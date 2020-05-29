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Характерні риси влади, перестрілка у Броварах, реальність, яку вибрали. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Реальність, яку вибрали
У кожен дім на "законних підставах"...
На вершині світу
У Бровари!
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Гетманцев: Ми мусимо вирішити: чи у нас стріляють на вулицях, захоплюють будівлі, палять фаєри і перекривають вулиці т.зв. "активісти", чи у нас держава
Хульйиганы! (с)
Звичайний ранок у Броварах
Елементарно...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков, російська мова, розкол. Навіщо "слуги народу" розгойдують мовне питання? ВIДЕО
Офіс простих рішень
Водил меня Серёга. На выставку Ван Гога...
Дилема
Під замовлення
Характерні риси влади
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Топ коментарі
+79 Павло ШОвте
показати весь коментар29.05.2020 17:40
+71 Павло ШОвте
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+55 Павло ШОвте
показати весь коментар29.05.2020 17:48
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"За двома зайцями"
Как оказалось, ничего не поменялось.
Мещанство, ханжество, жлобство и невежество составляют основую часть черт большинства украинцев.
зебилы, вы все препи.денты, дебилы-экспериментаторы хйловы