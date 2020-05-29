Аваков щодо протесту вкладників "Аркади": Не допустимо чергової будівельної афери із сотнями постраждалих. ФОТО

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поспілкувався з ошуканими вкладниками банку "Аркада", які протестують біля Офісу Президента.

Про це він повідомив у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні спілкувався з інвесторами незавершених житлових будівництв банку "Аркада", які вийшли на протест. Ми не допустимо чергової будівельної афери із сотнями постраждалих", - написав Аваков.

Він додав, що проблеми інвесторів вирішує разом з мером Києва Віталієм Кличком за дорученням президента Володимира Зеленського.

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Як повідомлялося, вранці 29 травня біля будівлі Національного банку почався масовий мітинг ошуканих вкладників банку "Аркада". Потім учасники акції мітингували під стінами Офісу Президента України.

Люди вимагають реакції від влади та обурюються, що понад 12 тисяч інвесторів півтора року не можуть отримати своє житло. За словами активістів, близько сорока будинків недобудовані, хоча будівництво "було повністю законне".