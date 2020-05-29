Стрілянина в Броварах - результат непрозорого розподілу маршрутів між перевізниками, - Геращенко. ФОТОрепортаж

Кримінальні розборки стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, які відповідають за цей напрям у Київській області.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці в місті Бровари відбулися кримінальні розборки між угрупуваннями, які "кришують" перевезення маршрутними таксі. ... У результаті стрілянини троє учасників кримінальної розборки зазнали поранень із травматичної зброї. Поліція на цей момент вже затримала 10 осіб, які брали участь у хуліганських насильницьких діях", - йдеться в повідомленні.

Геращенко зазначив, що "кримінальні розборки стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, які відповідають за цей напрям у Київській області".

У затриманих вилучено значну кількість одиниць мисливської і травматичної вогнепальної зброї. Усю зброю буде вилучено і її власники будуть позбавлені прав на володіння нею.

Тривають оперативні заходи щодо встановлення та затримання всіх причетних осіб. Кожен, кого заарештовано, буде перевірятися на причетність до скоєння інших злочинів.

"Маршрути мають розподілятися законно і чесно, а не під килимом і за хабарі", - підсумував заступник голови МВС.

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