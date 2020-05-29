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Військова вантажівка з причепом потрапила в ДТП на Харківщині: четверо постраждалих. ФОТОрепортаж

Поліцейські встановлюють обставини аварії в Куп'янському районі Харківської області, в якій постраждали 4 людини. З травмами різного ступеня тяжкості вони доставлені до медичного закладу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Харківській області.

За даними поліції, 29 травня о 04:42 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Грушівка сталася аварія за участі вантажівок "УРАЛ" та "ЗІЛ". В результаті аварії травм зазнали 24-річний водій "УРАЛ", 31-річний водій "ЗІЛ", 30-річний пасажир та 21-річна пасажирка  авто. Всі постраждалі були доставлені до районної лікарні.

Військова вантажівка з причепом потрапила в ДТП на Харківщині: четверо постраждалих 01

Як повідомив представник Міноборони в Харківській області Дмитро Чалий "Суспільному", військовий "ЗІЛ" з причепом в'їхав в опору на трасі в напрямку Куп'янська в Харківській області.

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"Був факт ДТП, автомобіль з'їхав з дороги, врізався в опору. Троє військових отримали травми, але стан їх задовільний", - сказав Чалий.

Військова вантажівка з причепом потрапила в ДТП на Харківщині: четверо постраждалих 02

За словами Чалого, попередня причина аварії - несправність автомобіля, через що водій не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і врізався в опору.

Військова вантажівка з причепом потрапила в ДТП на Харківщині: четверо постраждалих 03

Фото: соцмережі

Слідчими вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлюються.

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ДТП (4467) Правоохоронні органи (2708) Харківщина (6054) військовослужбовці (4743)


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Скорее всего задремал...
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29.05.2020 14:49 Відповісти
Знаю тот путепровод очень хорошо. Это самый опасный участок на дороге Чугуев - Меловое.
Там со стороны Харькова затяжной спуск. Потом поворот влево под 80 градусов под путепровод. А потом вправо тоже под 80 градусов.
Если не знаешь, на спуске превысил скорость или проблема с тормозами или завтыкал - обязательно столкнешься с опорой.
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29.05.2020 15:13 Відповісти
так ЗИЛ с прицепом...или Урал и ЗИЛ ?
(или Урал тянул ЗИЛ ? ибо пострадали два пассажира и два водителя и Урала и ЗИЛа....или шо?)
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29.05.2020 15:06 Відповісти
Та ЗиЛ-131 с прицепом.
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29.05.2020 15:07 Відповісти
скорее нажрались шмурдяка
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29.05.2020 15:45 Відповісти
А звідки і як серед ночі у воєнній машині опинилась "21-летняя пассажирка данного а вто" Источник: https://censor.net/p3198850, та що вона там робила ? Якщо колега по службі то менш більш ясно, якщо гражданска то .....
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29.05.2020 16:14 Відповісти
так а где Урал?
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29.05.2020 20:16 Відповісти
Армия-мова-вира! Спасибо Пораженко за новейшие грузовики! И уберите клевету из статьи, что авария из-за неисправности! Там за рулём был зебил, скорее всего! Надо было посадить одного из тех 24%, но они, почему-то, только на форумах орать могут, а как в армию пойти - пусть зебилы служат... Вот и портят новенькую американскую технику, которую Пётр Мальдивский за свой счёт лично покупал в армию с вирой!
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30.05.2020 10:42 Відповісти
 
 