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Стрілянина в Броварах: затримано 11 осіб, вилучено арсенал вогнепальної та холодної зброї, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва прокуратури Київської області вживаються заходи щодо встановлення всіх учасників стрілянини, яка сталася 29 травня 2020 року близько 7 год. 20 хв. у місті Бровари. Розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства із застосуванням вогнепальної або холодної зброї (ч. 4 ст. 296 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Попередньо встановлено, що причиною стрілянини став конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями. Наразі затримано 11 осіб. Проводяться першочергові слідчі дії, вживаються заходи до встановлення усіх обставин події. На місці вилучено арсенал вогнепальної та холодної зброї", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стрілянина в Броварах - результат непрозорого розподілу маршрутів між перевізниками, - Геращенко. ФОТОрепортаж

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Броварського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. 

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Стрілянина в Броварах: затримано 11 осіб, вилучено арсенал вогнепальної та холодної зброї, - Офіс Генпрокурора 01
Стрілянина в Броварах: затримано 11 осіб, вилучено арсенал вогнепальної та холодної зброї, - Офіс Генпрокурора 02
Стрілянина в Броварах: затримано 11 осіб, вилучено арсенал вогнепальної та холодної зброї, - Офіс Генпрокурора 03
Стрілянина в Броварах: затримано 11 осіб, вилучено арсенал вогнепальної та холодної зброї, - Офіс Генпрокурора 04
Стрілянина в Броварах: затримано 11 осіб, вилучено арсенал вогнепальної та холодної зброї, - Офіс Генпрокурора 05
Стрілянина в Броварах: затримано 11 осіб, вилучено арсенал вогнепальної та холодної зброї, - Офіс Генпрокурора 06
Стрілянина в Броварах: затримано 11 осіб, вилучено арсенал вогнепальної та холодної зброї, - Офіс Генпрокурора 07

Автор: 

Бровари (280) стрілянина (1778) Офіс Генпрокурора (3247)


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Топ коментарі
+22
Виборці зеленського.
Думали, їм тепер можна усьо.
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29.05.2020 11:47
+21
Теперь к нам инвесторы попрут со всех сторон. Они увидели в деле работу инвестиционных нянь.Все как положено:обучены и с оружием.
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29.05.2020 11:48
+19
завтра повыпускают еще и избудут
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29.05.2020 11:46
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завтра повыпускают еще и избудут
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29.05.2020 11:46 Відповісти
- Не представляю себе, - произнёс Швейк, - чтобы невинного осудили на десять лет. Правда, однажды невинного приговорили к пяти годам - такое я слышал, но на десять - это уж, пожалуй, многовато!
- Дали ему… десять лет… неделю тому назад…
- Ну, вот видите! - сказал Швейк. - Значит, семь дней уже отсидел.(с)
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29.05.2020 13:43 Відповісти
Надіюсь зброю повернуть назад - в поліцію.
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29.05.2020 11:47 Відповісти
оружие у них на законных . охранная фирма . помню ещё в конце 90 х к нам в порт приезжала с донецка фирма сопровождать свои фуры с *********** . так я охренел - автоматы узи . пистолеты берета . снайперские ружья - и на всё разрешение от начальника увд донецкой .
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29.05.2020 12:02 Відповісти
У законспірованих під тітушок співробітників МВС з документами теж все норм.
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29.05.2020 12:09 Відповісти
да весь рекет и бандиты и сейчас оформлены как охранные фирмы.
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29.05.2020 13:47 Відповісти
))))
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29.05.2020 12:13 Відповісти
Виборці зеленського.
Думали, їм тепер можна усьо.
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29.05.2020 11:47 Відповісти
А може то соємайдан зехунта зірвала? Ти подумай...
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29.05.2020 11:53 Відповісти
Зебіл, жалюгідна спроба.
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29.05.2020 11:55 Відповісти
Фигня!
Главное, все в мед масках были?
А соц дистанцию соблюдали?
И руки, руки - дезинсептиком протирали?!!
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29.05.2020 11:48 Відповісти
Тех, кто эти нормы выполнял (толпа была более, чем с 30 рыл), отпустили. Задержали лишь тех, кто был без маски, чтобы составить протокол на штраф в 17 тыщ.
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29.05.2020 11:55 Відповісти
Теперь к нам инвесторы попрут со всех сторон. Они увидели в деле работу инвестиционных нянь.Все как положено:обучены и с оружием.
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29.05.2020 11:48 Відповісти
Це наслідки корупції і бездіяльності поліції..ЗЕ лайно ...
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29.05.2020 11:49 Відповісти
Там помповиків було більше 10. Арсенал не повний.
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29.05.2020 11:49 Відповісти
отдуплившиеся мусора стали хватать первых попавшихся и подавать их как участников перестрелки...
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29.05.2020 11:51 Відповісти
Быстрее даже всего (((
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29.05.2020 12:43 Відповісти
Це вони не могли поділити квитки в музей Гончара.
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29.05.2020 11:51 Відповісти
на фотке автомат наградной наверное, как у Танюхи Чорновол!
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29.05.2020 11:51 Відповісти
На фотках помпа і якісь гумоплюйки.
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29.05.2020 11:55 Відповісти
гумоплюйкою теж можна вбити
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29.05.2020 12:06 Відповісти
А чого тільки 11,і коли їх відпустять?Щось мусара приховують))
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29.05.2020 11:52 Відповісти
К стенке бы поставили и сразу всё бы наладилось.
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29.05.2020 11:54 Відповісти
Аваков новых мобилизует.
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29.05.2020 11:56 Відповісти
Программа " 500 тыс. рабочих мест " начала воплощаться в реальности.
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29.05.2020 11:56 Відповісти
Цензор такая новость не интересует?https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/29/7253674/ ГБР арестовало коллекцию картин Порошенко - музей
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29.05.2020 11:57 Відповісти
це з серії - гбр знову облажалась і принизила свого президента ?
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29.05.2020 12:00 Відповісти
Это называется весна заканчивается, а еще не посадили.
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29.05.2020 12:01 Відповісти
це називається - тюрма за зелею плаче.
якщо йому пощастить.
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29.05.2020 12:02 Відповісти
Вот и спешат посадить, хотя бы Айвазовского.)
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29.05.2020 12:17 Відповісти
Опись хоть составили? Экспертиза покажет что это -подделки.
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29.05.2020 12:00 Відповісти
типа сам Порошенко рисовал.
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29.05.2020 12:03 Відповісти
В музее Гончара отметили, что следователь не объяснил, какие действия классифицируются незаконными и могут ли все же провести выставку.
Копию расписки следователь не предоставил и не позволил ее сфотографировать. На вопрос, почему директор не может иметь копию этой расписки, ответа не дал.
Порошенко вызвали на допрос 29 мая, однако у него заверили, что он в ГБР не придет.
=======
поводять себе мов бички, звичайне бандитне кодло.
зебіли пишаються
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29.05.2020 12:01 Відповісти
Що буде дальше ?
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29.05.2020 12:02 Відповісти
Глупенькая прокуротура.
Надо не забирать у них оружие а дать ещ' больше и отправить в Дебальцево !
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29.05.2020 12:03 Відповісти
Країна розвалюється на очах. Анархія і хаос кругом. Люди не відчувають безпеки. А до осені буде щось страшне. Не забувайте що у нас війна і немає лідера а якесь засіло в кріслі президента бісеня хазарське.
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29.05.2020 12:05 Відповісти
И вы думаете что народ это беспредел что сейчас чему то научит?! Неа ... Снова пойдут голосовать ... Лишь бы не было войны и получат абсолютно противоположный эффект
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29.05.2020 12:47 Відповісти
Гладкое и резинострел)) Будет, МАКСИМУМ, админштраф. Порушення умов зберігання і транспортування зброї.)))))
Дежурная "отмазка"- ехали на Сапсан пострелять...... Заблудились в Броварах. Наехали, какие-то "местні гопники". Для острастки шмальнули в воздух, щоб уникнути бійкі. Гопнікі втекли, а "порядні пацани" лишилися.......... Протокол, штраф і повернення зброї((((((((
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29.05.2020 12:07 Відповісти
а ты видео посмотри - "пальнули разок", ага.
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29.05.2020 12:19 Відповісти
Видео снято с "соблюдением процессуальных правил и норм"????
100% нет(((.
Тому і не є "речовим доказом"(((((
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29.05.2020 12:24 Відповісти
так можно договориться что и Путин ничего не говорил("да, там были наши военные")
а чего же? и 99% тюрьм придется закрывать за ненадобностью
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29.05.2020 18:57 Відповісти
Біда вже на нашій землі розповзлась.
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29.05.2020 12:19 Відповісти
Чому це не можливо у сусідній Польші ? Там влада і поліція на своєму місці а в Україні анархія і бандитизм та беззаконня ..Поліція страшніша за бандюків.
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29.05.2020 12:29 Відповісти
Тому, що українська влада переймає з ЕС завжди тільки погане, а щось позитивне, так ніколи.
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29.05.2020 12:54 Відповісти
Анархія це коли громада вибирає начальників райвіділка. В армії Махно за вкрадений портсигар розстрілювали як і за зброю без дозволу. А тут просто бардак і беззаконня. як в музеї О.Гончара. як у Врадієвці, як і у Кагарлику. Щось цим владним козлам заважає навести лад. Тому не анархія а бардак і хаос.
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29.05.2020 13:05 Відповісти
Венеціанська комісія, яка перевіряє усі закони, не дозволить навести лад.
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29.05.2020 13:14 Відповісти
а где они оружие взяли, интересно?
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29.05.2020 12:43 Відповісти
Не удивлюсь если власть вскоре скажет что это были Атошники
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29.05.2020 12:45 Відповісти
Це правда. За маршрути 100 чоловік убивалося, як за золоті копальні? Кіно і німці.
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29.05.2020 12:48 Відповісти
Ще 2012 року колишній міністр торгівлі Венесуели, а згодом і голова світового банку Мойзес Нейм, який входить в сотню світових лідерів суспільної думки (thinker tank), в британському інтернет-виданні Foreign Affairs, опублікував фундаментальну статтю під назвою Mafia States, в якій в деталях, на прикладі 6 країн, до переліку яких входить і Україна, описав природну суть і еволюцію мафіозної держави. В частині статті під заголовком "Crime takes office" він описує яким чином влада переходить до криміналу і опиняється в його руках.
Ця стаття зараз знаходиться в архіві і доступ до неї платний, хоча, якщо бути наполегливим, то можна знайти і безкоштовний спосіб її прочитати.
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29.05.2020 13:12 Відповісти
Стрілянина в Броварах: затримано 11 осіб, вилучено арсенал вогнепальної та холодної зброї, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6723
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29.05.2020 13:13 Відповісти
Успіхи реформованої аваковської поліції: згвалтування, вбивства, здирництво, кришування і зйомки серіалів про затримання.
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29.05.2020 13:34 Відповісти
 
 