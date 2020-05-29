УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4292 відвідувача онлайн
Новини Фото
32 097 241

Бомбардувальники США B-1B в супроводі Су-27 і МіГ-29 пролетіли над Україною, - Повітряні Сили ЗСУ. ФОТОрепортаж

Вранці 29 травня пара стратегічних бомбардувальників ВПС США B-1B Lancer перетнула повітряний простір України.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Винищувачі українських Повітряних Сил – пара Су-27 та пара МіГ-29, пришикувались до американських літаків та здійснили їх супровід заданим маршрутом.

Українські льотчики підхопили естафету від польських пілотів, а сам захід із повітряного патрулювання має плановий характер для досягнення взаємосумісництва країн НАТО та ключових партнерів Альянсу.

Також дивіться: Пілоти бригади тактичної авіації вдосконалювали навички на Волині, - ПК "Захід". ФОТОрепортаж

Бомбардувальники ППС США B-1B Lancer вилетіли з американської авіабази Елсворд, перелетіли через Атлантику, територію кількох європейських країн у тому числі Республіки Польща та України.

Бомбардувальники США B-1B в супроводі Су-27 і МіГ-29 пролетіли над Україною, - Повітряні Сили ЗСУ 01

Бомбардувальники США B-1B в супроводі Су-27 і МіГ-29 пролетіли над Україною, - Повітряні Сили ЗСУ 02
Бомбардувальники США B-1B в супроводі Су-27 і МіГ-29 пролетіли над Україною, - Повітряні Сили ЗСУ 03

Автор: 

ВПС (177) НАТО (6441) літак (2900) США (22778) ЗСУ (7542)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+74
Бомбардировщики США B-1B только лишь пролетели над Украиной!, а мокшанские пердаки уже начали массово взрываться в Воронеже!!! Вот это сила США, я понимаю!!!)))
показати весь коментар
29.05.2020 17:19
+66
Могли бы скинуть что нибудь на Востоке, типа нечаянно
показати весь коментар
29.05.2020 17:16
+61
Американці вивчають місцевість для нанесення бомбових ударів по наступаючим колонам російських військ у випадку їх прориву через кордон чи лінію фронту!
показати весь коментар
29.05.2020 17:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Регулирование - задача элиты, а потенциальная элита системно уничтожается кремлём.
Накануне распада СССР появилась Пpoграммa yничтoжeния pyccкой нaции (1989). Кремлёвский режим как появился в результате бандитского октябрьского переворота,

так и остался бандитским и агрессивным по своей сути.
показати весь коментар
30.05.2020 12:47 Відповісти
Регулирование - задача элиты,

Скорее управление, регулирование - слишком узко.

а потенциальная элита системно уничтожается кремлём.
Не потенциальная элита, потому что элита - это то что может и делает, так что скорее контрэлита. Но это верно для большинства элит в большей или меньшей степени: основные задачи элиты - это воспроизводство своей смены и подавление конкурентов. В РФ в связи с плохой работой механизмов реальной открытой конкуренции кандидатов в элиту и социальных лифтов процессы ест идут с перекосом. Но это так, общие рассуждения.
Кремлёвский режим как появился в результате бандитского октябрьского переворота,
Ой мы какие забывчивые... а как появлялись остальные режимы в Европе, да и в других местах....Вильгельм Длинный меч напр... или Наполеоновкий. Или Кромвеля... итд итп в Венгрии... в Болгарии...

Любая власть - это стационарный бандит, вся зап-европейская цивилизация - наследство либо латинских бандитов, организовавших Римскую империю, либо пришлых - германцев, славян, венгров, бургундов, готов, саксов итд итп тоже не ангелов.....
показати весь коментар
30.05.2020 13:37 Відповісти
Регулирование и управление - одно и то же.
В России элиты нет - есть террористический агрессивный режим проводящий политику
задемпфированноо красного террора.
Щекочихин, Политковская, Немцов - убиты, Боровой, Илларионов - под угрозой физического устранения - большевистский террор никуда не делся.
Элиты в России нет - есть хунта, захватившая природные ресурсы и торгующая ими.
показати весь коментар
30.05.2020 14:49 Відповісти
Мордовія:
1990 - офіціально 290 млн, реально - ??
2020 - офіціально 144 млн, реально млн 90

А про втрату "рєальнай нєзавісімасті" у 2014-2016 роках взагалі не прокоментуєш, бо то люта маячня (.опаний брєд)
показати весь коментар
30.05.2020 12:25 Відповісти
Мордовія:
1990 - офіціально 290 млн, реально - ??
2020 - офіціально 144 млн, реально млн 90
Ссылок ест нет. Помогу вам.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1989)
Население РСФСР 1989г 147 400 тч, реально полагаю столько же - данные переписи населения.
Населения РФ 2009 г - 142 900 тч, реально полагаю столько же - данные переписи населения.

Данным рос переписей б/м доверяю, тк экономика растет, а рост экономики без надежной статистики и большой роли государтсва невозможен.
А про втрату "рєальнай нєзавісімасті" у 2014-2016 роках взагалі не прокоментуєш, бо то люта маячня (.опаний брєд)
Почитайте о взаимоотношениях Коболева, главы Нафтогаза, на 100% принадлежащему (теоретически) правительству Украины с премьер-министрами Украины. Клан он на них с приветом... в каком случае такое возможно?
показати весь коментар
30.05.2020 12:59 Відповісти
Забув додати:
Мордовія літає в космос
1960 - Р-7
2020 - Сайуз (той же Р-7)
показати весь коментар
30.05.2020 12:27 Відповісти
Мордор стримує США. І не лише в Україні.
показати весь коментар
30.05.2020 11:39 Відповісти
Нет. Социально-экономическая модель РФ весьма ущербна, дает знач нерациональные траты на ненужные проекты, дает значит материальное расслоение и неравенство, перекрыла социальные лифты - всё это тормозит РФ куда сильнее чем внешние причины.
показати весь коментар
30.05.2020 13:06 Відповісти
Гексоген в Москве красивее
показати весь коментар
30.05.2020 11:21 Відповісти
Нє, народ, ну невже хтось думає, що крім нас самих нас хтось буде захищати...? Ніхто крім нас самих, оскільки ми не є членами НАТО. Тому допомоги чекати не має від кого. Зарубайте це собі на носі. Ми самі.
показати весь коментар
30.05.2020 11:31 Відповісти
Возможно,вернее не будут но кацапам придется смириться с тем что небо и земля Украины открыта для войск НАТО.А то что НАТО Украине не враг уже хорошо.
показати весь коментар
30.05.2020 11:43 Відповісти
"ну невже хтось думає, що крім нас самих нас хтось буде захищати" --- є дуже проста логіка: краще зупинити напад в Укрі, Ніж у Польщі чи Німеччині
показати весь коментар
30.05.2020 21:11 Відповісти
А чи не такою же логікою користуються кацапи?Адже вони борються не за територію чи за права кацапомовних а за буферну зону між ними та країнами членами НАТО.Нам одне в горі поталанило що ми стали найсильнішою боєздатною армією Європи і так чи інакше з нами вже ражуються як кацапія так і країни члени НАТО.Нас по зрівнянню хоч і мало але загарбання нашої України обійдеться загарбникам ой як дорого.
показати весь коментар
30.05.2020 21:26 Відповісти
"найсильнішою боєздатною армією Європи " - не ведіться на голослівну туфту.В багатьох країнах Європи одна авіація може вирішувати більше питань, ніж всі наші разом.
показати весь коментар
31.05.2020 20:15 Відповісти
Та ще одне і може саме важливе для України,хоч яка була воровата влада пороха але вони кожен день їздили по світу заручаючись підтримкою України світом.А команда ЗЕ все це навмисне або ні розвалила.Практично на сьогоднішній день нас більше жаліють ніж підтримують.
показати весь коментар
30.05.2020 21:50 Відповісти
Не плач, російські побратими-серби теж думали, що їм усе дозволено, допоки їм не шарахнули по голові.
показати весь коментар
30.05.2020 11:44 Відповісти
Україна може бути в НАТО без офіційного членства.
Але з базами, з натівським контингентом, який буде антикорупційним важелем для нас
і потужним стримуючим фактором для "братніх" сусідів.
НАТО буде захищати не нас, а себе, але наші оборонні позиції значно зміцніють.
показати весь коментар
30.05.2020 12:12 Відповісти
Продовжу Вашу думку.
А напад на Україну буде спийнято як напад на бази НАТО в Україні.
показати весь коментар
30.05.2020 12:54 Відповісти
Але з базами, з натівським контингентом, який буде антикорупційним важелем для нас
Как базы НАТО могут повлиять на укр коррупцию? Разве что в сторону увеличения - путем коррупирования персонала баз? Это кстати не шутка: по разбору в Штатах скандалов с укр коррупцией выплыли факты, что амерские посольства в странах третьего мира проводят сомнительные операции для получения нала. Дипломаты оправдывались тем, что в развитых странах они могут прикармливать нужных людей б/м легально, а в таких как Украина многие нужные люди берут только нал. Вот им и приходится заниматься сомнительной обналичкой, тк официально посольству нал не дают.



і потужним стримуючим фактором для "братніх" сусідів.

Зачем странам НАТО поставлять своих заложников на Украину? тем более - не члена НАТО.
показати весь коментар
30.05.2020 13:18 Відповісти
Что это не шутка знают все и в США и наше правительство но ничего поделать не могут.Ведь все инвестиции в Украину краткосрочны,не более чем на срок президента,и в 99% это не чисты наруку делки которые пришли всеми правдами и неправдами хапануть побольше и смытся в любой момент.И я их понимаю в Украине все условия ведения бизнеса меняются при каждом новом Президенте а долгосрочные инвестиции этого нетерпят.
показати весь коментар
30.05.2020 13:38 Відповісти
Присутствие НАТО в Украине увеличит возможности антикоррупционного мониторинга -
и в армии, и на таможне - всё это будет выявляться и убираться, как был убран Шокин.
Можно кричать, что Байдн давил на Порошенко, но он давил правильно - таких, как Шокин,
надо убирать. И при присутствии в Украине НАТО будет убран наконец и Ахметов, а такие как Медведчук сами предпочтут держаться подальше от Украины.
показати весь коментар
30.05.2020 14:35 Відповісти
Присутствие НАТО в Украине увеличит возможности антикоррупционного мониторинга
За 1 кв 2020 конфисковано у коррупционеров 14 тыс гр, а расходы на содержание разных антикоррупционных органов составили за тот же 1 кв 2020 700 млн гр, в 50 тыс раз больше. И это без учета СБУ, которая скушала 2 млн гр и тоже занимается коррупцией.
Так что дальнейшее увеличение антикоррупционного мониторинга бюджет Украины может просто не выдержать.
Можно кричать, что Байдн давил на Порошенко, но он давил правильно

Те потеря независимости Украиной и Штаты как метрополия вас устраивает.
показати весь коментар
30.05.2020 15:36 Відповісти
Украинский "мониторинг коррупции" - это профанация и имитация, о чём и говорят цифры.
А вот АМЕРИКАНСКИЙ финансовый мониторинг - это уже совсем другие приоритеты.
Американцев не интересуют ни откаты, ни прочие "схемы" - им нужен порядок.
Вот почему все президентские адиминистрации в Украине САБОТИРОВАЛИ работу с НАТО.
Они понимали, что начнётся реальный анализ того, что они творят, со всеми вытекающими.
показати весь коментар
30.05.2020 16:30 Відповісти
Почаще бы такие вояжи проходили чтобы кацапы знали что америкосы не где-то там за океаном а у ихних границ.
показати весь коментар
30.05.2020 11:39 Відповісти
Welcome,american friends!
показати весь коментар
30.05.2020 13:15 Відповісти
А мають летіти на москву...
показати весь коментар
30.05.2020 13:38 Відповісти
God bless you all and God bless America!
показати весь коментар
30.05.2020 13:40 Відповісти
Молодцы американцы!!! Честь им и хвала!!! Скорее бы у нас в Украине была-бы уже военная американская база!! Тогда бы Путин точно обосрался бы!!
показати весь коментар
30.05.2020 13:52 Відповісти
И не одна. И не только базы, но и школы подготовки настоящих офицеров-государственников.
Неподкупных и имеющих честь, о которой офицеры за советский период успели забыть.
Неподкупный честный украинский офицер страшнее для кремля,
чем 100 добровольческих батальонов.
показати весь коментар
30.05.2020 14:40 Відповісти
особливо начолі тих батальйонів.
показати весь коментар
30.05.2020 15:00 Відповісти
а що таке трапилося?
НОРМАЛЬНО.

нарешті
показати весь коментар
30.05.2020 13:58 Відповісти
Трамп таки нєє! не пальцем роблений
показати весь коментар
30.05.2020 14:03 Відповісти
неху й літати кацапам над Прибалтикою.
показати весь коментар
30.05.2020 14:09 Відповісти
Над країнами Балтії ("Прибалтика" - радянське поняття).
показати весь коментар
30.05.2020 14:53 Відповісти
згоден. Балтия!
показати весь коментар
30.05.2020 16:46 Відповісти
нех уй літати кацапам над Балтикою!.
бо таки долітаються..
показати весь коментар
30.05.2020 16:52 Відповісти
Трамп недарма вийшов із договору про відкрите небо.
Нехай московіти тепер відчують різницю.
Довго з ними панькались.
показати весь коментар
30.05.2020 17:11 Відповісти
Що навіть пусту бочку з отворами на Донецьк не скинули?
показати весь коментар
30.05.2020 17:46 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 