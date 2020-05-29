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Новини Фото Силовики
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Зарізали, втопили і закопали на пустирі: у Києві затримали двох чоловіків, які жорстоко вбили рибалку заради погашення своїх кредитів, - Крищенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Столичні правоохоронці затримали двох зловмисників, які жорстоко вбили рибалку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Відділу комунікації поліції Києва.

До столичної поліції звернулася мешканка Голосіївського району із повідомленням про те, що кілька днів тому її 44-річний чоловік поїхав на своїй автівці на риболовлю та не повернувся, а його телефон вимкнений. Правоохоронці відразу розпочали пошуки.

Зарізали, втопили і закопали на пустирі: у Києві затримали двох чоловіків, які жорстоко вбили рибалку заради погашення своїх кредитів, - Крищенко 01

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, під час розшукових заходів оперативники переглянули камери відеоспостереження, встановлені в межах програми "Безпечне місто", та знайшли "Опель", на якому зник чоловік: "Ми відстежили, що машина перебуває на території Київської області. Однак, коли показали дружині фото їхньої іномарки, вона заперечила, що за кермом перебував її чоловік. Тоді ми встановили особу водія і опитали його. Він повідомив, що "Опель" купив кілька днів тому в товариша за 1800 доларів США".

Зарізали, втопили і закопали на пустирі: у Києві затримали двох чоловіків, які жорстоко вбили рибалку заради погашення своїх кредитів, - Крищенко 02

Автомобіль вилучили, а далі оперативники розшукали чоловіка, який її продав. У результаті правоохоронці вийшли на слід двох молодиків, які виявилися причетними не тільки до продажу іномарки, а й до зникнення власника машини.

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"Нам стало відомо, що цей дует до злочину готувався заздалегідь і навіть розподілив ролі. Обравши безлюдне місце, побачили самотнього рибалку, а біля нього – автівку. Спочатку вони вдарили його ножем у спину й шию, затягнули у воду і втопили. Потім перенесли тіло у його ж мікроавтобус і вивезли на пустир, де закопали в ямі, яку заздалегідь підготували. Отриману від продажу валюту обміняли у ломбарді та на ці гроші погасили свої кредити", - повідомив Крищенко.

Зарізали, втопили і закопали на пустирі: у Києві затримали двох чоловіків, які жорстоко вбили рибалку заради погашення своїх кредитів, - Крищенко 03

Правоохоронці затримали зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – уродженець Луганщини, 1999 року народження, та киянин, 1996 року народження. Під час затримання у них вилучили частину грошей, лопату та інші речові докази, які направили на експертизу.

Зарізали, втопили і закопали на пустирі: у Києві затримали двох чоловіків, які жорстоко вбили рибалку заради погашення своїх кредитів, - Крищенко 04
Фото: сайт Нацполіції

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"Кримінальні провадження розслідуються за частиною другою статті 115 (Умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та частиною третьою статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. За погодженням із міською прокуратурою слідчі готують повідомлення затриманим про підозри, а також матеріали до суду – для обрання запобіжного заходу. Їм загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна", - додав начальник поліції Києва.

Автор: 

Київ (19461) Нацполіція (15163) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) вбивство (3088) Крищенко Андрій (344)


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Топ коментарі
+26
Разгул преступности на лицо. Спасибо зеле шо маргиналы и жлобы с нор повылазили и творят беспредел. Ну а что? Люди видят шо происходит прямо в отделениях милиции, как копчики насилуют девушек в противогазе. Вот им можно, а им нельзя?
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29.05.2020 13:48
+23
проблема не в кредитах, а в быдломассе которая не умеет и не хочет учиться жить по средствам.
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29.05.2020 13:49
+22
Уроды .
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29.05.2020 13:46
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29.05.2020 13:46 Відповісти
Даже не Ад уже... За день один криминал
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29.05.2020 13:47 Відповісти
Разгул преступности на лицо. Спасибо зеле шо маргиналы и жлобы с нор повылазили и творят беспредел. Ну а что? Люди видят шо происходит прямо в отделениях милиции, как копчики насилуют девушек в противогазе. Вот им можно, а им нельзя?
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29.05.2020 13:48 Відповісти
Аваков был и при зеле и при порохе, среди 70% 50% избиратели Пороха которые хотели борьбы с коррупцией. Боты - не люди, меня то что происходит не устраивает не при Порохе не при Зеленском, ниодин из них мой Голос не получит, а тебя Порох устроит ценой Врадиевки и Авакова. Иза таких недолюдей чьихто холуев - зеленых или шоколадных так и живем. Порохозелеботы есть, а Людей нету.
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29.05.2020 14:42 Відповісти
Докатились.Что творится.Убийсво ради погашения кредитов.Больше кредитов!!!
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29.05.2020 13:47 Відповісти
проблема не в кредитах, а в быдломассе которая не умеет и не хочет учиться жить по средствам.
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29.05.2020 13:49 Відповісти
а зочем работать, если можна убить, ограбить, украсть? зробілі це разом короче зочем строить по крупицам государство, если можна пойти проголосовать за клоуна-популиста у которого в жопе торчит рука олигарха?
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29.05.2020 13:51 Відповісти
не виключено шо ті горлорізи працюють десь на три тищі гривень в місяць - бо кредити їм же дали
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29.05.2020 14:01 Відповісти
Просто шкода загиблого. люди жила, працювала, сім"я мабуть є. А тут якісь два хєра з гори взяли і просто вбили за якісь гроші... Це не дрібні злодюжки, це вбивці, і такі люди не мають право на життя. Тільки смертна кара виродкам. Хіба цю паскуду потрібно годувати за рахунок платників податків?
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29.05.2020 14:04 Відповісти
виродки тоже хочуть жити. Ми ж годуємо за свій рахунок мільйон поліціянтів-насильникі і убивць, спєцслужб-бєспрєдєльщіков, продажних суддів, нахабних прокурв, бездонних нотаріусів, корумпованих чиновників-клєптократів...
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29.05.2020 14:24 Відповісти
ото тра їм туда у камери заупустить коронавіріс і нехай обтікають
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30.05.2020 09:58 Відповісти
И в невозможности заработать по воле "Найвеличнішого лідера **********".
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29.05.2020 14:39 Відповісти
такие люди.. убивают за деньги... Украина не исключение
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29.05.2020 17:26 Відповісти
Такое же только в Раше возможно!
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29.05.2020 13:48 Відповісти
а, причем тут кацапстан?
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29.05.2020 13:52 Відповісти
урускій мір вже зайшов сюди - в відє Зє!льоной плєсєні
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29.05.2020 13:59 Відповісти
Резьке мир заповз в вигляді шоколадного борова. Який все зробив для цоьго що міг.
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29.05.2020 14:24 Відповісти
так борова вже нема, а гузке мир все лізе і лізе, і до чого тут зелбенський?!
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29.05.2020 14:35 Відповісти
як не має, ти вімкни телевізор, чи інтернет, кругом харя борова. Кошт для цього не жалкує.
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29.05.2020 17:40 Відповісти
перевірте трухеля, бо бабця на вулиця сказала що "боров" до вас вчора через вікно заліз, міг накоїти лиха
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30.05.2020 13:08 Відповісти
Та мало що там бабця у вас в московських болотах говорить. Ми москалям не віримо.
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30.05.2020 13:15 Відповісти
хто "ми"? вас тут одне, маленьке зелененьке та смердюче зелебобко
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30.05.2020 13:20 Відповісти
не смерди, москалик. Чи ти тупенький?
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30.05.2020 13:35 Відповісти
поцілуй свого зеленого бобіка у дупу, малорос
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01.06.2020 13:40 Відповісти
а до Зе этого всего не было? И до Пети, и даже до Яныка?
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29.05.2020 15:01 Відповісти
Отморозки конченые.
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29.05.2020 13:49 Відповісти
капец! не за хрен собачий !!!
просто... взяли и убили первого попавшегося одинокого с машиной...от твари...
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29.05.2020 13:51 Відповісти
До чего зебуин довел страну всего за год
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29.05.2020 13:53 Відповісти
В Одесской области засуха - наверное, тоже виноват Зеленский... А вообще, что на этот счёт написано в методичках Порошенко?
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29.05.2020 14:36 Відповісти
Есть еще понятие "нефартовый". так вот Зеленский не только дурак, но и нефартовый. Таких нефартовых королей древние народы казнили, не разбираясь, дурак он или невезучий. Народу от этого не легче.
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29.05.2020 14:41 Відповісти
В результате некомпетентных действий власти обвалена экономика
Когда экономика идет вниз вверх идет преступность

Зебилы и логика вещи несовместимые, но нужно пытаться доносить до зябликов причинно-следственную связь.
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29.05.2020 15:06 Відповісти
Когда вы уже признаете что вы лохи и конченные дебилы, которых поимели с помощью телевизора?
Сколько можно убегать от самого себя и до последнего себе внушать, что честный голобородько победил злобного барыгу.
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29.05.2020 14:52 Відповісти
А что на этот счёт говорит твой психиатр?
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29.05.2020 17:38 Відповісти
Тупость поражает.
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29.05.2020 13:53 Відповісти
населення загнали у злидні - спрацьовує інстинкт самозбереження. Всі хочуть жити, тому ось такі предсмертні конвульсії - грабунок, вбивства, вуличні масові бої та перестрілки
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29.05.2020 13:58 Відповісти
ну от: незабаром вуличні бої за качан капусти та буханку хліба
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29.05.2020 13:54 Відповісти
Вот почему застреленные нацгвардейцы ездили на рыбалку с автоматами. И даже это их не спасло.
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29.05.2020 13:55 Відповісти
а тут як карта ляже - на силу завжди знайдеця праворний штопор с лєвой рєзьбой
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29.05.2020 14:03 Відповісти
Валюту поменяли в ломбарде, а это законно?
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29.05.2020 13:55 Відповісти
пф-ф-ф-ф тут діє Закон Джунглєй - Сила Дужого: дєрзай і по дєрзості твоєй будєт тєбє! Моральні рамки - отягощєнійє в конкурєнтной борьбє
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29.05.2020 14:05 Відповісти
За такое надо пожизненное давать.
По предварительному сговору, из корыстных, просто случайного незнакомого человека с машиной. Могли же просто ограбить.
А лучше не пожизненное, а катком давить.
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29.05.2020 13:59 Відповісти
Краіна потихеньку перетворюєься на Сомалі ...
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29.05.2020 14:04 Відповісти
стрємітєльно і вже! Культурний слой настільки тоненький і ніжний, шо достатньо людям відкинути условності "нєформального общєствєнного договора" і всьо перетвориця в джунглі
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29.05.2020 14:07 Відповісти
а влада показує приклад - нахабний бандицький влом в музей при повному фіаско поліцейських, які там обісрались, зате зі свідками вони малацци - тортури, гвалтування..., а тут ше й стрільби та масові вуличні бої - воно ж всьо на псіхіку дєйствує - ото загнані на карантін, по-суті під домашнім голодним арештом люди повністю втрачають відчуття безпеки.
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29.05.2020 14:12 Відповісти
З карантіну ми вийдемо в зовсім інший світ - здичавілий, аморальний, безсовісний, жорстокий. І виживатимуть особі з рішучим характером, здоровими рефлексами, твердою рукою, точним глазом, цепким вніманійєм, расчьотлівим умом - шось на кшталт житомирського стрєлка. От тепер ми дізнайємось шо таке справжній "фашизм" в сприйняті савєцкого чєлавєка
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29.05.2020 14:16 Відповісти
Расстрелять уродов.
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29.05.2020 14:11 Відповісти
Господин Аваков, уходите в отставку!
Украина превратилась в воровскую сходку.

И Клоуна с собой забери.
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29.05.2020 14:36 Відповісти
Авакова всё устраивает, Беню, Ахмета, это всё последнствия нищеты, отсутствия образования и развала реформы, все эти цели - цели олигархов, только когда дойдет что нет хороших олигархов и нельзя голосовать за коррупционеров новых или старыс сможет чтото изменится. Сжигайте телевизоры.
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29.05.2020 14:37 Відповісти
Дожились.... Не страна, а ЗЕленые бандитские джунгли....
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29.05.2020 14:39 Відповісти
А як продавалася-купувалася машина мимо нотаріуса і мимо обов'язкових перевірок у МРЕО? Щось тут далеко не все ясно і зрозуміло.
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29.05.2020 15:21 Відповісти
Господи! Убери этих недолюдей с планеты Земля! вырожденцы, отбросы.
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29.05.2020 15:31 Відповісти
Как там себя чувствует Геннадий Москаль ? Вот готовый министр.
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29.05.2020 15:42 Відповісти
Такие же выбл..ки ради погашения своих кредитов убивают украинских бойцов в Лугандонии на стороне армии Мордора.... Лучше бы их матери сделали аборт,и не рожали таких чудовищ в человеческом обличье.
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29.05.2020 16:20 Відповісти
Чим допомогла поліція і нацгвардія ? Знайшли могилу. Де закон про обіг зброї?
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29.05.2020 16:37 Відповісти
Надеюсь судья взятку не возьмет и их осудят на пожизненное и скоро они сдохнут в тюрьме. Спланированное убийство группой из корыстных целей-эти выродки никогда не перевоспитаются и не станут людьми. а еще лучше-разобрать на органы(от каждого можно выручить под 100 тыс долларов) и полвину выручки отдать родственникам потерпевшего а вторую-государству. Как это в Китае делают(всмысле пожизненно-заключенных выродков разбирают на органы).
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29.05.2020 21:52 Відповісти
криминальные психопаты. такие меняются только в худшую сторону.
только пожизненное.
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29.05.2020 22:43 Відповісти
Не повезло, не фартануло.На луганде так принято, а чувак просто лох не смог тачку отстоять, чоткие пацики отжали.
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08.06.2020 10:28 Відповісти
Расстрелять их и дело с концом, нехрен их кормить всю жизнь.
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11.11.2020 15:46 Відповісти
 
 