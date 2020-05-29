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Характерні риси влади, перестрілка у Броварах, реальність, яку вибрали. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Характерні риси влади, перестрілка у Броварах, реальність, яку вибрали. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Реальність, яку вибрали

Характерні риси влади, перестрілка у Броварах, реальність, яку вибрали. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

У кожен дім на "законних підставах"...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зі ЗМІ дізналися, що Порошенко там, і працівники бюро поїхали вручати йому повістку на допит, - заява ДБР про події в музеї Гончара. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд відмовив ДБР у дозволі на обшук у музеї Гончара, слідчі діяли незаконно, - Головань. ВIДЕО

Характерні риси влади, перестрілка у Броварах, реальність, яку вибрали. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

На вершині світу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Броварів Сапожко про стрілянину перевізників: ОДА замість нового маршруту затвердила ще один, що повністю дублює вже наявний

Характерні риси влади, перестрілка у Броварах, реальність, яку вибрали. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

У Бровари!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Гетманцев: Ми мусимо вирішити: чи у нас стріляють на вулицях, захоплюють будівлі, палять фаєри і перекривають вулиці т.зв. "активісти", чи у нас держава

Характерні риси влади, перестрілка у Броварах, реальність, яку вибрали. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Хульйиганы! (с)

Характерні риси влади, перестрілка у Броварах, реальність, яку вибрали. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Звичайний ранок у Броварах

Характерні риси влади, перестрілка у Броварах, реальність, яку вибрали. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Елементарно...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков, російська мова, розкол. Навіщо "слуги народу" розгойдують мовне питання? ВIДЕО

Характерні риси влади, перестрілка у Броварах, реальність, яку вибрали. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Офіс простих рішень

Характерні риси влади, перестрілка у Броварах, реальність, яку вибрали. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Водил меня Серёга. На выставку Ван Гога...

Характерні риси влади, перестрілка у Броварах, реальність, яку вибрали. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Дилема

Характерні риси влади, перестрілка у Броварах, реальність, яку вибрали. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Під замовлення

Характерні риси влади, перестрілка у Броварах, реальність, яку вибрали. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Характерні риси влади

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Бровари (280) маршрутки (347) музей (441) стрілянина (1778) фотожаба (13851) ДБР (3488)


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Топ коментарі
+79
Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5155
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29.05.2020 17:40
+71
Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5816
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29.05.2020 17:35
+55
Порошенко представляет самую ценную картину своей коллекции кисти Караваджо-"Обосравшийся мальчик"Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7960
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29.05.2020 17:48
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ой как смешно и остроумо про перестрелку !
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29.05.2020 17:21 Відповісти
кто-то пострадал?если нет,то юмор-это один из основных способов донести инфу!73% так точно только так и инфу и могут получить к примеру,основная масса даже не слышала про изнасилование в кагарлыке!а почему?правильно,не было смешных картинок!
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29.05.2020 17:26 Відповісти


Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4864
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29.05.2020 17:21 Відповісти
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29.05.2020 17:43 Відповісти
Характерні риси влади, перестрілка у Броварах, реальність, яку вибрали. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9729
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29.05.2020 18:40 Відповісти
Это что, монолог байкера Хирурга? Тот вроде за русофобию бекал, а это видимо последователь.
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29.05.2020 19:13 Відповісти
Ні.це з серії " Читайте класику"- монолог Голохвастова,https://www.youtube.com/watch?v=V9XXyNjlFGk Михайло Старицький
"За двома зайцями"
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29.05.2020 23:33 Відповісти
И как Старицкий смог предвидеть!? Действительно классик, на века написал.
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30.05.2020 04:56 Відповісти
появу бубачкі передбачити неважко зная що в країні 73% подібних
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30.05.2020 11:46 Відповісти
Ну иакой вот Украина была до, во время и после.
Как оказалось, ничего не поменялось.
Мещанство, ханжество, жлобство и невежество составляют основую часть черт большинства украинцев.
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01.06.2020 23:07 Відповісти
гундос велосипедист)
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29.05.2020 17:23 Відповісти
Да неужели ответ на мой предыдущий вопрос?!
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29.05.2020 19:14 Відповісти
Смешно, конечно.....но почему-то не весело.
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29.05.2020 17:25 Відповісти
не расстраивайся, это только клоуны-дурачки всегда веселятся
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29.05.2020 17:36 Відповісти
Лучшее...


Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8944
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29.05.2020 17:27 Відповісти
Характерні риси влади, перестрілка у Броварах, реальність, яку вибрали. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4654
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29.05.2020 21:48 Відповісти
Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8818
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29.05.2020 17:27 Відповісти
Нажми на клавиши, https://censor.net/ua/user/470901, продай талант!

Характерні риси влади, перестрілка у Броварах, реальність, яку вибрали. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2708
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29.05.2020 18:06 Відповісти
"Муки творчості" - коли немає готового тексту...
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29.05.2020 17:30 Відповісти
Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5816
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29.05.2020 17:35 Відповісти
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29.05.2020 17:37 Відповісти
Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4758
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29.05.2020 17:38 Відповісти
заплутався )))
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30.05.2020 23:04 Відповісти
Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3585
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29.05.2020 17:45 Відповісти
Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5325
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29.05.2020 17:36 Відповісти
Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8942
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29.05.2020 17:43 Відповісти
И не поспоришь!
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29.05.2020 18:46 Відповісти
это уже, своего рода - классика...!
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29.05.2020 20:56 Відповісти
Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1614
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29.05.2020 17:36 Відповісти
Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8161
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29.05.2020 17:37 Відповісти
да сльоз
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30.05.2020 11:48 Відповісти
Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5155
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29.05.2020 17:40 Відповісти
Всі затримані за стрільбу в Броварах будуть ізнасілувані. Аваков.
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29.05.2020 17:41 Відповісти
Вообще не смешно ((
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29.05.2020 17:45 Відповісти
И "Крик" - это картина Мунка! Граматеи(((
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29.05.2020 17:46 Відповісти
Ти просто розумом не вийшло
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29.05.2020 18:45 Відповісти
Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9618
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29.05.2020 17:45 Відповісти
Порошенко представляет самую ценную картину своей коллекции кисти Караваджо-"Обосравшийся мальчик"Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7960
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29.05.2020 17:48 Відповісти
Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7144
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29.05.2020 17:57 Відповісти
Это здесь он изображал украинцев придурками, т.к. говорил на украинском?
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29.05.2020 18:09 Відповісти
Он в любой квартальной сценке обижал своим лицом украинцев.
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30.05.2020 05:47 Відповісти
так для мордвинів і всіх хто їм халдеїть - українці смішно розмовляють.
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30.05.2020 11:51 Відповісти
Т-800 снова в деле!
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29.05.2020 18:09 Відповісти
Характерні риси влади це бойовики роз'їжджаючи по Мукачево зі станковим кулеметом.
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29.05.2020 18:21 Відповісти
То *******, им всё можно.
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29.05.2020 19:17 Відповісти
розїжджати-то вони розїжджали але так і не використали.
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30.05.2020 11:52 Відповісти
Характерні риси влади, перестрілка у Броварах, реальність, яку вибрали. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2607

Характерні риси влади, перестрілка у Броварах, реальність, яку вибрали. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4019
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29.05.2020 19:33 Відповісти
Характерні риси влади, перестрілка у Броварах, реальність, яку вибрали. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7761
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29.05.2020 22:04 Відповісти
Вот вам и получились избиратели Зеленского какая разница- маргионалы
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30.05.2020 05:28 Відповісти
Характерні риси влади, перестрілка у Броварах, реальність, яку вибрали. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6058
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30.05.2020 11:43 Відповісти
если раньше йумор от Зели был просто тупым, то сейчас он стал жуткой реальностью..
зебилы, вы все препи.денты, дебилы-экспериментаторы хйловы
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30.05.2020 22:00 Відповісти
все возвращается на круги своя: возврат к мовному вопросу и заброс коррупционных говорит лишь о том, что система очень сильная.
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31.05.2020 11:22 Відповісти
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02.06.2020 15:36 Відповісти
 
 