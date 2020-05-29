Військова вантажівка з причепом потрапила в ДТП на Харківщині: четверо постраждалих. ФОТОрепортаж

Поліцейські встановлюють обставини аварії в Куп'янському районі Харківської області, в якій постраждали 4 людини. З травмами різного ступеня тяжкості вони доставлені до медичного закладу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Харківській області.

За даними поліції, 29 травня о 04:42 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Грушівка сталася аварія за участі вантажівок "УРАЛ" та "ЗІЛ". В результаті аварії травм зазнали 24-річний водій "УРАЛ", 31-річний водій "ЗІЛ", 30-річний пасажир та 21-річна пасажирка авто. Всі постраждалі були доставлені до районної лікарні.

Як повідомив представник Міноборони в Харківській області Дмитро Чалий "Суспільному", військовий "ЗІЛ" з причепом в'їхав в опору на трасі в напрямку Куп'янська в Харківській області.

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"Був факт ДТП, автомобіль з'їхав з дороги, врізався в опору. Троє військових отримали травми, але стан їх задовільний", - сказав Чалий.

За словами Чалого, попередня причина аварії - несправність автомобіля, через що водій не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і врізався в опору.

Фото: соцмережі

Слідчими вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлюються.