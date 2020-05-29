Стрілянина в Броварах - результат непрозорого розподілу маршрутів між перевізниками, - Геращенко. ФОТОрепортаж
Кримінальні розборки стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, які відповідають за цей напрям у Київській області.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці в місті Бровари відбулися кримінальні розборки між угрупуваннями, які "кришують" перевезення маршрутними таксі. ... У результаті стрілянини троє учасників кримінальної розборки зазнали поранень із травматичної зброї. Поліція на цей момент вже затримала 10 осіб, які брали участь у хуліганських насильницьких діях", - йдеться в повідомленні.
Геращенко зазначив, що "кримінальні розборки стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, які відповідають за цей напрям у Київській області".
У затриманих вилучено значну кількість одиниць мисливської і травматичної вогнепальної зброї. Усю зброю буде вилучено і її власники будуть позбавлені прав на володіння нею.
Тривають оперативні заходи щодо встановлення та затримання всіх причетних осіб. Кожен, кого заарештовано, буде перевірятися на причетність до скоєння інших злочинів.
"Маршрути мають розподілятися законно і чесно, а не під килимом і за хабарі", - підсумував заступник голови МВС.
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за то у бандюков есть ..
а точно это маршрутчики, а не зеленые человечики сюда уже понаехали за последний год?
а от автентичну і справжню - заховав (до кращих часів)
Это - повод. Причину ищи в рюкзаках, жирный лизун...
Это просто великолепно. Этот эпичный пост Андрея Кр не должен быть удален. Все должны видеть, какое говно у русских в голове.
Андрея Кр - типичный русскомировский дятел, лайкающие руснявые тут комменты, и под американским прокси пишет тут про "кацапов", которые хотят майдан, но Аваков им не дает и мешает.
Русский, ну что с вами в целом не так? Лишняя хромосома так пагубно влияет?
Охотникам может натянут 296-ю, а травматикам?)))
Защищались и точка.
Джерело: https://kv.npu.gov.ua/news/rozbij/policziya-kijivshhini-zatrimala-ozbrojenu-bandu-yaka-skoyuvala-zuxvali-rozbijni-napadi-na-*************-oblasti/ поліція Київської області
Дослівно: "П'ятеро зловмисників, більшість яких вже мали проблеми із законом, на чолі зі своїм кримінальним авторитетом на прізвисько "Буба", наразі ґрунтовно підозрюються у скоєнні щонайменше 11 розбійних нападів, сума завданого збитку сягає понад 1 мільйон гривень".
Деталі: Затримували злодіїв за допомогою бійців КОРДу та спецпризначенців.
Повідомляється, що до кожного нападу зловмисники готувалися ретельно: прораховували шляхи відходу, обирали місця, де немає камер відеонагляду, змінювали зовнішність за допомогою перук і борід, а також змінювали транспорт.
Нападали на охоронців, зв'язували їх і, погрожуючи зброєю, викрадали готівку з сейфів.
Під час 18 обшуків поліцейські вилучили велику кількість різноманітної зброї (гранати, глушник, пластид, димові шашки, щоб прикривати шляхи відходу), рації, а також перуки, пластикові стяжки, кастети, ломи, мобільні телефони, наркотики, гроші, сім машин та інші речі. https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/29/7253663/
Помню, такой себе Йосиф Джугашвили тоже из-за буржуев и помещиков восстанавливал справедливость!
Правильно, але тішить те, що вже є способи і знаряддя для того, щоб зробити цей розподіл максимально прозорим. Треба запозичувати досвід Гватемали, там також не все було прозоро, але зараз вже стало прозоріше і через дірку в автобусі можна можна оглядати протилежний бік вулиці.