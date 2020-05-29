Зарізали, втопили і закопали на пустирі: у Києві затримали двох чоловіків, які жорстоко вбили рибалку заради погашення своїх кредитів, - Крищенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Столичні правоохоронці затримали двох зловмисників, які жорстоко вбили рибалку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Відділу комунікації поліції Києва.

До столичної поліції звернулася мешканка Голосіївського району із повідомленням про те, що кілька днів тому її 44-річний чоловік поїхав на своїй автівці на риболовлю та не повернувся, а його телефон вимкнений. Правоохоронці відразу розпочали пошуки.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, під час розшукових заходів оперативники переглянули камери відеоспостереження, встановлені в межах програми "Безпечне місто", та знайшли "Опель", на якому зник чоловік: "Ми відстежили, що машина перебуває на території Київської області. Однак, коли показали дружині фото їхньої іномарки, вона заперечила, що за кермом перебував її чоловік. Тоді ми встановили особу водія і опитали його. Він повідомив, що "Опель" купив кілька днів тому в товариша за 1800 доларів США".

Автомобіль вилучили, а далі оперативники розшукали чоловіка, який її продав. У результаті правоохоронці вийшли на слід двох молодиків, які виявилися причетними не тільки до продажу іномарки, а й до зникнення власника машини.

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"Нам стало відомо, що цей дует до злочину готувався заздалегідь і навіть розподілив ролі. Обравши безлюдне місце, побачили самотнього рибалку, а біля нього – автівку. Спочатку вони вдарили його ножем у спину й шию, затягнули у воду і втопили. Потім перенесли тіло у його ж мікроавтобус і вивезли на пустир, де закопали в ямі, яку заздалегідь підготували. Отриману від продажу валюту обміняли у ломбарді та на ці гроші погасили свої кредити", - повідомив Крищенко.

Правоохоронці затримали зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – уродженець Луганщини, 1999 року народження, та киянин, 1996 року народження. Під час затримання у них вилучили частину грошей, лопату та інші речові докази, які направили на експертизу.



Фото: сайт Нацполіції

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"Кримінальні провадження розслідуються за частиною другою статті 115 (Умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та частиною третьою статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. За погодженням із міською прокуратурою слідчі готують повідомлення затриманим про підозри, а також матеріали до суду – для обрання запобіжного заходу. Їм загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна", - додав начальник поліції Києва.