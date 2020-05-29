Під офісом Зеленського відбулася акція "Перший мільярд Степанова", протестували проти закупівель МОЗ за завищеними цінами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля Офісу президента відбулася акція проти закупівель Міністерством охорони здоров'я захисних костюмів для медиків за завищеними цінами. Активісти звинувачують главу МОЗ Максима Степанова в корупції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.











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Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ