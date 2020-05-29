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Аваков щодо протесту вкладників "Аркади": Не допустимо чергової будівельної афери із сотнями постраждалих. ФОТО

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поспілкувався з ошуканими вкладниками банку "Аркада", які протестують біля Офісу Президента.

Про це він повідомив у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні спілкувався з інвесторами незавершених житлових будівництв банку "Аркада", які вийшли на протест. Ми не допустимо чергової будівельної афери із сотнями постраждалих", - написав Аваков.

Аваков щодо протесту вкладників Аркади: Не допустимо чергової будівельної афери із сотнями постраждалих 01

Він додав, що проблеми інвесторів вирішує разом з мером Києва Віталієм Кличком за дорученням президента Володимира Зеленського.

Аваков щодо протесту вкладників Аркади: Не допустимо чергової будівельної афери із сотнями постраждалих 02

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Як повідомлялося, вранці 29 травня біля будівлі Національного банку почався масовий мітинг ошуканих вкладників банку "Аркада". Потім учасники акції мітингували під стінами Офісу Президента України.

Люди вимагають реакції від влади та обурюються, що понад 12 тисяч інвесторів півтора року не можуть отримати своє житло. За словами активістів, близько сорока будинків недобудовані, хоча будівництво "було повністю законне".

Автор: 

Аваков Арсен (2189) банки (7722) протест (2397) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+9
Кто вообще разрешил брать деньги с людей за непостроенные квартиры?
Застройщик пусть берет кредит в банке или строит за свои деньги, а продает потом только готовые квартиры.
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29.05.2020 14:11
+6
Думали, что он их спасет от порошенских деляг. Полтора года ждут.
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29.05.2020 14:13
+6
Типичный пример манипуляции информацией. Сначала Кличко останавливает все стройки, включая Эврику. Потом отзывает все разрешения на строительство. Потом не возвращает банку долги за строительство, хотя суды выиграл Аркада. Банк специально доводят до банкротства. А теперь делают из Аркады шулеров, которые деньги собрали, а строить не хотят. Инвесторов назвали обмнутыми. Кем они обмануты? Тупым и ненасытным боксером. Этот дебил за 5 лет ни одной станции метро не построил. Впервые за всю историю Киева. Кличко - это позор Киева.
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29.05.2020 15:17
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Такое чувство, что в цирковых училищах начали создавать кафедры государственного управления...
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29.05.2020 14:02 Відповісти
чую скоро прорабы начнут насиловать мусоров, а те отстреливать кирпичи, опять же маршруточники, в ответ, будут обстреливать первых двух
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29.05.2020 14:03 Відповісти
Вже допустили!
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29.05.2020 14:06 Відповісти
- До свиданья, - холодно молвил Остап, - и, пожалуйста, побудьте дома полчаса. За вами приедут в чудной решетчатой карете. ©
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29.05.2020 14:08 Відповісти
Єти вкладчики 100 % голосовали за зеленских
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29.05.2020 14:09 Відповісти
Думали, что он их спасет от порошенских деляг. Полтора года ждут.
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29.05.2020 14:13 Відповісти
А ты бОт откуда знаешь за кого они голосовали? Свечку держал?
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29.05.2020 19:58 Відповісти
ага, как раз тебе свечку анальную ставили, шоб не кашлял =)
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29.05.2020 20:42 Відповісти
Кто вообще разрешил брать деньги с людей за непостроенные квартиры?
Застройщик пусть берет кредит в банке или строит за свои деньги, а продает потом только готовые квартиры.
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29.05.2020 14:11 Відповісти
сами люди и разрешили
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29.05.2020 14:14 Відповісти
Янукович, Порошенко и их продолжатель, ни как не остановит, слабоват.
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29.05.2020 14:15 Відповісти
Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Покуда живы жадины вокруг,
Удачи мы не выпустим из рук.
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29.05.2020 14:17 Відповісти
Тобто на твою думку інвестувати в економіку нашої держави не варто. Все одно інвесторів кинуть
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29.05.2020 14:26 Відповісти
Это не в экономику, а в надувание пузыря цен.
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29.05.2020 14:27 Відповісти
Авжеж, інвесторами ти мабуть вважаєш таких як Ахметов, Коломойський, Пінчук та інші олігархи, а простих пересічних громадян, в тому числі атовців, які збирали гроші на доступне житло - ні.
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29.05.2020 14:34 Відповісти
Золотые слова.
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29.05.2020 14:40 Відповісти
Люди купують квартиру з фундаменту тому що вони дешевше побудованих. Забудовник продає квартири дешевше, тому що не бере кредити під проценти, якось так. Ще хтось бере гроші щоб не було афери, але це вже інша тема розмови.
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29.05.2020 14:40 Відповісти
Есть и так делают. Только так получается в 1,5 раза дороже(бесплатно кредиты не дают, за 3 года где то так и накапает, это минимум) . И потому люди сами предпочитают инвестировать
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29.05.2020 15:05 Відповісти
Уже допустили, как и сходку в Броварах, и много другого, а что можно сделать если менты в райотделе Кагарлыка насилуют и пытают свидетельниц!
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29.05.2020 14:12 Відповісти
Какой всране бардак! И это Зе хочет чтоб сюда возвращались гастрабайтеры...
интересно, а где же им здесь жить, если жилье в Украине купить нельзя! а в Киеве дружбаны Педалика облегчат им карманы!
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29.05.2020 14:13 Відповісти
за чей счет, не допустит...?
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29.05.2020 14:16 Відповісти
Реалии... для тех, кто планирует купить жилье в Киеве
https://www.youtube.com/watch?v=WXIRTGvW0JA&t=14s
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29.05.2020 14:16 Відповісти
Як можна зазивати іноземних інвесторів в Україну якщо держава не здатна захистити вітчизняних?
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29.05.2020 14:21 Відповісти
Это не инвесторы, а так - мелкие барыги спикулянты.
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29.05.2020 14:26 Відповісти
Авжеж, інвесторами ти мабуть вважаєш таких як Ахметов, Коломойський, Пінчук та інші олігархи, а простих пересічних громадян, в тому числі атовців, які збирали гроші на доступне житло - ні.
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29.05.2020 14:33 Відповісти
А кто делегировал полицию быть наблюдателями, как указано в законе от Авакова?
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29.05.2020 14:24 Відповісти
Выдержка с пресс-конференции:

- Володимир Олександрович, ви обіцяли вирішити питання з добудовой об'єктів Укрбуд?

- По Укрбуду мы передали все полномочия Киевгорстрою. Я занимался COVID-19, МВФ и действительно об этом забыл.
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29.05.2020 14:55 Відповісти
Аркада не в первой кидала уже вкладчиков. Видимо и не в последний. Бандюковая контора вместе с банком.
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29.05.2020 14:55 Відповісти
Цензор, не манипулируй!!! Митин был не обманутых вкладчиков, а инвесторов, которые пострадали вследствие того, что
1 Аркаде сначала дали ВСЕ разрешения на строительство, а потом забрали( видимо появились застройщики покруче)!
2 Город не возвращает 350млн за построенные подстанции( хотя уже и суды Аркадой выиграны)
3 НБУ запретил Аркаде строить новые обьекты пока не достроит уже начатые

Так вот инвесторы как считают что власть банк специально поставила в такие условия чтобы "положить" и забрать все сладкие участки
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29.05.2020 14:59 Відповісти
+
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29.05.2020 16:25 Відповісти
Бизнес есть бизнес. Вложили деньги и прогорели. С кого спрос? Когда кто то открывает ресторан, дела идут плохо, человек разоряется- почему государство не вмешивается и не ищет виноватых? А в открытии ресторанов и другого бизнеса тоже инвесторы между прочим учавствуют. Предпринимательство осуществляется на свой страх и риск- так в законе прописано!
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29.05.2020 15:12 Відповісти
Короче- пусть выкусят!
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29.05.2020 15:13 Відповісти
Вместо обещанной инвестняни,инвесторы получили старый."добрый" МММ и Хапер-инвест.
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29.05.2020 15:14 Відповісти
Типичный пример манипуляции информацией. Сначала Кличко останавливает все стройки, включая Эврику. Потом отзывает все разрешения на строительство. Потом не возвращает банку долги за строительство, хотя суды выиграл Аркада. Банк специально доводят до банкротства. А теперь делают из Аркады шулеров, которые деньги собрали, а строить не хотят. Инвесторов назвали обмнутыми. Кем они обмануты? Тупым и ненасытным боксером. Этот дебил за 5 лет ни одной станции метро не построил. Впервые за всю историю Киева. Кличко - это позор Киева.
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29.05.2020 15:17 Відповісти
Дозвіл на будівництво видає Державна архітектурно-будівельна інспекція, яка не підпорядковується Кличкові. Свої побрехеньки переадресуй клоунам.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-2014-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 09 липня 2014 № 294 "Про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України"
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29.05.2020 15:36 Відповісти
Усі дозвільні документи узгоджуються з містобудівним департаментом КМДА. А землю під забудову відводить Київрада. Усі вони підпорядковуються Кличкові.

"Свої побрехеньки переадресуй клоунам". Навіщо клоуни, якщо є тупі шоколадки.
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29.05.2020 16:48 Відповісти
А разве у нас президент аваков, а не зе, какого хрена он везде сунет своё армянское е@ло???
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29.05.2020 15:32 Відповісти
Аркада всегда был самым надежным застройщиком в Киеве. В течение 25 лет банк строил и продавал квартиры. Огромное количество людей получили квартиры от Аркады. Но... пережить Парашенку и Кличка не смог. Как и многие другие. Например, киевский Арсенал стоял со времен Петра 1. Многое видел завод на своем долгом веку. И белых, и красных, и петлюровцев, и немцев, и поляков. А вот Парашенку и Кличка пережить не смог.

У Аркады все строительства были законные. Были получены все необходимые документы. Банк начал строить и тут бац.... Другой застройщик, приближенный к власти, положил глаз на эту землю. У Аркады отобрали разрешения на строительство. Кондитер + Боксер уничтожили очередное успешное предприятие. Поэтому люди и обращаются к Зеленскому, как к последней надежде. А на кого им еще надеяться?
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29.05.2020 15:44 Відповісти
Не напрягайся так сильно бо всерешся.

https://censor.net/news/3198589/vybory_mera_kieva_klichko_425_palchevskiyi_124_tkachenko_72_pritula_68_opros_sotsialnogo_monitoringa
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29.05.2020 15:48 Відповісти
Я пригадую як шоколадки були впевнені, що Парашенка переможе на виборах. Але щось не зрослось. Так буде і з Кличком. Київ зараз виглядає як зачуханий райцентр. На тротуарах можна ноги зламати. Інфраструктура протягом п'яти років не розвивалась зовсім. Вперше за всю історій Києва за п'ять років жодної станції метро не побудували.

" бо всерешся". Я впевнений, що всеретесь як завжди ви, шоколадки. На президентських виборах обісрались і на мерських обісретесь. Народ потихеньку роздупяється. У Кличка спочатку будо десь під 90% підтримки. Тепер 42%. До вибоів добре, якщо хоч 25% залишеться.
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29.05.2020 16:54 Відповісти
ЗеПартия бьет рекорды в Киеве а мошенник Тищенко - яркое лицо ЗеКоманды. Должник и аферист, недобросовестный и нечестный мошенник, любитель легкой наживы Николай Тищенко стал идеальным кандидатом партии "Слуги народа", и будет реально обидно если его не выдвинут в мэры Киева. Надеемся, что это не случится, и профессионал мошенник покажет как надо распоряжаться казной города. Благо талант у Коли есть. Коля публике был широко известен не своей деятельности в шоу-бизнесе и скандалами, а исключительно благдаря ряду афер которые он провернул с банковскими кредитами. Суммарно на сегодня выдающийся "Слуга народа" должен банку 3,6 миллиона долларов США!!!

Должник банков и аферист, называющий себя ресторатором народный депутат Николай Тищенко, лучше всего демонстрирует те качества и багаж благодаря которому можно стать лицом президентской партии "Слуга народа".
Вот только Коля публике был широко известен не своей деятельности в шоу-бизнесе и скандалами, а исключительно благдаря ряду афер которые он провернул с банковскими кредитами.
Что забавно. Под предлогом мэрской кампании, Тищенко и сегодня продолжает искать спасение от кредиторов, но давайте обо всем и подробнее.
Когда Николай начинал свою карьеру он массово публиковал в украинских таблоидах и соцсетях материалы о том какой он успешный бизнесмен, ресторатор и шоумен.
Все это делалось не потому, что Коля и правда был успешен и хотел рассказать людям, нет.
Этими постами Николай Тищенко выбивал из сети информацию о его мошенничестве в особо крупных размерах.
Как следует из материалов уголовного дела, в 2007 году Николай Тищенко получил в одном из банков ("Укрсоцбанк" - ныне "Альфабанк") кредит на сумму 329 тысяч долларов США.
В этот же день кредит получил и его партнер Владимир Ситак, но уже на сумму 260 тысяч долларов США.
Бизнес-партнерам принадлежит от 15% до 35% в ресторанах "Велюр", "Сейф", "Ришелье", "Апрель", "Тургенеф", "Три вилки" и "Coin".
Поручителем по обоим договорам выступил Андрей Тихонов. В качестве обеспечения он внес нежилое помещение площадью 376 квадратов на пересечении бульвара Леси Украинки и улицы Алмазова (ранее была ул. Кутузова).
По этим договорам партнеры перестали платить еще осенью 2008 года, и на сегодня они должны банку более 2 миллионов долларов США.
Данный факт не помешал в ноябре 2007 года Тищенко перекредитовывается в том же банке уже на 450 тысяч долларов США. По данному договору на сегодня "Слуга народа" должен 1,6 миллионов долларов США.
То есть, суммарно на сегодня выдающийся "Слуга народа" должен банку 3,6 миллиона долларов США!!!
При этом, нежилое помещение площадью 376 квадратов в центре города, мошенники партнеры так же умудрились вывести из залога, путем ряда несложных махинаций, которые были бы невозможны без содействия суда.
Но, как говорится, если и везет Тищенко в обмане банков, то бизнесмен он аховый.
Сначала по Коле ударил взрыв вследствие неправильного использования газового оборудования в подвальном помещении в ресторане "Апрель", с пострадавшими и судебными исками.
В мае 2019 года прекратил свою работу ресторан "Тургенеф". Владельцы помещения выгнали его за неуплату аренды.
Рестораны "Три вилки" и "Ришелье", никогда не приносили своим владельцам аферистам прибыли.

Должник и аферист, недобросовестный и нечестный мошенник, любитель легкой наживы Николай Тищенко стал идеальным кандидатом партии "Слуги народа", и будет реально обидно если его не выдвинут в мэры Киева.
Надеемся, что это не случится, и профессионал мошенник покажет как надо распоряжаться казной города.
Благо талант у Коли есть.
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29.05.2020 20:44 Відповісти
А этот банк разве не лопнул давно?
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29.05.2020 16:22 Відповісти
 
 