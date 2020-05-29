Розробника шпигунського програмного забезпечення викрито в районі проведення ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж
На Луганщині Служба безпеки України викрила розробника шпигунського програмного забезпечення, яке надавало прихований віддалений доступ до персональних даних.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Кіберфахівці спецслужби встановили, що розробив вірусну програму мешканець Старобільська. Його "винахід" дозволяв покупцям отримувати доступ до чужих комп’ютерів та смартфонів для викрадення логінів, паролів, зчитувати інформацію з месенджерів і електронних платіжних систем. Шпигунське програмне забезпечення зловмисник запропонував клієнтам через один із хакерських форумів. Співробітники СБУ оперативно встановили особу продавця та попередили реалізацію шпигунської програми.
У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігуранта та вилучили комп’ютерну техніку із зразками шкідливого програмного забезпечення.
Планується повідомлення хакеру про підозру за ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України. Наразі перевіряється реалізація зловмисником програмного забезпечення на інших хакерських ресурсах та відповідно можливі факти його використання насамперед для несанкціоновного доступу до ресурсів державних органів.
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Все таки какие же пещерные долбоебы имеют над нами власть и право чинить насилие именем закона.
Руководство «Укроборонпрома» совершило весьма скандальный кадровый провал, масштабы утечки должно установить расследование СБУ…Предатель в «Укроборонпроме» с доступом к гостайне! Начальником службы безопасности танкового завода имени Малышева был назначен Вадим Полях - который уехал в РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), сотрудничал с милицией РФ и призывал в 14-м году ввести в Харьков «русские танки-избавители».Об этом https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4095535077153424&set=pcb.4095557203817878&type=3&theater пишет сегодня в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.Вчера в одном из российских блогов, который ведут в интересах российских спецслужб сотрудники Центра анализа стратегий и технологий о ситуации в Украине, было выложено интервью с Вадимом Поляхом - беженцем из Украины российскому изданию «Орёл-регион», которое судя по дате было опубликовано по дате 7 мая 2014 года. Интервью является полностью украинофобским, в русле российской пропаганды, там много выдающихся цитат, ожидание российских танков в Украине, рассказы про страшных нацистов и что 90 % в Харькове ждут Россию.Главное, что Полях заявляет, что получает вид на жительство в РФ, что собирается забрать в Россию семью, и получить работу в управлении МВД Орловской области РФ, и что он договаривался с начальником милиции области Савенковым: https://regionorel.ru/novosti/society/ne_khochu_umirat_za_oligarkhov/?fbclid=IwAR2LgbZrYrzctWv5Rgc4d999mrtgbbc-vW9AlEtjDp2KQst_o-mjU-_jFWk https://regionorel.ru/…/soc…/ne_khochu_umirat_za_oligarkhov/ На фото - действительно Полях. Сенсация в том, что Вадим Полях два месяца назад был назначен главой безопасности Харьковского бронетанкового завода имени Малышева, прошёл спецпроверку, получил доступ к гостайне! То есть владеет самой секретной информацией.В это было трудно поверить! Публикация в блоге российских спецслужб требовала проверки, ведь они периодически вбрасывают и дезинформацию. Я обратился к руководству «Укроборонпрома» и оно подтвердило, что информация достоверная и Полях действительно прошёл конкурс и был назначен на высокую должность, однако вчера сразу же был уволен после поступления новых данных.То есть данные говорят, что как минимум, он скрыл эти данные при прохождении проверки и поступлении на службу. Цензор.нет получил комментарий начальника Службы безопасности концерна Константина Бушуева:«Полях у нас больше не работает - немедленно, как только выяснились данные факты, он был уволен решением генерального директора Концерна. Полях перед назначением прошёл все проверки: полиграф и специальную проверку службы безопасности. Проверки ничего не показали. Проверяло СБУ Харьковской области, спецпроверку он прошёл и только после этого он был принят на работу. Как только вчера мы получили информацию, примерно в 17 было принято решение о увольнении. Все материалы мы немедленно передали в департамент контрразведки СБУ, будем сотрудничать с расследованием. Проводим на предприятии служебную проверку. Отмечу, что Полях работал на предприятии несколько месяцев».По данным Цензор.нет, информацию о пребывании в РФ и контактах с россиянами Полях скрыл при прохождении проверки. Почему он был так уверен, что никто не проверит Гугл, и почему эту статью не нашли в интернете руководство концерна, Служба безопасности «Укроборонпрома» и Харьковская СБУ?загрузка...Получается, что в этих структурах за подбор кадров отвечают не умеющие пользоваться интернетом люди, а полиграфолог не смог выявить ключевые факты при проверке. То есть система проверки не эффективна вообще, и требуют пересмотра и другие кадровые назначения.По нашим данным, Полях сегодня написал заявление на увольнение. Публикация в РФ материала о его пребывании в РФ и намеренная засветка контактов говорит о том, что он вряд ли был российским резидентом, однако наверняка мог иметь несанкционированные контакты с Россией и быть источником утечки гостайны с военного завода. Сокрытие Поляхом информации о себе однозначно указывает на попытку сохранить отношения с РФ.Руководство «Укроборонпрома» совершило весьма скандальный кадровый провал, масштабы утечки должно установить расследование СБУ, Полях должен быть немедленно задержан на период расследования.
(СБУ Харьковской области) підрозділ ФСБ в Україні перевіряв, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха