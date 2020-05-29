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Під офісом Зеленського відбулася акція "Перший мільярд Степанова", протестували проти закупівель МОЗ за завищеними цінами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля Офісу президента відбулася акція проти закупівель Міністерством охорони здоров'я захисних костюмів для медиків за завищеними цінами. Активісти звинувачують главу МОЗ Максима Степанова в корупції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під офісом Зеленського відбулася акція Перший мільярд Степанова, протестували проти закупівель МОЗ за завищеними цінами 01
Під офісом Зеленського відбулася акція Перший мільярд Степанова, протестували проти закупівель МОЗ за завищеними цінами 02
Під офісом Зеленського відбулася акція Перший мільярд Степанова, протестували проти закупівель МОЗ за завищеними цінами 03
Під офісом Зеленського відбулася акція Перший мільярд Степанова, протестували проти закупівель МОЗ за завищеними цінами 04
Під офісом Зеленського відбулася акція Перший мільярд Степанова, протестували проти закупівель МОЗ за завищеними цінами 05

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Під офісом Зеленського відбулася акція Перший мільярд Степанова, протестували проти закупівель МОЗ за завищеними цінами 06
Під офісом Зеленського відбулася акція Перший мільярд Степанова, протестували проти закупівель МОЗ за завищеними цінами 07
Під офісом Зеленського відбулася акція Перший мільярд Степанова, протестували проти закупівель МОЗ за завищеними цінами 08
Під офісом Зеленського відбулася акція Перший мільярд Степанова, протестували проти закупівель МОЗ за завищеними цінами 09
Під офісом Зеленського відбулася акція Перший мільярд Степанова, протестували проти закупівель МОЗ за завищеними цінами 10
Під офісом Зеленського відбулася акція Перший мільярд Степанова, протестували проти закупівель МОЗ за завищеними цінами 11
Під офісом Зеленського відбулася акція Перший мільярд Степанова, протестували проти закупівель МОЗ за завищеними цінами 12

Під офісом Зеленського відбулася акція Перший мільярд Степанова, протестували проти закупівель МОЗ за завищеними цінами 13

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський особисто контролюватиме закупівлі засобів індивідуального захисту, які здійснюються Міністерством охорони здоров'я, - ОП

Під офісом Зеленського відбулася акція Перший мільярд Степанова, протестували проти закупівель МОЗ за завищеними цінами 14
Під офісом Зеленського відбулася акція Перший мільярд Степанова, протестували проти закупівель МОЗ за завищеними цінами 15
Під офісом Зеленського відбулася акція Перший мільярд Степанова, протестували проти закупівель МОЗ за завищеними цінами 16
Під офісом Зеленського відбулася акція Перший мільярд Степанова, протестували проти закупівель МОЗ за завищеними цінами 17
Під офісом Зеленського відбулася акція Перший мільярд Степанова, протестували проти закупівель МОЗ за завищеними цінами 18
Під офісом Зеленського відбулася акція Перший мільярд Степанова, протестували проти закупівель МОЗ за завищеними цінами 19

Також читайте: Костюми біозахисту для лікарів, закуплені МОЗ у Китаї, пошиті та готові до відправлення, - Степанов

Під офісом Зеленського відбулася акція Перший мільярд Степанова, протестували проти закупівель МОЗ за завищеними цінами 20

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Київ (19461) МОЗ (5393) закупівлі (3371) Богачук Олег (1457) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+19
Под офисом Зеленского прошла акция "Первый миллиард Степанова", протестовали против закупок Минздрава по завышенным ценам - Цензор.НЕТ 9136
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29.05.2020 21:07
+18
Под офисом Зеленского прошла акция "Первый миллиард Степанова", протестовали против закупок Минздрава по завышенным ценам - Цензор.НЕТ 900
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29.05.2020 21:17
+10
Корупція Степанова є темою для НАБУ, але його злочини проти медиків вже перейшли межу. Кожен день додаються нові медикі інфіковані короновірусом, а Степанов лише говорить про це!
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29.05.2020 21:08
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Под офисом Зеленского прошла акция "Первый миллиард Степанова", протестовали против закупок Минздрава по завышенным ценам - Цензор.НЕТ 9136
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29.05.2020 21:07 Відповісти
Под офисом Зеленского прошла акция "Первый миллиард Степанова", протестовали против закупок Минздрава по завышенным ценам - Цензор.НЕТ 900
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29.05.2020 21:17 Відповісти
Нефуя себе какая куча народу собралась!
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29.05.2020 21:48 Відповісти
Корупція Степанова є темою для НАБУ, але його злочини проти медиків вже перейшли межу. Кожен день додаються нові медикі інфіковані короновірусом, а Степанов лише говорить про це!
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29.05.2020 21:08 Відповісти
Степанов бывший сборщик налогов с большим опытом воровства.
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30.05.2020 10:47 Відповісти
кому шо... а жору "беспокоит положение в Гондурасе"(с)
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29.05.2020 21:26 Відповісти
ему до жопы
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29.05.2020 21:13 Відповісти
Воно тєлєк дивиться, а там - коронавірус.
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29.05.2020 21:38 Відповісти
Акция - это когда выходит активное гражданское общество в количестве десятки и сотни тысяч и нагибает воровскую шайку раком.
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29.05.2020 21:17 Відповісти
Сами определения придумываете?
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30.05.2020 11:36 Відповісти
Самоизоляция и Карантин пишут жалобу в ООН
Чуваки,дайте мяса колбасы,задолбал ваш Бесогон
А мутирующий КоровиRUS перейдет на самогон
И весь Мир поймет,это был всего лишь Фуфлогон
Веселого мало,куда не взляни Балаган
Привычкою стало,нырять с головою в стакан.....
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29.05.2020 21:20 Відповісти
Дело Богатыревой возрождается.
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29.05.2020 21:22 Відповісти
По вывеской Степановой.
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30.05.2020 10:50 Відповісти
Что самое интересное, нет ниодной акции против Ахметова. Неужели Гудок всех устраивает и устраивает то что он делает со страной и с народом?
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29.05.2020 21:23 Відповісти
Сходи ты!
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29.05.2020 22:51 Відповісти
Что-то возле барыги Оманского зачастили акции.Раскачивают полным ходом хрипатого.
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29.05.2020 21:25 Відповісти
Карантин скінчиться і на Зелю почнеться полювання.
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29.05.2020 21:53 Відповісти
Нашого старого гаранта не згадали печалька такий був реформатор.
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29.05.2020 21:56 Відповісти
https://dumskaya.net/allnews///2020/04/2/ 2 апреля , 15:48
Совпадение? Жена нового министра здравоохранения в день его назначения на должность учредила медицинский центр под Одессой"

Жена экс-губернатора Одесской области Максима Степанова в день его назначения министром здравоохранения Украины зарегистрировала в пригороде Одессы медицинскую компанию «Бестздрав».
По данным https://368.media/2020/04/02/maksim-stepanov-chto-izvestno-o-novom-glave-minzdrava/ 368.media , компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса. https://dumskaya.net/news/zhena-ministra-zdravoohraneniya-uchredila-meditc-112006/
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29.05.2020 22:01 Відповісти
А то, шо закупается по завышенным ценам, оно хде? Мой друг главврач говорит - сами покупаем, бо нема поставок от минздрава.
Дело в том, что СИЗ медиков - это всё одноразовое, нужны регулярные поставки. Уже карантин на финише, а поставок так и нема.
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29.05.2020 22:25 Відповісти
Вижу там золотой батон который оказался фейком, как и золотой унитаз, как и камазы с деньгами... кажется тогда буквально все было фейком.
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29.05.2020 23:13 Відповісти
Мдя.

"Мені Зе-влада подобається своєю ефективністюПід офісом Зеленського відбулася акція "Перший мільярд Степанова", протестували проти закупівель МОЗ за завищеними цінами - Цензор.НЕТ 8314. Тиждень тому три міністри привезли нам в область вертоліт для перевезення хворих на коронавірус. Ну це ж ясно, в області найбільша кількість хворих, з "пустими руками" вони приїхати не могли. Вже тоді у багатьох виник сумнів у потрібності такого подарунку. Сьогодні вертоліт урочисто, після умовних навчань, повіз "умовного" хворого в Київ. Ну і відповідно відбув туди назавжди. Що маємо в сухому залишку? Витрачено декілька десятків тисяч гривень на переліт його туди і назад, утримання екіпажу тут. І це в час коли волонтери і далі збирають кошти на кисень та обладнання для лікарів. Ситуація нагадала пісню з дитинства: "Прилетит вдруг волшебник
В голубом вертолете
И бесплатно покажет кино.
С днем рожденья поздравит
И, наверно, оставит
Мне в подарок пятьсот эскимо."Тарас Халавка
https://www.slovoidilo.ua/2020/05/21/novyna/suspilstvo/cherniveczku-oblast-napravyly-vertolit-vyvozu-xvoryx-koronavirus До Чернівецької області направили вертоліт для вивозу хворих на коронавірус
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30.05.2020 01:27 Відповісти
уже двадцять разів пояснили про клас захисту ,всеодно.таке враження,що їм дуже болить,що не вони купляли
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30.05.2020 15:27 Відповісти
ты тащишься от того что мародёры наживаются на пандемии?..
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30.05.2020 23:46 Відповісти
 
 