Тітушки від початку тижня залякували водіїв у Броварах, - місцеві жителі. ФОТО

Молодики у спортивних костюмах від початку тижня намагалися втручатися в процес перевезення пасажирів із Броварів до Києва.

Про це свідчить запис Марії Мельниченко в групі "Мої Бровари" у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Тітушки другий день залякують водіїв, щоб не брали пасажирів на Київ, а тільки приватник на маршрутці, заради якого це **** трудиться. Де наші "доблесні" правоохоронні органи, військкомат?" - написала жінка ще 27 травня, опублікувавши фото чоловіків у спортивних костюмах.

Користувач Роман Улітько теж сфотографував тітушок і розповів про розмову з одним із них.

"Найменший, 140-кілограмовий, підійшов і попросив видалити! "- Навіщо ви знімаєте ізподтішка? ... - Просто їжджу вже 15 років. А тут якась незрозуміла ситуація. Ви хто? ... - Автобуси просто виграли тендер, а автомобілісти їм заважають! А може, ви збоченець, а то потім будуть незрозумілі фотографії, і мені захочеться дати оплєуху!"- описав він діалог.

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Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.