Бомбардувальники США B-1B в супроводі Су-27 і МіГ-29 пролетіли над Україною, - Повітряні Сили ЗСУ. ФОТОрепортаж

Вранці 29 травня пара стратегічних бомбардувальників ВПС США B-1B Lancer перетнула повітряний простір України.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Винищувачі українських Повітряних Сил – пара Су-27 та пара МіГ-29, пришикувались до американських літаків та здійснили їх супровід заданим маршрутом.

Українські льотчики підхопили естафету від польських пілотів, а сам захід із повітряного патрулювання має плановий характер для досягнення взаємосумісництва країн НАТО та ключових партнерів Альянсу.

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Бомбардувальники ППС США B-1B Lancer вилетіли з американської авіабази Елсворд, перелетіли через Атлантику, територію кількох європейських країн у тому числі Республіки Польща та України.



