Стрілянина в Броварах: затримано 11 осіб, вилучено арсенал вогнепальної та холодної зброї, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
За процесуального керівництва прокуратури Київської області вживаються заходи щодо встановлення всіх учасників стрілянини, яка сталася 29 травня 2020 року близько 7 год. 20 хв. у місті Бровари. Розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства із застосуванням вогнепальної або холодної зброї (ч. 4 ст. 296 КК України).
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
"Попередньо встановлено, що причиною стрілянини став конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями. Наразі затримано 11 осіб. Проводяться першочергові слідчі дії, вживаються заходи до встановлення усіх обставин події. На місці вилучено арсенал вогнепальної та холодної зброї", - йдеться в повідомленні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Броварського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.
Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.
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- Дали ему… десять лет… неделю тому назад…
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Думали, їм тепер можна усьо.
Главное, все в мед масках были?
А соц дистанцию соблюдали?
И руки, руки - дезинсептиком протирали?!!
якщо йому пощастить.
Копию расписки следователь не предоставил и не позволил ее сфотографировать. На вопрос, почему директор не может иметь копию этой расписки, ответа не дал.
Порошенко вызвали на допрос 29 мая, однако у него заверили, что он в ГБР не придет.
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поводять себе мов бички, звичайне бандитне кодло.
зебіли пишаються
Надо не забирать у них оружие а дать ещ' больше и отправить в Дебальцево !
Дежурная "отмазка"- ехали на Сапсан пострелять...... Заблудились в Броварах. Наехали, какие-то "местні гопники". Для острастки шмальнули в воздух, щоб уникнути бійкі. Гопнікі втекли, а "порядні пацани" лишилися.......... Протокол, штраф і повернення зброї((((((((
100% нет(((.
Тому і не є "речовим доказом"(((((
а чего же? и 99% тюрьм придется закрывать за ненадобностью
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