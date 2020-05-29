Характерні риси влади, перестрілка у Броварах, реальність, яку вибрали. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Реальність, яку вибрали

У кожен дім на "законних підставах"...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зі ЗМІ дізналися, що Порошенко там, і працівники бюро поїхали вручати йому повістку на допит, - заява ДБР про події в музеї Гончара. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд відмовив ДБР у дозволі на обшук у музеї Гончара, слідчі діяли незаконно, - Головань. ВIДЕО

На вершині світу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Броварів Сапожко про стрілянину перевізників: ОДА замість нового маршруту затвердила ще один, що повністю дублює вже наявний

У Бровари!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Гетманцев: Ми мусимо вирішити: чи у нас стріляють на вулицях, захоплюють будівлі, палять фаєри і перекривають вулиці т.зв. "активісти", чи у нас держава

Хульйиганы! (с)

Звичайний ранок у Броварах

Елементарно...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков, російська мова, розкол. Навіщо "слуги народу" розгойдують мовне питання? ВIДЕО

Офіс простих рішень

Водил меня Серёга. На выставку Ван Гога...

Дилема

Під замовлення

Характерні риси влади

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