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Стрілянина в Броварах - результат непрозорого розподілу маршрутів між перевізниками, - Геращенко. ФОТОрепортаж

Кримінальні розборки стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, які відповідають за цей напрям у Київській області.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці в місті Бровари відбулися кримінальні розборки між угрупуваннями, які "кришують" перевезення маршрутними таксі. ... У результаті стрілянини троє учасників кримінальної розборки зазнали поранень із травматичної зброї. Поліція на цей момент вже затримала 10 осіб, які брали участь у хуліганських насильницьких діях", - йдеться в повідомленні.

Геращенко зазначив, що "кримінальні розборки стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, які відповідають за цей напрям у Київській області".

У затриманих вилучено значну кількість одиниць мисливської і травматичної вогнепальної зброї. Усю зброю буде вилучено і її власники будуть позбавлені прав на володіння нею.

Тривають оперативні заходи щодо встановлення та затримання всіх причетних осіб. Кожен, кого заарештовано, буде перевірятися на причетність до скоєння інших злочинів.

"Маршрути мають розподілятися законно і чесно, а не під килимом і за хабарі", - підсумував заступник голови МВС.

Також читайте: Аваков про стрілянину в Броварах: Будемо лікувати, у вас прогнило

Стрілянина в Броварах - результат непрозорого розподілу маршрутів між перевізниками, - Геращенко 01
Стрілянина в Броварах - результат непрозорого розподілу маршрутів між перевізниками, - Геращенко 02
Стрілянина в Броварах - результат непрозорого розподілу маршрутів між перевізниками, - Геращенко 03
Стрілянина в Броварах - результат непрозорого розподілу маршрутів між перевізниками, - Геращенко 04
Стрілянина в Броварах - результат непрозорого розподілу маршрутів між перевізниками, - Геращенко 05
Стрілянина в Броварах - результат непрозорого розподілу маршрутів між перевізниками, - Геращенко 06
Стрілянина в Броварах - результат непрозорого розподілу маршрутів між перевізниками, - Геращенко 07

Автор: 

Бровари (280) стрілянина (1778) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+20
Так в тому й річ, що в кримінала зброя вже є!
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29.05.2020 10:42
+7
Та коли вже нарешті Петра від влади відсторонять? Вже більше року булаву від клована прячЄт...
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29.05.2020 10:45
+7
А может причина в " кримінальних угрупуваннях, які "кришують" перевезення маршрутними таксі" ?
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29.05.2020 11:11
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И так в маршрутках щас токо 50% мест можно юзать, а тут еще и это
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29.05.2020 10:40 Відповісти
так значить пора перевести муніципальний транспорт у власність громади
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29.05.2020 10:44 Відповісти
Это результат " работы" местных чинушек..Скорее всего были "темные" тендеры за взятки и неумение и нежелание местных правоохранителей с этим разбираться. поэтому и появляются бандюки
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29.05.2020 11:14 Відповісти
Ну и кто там орет о свободной продаже оружия?
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29.05.2020 10:40 Відповісти
Так в тому й річ, що в кримінала зброя вже є!
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29.05.2020 10:42 Відповісти
Та это зебил... там нет логики
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29.05.2020 10:46 Відповісти
Ээээ, нееет... логики нет, когда имам приветствует паству словами "шолом алейхем", или когда тебя на пасеке укусила коза... а тут логики, хоть отбавляй... простая житейская логика зебила...
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29.05.2020 10:51 Відповісти
А спілкуватись без образ й переходу на особистості вам рошен не дозволяє, чи зайва хромосома?
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29.05.2020 11:05 Відповісти
о, так ты из "этих"????
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29.05.2020 11:39 Відповісти
То ти є казковий? Що ж ти раніше не сказав!
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29.05.2020 11:50 Відповісти
дурна відповідь))) У криміналу зброя була завжди, навіть у радянські часи. Але у даному випадку у зловмисників була зброя доступна звичайному громадянину - мисливська гладкоствольна. Всі громадяни, які хотіли зброю, та мають можливість її отримати - вже її отримали. Легалізація нарізної зброї призведе того, що такі люди як на фото легко отримають нарізняк, чи ви думаєте , що пенсионерки та вчителі собі зрою для захисту куплять?)) Ні, зброю купить ваш сусід вася, який пє кожен день, влаштовує сварки з сусідами, чи гопник для крутості- ці віддадуть останнє, щоб мати "валину", а звичайні люди як не купляли так і не куплятимуть! У разі легалізації у нас кожен місяць буде Васильків
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29.05.2020 11:29 Відповісти
ну их же не остановило, то что легальной продажи нету? Оружие есть у бандитов и у бандитов в погонах. У простых чесных законопослушных граждан его нету. Так что нужно просто уровнять шансы всех против всех. равенство закона для всех
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29.05.2020 10:43 Відповісти
дурна відповідь))) У криміналу зброя була завжди, навіть у радянські часи. Але у даному випадку у зловмисників була зброя доступна звичайному громадянину - мисливська гладкоствольна. Всі громадяни, які хотіли зброю, та мають можливість її отримати - вже її отримали. Легалізація нарізної зброї призведе того, що такі люди як на фото легко отримають нарізняк, чи ви думаєте , що пенсионерки та вчителі собі зрою для захисту куплять?)) Ні, зброю купить ваш сусід вася, який пє кожен день, влаштовує сварки з сусідами, чи гопник для крутості- ці віддадуть останнє, щоб мати "валину", а звичайні люди як не купляли так і не куплятимуть! У разі легалізації у нас кожен місяць буде Васильків
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29.05.2020 11:30 Відповісти
А звідки у цих бандюків зброя?
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29.05.2020 10:43 Відповісти
Міліція повернула зброю туди, звідки її видали учасникам спектаклю.
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29.05.2020 10:52 Відповісти
действительно, когда они в тебя будут стрелять, то у тебя не будет оружия, потому что ты считаешь что оно легально не должно быть
за то у бандюков есть ..
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29.05.2020 10:44 Відповісти
Ну вот придут к тебе такие "молодики" и что ты им скажешь? Давайте дождемся полиции?
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29.05.2020 10:45 Відповісти
Те у кого мозг есть. А ты будешь стоять на коленках и умолять не убивать.
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29.05.2020 11:00 Відповісти
Ага. Особенно в подобном случае, когда "шальной пулей" может отправить на "тот свет" уйму народу. Поможет ли убитым факт, что у них было зарегистрированное оружие?
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29.05.2020 11:06 Відповісти
А ты серьезно думаешь что этих персонажей зарегистрированное оружие?
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29.05.2020 11:15 Відповісти
Я серьезно думаю, что нечего еще плодить оружие, где и так его тьма тмущая.
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29.05.2020 11:30 Відповісти
Незаконного дофига, а для защиты себя от незаконного нефиг плодить. Л-логика
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29.05.2020 11:33 Відповісти
Хотіли мусарів кинути?Чекаю коли Аваков на допиті згвалтує Клічка.
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29.05.2020 10:42 Відповісти
Это результат того, что возглавляют министерство тебе подобные ублюдки и мафиози!
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29.05.2020 10:43 Відповісти
Не - єто результат того, шо криминальніе структурі авакова впринципе кришуут маршрути. Називайте все своїми іменами: ми не так поділили маршрути міз бандітами. Але питання, чому до сих пір у 21 сторіччі громадський транспорт кришують якісь бвндюгани , а не громада?
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29.05.2020 10:43 Відповісти
То есть виноваты не банды которые крышуют перевозчиков, а "чиновники" которые не прозрачно распределили?)
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29.05.2020 10:43 Відповісти
У нас прозрачного вообще нету нигде и ничего, а стреляют: Бровары, Киев, Житомирская область.
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29.05.2020 10:44 Відповісти
Есть. Хрустальный енк... только дали его в руки дураку... того и гляди, что разобьет и сам порежется
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29.05.2020 10:48 Відповісти
Ну про дурака понятно)))
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29.05.2020 11:02 Відповісти
Наголосовали бдд...
а точно это маршрутчики, а не зеленые человечики сюда уже понаехали за последний год?
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29.05.2020 10:45 Відповісти
Та коли вже нарешті Петра від влади відсторонять? Вже більше року булаву від клована прячЄт...
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29.05.2020 10:45 Відповісти
або ще страшніше - підкинув фальшиву...паламану (не працюючу))))
а от автентичну і справжню - заховав (до кращих часів)
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29.05.2020 10:59 Відповісти
Та, ото ж... Він такий, коварний...
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29.05.2020 11:01 Відповісти
Тоська не попутал причинно-следственную связь??? Стрельба в Броварах - результат непрозрачного распределения маршрутов между перевозчиками???
Это - повод. Причину ищи в рюкзаках, жирный лизун...
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29.05.2020 10:46 Відповісти
Аваков не нравится кацапам. Потому что не дает организовать новый Майдан.
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29.05.2020 10:47 Відповісти
"Аваков не нравится кацапам. Потому что не дает организовать новый Майдан."

Это просто великолепно. Этот эпичный пост Андрея Кр не должен быть удален. Все должны видеть, какое говно у русских в голове.

Андрея Кр - типичный русскомировский дятел, лайкающие руснявые тут комменты, и под американским прокси пишет тут про "кацапов", которые хотят майдан, но Аваков им не дает и мешает.
Русский, ну что с вами в целом не так? Лишняя хромосома так пагубно влияет?
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29.05.2020 10:53 Відповісти
Всё проще, у них - "лишняя хромосома". Они дебилы.
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30.05.2020 10:03 Відповісти
Тебе не нравится Аваков, кацап?
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29.05.2020 11:04 Відповісти
Права на владение можно лишить при привлечении к уголовной ответственности.
Охотникам может натянут 296-ю, а травматикам?)))
Защищались и точка.
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29.05.2020 10:47 Відповісти
Разрешения это коррупция нам Саакашвили обещал что он это уберет
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29.05.2020 10:47 Відповісти
Шо там с эпохой бедности? "Слуги уродов" уже вроде осознали шо заниматься популизмом никчему хорошему для них не приведет
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29.05.2020 10:47 Відповісти
Маршрути, ламбарди, наркотрафік кришують мусора. І цей спектакль теж їхня робота. ЗІ Жителька вул.Олімпійська, Бровари - моя знайома сказала, що мєнти приїхали десь через пів-години після початку кіпішу. Знову нестиковки, брехня і вічний Аваков.
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29.05.2020 10:50 Відповісти
Мусорская крыша, является защитой лишь от самих мусоров, чтобы они тебя не трогали, не проверяли... И они бы и не трогали эти группировки, если бы те, не начали перестрелку посреди города, чем очень их напрягли и подставили! Теперь ментам придется отдуваться за ситуацию, а членам группировки дополнительно раскошелиться чтобы замять дело
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29.05.2020 11:47 Відповісти
О, морду упыря первый раз показали!!!
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29.05.2020 10:54 Відповісти
Перевозчики на каждом углу кричат что перевозки не рентабельны, а тут готовы убивать друг друга
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29.05.2020 10:56 Відповісти
Чуваки около получаса перестреливались между собой в центре жилого района. А где в это время была "четная и реформированная" полизия имени Авакова? Пряталась по кустам?
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29.05.2020 10:57 Відповісти
Чекали поки у бандюків закінчаться патрони.
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29.05.2020 12:11 Відповісти
"непрозрачного распределения" и результаты не заставили себя ждать -Украина скатывается назад в 90-е :разбоки с оружием, братки.
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29.05.2020 10:59 Відповісти
Нарід захтів серіалів, тепер серіали можна дивитись прямо через вікно. Але попереду реаліті - дії будуть проходити прямо у ваших квартирах. Дуже дякую!(хрипло-гнусяво).
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29.05.2020 11:02 Відповісти
А в каком городе Украины маршруты распределяют честно-прозрачно? Антоша, так, как в Броварах, ВЕЗДЕ И ВСЮДУ! А ты не знал?
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29.05.2020 11:02 Відповісти
Это правда . В любом городе ,из за этого , перевозчики воюют друг с другом . Правда до огнестрела доходит очень редко . .
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29.05.2020 11:13 Відповісти
Правоохоронці Київщини затримали озброєну банду, яка скоювала зухвалі розбійні напади на підприємства області.
Джерело: https://kv.npu.gov.ua/news/rozbij/policziya-kijivshhini-zatrimala-ozbrojenu-bandu-yaka-skoyuvala-zuxvali-rozbijni-napadi-na-*************-oblasti/ поліція Київської області
Дослівно: "П'ятеро зловмисників, більшість яких вже мали проблеми із законом, на чолі зі своїм кримінальним авторитетом на прізвисько "Буба", наразі ґрунтовно підозрюються у скоєнні щонайменше 11 розбійних нападів, сума завданого збитку сягає понад 1 мільйон гривень".
Деталі: Затримували злодіїв за допомогою бійців КОРДу та спецпризначенців.
Повідомляється, що до кожного нападу зловмисники готувалися ретельно: прораховували шляхи відходу, обирали місця, де немає камер відеонагляду, змінювали зовнішність за допомогою перук і борід, а також змінювали транспорт.
Нападали на охоронців, зв'язували їх і, погрожуючи зброєю, викрадали готівку з сейфів.
Під час 18 обшуків поліцейські вилучили велику кількість різноманітної зброї (гранати, глушник, пластид, димові шашки, щоб прикривати шляхи відходу), рації, а також перуки, пластикові стяжки, кастети, ломи, мобільні телефони, наркотики, гроші, сім машин та інші речі. https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/29/7253663/
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29.05.2020 11:07 Відповісти
жизнь кіпіт
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29.05.2020 11:21 Відповісти
Эх ,, не то что раньше , были старые добрые времена , когда отношения выясняли в формате кулачного боя - стенка на стенку . Теперь чуть что сразу хватаются за ружжо , або за пицталет . Обмельчал народ , избаловался .. .
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29.05.2020 11:08 Відповісти
А может причина в " кримінальних угрупуваннях, які "кришують" перевезення маршрутними таксі" ?
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29.05.2020 11:11 Відповісти
Не не, причина в распределении маршрутов. Криминальные группировки не причем! МВД тем более не причем!
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29.05.2020 11:42 Відповісти
Квартальный пердизент вернул страну в 90-е годы,конкретно в 95-й то ли год то ли квартал.ДБР штурмует музеи,СБУ штурмует киностудию, геншахермахерша сводит счеты с грязными т.н. антикорупционерами. А в этом мутном беспределе Зеленая сопля ловит пятого Президента
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29.05.2020 11:12 Відповісти
а у нас есть что-то прозрачное? сплошные ОПГ рулят страной.
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29.05.2020 11:16 Відповісти
ізбєRаєт
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29.05.2020 11:34 Відповісти
Отказались башлять смотрящим, перевозчиков доит любой госчиновник, кому не лень. А тут еще и смотрящие требуют свою долю. Народ имеет предел терпения, если что.
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29.05.2020 11:24 Відповісти
загнали народ в злидні - почалась смертельна війна за ресурси - то ціна бєніних, ахмєтовських, пінчукових та фірташових лярдів, яхт, вілл - катастрофічне майнове розмежування - овеча отара ще послушна, але і вони або вимруть, або здичавіють
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29.05.2020 11:32 Відповісти
Точно-точно!
Помню, такой себе Йосиф Джугашвили тоже из-за буржуев и помещиков восстанавливал справедливость!
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29.05.2020 11:46 Відповісти
то він осідлав волну йєстєствєнного протєста
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29.05.2020 12:04 Відповісти
Стрілянина в Броварах - результат непрозорого розподілу маршрутів між перевізниками, - Геращенко.

Правильно, але тішить те, що вже є способи і знаряддя для того, щоб зробити цей розподіл максимально прозорим. Треба запозичувати досвід Гватемали, там також не все було прозоро, але зараз вже стало прозоріше і через дірку в автобусі можна можна оглядати протилежний бік вулиці.Стрілянина в Броварах - результат непрозорого розподілу маршрутів між перевізниками, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4657
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29.05.2020 11:58 Відповісти
Але ні в якому разі не треба у всьому наслідувати досвід Гватемали, посилаючись на схожі умови існування і подібну ситуацію. Там президент опираючись на повну, завірену особистими підписами всіх міністрів, підтримку, вивів на вулиці столиці 1000 солдатів, а всіх бандитів підвів під закон про тероризм. Якщо ж бандити є не тільки на вулицях, а й в державних установах, то ситуація, звичайно, трохи складніша і гватемальський досвід може не принести очікуваного результату і потребуватиме комплексної оцінки та деякої корекції.Стрілянина в Броварах - результат непрозорого розподілу маршрутів між перевізниками, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9835
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29.05.2020 12:13 Відповісти
при таких долбіках як Рюкзакові, Геращенки гопота не погано себе почуває!!! Знає що мусора всі продажні і ідіоти!!!
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29.05.2020 13:01 Відповісти
 
 