
На его месте должен был быть аваков...
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28.05.2020 18:44 Відповісти
Четыре неразлучных таракана и сверчок...
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28.05.2020 18:53 Відповісти
В Міненерго пропонували майнити на базі АЕС, от і поліцейські провели пробну "діджіталізацію")
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28.05.2020 19:45 Відповісти
Только очередная "Врадиевка" способна что-то изменить в этой системе. Иначе никак!
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28.05.2020 22:07 Відповісти
Мент, это существо желающие судить, решать, и типа кого-го то защищать. Насмотрятся кина американского, наслушаются мотивационных речей и вперед. Да только человек которому хочется свободы и спокойствия, никогда не пойдет заниматься тем, что делают мусора, доминацией. Любят мусорки доминировать, показывать какие они крутые. Жаль из бить нельзя, лично бы каждого удушила.
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28.05.2020 23:08 Відповісти
Это очередная иллюстрация успеха реформы МВД... А нам все рассказывают про единичные случаи....
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28.05.2020 23:27 Відповісти
реформа імені ДБР розслідує побиття в Миколаєві власника майнінг-ферми трьома поліцейськими і курсантом академії ВС - Цензор.НЕТ 5669
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29.05.2020 12:03 Відповісти
Система осталась ментовская,только вывеску сменили, молодых полицейских учат старые менты.Что нового от них можно ожидать?
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29.05.2020 02:08 Відповісти
 
 